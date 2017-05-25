XIII. KOBİ Zirvesi 25 Mayıs'ta İstanbul'da: “Endüstriyel Dönüşümle Geleceğin KOBİ’leri”

XIII. KOBİ Zirvesi, TOSYÖV, TOBB, KOSGEB işbirliğinde, DenizBank ana sponsorluğunda, Hacettepe Teknokent ve KobiEfor çözüm ortaklığında, “Endüstriyel Dönüşümle, Geleceğin KOBİ’leri” ana temasıyla 25 Mayıs 2017 tarihinde, CVK Park Bosphorus İstanbul’da gerçekleştirilecek.