“Hoş geldin RAMAZAN”

Türkiye’de yaklaşık 70 milyar TL'lik bir Ramazan Ekonomisi'nden söz ediyoruz.

Hrıstiyanlığın belirgin bir “Noel ekonomisi” vardır; Weihnachten! Bir ay boyunca ekonomi kendini yeniden, “Noel ekonomisi” olarak kurar ve işletir. Yaklaşık 900 milyar Avro’luk bir ekonomiden sözediyoruz. Aynı gerçeklik İslam dünyasında ve aynı sürede olmak üzere “RAMAZAN EKONOMİSİ” adıyla yaşanır. Türkiye; Ramazan ekonomisini kurumsallaştırmış İslam ülkelerinin başında gelir. Ekonominin bütün kuralları Ramazan’a entegre olur. Türkiye’de yaklaşık 70 milyar TL’lik bir Ramazan Ekonomisi’nden sözediyoruz.

Ramazan Ekonomisi’nin Noel Ekonomisi’ne bariz bir üstünlüğü, aşırı toplumsallığıdır. Hrıstiyanlık’ta Noel Ekonomisi evlere çekilerek yaşanırken İslam dünyasında tam aksine, evden çıkılarak, topluma karışarak ve toplumsal ilişkileri inanç ve samimiyet temelinde daha da çoğaltarak yaşanır. Bu da ekonomiye önemli bir canlılık kazandırdığı gibi ortak bir anlam da yükler. 2014 yılında Ramazan İslam dünyasında sancılı süreçler varken yaşanacak. Ancak bu kaotik durum Tunus Hurması’nın tezgahlarımızda yerini almasını engellemeyecek. Düzenlenmiş özel günlerin Türkiye’de kentsel bazda ticareti nasıl da canlandırdığını biliyoruz. Ramazan’ın ise iç ve dış ticareti ülke bazında canlandırmasını, barış, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyoruz.



360’tan iş dünyasına geleneksel iftar sofraları

Ramazan ayı boyunca 360 mekanlarının özenle ve zengin içeriğiyle hazırladığı iftar sofraları, muhteşem İstanbul manzarasıyla ziyafete dönüşüyor. Anadolu yakasında 360East Moda ve Avrupa yakasında 360Suada Club, şirket içi çalışanları veya iş ortaklarıyla Ramazan yemeğinde buluşmalara geleneksel Osmanlı mutfağıyla lezzet katıyor.



Ramazan Bayramı’na “Lokkum” tadı

Lokkum ile Ramazan Bayramı’nda evlerde gerçek anlamda bir şölen yaşanacak. 350 gramlık kutular içinde 30 adet çikolata kaplı lokum ve kristal kürdanlar yeralan Lokkum’un antep fıstıklı ve karışık meyveli olmak üzere iki çeşidi mevcut. Meyveli Lokkum, frambuaz, gül ve portakal çiçeği aromasıyla dikkat çekiyor.



Şelale Gül Suyu ile şenlik

Eczacıbaşı Hijyen Ürünleri’nin doğal içerikli Şelale Gül Suyu, Ramazan sofralarının vazgeçilmezi güllaç tatlısının lezzetine lezzet katıyor. Şelale Gül Suyu bu Ramazan tatlılarda ve yemeklerde hoş kokular bırakacak.



Paylaşmanın kolay ve güvenilir hali Adese’de

Ulusal perakende markası Adese, Ramazan’a özel hazırladığı hediye kartları ve hediye kolilerini tüm mağazalarında satışa sundu. Hediye kolileri, iki farklı içerik ve fiyat seçeneğiyle sunuluyor. Ayrıca Hediye Kart ile müşterilerine büyük kolaylık sağlayan Adese, en uygun fiyatları da müşterileriyle buluşturuyor.



Pratik ve lezzetli çözümler SuperFresh’ten!

Türkiye’nin lider dondurulmuş gıda markası SuperFresh, Ramazan’a özel kampanyalarla sofralara bereketi taşıyacak; geniş ürün seçenekleriyle mutfakların vazgeçilmezlerinden olacak. Ramazan sofraları SuperFresh’in börek ve mantı ailesiyle zenginleşiyor. Mantı ürünleri, köfte çeşitleri, tepsi böreği, iftar sofraları; çıtır çıtır mini rulo börek ve milföy ise sahur lezzetleri arasında yeralıyor.



Özel lezzet; Vakko Chocolate Hurmalı

Ramazan’ın özel tatlarından hurma, Temmuz ayı boyunca Vakko Chocolate Hurmalı olarak çikolataseverlerin beğenisine sunuluyor. Vakko Chocolate Türkiye’de kendi çikolatasını üreten ilk ve tek moda markası. En iyi Medine hurmaları özenle seçilerek, içindeki çekirdekleri tek tek ayıklanıp çıkarıldıktan sonra Sütlü ve Bitter Vakko Çikolata ile kaplanıyor.



Lezzetli iftar sofraları Dedeman’larda

Dedeman İstanbul ve Dedeman Bostancı, Ramazan’a özel iftar sofralarıyla şenlenen sofraların bereketini hep birlikte paylaşmak için misafirlerini bekliyor. Dedeman İstanbul’un eşsiz İstanbul manzarasına sahip Roof Restaurant’ında sunulan iftar sofrasında keşfedilecek çok lezzet var.



Zade Vital®’den doğal enerji kaynağı:Ruşeym Yağı

Doğal besin desteği Soğuk Pres Ruşeym Yağı, Ramazan ayı boyunca direnci düşenler ve enerjisini yüksek tutmak isteyenlere özellikle tavsiye ediliyor. Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma Uygulama Merkezi ARGEFAR Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Ulvi Zeybek; ruşeym yağının yorgunluk giderici ve doğal enerji kaynağı özelliğiyle günlük besin programlarına dahil edilebileceğini söyledi. Zade Vital® Soğuk Pres Ruşeym Yağı, yüksek enerji gereksinimi olan kişilerin fiziksel performansını artırmaya destek olduğu için özellikle Ramazan ayı boyunca destek olarak kullanılabiliyor. Buğday tanesinin embriyo kısmı olan ve filizlenme için gerekli tüm enerji ve besin kaynaklarını bünyesinde barındıran Ruşeym yağı, zor elde edilen çok değerli bir yağ.



Atlasjet’ten Ramazan’a özel fiyatlar

Atlasjet’ten 24 Temmuz’a kadar bilet alanlar, 28 Haziran-24 Temmuz 2014 tarihleri arasında iç hatlarda İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 52 TL’den, İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan ise her şey dahil 72 TL’den başlayan fiyatlarla uçuyor.



CarrefourSA’dan Ramazan sofraları

CarrefourSA, Ramazan’a özel hazırladığı erzak paketleriyle iftar ve sahur sofralarını şenlendiriyor. CarrefourSA ayrıca bu yıl ilk defa Ramazan’a özel “Ramazan Hediye Kartı” satışını başlattı.



Le Pain Quotidien lezzetleri

Taptaze organik lezzetleri sıcacık atmosferinde buluşturan Le Pain Quotidien, Ramazan’da doğal lezzetlere davet ediyor.



İkitelli ve çevresi Başakşehir Sofrası’nda buluşuyor

İkitelli Bölgesi’nde 22 yıldır faaliyet gösteren Başakşehir Sofrası 250 kişilik salonlarda Antep yöresinin yemeklerinin yanısıra Türkiye’nin çeşitli mutfaklarından örnekler sunuyor. Başakşehir Sofrası Ortağı Mehmet Çiçek, yemeklerde kullandıkları hammaddeyi Gaziantep ve yörelerinden tedarik ettiklerini söyledi. Kaliteye büyük önem verdiklerini belirten Çiçek, “Başakşehir ismini Başakşehir İlçesi’nde olmamız nedeniyle koyduk. Başakşehir ile özdeşleşmek istedik. Sabah 7’den akşam 24’e kadar kesintisiz servisimiz devam ediyor. Günlük 15 çeşit ev yemeği, döner, kebap, pide, Antep usulü lahmacun, ızgara ve tatlı çeşitleri sunuyoruz” dedi. Ramazan’a özel menü oluşturduklarını da belirten Mehmet Çiçek, Ramazan aylarının kendileri için yoğun bir tempoda gerçekleştiğini belirtti. Başakşehir Sofrası aynı zamanda gelişmiş paket servisi hizmeti de veriyor. 10 araç ve 3 tane motorize ekip ile bölgenin ihtiyacına uygun hızlı servisi sunuyor.

Catering hizmeti: Bölgeye toplu yemek tüketiminin yanısıra catering hizmeti de sunduklarını dile getiren Başakşehir Sofrası Ortağı Aziz Sakar, şunları kaydetti: “ Yaklaşık 60 firmanın yemek ihtiyacını karşılıyoruz. 2 bin 200 metrekare alanda hijyen koşullarda özel diyetisyen kontrolünde mönüleri hazırlıyoruz. Çankırı Üniversitesi, İstanbul Defterdarlığı, Valilik, İstanbul Büyükşehir Kültür A.Ş. ve Silivri Belediyesi gibi birçok kamu kuruluşuna hizmet veriyoruz. Gıda hizmeti için gerekli belgelerin tümüne sahibiz. Tabldot dahil edildiğinde yaklaşık 150 kişiyi istidam ediyoruz.”



The Istanbul EDITION’da özel sofralar

World Luxury Hotel Awards tarafından ‘En İyi Şehir Oteli’ ödülü bulunan, konsept otel yaratıcısı Ian Schrager ile Marriott International zincirinin birlikte yarattığı EDITION markasının Avrupa’daki ilk oteli, The Istanbul EDITION; şık dekoru, sofistike atmosferinin yanısıra Ramazan’a özel menüleri ve iddialı ziyafet sofralarıyla da adından söz ettirmeyi hedefliyor.



İster soğuk ister sıcak Doygun Tortilla

Ambalajlı ve katkısız tam buğday ekmeğinin Türkiye’deki ilk üreticisi Doygun Ekmek, perakende ürün ailesine iki yeni üye daha ekledi. Atıştırmalıktan ana yemeğe kadar pek çok tarifte soğuk veya ısıtarak kullanılabilen, iftar ve sahur sofralarının en farklı alternatifi olacak Doygun Tam Buğday ve Sade Tortillalar, 455 gramlık paketlerde 7’li olarak satışa sunuluyor.



Renaissance Istanbul Bosphorus Hotel’den leziz iftar menüleri

Renaissance Istanbul Bosphorus Hotel, iftar sofraları için hazırladığı birbirinden seçkin iftar menüleriyle misafirlerini lezzet yolculuğuna çıkarıyor. İddialı menüleri ve özgün lezzetleriyle Ramazan geleneğine tat katan, Boğaz ve Tarihi Yarımada manzarasına sahip salonuyla Otel, gül dondurmalı güllaç ve portakal dondurmalı irmik tatlısı ile çok iddialı.



Bizim Mutfak’tan Ramazana özel Analı Kızlı Çorbası

Türk mutfak kültüründen iyi anlayan, uzman ve öncü mutfak markası Bizim Mutfak, Ramazan ayını yeni bir çorba çeşidiyle karşılıyor. Köfte ve bulgurlu Analı Kızlı çorbası iftar sofraları için pratik, vazgeçilmez bir lezzet seçeneği olacak.



WOW İstanbul’dan aydınlık ve bereketli iftar sofraları

WOW İstanbul Hotels&Convention Center, geleneksel Ramazan sunumlarıyla misafirlerini çok özel bir Ramazan gecesi yaşamaya davet ediyor. WOW İstanbul, özellikle şirket ve özel gruplara yönelik 20 kişiden 2500 kişiye kadar hizmet verebilecek kapasitesiyle ‘Özel Ramazan Konsepti’nde, geleneksel Ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlarını sunuyor. WOW Convention Center, İstanbul’un kolonsuz en büyük toplantı salonuyla 2500 kişiye kadar olan iftar davetlerine evsahipliği yapabiliyor.



Kipa’dan Ramazan’a özeldört paket

Kipa, Ramazan’ın bereketini farklı içeriklere sahip dört özel paketle müşterilerine sunuyor. Ramazan paketleri; kaliteli gıda ürünlerini özel indirim çekleriyle birarada sunuyor. Kipa ayrıca mağazalarında Kızılay standlarına yer vererek, koli bağışlarının ihtiyaç sahiplerine ulaşmalarını sağlayacak.



Ramazan’da hakiki lezzetler Namet’ten

Namet, çiftliğinde yetiştirdiği taze etlerden, usta maharetiyle ürettiği hakiki lezzetleriyle hoşgörünün, paylaşımın ve beraberliğin simgesi olan Ramazan’ı karşılıyor. İftar ve sahur sofralarına konuk olacak Namet, bir klasik haline gelmiş Pastırma, Sucuk ve Kavurma gibi geleneksel lezzetlerinin yanısıra yüzlerce çeşit ürünüyle damak tadından ödün vermeyenler için enfes seçenekler sunuyor.



Martı Istanbul Hotel’de iftara özel

Martı Istanbul Hotel, Ramazan ayı boyunca Quad Restaurant’ta geleneksel damak tadının en seçkin örneklerini sunacak. “11 Ayın Sultanı Ramazan”, şefin özel olarak hazırladığı set menü iftar yemekleriyle tatlanacak.



En sevilen 4 lezzet birarada

İftar ve sahur sofralarını renkledirecek yepyeni bir lezzet dörtlüsü; Afyon’dan tam mevsiminde toplanan vişnelerden üretilen Vişne Reçeli; Mersin’in olgun çileklerinin sadece beyaz pancar şekeriyle kaynatılmasıyla hazırlanan Çilek Reçeli; Ardahan’ın 2000 m yüksek platosunda Kafkas arılarının topladığı saf, sağlıklı Çiçek Balı; Muğla’nın birinci sınıf yeşil zeytinlerinden yapılan Yeşil Zeytin Ezmesi, Nar Gourmet’in Kahvaltı Seti’nde biraraya geldi.



Radisson Blu Bosphorus’ta zengin iftar sofraları

İstanbul Boğazı’nın eşsiz manzarası eşliğinde dostlar, iş arkadaşları ve aile ile paylaşılacak iftar sofralarının şık, huzurlu, dinlendirici adresi Radisson Blu Bosphorus bu yıl da misafirlerini en üst düzeyde ağırlıyor. Boğaz’ın büyüleyici manzarası eşliğinde, iftar menüsünde Türk ve Osmanlı mutfağının vazgeçilmez lezzetleri bulunuyor.



Le Méridien İstanbul Etiler’de iftar

Le Méridien İstanbul Etiler, popüler yerleşim, sanat, eğlence ve alışveriş bölgelerine ve eşsiz boğaz hattına yakınlığıyla İstanbul’un yeni destinasyonlarından. Otelin Akdeniz ve dünya mutfaklarından eşsiz lezzet kombinasyonları sunan, açık hava alternatifi de bulunan restoranı La Torre, Ramazan için hazırlanan keyifli iftar büfesiyle dikkat çekiyor.