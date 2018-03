W20 Kadın Zirvesi “Mor İğne”yi batırdı; Kamu ve bankalar

Antalya’da yapılacak G20 Zirvesi’ne kadın taleplerini Türkiye’den ileten dünya kadınları, kamu ihalelerinde dışlanmaktan, bankaların kefil ve kefalet saplantısından yakındı.

Kasım ayında Antalya’da yapılacak G-20 kapsamında düzenlenen W-20 Zirvesi, 15-16 Ekim 2015 tarihlerinde yapıldı.

G-20 öncesinde ilk kez kadınlara özel bir platform olarak oluşturulan W-20 iş dünyasında kadının varlığını ve etkinliğini artırmak konusunda oluşturduğu tavsiyeleri G-20 öncesinde liderlere sunacak şekilde oluşturdu.

Bu amaçla Türkiye’de Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD), Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) işbirliği içinde çalıştılar. Sonuçlar açıklandı:

G-20 ülkelerinin temsilcilerinin yanısıra farklı ülkelerden kadın örgütü temsilcilerinin de katılımıyla oluşturulan W-20 Zirvesi’nin açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı ve bir konuşma yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kadın girişimcilerimiz arttı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 öncesinde ilk kez kurulan W-20 özelinde yaptığı açıklamalarda; 2004’te yüzde 4.9 olan kadın girişimci oranının 2015 Haziran ayı itibarıyla yüzde 8 seviyesine ulaştığını söyledi. Erdoğan, Türkiye’deki kadın girişimcilerin sayısının da 110 bini aştığını belirterek, “Kadınlar Türkiye’de sadece ekonomik alanda değil, siyasal, kültürel ve sosyal alanlarda da etkinliklerini her geçen gün güçlendiriyor. Yeterli seviyede mi? Değil. 2002’de kadın vekil sayımız 24 kadardı. Şimdi 4 katı ama yeterli değil” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 ülkelerinde kadın istihdamının yüzde 58, erkek istihdamının ise yüzde 86 olduğunu, G-20 ülkelerinin de kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmalar yaptığını anlattı.



100 milyon kadına iş

W-20’nin Türkiye Başkanlığı’nı yapan KAGİDER’in eski Başkanı Gülden Türktan, G-20 ülkelerinin önümüzdeki 10 yılda dünyada 100 milyon kadına iş imkanı sağlanmasını gerçekleştirmeleri halinde Almanya, İngiltere ve Japonya’nın toplamı kadar ekonomi oluşacağını söyledi.



Kadın kamu ihalelerinden uzak

Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı Sanem Oktar, şunları söyledi: “Kadınların sahip olduğu işletmeler halen kamu ihale pazarına zayıf bağlarla bağlı, kadınlar ihalelerin ancak yüzde 1’ine katılabiliyor. Bu konuda kota veya hedef konulması gerekiyor. Bu hem kamu hem de özel sektör ihalelerinde pozitif bir etki yaratacaktır. Kadınların iş hayatına daha fazla katılmasını sağlayacaktır. Kadınlar siyasete daha fazla girdiğinde ve siyasette daha aktif rol aldığında dünya çapındaki çatışmalar sona erecektir. Kadınların diyaloğunun sorunların çözümünde pozitif etkisi vardır.”



Kadının kefil ve kefaleti yok

Türkiye İşkadınları Derneği (TİKAD) Başkanı Nilüfer Bulut, “Birçok bankada kadın girişimciler için bütçe ayrılıyor. Ancak kadınlarımız bunları dahi kullanamıyor” diyerek uygulama sorunlarına dikkat çektikten sonra şunları söyledi: “Aslında kadınlar, inanılmaz bir teminatla karşı karşıya kalıyor. Oysa daha çok KOBİ düzeyinde kadın var. KOBİ düzeyinde adım atıyorlar, ondan sonra işlerini büyütmekte, sürdürülebilir kılmakta başarılı olamıyorlar. Erkekler gibi tapuları, malları yok, araçları yok. Bankalara teminat gösterecekleri hiçbir şey yok.”



Kadının güçlendirilmesine yatırım

Toplantıda BM Kadın Örgütü İcra Direktör Yardımcısı Lakshmi Puri de bir konuşma yaparak şu noktalara değindi: “Toplumsal cinsiyet eşitliği ve ekonominin güçlendirilmesi alanı daima ütopik bir fikir olarak görülmüştü. Aşılamayacak bir görev olarak görülmüştü. İlk kez bu ideale ulaşma konusunda bir misyon ruhu görüyoruz. W-20 Zirvesi’nin ardında bu misyon ruhu olması lazım. Sizlerin bunu kullanmanız ve bu ruhu bütünüyle G-20’ye aktarmanız lazım. Sağlam bir büyüme ve sürdürülebilir kalkınma isteniyorsa kadının güçlendirilmesine mutlaka yatırım yapılması gerekiyor.”



Savaştan kaçan kadınlar önceliğimiz

W-20’de Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkanı Sare Aydın, “Biz modern bir kadın anlayışını kabul ediyoruz. Kadınların bölgesel, yerel, etnik ve kültürel farklılıklardan arındırılmasını istiyoruz” dedi. “Bizim önceliğimiz kadını hayatın her alanında önceliklendirmek ve korumak olacaktır” diyen Aydın şunları söyledi: “Bugün daha adil ve yaşanabilir bir dünya istiyorsak kadının toplumun her alanında daha fazla temsil edilmesi gerekmektedir, siyasetten iş dünyasına, eğitimden istihdama kadar. Bizler kadın hakları konusundaki taahhütlerimizi yerine getirmeli ve engelleri ortadan kaldırmak için çalışmalıyız. Ancak küresel olarak kadınların öncelikli sorunları var. Savaştan kaçan, şiddet gören, göçe zorlanan kadınlar bizim için öncelikli konular.”



Kadınlara finansal güvenlik

G-20 kapsamında düzenlenen Woman-20 (W20) Zirvesi’ne video mesajıyla katılan Coca-Cola Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Muhtar Kent, kadınları güçlendirmek, onlara eğitim sağlamak konusunda derin ve kapsamlı fırsatlar olduğunu kaydederek, “Bunun sonucunda daha büyük ve sağlam bir ekonomik büyüme olacak. Kadınlar ve aileleri için finansal güvenlik sağlanacak” dedi. 2020 yılına kadar 5 milyon kadın girişimcinin güçlendirmesini sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Kent, sivil toplum kuruluşu ortaklarıyla bu konuda yürüttükleri çalışmalardan bahsetti. Kent, “Şu ana kadar 1 milyon kadın girişimci sağladık, 4 milyon daha sağlayacağız. Şurası çok açık ki daha yapacak çok işimiz var” dedi. Köylerde ve kentlerde faaliyet gösteren bir şirket olarak bütün dünyada kadın girişimcilerin dönüşümünü görebildiklerini dile getiren Kent, kadınların bulundukları topluma da destek verdiğini söyledi.