YASED: UNCTAD 2015 Dünya Yatırım Raporu:
Türkiye en çok uluslararası yatırım çeken 22. ülke oldu.
YASED tarafından açıklanan UNCTAD 2015 Dünya Yatırım Raporu’na göre, 2014 yılında tüm dünyadaki uluslararası doğrudan yatırım girişi yüzde 16 düşüşle 1.23 trilyon dolara geriledi. UNCTAD verilerine göre 2014 yılında 12.1 milyar dolar uluslararası yatırım girişi sağlayan Türkiye, genel sıralamada 22’inci, gelişmekte olan ülkeler arasında 12’nci, Batı Asya bölgesinde ise 1’inci sırada yeraldı.
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü (UNCTAD) tarafından her yıl hazırlanan ve tüm dünyada eşzamanlı olarak duyurulan Dünya Yatırım Raporu açıklandı. 2014 yılında 201 ülkeye ilişkin uluslararası doğrudan yatırım trendlerini analiz eden raporun ve ‘Uluslararası Yatırım Yönetiminin Reformu’ başlıklı özel ekin Türkiye lansmanı, bu yıl yine 35. yılını kutlayan Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından gerçekleştirildi. 2015 UNCTAD Dünya Yatırım Raporu’na göre, 2013 yılında 1.47 trilyon dolar olan Uluslararası Doğrudan Yatırımlar (UDY), geçen yıl yüzde 16 düşüşle 1.23 trilyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye 2014 yılında 12.1 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım alarak, dünyada yüzde 1, gelişmekte olan ekonomiler içinde yüzde 1.8 ve Batı Asya Bölgesi’nde yüzde 28 paya sahip oldu.
Gelişmekte olan ülkeler
YASED Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Erdem, küresel ekonominin kırılganlığı, politik belirsizlik ve artan jeopolitik risklerin küresel yatırım girişlerini azalttığını belirtti. Küresel düşüşte, özellikle gelişmiş ülkelere doğrudan yatırımların yüzde 28 oranında azalmasının etkili olduğunu vurgulayan Erdem, gelişmekte olan ülkelerin ise sadece yatırım girişlerindeki lider konumları açısından değil, bu ülkelerin uluslararası şirketlerinin dünyaya açılımı açısından da dikkat çektiklerini söyledi. Gelişmekte olan ekonomiler 681 milyar dolar ve yüzde 55 pay ile rekor seviyede uluslararası doğrudan yatırım girişi aldı. Erdem’in verdiği bilgiye göre, gelişmekte olan ülkelerin uluslararası şirketlerinin dünyadaki yatırımları ise 2014 yılında rekor seviye ile 468 milyar dolara ulaştı.
UNCTAD Raporu’nun detaylarını açıklayan YASED Genel Sekreteri Özlem Özyiğit de şunları kaydetti: “2014 yılında dünyada en çok uluslararası doğrudan yatırım çeken ülke 129 milyar dolarla ilk defa Çin olurken Hong Kong 103 milyar dolarla ikinci, ABD 92 milyar dolarla üçüncü, İngiltere ise 72 milyar dolarla dördüncü sırada yeraldı. Küresel uluslararası doğrudan yatırım girişlerinin yüzde 55’i ilk 10 ülkeye yöneldi, en çok uluslararası doğrudan yatırım çeken ilk 10 ülkenin yarısını gelişmekte olan ekonomiler oluşturdu.” Rapora göre önümüzdeki 3 yılda küresel uluslararası doğrudan yatırım girişinde artış bekleniyor. Uluslararası doğrudan yatırımların 2015 yılı için 1.4 trilyon dolar, 2016 yılı için 1.5 trilyon dolar ve 2016 yılı için ise 1.7 trilyon dolar olacağı öngörülüyor.