Yönetimde Kadın Derneği Başkanı Tanju Cepheli: “Eşitlik olsa yeter!”

KobiEfor Dergisi Genel Koordinatörü Nurdan Sönmez, Yönetimde Kadın Derneği (EWMD Türkiye Ofisi) Yönetim Kurulu Başkanı Tanju Cepheli ile Türkiye’de kadın yöneticilerin durumunu konuştu.

Özel sektör, eğitim, politika ve kültür alanlarında çalışan bireysel ve kurumsal üyelerden oluşan bir network kuruluşu olan Yönetimde Kadın Networkü kısa adıyla EWMD (European Women’S Management Development International Network), Brüksel’deki EFDM Vakfı’nın (European Foundation for Management Development) desteği ile bir grup Avrupalı kadın tarafından 1984 yılında kuruldu. 900 bireysel ve kurumsal üyesiyle Avrupa’nın 14 ülkesinde; 40’ın üzerinde kentte, ABD, Güney Afrika ve Asya ülkelerinin bazılarında faaliyet gösteren EWMD’nin en önemli hedefleri arasında nitelikli kadınların yönetim kademelerinde daha fazla temsil edilmesi ve görünür kılınması yeralıyor.

Her türlü görüş ve lider pozisyonlardaki nitelikli kadınların toplumsal ve mesleki katılımını artırmayı ve birbirleriyle işbirliği ve dayanışmasını teşvik eden EWMD, daha fazla kadının katılımıyla yönetimde adaleti ve yönetim kültürünü zenginleştirmeyi, siyasi tartışmalara aktif olarak katkıda bulunmayı ve uluslararası düzeyde bu konulara ilişkin bilimsel araştırmaların desteklenmesini hedefliyor.

KobiEfor Dergisi Genel Koordinatörü Nurdan Sönmez ile biraraya gelen Yönetimde Kadın Derneği (EWMD Türkiye Ofisi) Yönetim Kurulu Başkanı Tanju Cepheli, Türkiye’de kadın yöneticilerin durumu ve dernek olarak faaliyetlerinden sözetti.

Tanju Cepheli, Temmuz 2015’te resmi olarak Yönetimde Kadın Derneği adı altında dernek statüsü aldıklarını ve bugün itibari ile 30 üyeye ulaştıklarını belirtiyor. EWMD’nin özel sektörde faaliyet gösteren ve hedeflerini destekleyen şirketlerden oluşan kurumsal üyelerinden bazılarının Sandoz, Rollce Royce, Audi, SAP, Microsoft gibi kuruluşlar olduğuna değinen Cepheli, “EWMD’nin faaliyetleri arasında özellikle üyelerin iletişimi için network buluşmaları, toplantılar ve her yıl bir ülkede düzenlenen EWMD Enternasyonel Konferansları serisi bulunuyor. 2015’te EWMD Uluslararası Kongresi’ne İstanbul’da evsahipliği yaptık. Toplam 150 işkadınının katıldığı kongre çerçevesinde dünyadan 30’a yakın işkadınını Türkiye’de ağırladık. Learning Journey (Öğrenme Yolculuğu) adı altında her yıl bir ülke seçilerek, üye olan ülkeler ziyaret ediliyor. 2014 yılında Türkiye’ye geldiler. 2016 yılı sonunda Almanya’ya gitmeyi düşünüyoruz. 2017 yılında, ilkbahar aylarında Fransa’ya gidilecek” diye konuşuyor.

Yönetimde Kadın Derneği olarak bu yıl markalaşma çalışmalarına ağırlık vereceklerini açıklayan Cepheli, “Stratejilerimizi belirledik. Organizasyon, eğitim, sosyal medya, proje, kaynak yaratma ve sponsorluk çalışma gruplarımızı oluşturduk” açıklamasını yapıyor. Kuruldukları günden buyana düzenli olarak üyeler arası network faaliyetlerini ve buluşmalarını sürdürdüklerini ifade eden Cepheli, EWMD Avrupa’ya akredite olduklarını ve onlarla işbirliği yaptıklarını vurguluyor.

Önümüzdeki yıllarda hedeflerinin Türkiye’de EWMD olarak yönetimdeki kadının bilinirliğini ve katılımını artırmak, desteklemek, potansiyel adaylara mentorluk yapmak, kadın işgücünün istihdama katılımını teşvik eden faaliyetler yapmak ve Türkiye’de cinsiyet çeşitliliğinin yaygınlaşmasını desteklemek olduğunu söylüyor. Cepheli, özellikle üniversiteli kız öğrencilere eğitim ve mentorluk programlarıyla destek vermek istedikleri ve bu konuda iki üniversite ile görüştükleri bilgisini paylaşıyor.

Kendi networklerini geliştirerek, dayanışma ve işbirliğini teşvik eden faaliyetlere devam edeceklerini dile getiren Cepheli, 2016 ve 2017’de de networking toplantıları, mentorluk ve koçluk çalışmalarına devam edeceklerini açıklıyor.

BASF Türk Kimya firmasında Sağlık ve Gıda Satış Departmanı’nın Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgelerinden Sorumlu Satış ve Endüstri Bölüm Yöneticisi olan Cepheli, aynı zamanda Yaşam Koçu. İlk kez satış müdürlüğü talebinin ardından ciddi mücadele verdiğinin de altını çizen Cepheli, başarısıyla kendini kanıtlamasının ardından çalıştığı şirkette diğer kadınlara da yönetici olma yolunu açtığını paylaşıyor.

Türkiye’de kadınların daha girişimci, cesur, azimli olduğunu düşünen Cepheli, kadın veya erkek isteyen herkesin iş dünyasında başarılı olabileceğini vurguluyor ve “Eşitlik olsa yeter” diyor: “Avrupa’da da durum farklı değil. 80 milyon çalışanın yüzde 65’i kadın ve yalnızca yüzde 12’si yönetici. Türkiye’de ise 27 milyon çalışandan 7 milyonu kadın, bunun da yüzde 14’ü orta üst düzey yönetici ve yüzde 2’si CEO. Özel sektörde; özellikle bankacılık, ilaç, sigorta ve kimya sektörlerinde daha fazla kadın yönetici var. Örneğin ilaç sektöründe bu oran yüzde 20’ye kadar çıkıyor.”