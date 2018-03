Vodafone Türkiye CEO’su Gökhan Öğüt: “Dijital Dönüşüm’ün liderleri bireyler ve kurumlar olacak”

Vodafone Türkiye tarafından bu yıl 2.’si düzenlenen Dijital Dönüşüm Zirvesi, “Dijital Dönüşüm’ün parçası ol” temasıyla İstanbul’da gerçekleştirildi. Vodafone Türkiye CEO’su Gökhan Öğüt, daha iyi bir gelecek için herkesin Dijital Dönüşüm’ün lideri olması gerektiğini söyledi.

“Dijital Dönüşüm’ün parçası ol”

Türkiye’nin Dijital Dönüşümü’ne liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone’un bu yıl ikincisini düzenlediği Dijital Dönüşüm Zirvesi, “Dijital Dönüşüm’ün parçası ol” temasıyla dijitalleşmenin lider isimlerini Türkiye’de buluşturdu. “Gelecek Burada”, “Keşfedin”, “Yarını Tasarlayın” ve “Fark Yaratın” ana başlıkları altında 11 farklı oturumda 16 uzman konuşmacıyı ağırlayan Zirve, 4 bini aşkın davetliye evsahipliği yaptı.

Vodafone Dijital Dönüşüm Zirvesi 2016’nın açılış konuşmasını yapan Vodafone Türkiye CEO’su Gökhan Öğüt, her şeyin hızla dijitalleştiğine ve sanattan spora her alanda tüm ezberlerin bozulduğu bir geleceğe doğru ilerlediğimize dikkat çekti:

“Dijital Dönüşüm’ü gerçekleştirecek olanların bireyler ve kurumlar olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla 7’den 70’e herkesi Dijital Dönüşüm’ün bir parçası olmaya davet ediyoruz. Türkiye’yi 2023 ve ötesine taşıyacak ana unsur, gücünü dijitalleşmeden alan ezberbozan teknolojiler olacak. Daha iyi bir gelecek için herkesin Dijital Dönüşüm’ün lideri olması gerekiyor. Bu ne kadar hızlı olursa, Türkiye’nin dünya dijitalleşme liginde üst sıralara yerleşmesi de o kadar hızlı olacak. Bu noktada, en yakın fırsat, 1 Nisan itibariyle hayatımıza girecek 4.5G teknolojisi olacak.”

Zirvede konuşan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, gelecekte gücünü dijitalleşmeden alan iş modellerinin başarılı olacağını belirtti: “Teknoloji, önce insanları, ardından makineleri birbirine bağladı. Yakın gelecekte de nesneleri birbirine bağlayacak. Bu dönüşüm ise sadece hayallerimizle sınırlı olacak. Telekomünikasyon sektörü, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’nin gelişiminde de önemli rol oynuyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olarak, Ulusal Genişbant Stratejisi’ni tamamlamak üzereyiz. Bu stratejinin hayata geçmesiyle birlikte sayısal uçurumun azaldığı bir Türkiye’ye adım atacağız. Vatandaşlarımıza her an her yerde yüksek hızlı genişbant erişimi sağlayacağız. 1 Nisan sabahı itibariyle hizmete sunacağımız 4.5G, genişbant yol haritamızda önemli bir adım olacak.”

4.5G’nin sadece yeni bir teknoloji değil, aynı zamanda yeni bir yaşam ortamı getireceğini aktaran Sayan, ülke olarak dijital dönüşümün parçası olmamız gerektiğini kaydetti. Sayan, “Aksi durumda, teknoloji transferi yapmaktan öteye geçemeyiz. Dijital Dönüşüm’ün dışında kalmak bizi yaşamın dışında bırakacak. Dijitalleşmenin etkin bir biçimde hayata geçeceği yeni bir çağa giriyoruz. Bu yeni dönemde biz de bilgi ve iletişim sektöründe yerli ürün ve hizmetlerimizle daha fazla söz sahibi olmayı hedefliyoruz” dedi.



İş dünyasında dijitalleşmenin etkileri konuşuldu

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy’un yönettiği Türk İş Dünyası Paneli’ne, GE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Canan M. Özsoy, Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz ve Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı katıldı.

Dijitalleşmenin enerji, bankacılık, sanayi ve medya alanlarındaki etkilerinin ele alındığı panelde, şirketlerin dijitalleşme stratejileri paylaşılarak, Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal kalkınması için dijitalleşmenin her alanda teşvik edilmesi gerektiğine dikkat çekildi.



Pazarlama dijitalleşti

Zirve’de konuşan Pazarlama ve İletişim Gurusu ve WPP’nin Kurucusu ve CEO’su Sir Martin Sorrell, “Pazarlama Dijitalleşti” başlıklı sunumunda, hızla dijitalleşen pazarlama dünyasında iletişimin yeni kodlarına işaret etti: “Her şeyi farklılaştırmaya çalıştığımız bir dönemdeyiz. Ürüne talep, üretimden düşük; yeteneğe talep, mevcut yetenekten fazla. Bu yeni dönemde ezberbozucu olmak gerekiyor. Bunu gerçekleştiren şirketler, yeni yeteneğin çekim merkezini oluşturuyor. Mobil, artık bir araç değil; farklı bir yaşam biçimini ifade ediyor. Bununla birlikte, mobilin artış hızına uygun hızda pazarlama ve reklam faaliyeti görmüyoruz. Dolayısıyla burada büyük bir fırsat yatıyor.”

Türkiye pazarının büyümeye devam ettiğini belirten Sorrell, “Türkiye; Endonezya, Filipinler, Vietnam, Kolombiya, Arjantin gibi büyüyen ülkeler içinde önemli bir konumda. Türkiye’de işinizi iki katına büyütme olasılığınız hep var” dedi.

İnsansı robotlardan dijital müzik şov: Vodafone Dijital Dönüşüm Zirvesi kapsamında Türkiye’ye ilk kez gelen dünyaca ünlü Shimon Robotları ise Zirve’nin en ilgi çekici şovlarından birine imza attı. İnsanların ve robotların birbirlerinin fikirlerini nasıl geliştirdiğini farklı bir sahne performansıyla izleyicilere gösteren Shimon Robotları’nın dijital müzik şovuna, deneysel müzik enstrümanları ve robotlar geliştiren Müzisyen Gil Weinberg, Baterist Jason Barnes ve Yazılım Geliştirici Mason Bretan eşlik etti.

Yapay zeka ile gerçek zamanlı müziği birleştiren Shimon Robotları, doğaçlama olarak marimba denilen vurmalı bir müzik aleti üzerinden insanlarla senkronize ve karşılıklı etkileşim halinde dijital bir orkestrayı yönetebiliyor. Hem fiziksel hem de ritimsel olarak notalara cevap verip kendi müziklerini oluşturan bu robotlar, herhangi bir müzik sisteminin veremeyeceği karşılığı gerçek bir insan gibi müzisyenin hareketlerini analiz ederek yüksek kalitede sunabiliyor.

Türkiye’nin ilk interaktif dijital senfonisi yapıldı: Vodafone Dijital Dönüşüm Zirvesi’nde, Türkiye’nin ilk interaktif dijital senfonisi yapıldı. Hem açılışta hem de kapanışta gerçekleştirilen dijital senfoninin tasarım danışmanlığını Arzu Kaprol, sanat yönetmenliğini Mercan Dede ve Ouchhh, hikaye anlatıcılığını ise Şebnem Ferah üstlendi.

“Hayal kurmaya cüret et” temalı dijital senfoni, Borusan Quartet tarafından icra edildi. Dinleyicilerin akıllı telefonlarıyla interaktif olarak katıldıkları dijital senfonide, drone (insansız hava aracı) ve yüz izleme gibi en yeni dijital teknolojiler kullanılırken eşzamanlı olarak ışık gösterisi de yapıldı. Dijital senfoni, Arzu Kaprol’un “SS’16 Dare To Dream” isimli koleksiyonundan parçalara ve Zirve’ye özel olarak tasarlanan kıyafetlere de evsahipliği yaptı.