Çağrı Merkezleri

Çağrı merkezleri Türkiye’de hızla büyüyen bir sektör. Kurumların pazarlama, iletişim ve servis alanındaki ihtiyaçları arttıkça çağrı merkezlerine duyulan ihtiyaç da hızla artıyor.

Çağrı Merkezleri Derneği Başkanı Metin Tarakçı, Türkiye çağrı merkezleri sektörünün 2014 yılında yüzde 14 büyüyerek 80 bin kişilik istihdam kapasitesine ve 1.6 milyar dolar pazar büyüklüğüne ulaşacağını söylüyor. Tarakçı, “Türkiye’deki verilere baktığımızda çağrı merkezlerinde istihdam 2013 yılı sonunda 70.200 kişiye ulaştı, 2014 yılının sonunda ise bu sayının 80 bine ulaşacağını öngörüyoruz” diyor.

Çağrı Merkezleri Türkiye’de yaklaşık 43’ten fazla ilde faaliyet gösteriyor ve bulundukları ilde oldukça yüksek istihdam kaynağı sağladığı gibi, teknoloji ve altyapı yatırımlarının da artmasına vesile oluyor. Bu anlamda ulaşım, yiyecek-içecek, ofis hizmetleri ve eğitim gibi yan sektörler için pazar oluşumu sağlayarak bulundukları şehirde büyük bir ekosistemi harekete geçirdiklerini anlatan Tarakçı şunları ifade ediyor: “Bu harcamalarla birlikte şehirlerin yerel ekonomisi 7 kata yakın geliştirilmiş oluyor. Türkiye’de 70.200 çalışanın içerisinde Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine hizmet veren müşteri temsilcisi sayısı henüz 2 bin civarında. En çok hizmet sunulan diller Almanca yüzde 46 ile birinci, İngilizce yüzde 44 ikinci, Flemenkçe ise yüzde 5 ile üçüncü sırada yeralıyor. Yabancı dil bilen donanımlı çalışan sayısında artış sağlanabildiği ve devletin de desteği alındığında sektörümüzün çagrı merkezi hizmet ihracatı ile ülke ekonomisine sağladığı katkılar katlanarak artacaktır.”



2024 hedefi; 6 milyar dolarlık pazar hacmi, 350 bin kişilik istihdam

Günümüzde dünyanın farklı ülkelerinde her 100 ila 500 kişiye 1 müşteri temsilcisi düşerken Türkiye’de 1.200 kişiye 1 müşteri temsilcisi düştüğü bilgisini veren Tarakçı, dolayısıyla çağrı merkezi pazarının büyümeye devam edeceğini ve oldukça büyük bir potansiyele sahip olduğunu düşündüklerini kaydediyor: “Gelecek dönem hedeflerimiz arasında her ilde en az 1 çağrı merkezinin kurulmasıyla bölgesel kalkınmaya verdiğimiz desteği ve istihdam hedeflerimizi artırarak ülkemizi özellikle yakın coğrafyada çağrı merkezi üssü haline dönüştürmek yeralıyor. Sektörümüzün ihtiyaç duyduğu yasal düzenlemelerin gerçekleşmesi ve Türkiye ekonomisindeki istikrarın devam etmesine bağlı olarak 2024 vizyonunda sektör genelinde sağlanan istihdamı 350 bin seviyelerine, pazar büyüklüğünü de 6 milyar dolarlık bir hacme ulaştırmayı hedefliyoruz.”

Metin Tarakçı, sektöre ilişkin sorunları ve çözüm önerilerini ise şöyle dile getiriyor: “Yürürlükte olan teşvik sisteminde desteklenen sektörler arasında çağrı merkezlerinin bulunmaması ve teşviklerin sadece 6. bölgede yeralan 15 il ile sınırlı tutulması sektörümüz açısından oldukça sıkıntılı bir durum yaratıyor. Çağrı merkezleri büyük ölçüde insan kaynağına ihtiyaç duyan kuruluşlar olduğundan 6. Bölge kaynak temini açısından yetersiz kalmaktadır. Desteklenen bu kısıtlı bölgeye ek olarak 3, 4 ve 5. bölgelerin de benzer desteklerden kademeli olarak yararlanması ve özellikle insan kaynağına yönelik teşviklerin kapsamının genişletilerek arttırılması son derece kritik. Teşvik kapsamına 01.01.2012 öncesi yapılmış olan yatırımların da dahil edilmesini ve ‘offshore’ dediğimiz Türkiye’den yurtdışına verilen çağrı merkezi hizmetlerinin de özel teşviklerle desteklenmesi önemli bir konu.

Diğer yandan ofis ortamında ve masabaşında icra edilen çağrı merkezi işinin, iş sağlığı ve güvenliği açısından yüksek risk taşıyan imalat ve sanayi sektörleri gibi değerlendirilerek tehlikeli meslek grubuna alınması sektörümüzün en büyük sıkıntılarından biri. Hiçbir geçerli, bilimsel ve sosyal istatistiğe dayanmayan bu kararın değişmesini ve sektörümüzün sözkonusu düzenleme kapsamında az tehlikeli grupta yeralması gerektiğini düşünüyoruz.

Ek olarak; izinli pazarlama ve mesafeli satış sözleşmeleri gibi düzenlemelerin de tüketiciyi korurken sektörlerin gelişimini de engellemeyecek şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Dernek olarak tüm bu temel sorunlarımız ve diğer ihtiyaçlarımız için sektör temsilcisi olarak yetkili makamlarla temaslarımızı sürdürmekteyiz.”



Çağrı merkezleri katmadeğer sağlıyor

Metin Tarakçı, çağrı merkezleri ve sundukları hizmetlerin kurumlara ve KOBİ’lere faydalarını şöyle özetliyor: “Çağrı merkezleri kurumların müşterileri ile temas kurdukları en önemli kanallardan biri. Eskiden yalnızca servis ve bilgilendirme odaklı müşteri hizmetleri verilirken şimdi pazarlamanın en büyük yardımcılarından biri olarak doğrudan satışa, tahsilata, tanıtıma, marka bilinirliğinin artırılmasına ve müşteri sadakatine kadar birçok alanda sadece telefonla değil, sosyal medya da dahil olmak üzere birçok farklı kanaldan hizmet verilebiliyor, firmalara katmadeğer yaratılabiliyor.

Dolayısıyla hizmetlerin çeşitliliği ve faydaları, bir anlamda kurumların gelişen ihtiyaçlarına göre şekillenmiş oluyor. Yurtdışında da çağrı merkezlerinin kurumların iş süreçlerinin en önemli parçalarından biri haline geldiklerini görüyoruz. Aynı şekilde kamu sektöründe de vatandaş odaklı hizmet anlayışının gelişmesiyle ve e-devlet uygulamalarının hayata geçmesi ile birlikte çağrı merkezi ihtiyaçlarının arttığı ve devletin vatandaşa yaklaşmak için kullandığı kanallardan biri haline geldiğini gözlemlemekteyiz. Çağrı merkezleri yeterliliklerini geliştirdikçe kurumların pazarlama, satış, müşteri ilişkileri ve satış sonrası hizmetler operasyonlarındaki en büyük araçları olacaklar.”



Çağrı Merkezleri Derneği Hakkında:

Çağrı Merkezleri Derneği, Türkiye’de çağrı merkezleri sektörünün gelişimini sağlamaya, faaliyet ve etki alanını genişletmeye yönelik iş/güç birliğini hedefleyen referans kuruluş olmak üzere, 2008’de 9 kuruluşun ortak girişimiyle kuruldu, kısa sürede toplam 43 kurumun üyeliğiyle sektörün yaklaşık yüzde 85’ini temsil eder konuma geldi. Dernek, çağrı merkezlerinin faaliyet alanlarını kamuoyuna daha iyi tanıtmayı, sunulabilecek katmadeğerleri iş dünyasına anlatmayı, mesleki sorunları paylaşmayı, değişik paydaşlar arasında bir iletişim ve uzlaşı platformu olmayı ve sektör problemlerine çözüm getirmeyi amaçlıyor.