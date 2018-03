Yarattığı ekosistemle liderliğe oynuyor: TÜBİTAK Marmara Teknokent

TÜBİTAK Marmara Teknokent (MARTEK) Genel Müdürü Orhan Çömlek, iddialı bir yönetici. Bünyelerinde bulunan Teknoloji Serbest Bölgesi, Kuluçka Merkezi ve firma altyapısının yanısıra ortak oldukları projeleri de baz alarak; “Biz kendimizi tüm teknokentlerden farklı, lider bir teknokent olarak görüyoruz” diyor. Çömlek, iddiasını yaratılan ekosisteme dayandırıyor.

Bünyesinde barındırdığı Serbest Bölgesi, kuluçka merkezi, her biri kendi alanında ticarileşen ürün sahibi 135 firması ve yüzde 90 beyaz yakalı çalışanlardan oluşan toplam bin 650’yi aşkın istihdamıyla TÜBİTAK Marmara Teknokent, farklı bir kulvarda ilerliyor. TÜBİTAK Marmara Teknokent Genel Müdürü Orhan Çömlek, ortak oldukları projeleri de baz alarak; “Biz kendimizi tüm teknokentlerden farklı, lider bir teknokent olarak görüyoruz” diyor.

Çömlek’in iddiasının en önemli dayanağı; yaratılan ekosistem. Zira; TÜBİTAK Marmara Teknokent’te (MARTEK) sadece yatırımcıya arsa tahsisi yapılmıyor. Aynı zamanda Türkiye’nin dünya ile yarışacağı projelerin tek tek hayata geçmesi sağlanıyor. Orhan Çömlek, bizzat bu stratejinin mimarı. Projeye inandığı an tüm paydaşları hazır edebiliyor. Örneğin; proje sahibinin kaynağa mı ihtiyacı var. Hemen melek yatırımcı bulunuyor. Melek yatırımcı olmazsa TÜBİTAK Marmara Teknokent Yönetimi küçük bir hisse karşılığında projeye ortak oluyor. Uzman mı gerekiyor? Çömlek, TÜBİTAK Marmara Teknokent’in kaynaklarını hazır ediyor. Proje çok stratejik bir alanda ise hemen devreye gerekli kamu kurumları giriyor. Bu Sağlık Bakanlığı da olabiliyor, savunma sanayi de. TÜBİTAK Marmara Teknokent Yönetimi bu stratejiyle yaklaşık 4 projenin minimum yüzde 3, maksimumu yüzde 20 ortağı olarak ürünlerin ticarileşmesi sürecine katılıyor.

Çömlek, şu bilgileri veriyor: “TÜBİTAK Gen & Biyoteknoloji Enstitüsü, TÜBİTAK Marmara Teknokent, Medicana Hastanesi ve CT Pharma Şirketi tarafından geliştirilen kanser tedavisi projesinde ortak üretim gerçekleşmiştir ve ürün pazara sürülmüştür. Ayrıca TÜBİTAK Marmara Teknokent; Hayriya (IT) ve DTI Implant (Dental İmplant) firmalarıyla ortak projeler sürdürülmektedir.” Çömlek, TÜBİTAK MARTEK olarak şu anda 17 projenin yürütüldüğünü, 10 projenin de sırada beklediğini açıklıyor.



‘Serbest Bölge’de sınır daralması bekleniyor

Orhan Çömlek, alışılmış teknoparklardan farklı yönetim yapısıyla hızlı bir gelişim sürecinden geçen TÜBİTAK MARTEK’in tüm teknokentleri temsil edecek bir nitelikte faaliyet yürüttüğünü söylüyor. Çömlek, “Kuruluşumuzdan bu yana TÜBİTAK’tan maddi destek almadan geliştik. Yaptığımız tüm çalışmalar da Sayıştay’ın denetiminden geçiyoruz. Bünyemizde sadece Ar-Ge üretimi yapan firmalar yer alabiliyor. Tüm bu nedenlerle farklı ve önemli bir noktadayız” diyor.

Çömlek, Türkiye’de 18 Serbest Bölge olduğunu ve bunlar içinde sadece bünyelerindeki 1 tanesinin Teknoloji Serbest Bölgesi olduğunu hatırlatıyor. Şu anda Ar-Ge yapan 27 firmanın Serbest Bölge’de faaliyet yürüttüğünü aktaran Çömlek, “Serbest Bölge’de ‘sınır daraltılması’ sözkonusu. Önümüzdeki aylarda problem çözülmüş olacak. Serbest Bölge’de yer alan 4 bloktan oluşan binalar da Teknokent bünyesine geçecek. O alanların yeni yatırımcıya açılmasını sağlayacağız” diyor. Çömlek, Ar-Ge yapan firmaları projelerine göre belli aralıklarla da denetlediklerini belirterek, özellikle serbest bölgede ürün alıp satış yapan ve Ar-Ge faaliyeti yapmayan 5 firmayı bölgeden çıkardıklarını duyuruyor.



Teknokent’e yeni bina yatırımı

TÜBİTAK MARTEK, 28 bin metrekare alanda İdari ve Kuluçka Merkezi inşa ediyor. Mevcut teknokent içindeki kuluçka merkezinin yüzde 100 dolu olduğunu aktaran Orhan Çömlek, yeni alanda 18 bin metrekare alanın yatırımcıya kiralanabileceğini belirterek, “İnşaat için bugüne kadar 24 milyon TL yatırım gerçekleştirdik. Yeni yıla yetiştirmeye çalışıyoruz. Bina bittiğinde toplam 30 milyon TL’ye mal olacak. İçinde ofis katları ve yatırımcılar için kiralanabilir alan yaratıyoruz. Şu ana kadar kiralanabilir alanın yüzde 40'ını protokol ile yatırımcıya tahsis ettik” açıklamasını yapıyor.



TÜBİTAK MARTEK’in projeleri

Tüm sektörlere hitap eden ve yüzde 100 dolu olan TÜBİTAK MARTEK’in 2002-2016 yılları arası toplam ihracatı 52 milyon dolar. Doluluk oranı yüzde 32 olan TÜBİTAK Serbest Bölgesi’nden yapılan ihracat ise 357 milyon dolar. Orhan Çömlek, ihracat rakamlarıyla TÜBİTAK MARTEK’in teknokentler arasında ilk 3’te yer aldığını belirtiyor. TÜBİTAK MARTEK’in bir yıl boyunca 165 etkinliğe imza attığını kaydeden Çömlek, yaklaşık 10 milyon TL’lik bütçeli bir kuruluş olarak bir mucize gerçekleştirdiklerini söylüyor. Çömlek, daha geniş bütçeli bir kuruluş olmak adına ortak oldukları projelerin geleceğine inandıklarını belirterek, “Gelirimizi kiradan değil yatırım yaptığımız projelerden sağlamak istiyoruz” diyor.



Girişimci Kampı kadına odaklanıyor

TÜBİTAK MARTEK’in düzenlediği girişimcilik kampı da yoğun ilgi görüyor. Bugüne kadar düzenlenen 4 girişimcilik kampına; tüm Türkiye’den toplam 1700 başvuru yapılmış. Toplamda 36 ayrı şehirden gelen 130 girişimciye eğitim verilmiş. Çömlek, “Şimdiye kadar düzenlenen kamplarımızı ele aldığımızda toplam 100 adet girişimci–mentör görüşmesi yapıldı. Toplamda 375.000 TL destek sağladık” bilgisini veriyor. ‘Girişimcilik Kamp’larında Türkiye’de yapılmayan veya yapılması gereken özel alanları belirlediklerini söyleyen Çömlek, bu anlamda ‘İnovasyonda Kadın’ temalı yürüttükleri projelere lisans, doktora ve profesör düzeyinde olmak üzere çok sayıda kadın girişimcinin başvurduğunu paylaşıyor.



Ar-Ge, Sanayi ve Akademi buluşmasının 3.’sü İzmir’de

Orhan Çömlek, Türkiye’de bir türlü istenen oranda sağlanamayan üniversite-sanayi ve akademi buluşmasına da çözüm sunmaya çalıştıklarını açıklıyor. Ar-Ge, Sanayi ve Akademi adı altında ilki Gaziantep’te olmak üzere toplantılar düzenlediklerini anlatan Çömlek, “Akademisyeni ve Ar-Ge yapanları sanayicinin yanına götürdük. Gaziantep’te düzenlediğimiz toplantıya 10 farklı teknokentten 55 Ar-Ge firması katıldı. İkinci etkinliği Kayseri’de düzenledik. Etkinliğe 23 teknokentten 65 firma ve Kayseri’nin önde gelen çok sayıda sanayicinin yanısıra pek çok akademisyen ve ziyaretçi katılım sağladı. Etkinlik süresince, 172 adet firma görüşmesi ve 90 adet sanayici görüşmesi gerçekleştirildi” diye konuşuyor. Çömlek, sadece TÜBİTAK MARTEK’in gelişimiyle ilgilenmediklerini, Türkiye’nin temel sorunlarına yoğunlaştıklarını ve Ar-Ge, Sanayi ve Akademi buluşmalarının 3.’sünü İzmir’de gerçekleştireceklerini duyuruyor.



ABD’de de kuluçka merkezi açıldı

TÜBİTAK Marmara Teknokent, Gebze Güzeller OSB, İstanbul Üniversitesi Teknokent, Namık Kemal Üniversitesi Teknopark ve Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Teknopark ortaklığı ile ABD’nin Chicago eyaletinde ‘OSB ve Kuluçka Merkezi’nin protokol anlaşması imzalandı. Chicago Türk Ticaret Merkezi’nde (CTTM) yer alan OSB ve Kuluçka Merkezi’nin yurtdışına açılmak isteyen firmalar için önemli olduğunu aktaran Çömlek, Ar-Ge ürününü ticarileştirme sürecine ulaştırmış firmaların ilgi göstereceğini öngörerek, “Uluslararasılaşmak isteyen tüm işletmeleri merkezimize davet ediyoruz” çağrısını yapıyor.