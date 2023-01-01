Hem sektör,hem de kalkınma modeli: İNŞAAT

İnşaat sektörünün GSYH içindeki payı yüzde 7 civarındadır. Gayrimenkul payı ilave edildiğinde bu pay yüzde 10.8’e, çıkmaktadır. Konut sahipliği, yapı malzemeleri, lojistik, ticaret gibi bağlantılı sektörler de dahil edildiğinde inşaat sektörümüzün GSYH içindeki payının yüzde 20-25 olduğu hesaplanmaktadır.

Hükümet’in açıkladığı “Dönüşüm Programları” bütün sektörleri etkileyecek, derin dönüşümlere yolaçacak. Ancak; ekonominin başta gelen sürükleyici sektörü olan İNŞAAT SEKTÖRÜ, alınacak kararların etkisine en açık sektör durumunda.

Alınan kararlardan olan ‘rant vergisi’ inşaat sektörüne yeni bir şekil kazandıracak. Ruhsatsız konut satışı yasaklandı, bunun da yavaşlatıcı ve geciktirici bir etkisi olacak. İnşaatlara tamamlama sigortası getirildi; bu da sektörde güven endeksini daraltabilecek.

Fakat sektörün 2023 yılına kadar kesin bir yükseliş içinde olacağından kimsenin kuşkusu yok. Çünkü Türkiye’de nüfus yılda 1.28 puan büyümektedir. Kente göç sürmektedir. Kentsel dönüşüm süreci sektörde talebi beslemektedir. Ayrıca Türk inşaat sektörü, büyük ölçüde ulusal sermayeye dayanmaktadır.

Sektör yüzlerce meslek dalını ilgilendirmesi nedeniyle istihdam ve üretim sürecini önemli ölçüde etkilemektedir. Ulusal ve uluslararası alanlarda büyük bir deneyime ve potansiyele sahip olan sektör, kendisine bağlı 250'den fazla alt sektörü harekete geçirme özelliğiyle 'lokomotif sektör' ve büyük istihdam kaynağı olması özelliğiyle de 'işsizliği emici’dir.

Sektörün önemli bir boyutu konuttur ve yılda 1.1 milyon konut satılmaktadır. Altyapı projeleri yoğunlaşarak devam etmektedir.

İnşaat sektörünün GSYH içindeki payı yüzde 7 civarındadır. Gayrimenkul payı ilave edildiğinde bu pay yüzde 10.8’e, çıkmaktadır. Konut sahipliği, yapı malzemeleri, lojistik, ticaret gibi bağlantılı sektörler de dahil edildiğinde inşaat sektörümüzün GSYH içindeki payının yüzde 20-25 olduğu hesaplanmaktadır.

İnşaat sektörümüzün bugünkü yapısının yüzde 80’i bina; yüzde 20’si ise altyapı yatırımlarından oluşuyor. Sektör yatırımlarının sabit sermaye olduğu düşünülürse; Türkiye’nin tüm sabit sermaye yatırımlarının yüzde 45’inin inşaat yatırımları olduğu görülüyor. Toplam inşaat yatırımlarının 1/3’ünü kamu 2/3’ünü ise özel sektör yapıyor.



Değişen trend

2015 yılı içinde sektör hızlanacak. Fakat dönüşerek hızlanacak. Sektörde asıl dikkat çekici unsur ise trend değişikliğidir.

Son 15 yıldır Türkiye’de ticari gayrimenkul pazarını konut endüstrisi tetikliyordu.

Konut bölgelerinde alışveriş merkezleri, ticari plazalar yapılınca sektör genişliyordu. Ancak son 5 yılda bu trend tersine döndü ve artık ticari gayrimenkul projeleri, konut endüstrisini etkiler hale geldi. Havalimanı, alışveriş merkezleri, teknoparklar, fuar merkezleri, yat limanları gibi büyük ticari gayrimenkul projeleri, yepyeni bölgelerin yatırım kapsamına girmesini sağladı. Bu projelerde görev alacak her düzeydeki insan kaynağı için konut endüstrisi, bu tür iddialı gayrimenkul projelerinin çevresinde yeni bir konseptle şekilleniyor.

Uzmanlara göre bu noktadan sonra gelişme; ticari gayrimenkul projesi ile konut projesini yürüten inşaat şirketlerinin ortak projeler oluşturması yönünde olacak. Yani, bir konut projesi ile yat limanının, uluslararası standartta iddialı bir alışveriş merkezi veya ticari plaza projesi ile bir konut projesinin farklı inşaat şirketlerinin ortak sinerjisi ile şekillendiğine şahit olacağız.

Sektörde bu trendi iyi okuyan şirketler güçlenecek.



Sektörel dönüşüm vizyonu

İnşaat sektörümüzün 2023 için parlak hedefleri var:

- Yurtdışı: 100 milyar dolar,

- Yurtiçi: 100 milyar dolar ciro.

Sektör ayrıca kayıtlı istihdamın yüzde 12'sini sektöre çekmeyi, cirosu 1 milyar ABD doları'nın üstündeki Türk şirketlerinin sayısını minimum 10'a çıkarmayı, karın en az yüzde 1'ini Ar-Ge harcamalarına ayırmayı, katmadeğeri yüksek, ileri teknoloji ve inovasyonu önplana çıkaran, doğal kaynakları verimli kullanabilen projelerin oranını yüzde 30’lara yükseltmeyi, gelişmiş ülke pazarlarına girmeyi de hedefliyor.

Sektörün kurumsallaşma, uluslararası kuruluşlarca denetlenebilir olma, şeffaf mali yapıya geçme, bugün yüzde 10 olan denetlenme oranını yüzde 100'e çıkarma, profesyonelleşmeyi arttırma, yönetim sistemlerinde uluslararası standartları yakalama, inşaat şirketlerinin halka açılması gibi vizyoner hedefleri de bulunuyor.



İnşaat aynı zamanda sanayidir

İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin (İMSAD) müktesebbatına bakıldığında inşaat sektörümüzün aynı zamanda bir sanayi sektörü olduğu görülecektir. Üretim değeri 50 milyar dolar, ihracatı 21.8 milyar dolar, ithalatı ise 10.4 milyar dolar olan inşaat malzemeleri sanayisinin güncel yönelimi; üretimde kaliteden ödün vermemek, inovatif olmak, markalaşma bilincini içselleştirmek, haksız rekabeti önlemek, çevreye dönük tedbirler geliştirmek ve enerji verimliliğine yatırımları büyütmek doğrultusundadır.

Yapı malzemelerinde “sürdürülebilirlik ve inovasyon” hedeflerinin ürünlerde kendini gösterecek konuları da çok zengin. Örneğin; mekanik direnç ve mukavemet, yangına dayanıklılık, hijyen, sağlık ve çevre, kullanım güvenliği ve kolay erişim, gürültüye karşı koruma, enerji ekonomisi ve ısı muhafazası, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, nanoteknoloji kullanımı ve diğer yenilikçilik faaliyetleri...

Radikal dönüşümler yaşanan ve yeni trendlere yönelen inşaat Sektörümüzün değişik alanlarını spesifik konularıyla bundan sonraki sayımızda değerlendirecek ve sektörün ihtisaslaşma alanlarını okurlarımıza aktaracağız.