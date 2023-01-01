Yeni Nesil Yerli “TINA” Siber güvenliğe güç katan katman!

TÜBİTAK MARTEK’te yeralan ISR Bilgi Güvenliği tarafından geliştirilen yerli siber tehdit engelleme sistemi TINA, TESAN dağıtım kanalı ile satışa sunuldu.

Yüzde 100 yerli sermaye, TÜBİTAK ve KOSGEB destekleri ile üretilen ve internet kaynaklı siber tehditlere karşı, bir çok patent başvurusuna konu yeni teknolojiyi içeren “Siber Tehdit Algılama, Raporlama ve Engelleme Sistemi - TINA”nın test çalışmaları tamamlanarak ilk versiyon satışlarına Ağustos ayı itibarı ile başlandı.

ISR Bilgi Güvenliği Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Eren Ertem Develi, “TINA, yeni nesil bir ‘Siber Tehdit Algılama, Raporlama ve Engelleme’ cihazı olarak internetten gelen tehditlere karşı yalnız başına veya firewall, UTM, IDS, IPS gibi mevcut diğer güvenlik katmanlarına ek olarak da kullanılabilmekte” diyor. Eren Ertem Develi, TINA’nın ağ üzerinde konumlandırıldığı noktadaki internetten gelen ve internete doğru olan veri trafiğini inceleyerek mevcut teknolojilerle fark edilemeyen zararlı yazılımları tespit ederek durdurduğu, özellikle güncel saldırılardan ransomware’lere (cryptowall, cryptolocker vb.), APT saldırılarına, 0-day (daha önce karşılaşılmamış; sıfır gün) ve gelişmiş saldırılara karşı başarılı tespit ve engelleme sonuçları elde ettiğini dile getiriyor.

Eren Ertem Develi, şu bilgileri veriyor: “Ağ üzerine konumlandırılan bir cihazın merkezi sistemleri ile de iletişimi ile bir bütün halinde çalışan TINA sistemi, özellikle ülkemizi hedef alan saldırılara karşı, patent başvurusuna konu olan erken önleme sistemleri, hızlı bilgi paylaşımı gibi birçok gelişmiş sistemi ile kuvvetli bir araştırma tabanı oluşturularak geliştirilmiştir.

‘Medium’, ‘Large’ ve ‘Enterprise’ olarak 3 ayrı boyutta modellenen TINA, orta boy işletmeler, büyük işletmeler ve kurumsal işletmeler ile her boyuttaki bilgi mahremiyeti olan kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu milli ek güvenlik katmanı olma yolunda çalışmalarını sürdürmektedir.” Eren Ertem Develi, daha detaylı bilgi almak isteyenlerin www.tinasecurity.com adresini ziyaret edebileceğini söylüyor.