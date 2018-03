1 Ekim 2013 itibarıyla alışverişte yeni bir başlangıç “Yazarkasa Pos” dönemi

Ticarette 1 Ekim 2013 itibarıyla artık hem yazarkasa hem de POS cihazı olan...





Maliye Bakanlığı’nın 15 Haziran 2013’te Resmi Gazete’de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılma mecburiyeti ve onaylanmasına dair belirlenen usul ve esasları kamuoyuna duyurulmuştu. Ekonomiyi kayıtaltına alma adına önemli biradım olan yasa pos uygulamasında aslında 2016’ya kadar kademeli bir geçişi öngörüyor. Ancak faaliyetlerinde Seyyar EFT-POS Cihazı kullanan mükellefler, yol kenarı otopark hizmeti veren mükellefler içinse uygulamaya geçiş tarihi Ekim 2013 tarihinde başlamış bulunuyor.

Şunun da altını çizmekte fayda var: Eski POS cihazlarının hemen elden çıkarılması bazı meslek grupları için geçerli değil. Yasa soruna şu şekilde çözüm sağlıyor: Önceki mevzuata istinaden onaylanan ödeme kaydedici cihazlar, 31.12.2015 tarihine kadar piyasada satılabilecek. Bu kapsamda üretici veya ithalatçı firmalar tarafından önceki mevzuata göre üretmek üzere geliştirilen ödeme kaydedici cihaz modelleri 31.12.2013 tarihine kadar onaylanabilecek. Ayrıca kullanılmakta olan önceki mevzuat hükümlerine tâbi ödeme kaydedici cihazlarını, 31.12.2015 tarihini geçmemek üzere mali hafızaları doluncaya kadar kullanabilecekler. Mali hafızası dolanlar hemen yeni nesil cihaza geçmek zorunda kalacak. Tüm mükelleflerin yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara geçişi ise 1 Ocak 2016 itibarıyla başlayacak.

İşyerinde sabit yasarkasa veya kablolu sabit POS sistemi kullanan mükellefler, geçiş sürecinin sonuna kadar mevcut cihazlarını kullanabilecek. Diğer taraftan yeni uygulama ile GSM özelliği taşıyan POS cihazlarının mülkiyeti bankalardan mükellefe geçecek. Bu cihazları kullananlar da mülkiyeti kendisine ait olmak üzere, Ekim ayından itibaren yazarkasa özelliği de taşıyan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda kalacak.



Cihazın değiştirme süreci 90 gün

Ekim başından itibaren yeni nesil cihaza geçmek zorunda olanların, faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 90 gün içinde cihazı vergi dairesine kaydettirmeleri gerekiyor. Yeni nesil cihaz edinmek isteyenlerin bağlı bulunduğu vergi dairesine veya mal müdürlüklerine dilekçeyle başvurma şartı var. Dilekçede açıkça yeni nesil ödeme kaydedici cihaz isteği ve kaç adet istendiği yazılmalı.

1 Ekim’den itibaren zorunlu hale getirilen yazarkasa POS uygulaması 300 bine yakın esnafı ilgilendiriyor. Bugüne kadar sadece 50 bin esnaf uygulamaya geçiş yaptı. Türkiye POS pazarı ise önemli bir potansiyele sahip. Bankalar Arası Kart Merkezi’nin Temmuz verisine göre Türkiye’de 2.27 milyon POS cihazı bulunuyor. Hem POS, hem yazar kasa özelliğine sahip yeni cihazlarla ödeme yapılırken üç nüsha fiş çıkacak. Nüshalardan biri kredi kartı slipi, ikisi ise fatura yerine geçecek ve slip ile faturalardan biri müşteriye verilecek. Seyyar POS cihazı kullanarak lokantalarda kredi kartıyla ödeme yapanlar artık ayrıca kasa fişi istemek zorunda kalmayacak. Ancak, nakit ödemelerde veya kasaya giderek yapılan ödemelerde fiş isteme uygulaması iki yıl daha devam edecek.



Cihazlar için Bakanlık onayı gerekiyor

Mükelleflerin dikkat edeceği hususlardan birini ise kullanılan cihazların ‘onay’lanmış olma niteliği oluşturuyor. Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz modellerinin mükelleflerce kullanılabilmesi için Bakanlıktan onay alınmış olması gerekiyor. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara ilişkin teknik incelemeler, Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından veya Bakanlığın uygun gördüğü farklı kurumlarca yapılıyor. Bakanlıkça yapılan idari incelemeleri müspet neticelenmiş olan firmalara, yetkili kurumlarca yapılan teknik incelemelerin de müspet neticelenmesi halinde, cihazların marka ve modelleri itibarıyla onay belgesi veriliyor. Bakanlıktan onay alan firmalar ile yeni nesil ödeme kaydedici cihazların marka ve modelleri www.gib.gov.tr internet sitesinde ilan ediliyor.



Profilo Ödeme Sistemleri ‘yeni nesil yazarkasa’da hazırlığı tamamladı. Her ihtiyaca en uygun çözüm

Türkiye’de kuruluyazar kasa sayısının 2 milyonu aştığı biliniyor. Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında Türkiye en büyük pazarlar arasında yerini alıyor. Türkiye ile aynı paralellikte Polonya pazarı bulunuyor. İtalya ve Bulgaristan en büyük pazarlar arasında yerini alıyor. Profilo Ödeme Sistemleri İcra Kurulu Başkanı Veli Tan Kirtiş, Türkiye’nin mali kanunda yazarkasa kullanımı açısından Avrupa’nın en eski ülkelerinden biri olduğunu açıklıyor. Sözkonusu yaygınlığa rağmen teknolojinin aynı hızda gelişmediğini kaydeden Kirtiş, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın zorunlu hale getirdiği ‘Yeni Nesil Yazar Kasalar’ ile sektörün daha da hızlanacağını ve gelişim göstereceğini paylaşıyor. Kirtiş, şöyle konuşuyor: “1985’te kabul edilen mali kanun, o günden bu yana bir takım revizyonlar geçirdi, fakat sahada kullanılan yazarkasaların üzerinde büyük oranda güncel teknolojiler bulunmamaktaydı. Yeni nesil cihazlar olarak adlandırdığımız ‘Yeni Nesil Yazarkasalar,’ eskisinden farklı olarak güçlü donanıma sahip, bir bilgisayarın temel özelliklerini üzerinde barındıran, güvenlik seviyesi yüksek ve aynı zamanda Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ile iletişim halinde olacak. Önümüzdeki süreçte pazarda ciddi bir hareketlenme yaşanacak.”



Sektöre yeni oyuncular girecek

Sektördeki hareketlenmeye bağlı olarak sektöre yeni oyuncuların giriş yapacağını aktaran Veli Tan Kirtiş, süreçte yüksek adetlerde cihazların yenileriyle değişeceğini hatırlatarak, bu değişim sürecinin esnaf kesimine katkısını ise şöyle aktarıyor: “Esnaflarımızın daha kabiliyetli, yüksek teknolojiye sahip ve daha güvenli ürün kullanma beklentileri karşılanacak. Hatta bazı beklentiler daha ucuza karşılanacak. Tabii en büyük katma değer de ülkemiz adına yaşanacak. Denetimler daha kolaylaşacak ve daha büyük bir Katma Değer Vergisi toplanabilecek.”



Kanun kademeli geçişi öngörüyor

Yeni nesil çalışmalar yaklaşık iki yıldır Gelirler İdaresi Başkanlığı liderliğinde ve Yazarkasa firmalarının katılımı ile devam ediyor. 1 Ekim 2013 tarihi itibarıyla faaliyetlerinde Mobil EFT POS cihazları kullanan vergi mükellefleri mevcut cihazları yerine Mobil EFT POS özellikli Yeni Nesil Yazarkasa kullanmaları gerektiği için cihazlarını değiştirmek zorundalar. Belirtilen tarihe ek olarak Maliye Bakanlığı 90 günlük bir ürün kurulum süresi de verdi. Bu süreye göre, 1 Ekim 2013 itibarıyla esnaf, kullandığı ya da kullanmayı düşündüğü Mobil EFT POS cihazı sayısı kadar, Mobil EFT POS özelliği olan Yeni Nesil Yazarkasa (Mobil Yazarkasa POS) faturası edinmek durumunda. Yani, ürününü seçip 1 Ekim itibarı ile bunun bedelini ödeyeceği bir satın alma işlemi gerçekleştirmek, faturasını almak, sonrasında 90 günlük süre içinde, 1. 1. 2014’e kadar, aldığı ürünlerini kullanmaya başlamak zorunda. Geçiş sürecinde yaşanacaklara ilişkin de bilgi veren Kirtiş, bu değişimdeki birinci aşamayı şöyle anlatıyor: “Bundan sonraki süreç sadece Mobil EFT POS kullananları değil, tüm Yazarkasa kullanıcılarını ilgilendiriyor. Bütün Yazarkasaların değişmesi belli bir takvime bağlandı. Buna göre, siz eski bir Yazarkasa kullanıcısıysanız, o Yazarkasanın içindeki mali hafıza 1. 1. 2014’den sonra dolduğunda o cihaz kullanılamaz hale gelecek ve cihazı kapattırmak gerekecek. Bu durumda 1. 1. 2014’den sonra mali hafızası dolan Yazarkasa kullanıcılarının, 1. 1. 2016’ya kadar kullanılabilecek eski nesil cihazlardan veya yeni nesil cihazlardan alma seçeneği bulunuyor. 1. 1. 2014’te böyle bir geçiş dönemi başlıyor. 1. 1. 2016 ya gelindiğinde ise tüm eski kasaların yeni nesil kasalar ile değişmiş olması gerekiyor.”



Ekonomisi 1 milyar doları bulacak

Sürecin ekonomik boyutuna da dikkat çeken Veli Tan Kirtiş, bu yılın sonuna kadar var olan 500 binin üzerindeki Mobil EFT POS’un yaklaşık 150 – 200 bin adedinin Mobil Yazarkasa POS ile değişeceğini, 2015 sonuna kadar ise 2 milyon adet Yazarkasa’nın bir kısmının masaüstü yazarkasa POS ile, büyük kısmının ise yeni nesil yazarkasa ile değişeceğini öngörüyor. Kirtiş, 2015 sonuna kadar 1 milyar doların üzerinde bir ekonomi yaratmasını beklediklerini söylüyor.



Dünya genelinde 1 milyon 200 bin cihaz kullanımda

Yasal sürece en iyi hazırlanan kurumlardan biri olan Profilo Ödeme Sistemleri’nin sahada sadece Türkiye’de 700 bini aşkın aktif kullanılan cihazı bulunuyor. Kirtiş, köşe başındaki bakkal, kuruyemişçi, kasap, manav, hatta pazardaki esnaf, market, büyük gıda zincirleri, organize, perakendecilere kadar geniş bir kesime hitap ettiklerine dikkat çekiyor. Kirtiş, şu bilgiyi veriyor: “Ayrıca bir örnek proje olarak 2005 yılında Dünyada ve Türkiye’de ilk kez akaryakıt sektöründeki pompalara yazar kasa konulması gündeme geldi. Bugün akaryakıt sektöründe pazarın yüzde 41'i bizim çözümlerimizi tercih ediyor. Daha organize perakendeciler ve daha büyük gross marketlere doğru gidildikçe bilgisayar tabanlı yazarkasalar var. Bu alanda da yeni dönemde farklı ürünlerle müşterilerimize seçenekler sunacağız.”

Kirtiş, Türkiye ve yurtdışında 8 ülkedeki 30 yıllık tecrübeleri ile bütün yazarkasa kullanıcılarına sundukları geniş ürün portföyünü yeni nesil dönüşüm sürecinde daha da genişleterek müşterilerin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaya devam edeceklerini söylüyor. Kirtiş, “Bu amaçla 110 ülkede 20 milyondan fazla kurulu EFT POS terminali bulunan, alanında dünya lideri VeriFone ile güçbirliğine giderek sektörde fark yaratacak ve ilkleri üzerinde barındıran Mobil Yazarkasa POS cihazımız; Profilo VeriFone VX 680-E1'i geliştirip tüketicilerin beğenisine sunduk” diye konuşuyor.



Sektörde pazar lideri

Profilo Ödeme Sistemleri, KDV'nin uygulamaya geçtiği 1985 yılından itibaren regülasyonların analizi, geçiş aşaması ve projelerin geliştirilme süreçlerinde her zaman sektörün önde gelen, ilklerini gerçekleştiren üreticisi olmayı başardı. Kirtiş, rakiplerinden farklı olarak, ödeme kaydedici cihazlarla ilgili en büyüğünden en küçüğüne her müşteri ihtiyacına uygun ürünü sunmak gibi bir misyonu üstlendiklerini, bu konuda ürün segmentlerini daha detaylandırmaya devam ettiklerini söylüyor. Kirtiş, “Halihazırda, sektörde yaygın olarak kullanılan basit yazar kasalarda sektörde lideriz, akaryakıt sektöründe ise yüzde 40 gibi önemli bir payımız var” diyor.



Vera Delta, sahada rüştünü ispatladı

Yeni Nesil Yazar Kasa POS cihazlarına geçiş süresinin birçok defa ertelenmesinin ve ek süreler tanınmasının ardından 1 Ekim 2013 tarihinde uygulama başladı. Sektörün öncü kuruluşlarından Vera Delta tüm ulusal ve uluslar arası onayının yanında, kullanıldığı 10 binlerce işletmeden tam not aldı.

MT Grup Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz’a geçmek zorunda olan mükelleflerin nelere dikkat etmeleri gerektiğinin bilgisini verirken, Yeni Nesil EFT POS özellikli yazar kasaların uluslararası kurum ve kuruluşlar (PCI, EMV Co, Master Card ve VISA) tarafından sıkı test ve denetim aşamalarından geçtiğini hatırlattı. Sancak, Vera Delta cihazların bütün test ve denetimlerden başarı ile geçtiğini vurgularken “Bütün bu süreci eksiksiz ve istisnasız tamamlayan bizler cihaz tercihi yaparken firmalara şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, bu iş umut ederek ya da vaat ederek maalesef olmuyor, bu nedenle tercih yaparken işinizi ve itibarınızı riske atmayın” uyarısında bulundu.

Mart ayında piyasaya sürülen Vera Delta yazar kasa POS’un kullanımana ilişkin bilgi veren Sancak, sahada 10 binlerce işletme tarafından ürünün kullanıldığını belirterek, “Bugüne kadar sahada kullanılmakta olan cihazlarımız üzerinden 10 milyon adetin üzerinde perakende satış işlemi, 5 milyon adetin üzerinde de bankacılık ödeme işlemi online olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’deki tüm banka kartları ile yapılan ödeme işlemlerinin yanında onlarca ülkenin banka kartı ile 10 binlerce yurt dışı işlemi de sorunsuz olarak gerçekleşmiştir” bilgisini verdi.

Vera Delta Yazar Kasa ve POS özelliğinin yanı sıra birbirinden farklı pek çok sektöre sunduğu katma değerli çözümler ile uçtan uca hizmet sağlıyor.



Vera Delta’nın avantajları var

Vera Dalta ile yazarkasa ve POS cihazın aynı hibrit yapıda buluştuğunu dile getiren Sancak, Vera Delta’ya sahip bir işyerinde bir yazarkasa ve yanında da 3-5 POS cihazına gerek olmadığını söyledi. Ürünün teknik bilgilerini veren Sancak, şöyle konuştu: “Diğer cihazlarda göremeyeceğiniz 30 metre bir rulo kapasitesine sahip. 2.800 mAh batarya kapasitesi, 3,5" renkli ekran, yazarkasaya özel PLU tuşları Vera Delta Yazar Kasa POS cihazını ayrıcalıklı kılan özelliklerden bazılarıdır. Ayrıca Vera Delta GPRS, Ethernet, GSM Data, PSTN bağlantı ara yüzleriyle mobil kullanımın yanı sıra masaüstü kullanıma da uygun bir cihazdır.”

Vera Delta cihazı şu anda yurtiçi ve yurtdışı MasterCard, VISA ve Amex destekleyen tüm yurtiçi ve yurtdışı banka kartları ile uyumlu.



Dağıtım ve serviste 7x24 hizmet anlayışı

Sancak, dağıtım ve servis kanalı hizmetlerinin Vera Ekosistemin sadece iki ayağını oluşturduğunu belirterek, Vera Ekosisteminin 7/24 hizmet sağlayan çağrı merkezinden, Vera kültürünü tanıyan, ekip çalışmasını bilen, süreçleri iyi yöneten, gerekli teknik bilgi donanımına sahip yetkin takım arkadaşlar yetiştirmeyi amaçlayan Vera Akademiye kadar birçok stratejik birimden oluştuğunu açıklıyor. Sancak, Türkiye genelinde yüzlerce bayi ve yetkili teknik servisin bu operasyonda görev aldığını, bunun yanında şirket bünyesinde bu ekiplere destek veren yardım masası ve saha destek ekipleri bulunduğunu açıklıyor.

Yazar kasa ve POS cihazın biraya getirilmesinin işletmelere özellikle de KOBİ’lere büyük avantajlar sağladığını aktaran Sancak, eskiden kural koyucuların bankalar olduğunu, gelinen noktada ise artık cihazın sahibi mükellefin kural koyacağını aktardı. Sancak, mükellefin hangi banka ile isterse onunla çalışma imkanı bulacağını aktardı.



Yerli sermayeye katkı

Yazar kasa pazarında sadece yerli firmaların onay almış olmasının ülke ekonomisi açısından katma değer sağladığına dikkat çeken Sancak, Türkiye’nin dünyanın en büyük yazarkasa ve EFT POS pazarından biri olduğunun unutulmamasını istedi. Cihazları satın alırken bir takım noktalara dikkat etmek gerektiğinin altını çizen Sancak, şu bilgileri verdi: “Bakılması gereken detayların başında satın aldıkları cihaz bütünleşik mi değil mi, o geliyor. Yani cihazın POS kısmı ayrı yazar kısmı ayrı olmamalı ya da birbirine harici aparatlar ve yedek parça modüller ile bağlanmamalı. Tüm sistem tek cihaz üzerinde yürütülüyor olmalı. Daha sonra ise cihazın ulusal ve uluslararası tüm sertifikalarını ve onaylarını almış olması geliyor; dolayısıyla cihazı alan kişilerin öncelikle cihazın sertifikaları eksiksiz mi ona bakmaları gerekir. Sonrasında ise cihazın fiilen piyasada olup olmadığına bakmak gerekir.”



DenizBank yazarkasa POS’a erken giriş yaptı

Esnaf ve sanatkârlara getirdiği özel çözümlerle girişimcinin hayatını kolaylaştıran DenizBank, MT Bilgi Teknolojileri işbirliğinde geliştirdiği Yazarkasa POS için önemli bir kampanya düzenledi ve iki kişiye araba hediye etti. 6 Mart – 30 Haziran 2013 tarihleri arasında ilk kez DenizBank POS’u alan ve aktif kullananlar ile Vera Yazarkasa POS başvurusunda bulunan ve başvurusu onaylanan müşteriler arasında yapılan çekiliş ile 2 kişiye Ford Ranger Pick- Up hediye edildi. Yapılan çekilişle sahiplerini bulan araba talihlileri Suda Kebap ve Nazar Gıda, ödüllerini 9 Eylül 2013 günü teslim aldılar.

DenizBank KOBİ ve Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Sun, konuyla ilgili yaptığı açıklamada her zaman işletmelerin yanında olduklarına dikkat çekti. Sun, “Ödeme sistemlerinde yepyeni bir döneme giriyoruz. Artık bildiğiniz gibi yazarkasalar, POS cihazını da kapsayacak şekilde hizmete sunuluyor. Maliye Bakanlığı’nın aldığı bu karara uyumlanan ilk banka olmanın ve esnafımıza, işletmelerimize son teknolojiyi ekstra maliyet yaratmadan ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Sun, DenizBank olarak, uygun şartlarda ve ekstra maliyet yaratmadan müşterilere sundukları kampanyalar ile 53 bin ön talep topladıklarını, bunlardan 35 bin adedinin kurulumunun tamamlanmış bulunduğunu aktardı. Sun, şu bilgileri verdi: “İlk etapta, MT Bilgi Teknolojileri ile başlattığımız işbirliğini bugün geldiğimiz noktada farklı firmaların cihazlarına taşıyacak, böylelikle daha fazla KOBİ’ye katma değer sağlayacak sistemsel alt yapıya sahibiz. DenizBank KOBİ Bankacılığı farklı, hızlı, kolay ve teknolojik çözümlerle inovasyonu KOBİ’lere ulaştırıyor. 1 Ekim’den itibaren kullanımı zorunlu kılınan bu ürünün İşletme Kart ile alınmasının birçok avantajı var. Bizimle beraber bu sisteme geçenler önemli bir avantaj yakalamış olacak. Esnafımızın sadece yanında değil, aynı zamanda onlarla birlikte hareket eden taraf olarak ekonomimizin can damarı olan KOBİ’lerimiz için yenilikçi ürün ve hizmetleri geliştirmeyi sürdüreceğiz.”



Esnaf çift maliyetten kurtuluyor

Yazarkasa POS; POS’tan işlem yapıldığı anda aynı zamanda yazarkasa fişi de kesilmesini sağlayan bir ürün ve mobil olarak da taşınabiliyor. Yazarkasa POS ile esnaf çift maliyet (Yazarkasa ve POS) yaratmadan, tek ürünle çözüme kavuşuyor. Yazarkasa POS ürününü DenizBank aracılığı ile edinmek isteyen müşterilere çeşitli avantajlar sunuluyor. Firmalar, İşletme Kart ile harcama sözü vererek, yazarkasa POS’a ücretsiz sahip olabiliyorlar. Keza işletmeler aylık ciro taahhüdü ve komisyon oranını seçerek de yazarkasa POS cihazına ücretsiz sahip olabiliyor. İşletmeler ayrıca cihaz bedelini peşin ödeyerek yazarkasa POS’a sahip olabiliyor ve bunun yanında uygun komisyon oranıyla çalışma fırsatı yakalayabiliyorlar. DenizBank İşletme Kart ile yazarkasa POS için peşin fiyatına 36 ay taksit imkânı da bulunuyor.



Garanti’den avantajlı yazarkasa POS

Garanti Bankası, Maliye Bakanlığı tarafından uygulamaya alınan yeni mevzuatın ardından, Yazar Kasa POS’a geçiş sürecinde, KOBİ’ler için ihtiyaçlarına uygun çözümleri sunuyor. Evlere servis yapan işletmeler ve masada ödeme alan restoranlar gibi, faaliyet alanı nedeniyle seyyar POS kullanan işyerlerine, yazar kasa ve POS özellikli “Ödeme Kaydedici Cihaz - Yeni Nesil Yazar Kasa POS” kullanma zorunluluğu getirilmesinin ardından Garanti, KOBİ’lere, ihtiyaçlarına uygun cihaz seçiminde destek veriyor.

Garanti, sadece 1. nesil değil aynı zamanda optik okuyucu, online sipariş toplama gibi çözümleriyle, teknolojik alt yapısı çok daha gelişmiş 2. nesil cihazları da portföyünde sunuyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Nafiz Karadere, şu bilgileri verdi: “Yazar kasa POS’a geçiş sürecinde, KOBİ destek kredisi paketlerimiz, taksit, hediye bonus fırsatlarımız ve avantajlı işyeri komisyon oranlarımızla, sadece Garanti Bankası’nın üye işyerlerine değil, yazar kasa POS’u satın almış ya da henüz almamış tüm KOBİ’lere fayda sağlıyoruz. Mevzuat doğrultusunda, işyerlerinin mobil POS’tan yazar kasa POS’a geçiş süreçlerini kolaylaştıran çözümler geliştiriyor; cihaz seçimleri konusunda yardımcı oluyoruz. Uzun yıllardır sahada edindiğimiz bilgi ve deneyimle geliştirdiğimiz ihtiyaca yönelik çözümlerle, KOBİ’lerin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyoruz. Garanti Bankası olarak hedefimiz, iş hayatının daha modern, verimli ve denetimi kolay hale getirilmesinde etkili olacak bu geçiş sürecine, tüm işletmelerin hızlı ve verimli bir şekilde uyum sağlamasını desteklemek.”

Kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgilere, Garanti şubelerinin yanı sıra garantipos.com.tr, bonus.com.tr, garanti.com.tr/şubesiz adreslerinden ve 444 0 339 numaralı POS Destek Hattı üzerinden 3’ü tuşlayarak ulaşılabiliyor. Ayrıca, 3340’a “YAZARKASA” yazıp gönderen müşteriler aranarak soruları yanıtlanıyor.



Akbank’tan KDV mükelleflerine “Yazar Kasa POS” desteği

Müşterilerinin yaşamlarını kolaylaştırmayı temel ilke edinen Akbank, bu anlayışla küçük esnaf, zanaatkârlar ve tüm perakende satış yapan küçük işletmeler için taksitli alım avantajı ve uygulama desteği hazırladı. Yazar Kasa POS alımlarını Akbank kredi kartı ile alanlara hem vade farksız taksit olanağı, hem de kolay kullanım desteği verilecek. Akbank Ödeme Sistemlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Sindel, Maliye Bakanlığı'nın mevcut yazar kasaların yerini almasını öngördüğü Yazar Kasa POS kullanımı için 1 Ekim 2013 tarihine kadar bu kapsama giren esnafın Yazarkasa POS cihazını aldığına dair fatura kestirmesini ve 31 Aralık 2013 tarihine kadar da cihaz kurulumlarının yaptırılmış olmasının gerektiğini hatırlattı.

Sindel, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın, bu düzenleme ile vergi kaybını daha aza indirmeyi amaçlarken, aynı zamanda vergi yönetimi, KDV mükellefleri ve tüketiciler açısından çok olumlu bir adım attığına dikkat çekti. Sözlerini, "Bu doğrultuda konuya taraf olan her kesimin katkılarıyla beklenilen hedeflere ulaşılacağına olan inancımızla, biz de Akbank olarak, sistemin kısa sürede yaygınlık kazanmasına destek olmak için harekete geçtik" diye sürdüren Sindel, hazırladıkları destekleri şöyle açıkladı: "Öncelikle, Yazar Kasa POS alımını kolaylaştırıyor ve daha başlangıçta KDV mükellefi müşterilerimize önemli avantaj sunuyoruz. Özellikle küçük esnaf ve zanaatkârlarımız için böyle bir cihazı peşin almanın nakit akış finans dengelerini sarsıcı olacağının farkındayız. Bu nedenle farklı ihtiyaçlara göre iki farklı kampanya hazırladık. Kampanyamızla müşterilerimize Yazar Kasa POS cihazı hediye ediyoruz. Esnaf ve sanatkarlara yönelik bu kampanyamızda, müşterimiz belirlenen vadede taahüt ettiği ciroyu gerçekleştirdiğinde cihaz bedeli her ay Akbank kredi kartına chip-para olarak ödenecek. Müşteri başına 3 cihazla ve sınırlı adetlerle gerçekleşecek bu kampanyaya başvurmak için müşterilerimize acele etmelerini öneriyoruz.”