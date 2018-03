Çağrı merkezleri

Çağrı merkezleri (Call Center) sektörü hızlı bir büyüme sürecine girdi. 67 bin kişinin istihdam edildiği, 2.4 milyar TL büyüklüğe ulaşan sektörde Türkiye iddialı. Mevzuat altyapısıyla desteklerle sektörde Türkiye bölgesel üs olabilir.