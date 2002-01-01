Yıldırım: “Bankalar dikkat etsin”

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Olağan toplantısına katılan Başbakan Binali Yıldırım, bankalara çağrıda bulunarak, “Ya adam gibi makul bir faiz oranı benimsersiniz veya biz bunun tedbirini alırız” uyarısını yaptı.