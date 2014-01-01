1 Nisan şakası değil; @-FATURA BAŞLADI

1 Ocak 2014’te, yanında kağıt fatura da olmak üzere, e-fatura uygulamasına geçilmişti. 1 Nisan 2014 tarihinden itibaren e-mail adresimize gelen e-faturaları görünce şaşırmayalım.

Gelir İdaresi Başkanlığı nezdinde e-fatura sistemine kaydını yaptırmış mükellefler için uygulama, 01, o1, 2014 tarihinde başlayan kağıt fatura ve e-fatura’nın birlikte kullanılması 01 Nisan 2014 tarihinde bitiyor, yerine sadece e-fatura kullanma zorunluluğu geçiyor. Bu mükellefler a) Madeni yağ lisansına sahip olanlar ile b) Kolalı gazozlar, alkollü içecekler ile sigara ve tütün mamullerini satanlar ve bunlardan mal alanların bazılarıdır.

Bu kategorilerden satıcıların sisteme alınma kriterleri şöyle belirlenmişti: (a) şıkkındakilerden, 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 2011 sonu itibarıyla asgari 25 milyon lira brüt satış hasılatı olanlar ile (b) şıkkında yeralanlardan 2011 yılında mal alıp yılsonu itibarıyla asgari 10 milyon lira brüt satış hasılatına sahip olanlar.

E-fatura mükellefleri aynı zamanda e-Defter mükellefidirler, yevmiye ve kebir defterlerini en geç 31 Mart 2015 tarihine kadar elektronik ortamda düzenlemeye başlayacaklardır.

E-fatura sisteminden yararlanan mükellefler şu üç elektronik seçenekten birini kullanacaklardır:

1. Kendi geliştirdikleri ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) onaylattıkları yazılımları ile

2. GİB’in onayını almış herhangi bir yazılımı ile

3. Entegratör şirketler aracılığı ile.

Önemli not: e-fatura uygulamasını kendi bilgi işlem sistemi aracılığı ile kullanma konusunda yeterli altyapıya sahip olmayan kullanıcılar, GİB’in oluşturduğu “e-fatura portalı”ndan, ayda en çok 500 adet fatura yükleyerek, yararlanabilecekler.

Şirketler e-Defter uygulamasını da GİB tarafından onaylanmış yazılımlardan biri veya kendi geliştirdikleri onaylı yazılımla yaparlar.

E-Fatura uygulamasını bilgi işlem sistemine entegre eden mükellefler sistemlerini kesintisiz 7 gün 24 saat açık tutmalıdır.

Bilindiği gibi bu mükellefler e-fatura sistemine kayıtlarını en son 31 Aralık 2013 tarihine kadar yaptırdılar, yazılım geliştirme ve Gelir İdaresi Başkanlığına onaylatma gibi diğer hazırlıklarını da tamamladılar.

Sayıları 25-30 bin civarında olduğu düşünülen e-fatura mükelleflerinden bugüne kadar 17 bini sisteme kayıt yaptırdı.

1 Ocak 2014 tarihinden bu yana kapsam içine giren e-fatura mükelleflerinden fatura verip almayanlar, fatura bedelinin yüzde 10’u kadar özel usülsüzlük cezasına çarptırılacak. Bir mükellefe bir yıl içinde kesilen özel usülsüzlük cezası 94 bin TL’yi aşamayacak.



Önemli bazı diğer hükümler:

@ Aynı mal veya hizmet satışı işleminde hem kâğıt faturanın hem de elektronik faturanın bir arada düzenlenmesi kabul edilmeyecek.

@ Sistemde kayıtlı kullanıcılar kendilerine gelen e-faturaları kabul etmek zorunda olacaklar.

@ Zorunluluk kapsamında olanlardan entegrasyon yöntemi ile başvurup henüz testlerini tamamlayamayanlar ile özel entegrasyon yöntemi ile yararlanma talebinde bulunup henüz herhangi bir özel entegratör ile anlaşmayanların da GİB portal hesapları 01/01/2014 itibari ile aktive edilecek.

@ E-faturanın kağıt çıktısı irsaliye yerine de geçebilecek.

@ Özellikle nihai tüketiciye satış yapan ve çok sayıda fatura düzenleyen şirketler verdikleri e-faturaları muhafaza ve ibraz için oluşturdukları E-arşiv’de saklayacaklar.

@ e-arşiv uygulamasından yararlanan mükellefler internet üzerinden yaptıkları satışlara ilişkin faturayı müşterilerine elektronik ortamda iletecekler. İnternet üzerinden satış yapan mükellefler 01/01/2016 tarihine kadar e-arşiv uygulamasına geçmek zorunda.

@ GİB’deki hesapları aktive edilen mükelleflerden henüz mali mühürlerini edinmeyenler GİB Portal hesaplarına gelen faturalarına erişebilmek için mali mühürlerini TÜBİTAK Kamu Sertifikasyon Merkezi’nden acele temin edeceklerdir.

