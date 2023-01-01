Akbank'tan kredi kartında seçme özgürlüğü: Free

Ne istediğini bilenler için özel olarak geliştirilen yeni kredi kartı Free "istedikleriniz içinde, istemedikleriniz dışında" sloganı ile kullanıcılarına diledikleri hizmet ve kampanyaları seçme özgürlüğü sunuyor.





Akbank'ın, kullanıcıya dilediği kampanyaya katılma ya da katılmama özgürlüğü getiren yeni kredi kartı Free'de yıllık kart üyelik aidatı ödemek de gerekmiyor. Ne istediğini bilenler için özel olarak geliştirilen yeni kredi kartı Free "istedikleriniz içinde, istemedikleriniz dışında" sloganı ile kullanıcılarına diledikleri hizmet ve kampanyaları seçme özgürlüğü sunuyor.

Free kredi kartı kullanıcıları, Axess'in üye işyerlerinde sunduğu taksit ve chip-para fırsatlarından da yararlanabiliyorlar. Axess'in nakit çözümleri, tarifeler, talimat ve sigorta hizmetlerini de Axess sahipleri ile aynı koşullarda kullanabilen Free sahipleri, katılmak istedikleri kampanyaları kendileri seçebiliyor ve bu kampanyalardan belirli bir katılım ücreti ödeyerek faydalanabiliyorlar. Bu özellik sayesinde tercih etmedikleri kampanyalara da katılmak zorunda kalmıyorlar.

Akbank Ödeme Sistemlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Sindel, Axess, Wings, Fish gibi güçlü markalar ve farklı ihtiyaçlara cevap veren ürünlerden sonra geliştirdikleri Free ile, kart kullanıcılarının farklı beklentilerini karşılamayı amaçladıklarını vurguladı.



