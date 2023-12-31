Ar-Ge ve inovasyon için teknoparklar

Türkiye’nin rekabet gücünü yüksek teknoloji yoksunluğu kırıyor. Teknoparklar bu konuda girişimciler ve araştırmacılar için önemli fırsatlar sunuyor.

Türkiye’nin imalat sanayi ihracatındaki yüksek teknolojili ürün payı yüzde 1.9 civarında. Gelişmekte olan ülkeler içinde bizden daha gerisi sadece Pakistan. Türkiye düşük ve orta teknolojiye hapsolmuş durumda. Orta gelir tuzağına takılıp kalacağımız endişesi buradan doğuyor. Türkiye’nin bütün illerini teknoparklarla donatmalı, buralarda Ar-Ge ve inovasyon yapan onbinlerce firmaya ulaşmalıyız.

Bu ihtiyacı farketmiş olmalıyız ki; teknoparkların sayısı Türkiye’de son yıllarda hızla artarak 52’ye ulaşmış bulunuyor. Bu teknoparkların 37’si faal iken diğerlerinin altyapı çalışmaları devam ediyor. Faal teknoparklarda doluluk oranı ise ortalama yüzde 60’lar seviyesinde seyrediyor.

Teknoparklarda araştırma faaliyetlerinde bulunan kuruluşlara ofis alanlarının yanısıra laboratuvar ve atölye gibi imkanlar sağlanıyor. Teknoparklarda otomotiv, elektronik, yazılım-bilişim, biyomedikal, telekomünikasyon, kimya, enerji, tıp gibi alanlarda faaliyet gösteren yaklaşık 2.250 Ar-Ge firması proje yürütüyor.

Teknoparklardaki planlama sürecinde imar planları ve değişiklikleri, parselasyon planları ve değişiklikleri, yönetmeliğe uygun olarak Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin yönetici şirketi tarafından hazırlanıyor ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanarak yürürlüğe giriyor.

Teknoparkların kurulması için öngörülen alanlarda veya bölgenin bulunduğu ilin sınırları içerisinde üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü veya yörede yeterli Ar-Ge, sanayi potansiyelinin bulunması ve finansal yeterlilik şartı aranıyor. Teknoparkların kurulduğu Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak belirlenen araziler hiçbir şekilde başka amaçlarla kullanılamıyor.

Teknoparkta yer almak ve Ar-Ge yapmak isteyenlere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 100.000 TL’lik girişim sermayesi hibe desteği sağlanıyor.

Teknoparklarda yeralan firmalar 31.12.2023 yılına kadar Ar-Ge faaliyetlerinde elde ettikleri kazançlardan, gelir ve kurumlar vergisinden muaf oluyor. Ayrıca bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden muaf tutuluyor ve Ar-Ge personellerinin sigorta primlerinin işveren payına düşen hissesinin yüzde 50’si destekleniyor.

Teknolojik ürün üreten şirketlere ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için yurtiçinde 25.000 TL, yurtdışında ise 50.000 TL’ye kadar destek sağlanıyor.

Bu destek ve teşvikler sayesinde üniversiteden yeni mezun olmuş, projesi olan, bunu gerçekleştirmek isteyen girişimcilerin teknoparklara çekilmesi sağlanıyor ve teknoparklarda bulunan Teknoloji Transfer Merkezleri’nde bu projelerin sanayi ile birleşmesi ve hayata geçirilmesi mümkün oluyor.