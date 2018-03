İnovasyon ve Ar-Ge

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık: “Ar-Ge ve inovasyon desteklerine odaklanmış bulunuyoruz. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde, özel sektör Ar-Ge merkezlerinde, proje bazlı TÜBİTAK destekleriyle yürütülen teknoloji araştırma ve yenilikçilik faaliyetlerinde,KOSGEB’in KOBİ’lere sağladığı destek alanlarında ve üniversitelerimizde onbinlerce kişinin, popülerleştirmekten özenle kaçındığımız beyinsel faaliyeti 2023 hedeflerimize yönelik gerçekleştirmemiz gereken sıçramayı sağlayacak birikimi oluşturuyor.”

Türkiye 1960’lardan sonraki 50 yılda ‘Alt Orta Gelirli’ ülke durumundan ‘Üst Orta Gelirli’ ülke durumuna yükseldi. Ekonomik gelişme ve kişi başı gelirini yükseltme açısından Türkiye son 8 yıldır, sürekli yükselmekte olan ‘Üst Gelir Grubu’nun eşiğinde seyrediyor. “Kalkınma ve gelişme yolculuğumuz daha ne kadar yıl bu eşikte kalacak?” sorusu, günümüzün ana tartışma konularından birini oluşturuyor.

Bu noktada öne çıkan iki konu var: Birincisi; Türkiye enerji konusunda dışa bağımlılığını azalttığı ölçüde ‘Üst Gelir’ eşiğinde kalarak gelişmesini sürdürebilecektir. İkincisi; Ar-Ge ve inovasyon konusunda Türkiye gereken sıçramayı yapabilirse ‘Üst Gelir’ grubuna geçebilecektir.

Kritik olan nokta ikincisidir. Çünkü Türkiye Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranında, inovasyon yapabilme kapasitesinde, girişimcilikte, kıyaslanabilir olduğu OECD ülkeleri arasında son sıralarda yeralmaktadır. Teknoloji geliştirememekte, buluş yapamamakta, uluslararası marka yaratamamaktadır.

Ar-Ge ve inovasyon konusunda Türkiye’nin mevcut durumunu, gerçekleştirdiği projeleri ve ülke vizyonunu; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ile konuştuk:



Türkiye’de bugün Ar-Ge ve inovasyon harcamalarının miktarı ve GSMH’ye oranı nedir? Ve bunda kamu- özel sektör pay dağılımı nasıldır?

Fikri Işık: Türkiye’de Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge Harcaması 2012 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17.1 artarak 13 milyar 62 milyon TL’ye ulaşmıştır. Ülkemizde Ar-Ge harcamasının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) içindeki payı yüzde 0.9,2’dir. Bu oran 2011 yılında yüzde 0.8,6 idi.

2012 yılında GSYİH Ar-Ge harcamalarının yüzde 45.1’i ticari kesim, yüzde 43.9’u yükseköğretim kesimi ve yüzde 11’i ise kamu kesimi tarafından gerçekleştirilmiştir.



Teknoparkların Ar-Ge faaliyetlerine katkısını değerlendirir misiniz?

Fikri Işık: Teknoparklar; üniversiteler, araştırma kurumları ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmalarını sürdürdükleri; bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirdikleri; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği organize araştırma ve iş merkezleridir. Teknoparklar; üniversite ve araştırma merkezlerindeki akademik bilgi ve araştırma potansiyelini teknolojik ürünlere dönüştürüp ticarileştirmek ve teknoloji transferi için uygun ortam yaratmak, küresel rekabet için gerekli, teknoloji odaklı firmaların oluşmasını ve gelişmesini teşvik etmek, firmalar ve kurumlar arası sinerji, işbirliği fırsatlarını arttırmak, nitelikli kişilere iş ve girişimcilik imkanları yaratarak beyin göçünü önlemek amaçlarıyla kurulmaktadır.

1. No’lu tablodan da görüldüğü gibi sanayileşmiş ülkelere göre çok daha kısa bir geçmişi olan Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) uygulamamız oldukça başarılı olmuştur. Özellikle nitelikli personel istihdamı (28.506 adet), yürütülen Ar-Ge proje sayısı (7.333 adet), biten Ar-Ge proje sayısı (11.768 adet), teknoloji tabanlı işletme sayısı (2.778 adet) bakımından önemli sayılacak gelişmeler kaydedilmiştir.

Bu verilerdeki düzenli artış, ülkemizde son yıllarda TGB’lerden kaynaklanan Ar-Ge, yenilik ve yenilikçi girişimciliğin giderek gelişmekte olduğunun da bir göstergesidir. Bunun yanısıra 2014 yılındaki 270 adet patent alınmış olması ve Bölge’den yapılan ihracatın 2014’te 1.5 milyar dolar düzeyine yükselmesi de uygulamanın başarıyla sürdüğünü göstermektedir.



Bakanlığınızın Ar-Ge ve inovasyon konusunda halen süren programları ve elde ettiği sonuçları son 5 yıl itibarıyla kısaca anlatır mısınız?

Fikri Işık: Bakanlığımızca Ar-Ge ve yenilik konusunda yürütülen belli başlı destek programları Teknogirişim Destek Programı ile Teknopazar Destek Programı’dır. Bunlarla ilgili son beş yılın istatistikleri 2 ve 3 numaralı tablolardaki gibidir.

Buradan da görüleceği üzere Teknogirişim Destek Programı’nda 2010 yılında 724 olan toplam başvuru sayısı 2014’e gelindiğinde yüzde 141 artarak 1.748’e yükselirken desteklenen işletme sayısı da yüzde 165 artış göstermiştir. Teknopazar Destek Programı’nda ise desteklenen işletme sayısı daha da yüksektir.



Türkiye’de tam ve yarı zamanlı çalışan araştırmacı sayıları ne kadardır, bunların kamu-özel sektör dağılımı nasıldır?

Fikri Işık: Türkiye’de Tam Zaman Eşdeğeri (TZE) cinsinden 2012 yılında toplam 105.122 kişi Ar-Ge personeli olarak çalışmıştır. Bir önceki yıla göre TZE cinsinden Ar-Ge personel sayısındaki artış yüzde 13.3’tür. Sektörler itibarı ile dağılıma bakıldığında, TZE cinsinden toplam Ar-Ge personelinin 2012 yılında yüzde 49.7’si ticari kesimde, yüzde 38.8’i yükseköğretim kesiminde ve yüzde 11.5’i kamu kesiminde bulunmaktadır. 2012 yılında istihdam edilen 10.000 kişiye düşen Tam Zaman Eşdeğeri (TZE) Ar-Ge personeli sayısı ise 42.4 kişidir.



Özel sektörün kurduğu Ar-Ge merkezleri konusunda gelişme nasıldır?

Fikri Işık: Özel sektör Ar-Ge merkezlerinin kurulması için gerekli olan asgari Ar-Ge personel sayısı 30’a düşürülmüş olup yeni kurulacak merkezlerle özel sektörün Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin artacağını düşünüyoruz. Bu merkezlerin sayılarının artması nitelikli istihdama da önemli katkısı olacaktır. Halen bu konudaki veriler 4 numaralı tablodaki gibidir.

Özel sektörümüzün Ar-Ge harcamasındaki payı yüzde 45’i geçmiştir. Bunun yüzde 60’lara ulaşması ülkemizin 2023 yılı hedefidir. Bunu gerçekleştirmek üzere üniversite sanayi işbirliğini sağlayacak, güçlendirecek ve sürdürecek kurumsal yapılar ve arayüzler oluşturulmakta olup önemli destekler sağlanmaktadır. Şimdiki hedefimiz, önümüzdeki dönemde bu oranın sanayileşmiş ülkelerde olduğu gibi yüzde 60’ların da üzerine çıkarılmasıdır.



TÜBİTAK’ın uyguladığı Ar-Ge ve sivil alan için üretimleri var. Okurlarımıza TÜBİTAK’ın başarılı projelerini anlatır mısınız?

Fikri Işık: Ekonomik gelişmenin kaynağı olarak Ar-Ge’ye dayalı yenilikçiliğe daha fazla yatırım yapma düşüncesi özellikle son 25 yılda tüm dünyada önem kazanmıştır. ABD, Japonya, Almanya ve İsveç gibi ekonomisi güçlü ülkelerce benimsendiği kadar, sonradan büyük gelişme gösteren, Güney Kore, İrlanda, İsrail ve Finlandiya gibi ülkelerin de başarısının arkasındaki neden, bu yaklaşımın politika haline getirilerek kararlılıkla uygulanmasıdır.

Bu amaçla TÜBİTAK, ülkemizin stratejik hedefleriyle de uyumlu olarak, Ar-Ge faaliyetleri ve desteklerinin ülke refahını artırmaya odaklanarak, 2023 yılına kadar Ar-Ge harcamalarının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) içindeki payının yüzde 3’e ve özel sektörün Ar-Ge harcamalarındaki payının yüzde 70’e yükselmesini hedefleyen bir strateji oluşturmuştur.

Bu çerçevede, ekonomik ve sosyal refahımızı artırmak için özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilikçilik yeteneği ile rekabet gücünü yükseltmek, ülkemizde girişimcilik kültürünün oluşmasına katkıda bulunmak, sanayi kuruluşlarının kendi arasında ve üniversitelerle daha yakın işbirlikleri ve ortaklıklar sağlamasını teşvik etmek amacıyla proje esaslı araştırma-teknoloji geliştirmeye kaynak ayrılmasını özendirecek, risk paylaşımlı destek programları TÜBİTAK tarafından yürütülmektedir.

Özel sektör kuruluşlarının araştırma, teknoloji geliştirme faaliyetlerini proje esaslı olarak desteklemek, özendirmek, izlemek ve üniversite-sanayi ilişkilerini geliştirmek TÜBİTAK'ın temel işlevleri arasındadır. Bu işlevleri gerçekleştirmek amacıyla oluşturulan ve TÜBİTAK TEYDEB tarafından yürütülen programlar şunlardır:

- 1501 TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı: Özel sektör kuruluşlarımızın ürün ve süreç geliştirme amaçlı Ar-Ge projelerine hibe destek sağlanmaktadır.

- 1503 TÜBİTAK Proje Pazarları Destekleme Programı: Üniversite ve özel sektör kuruluş temsilcilerinin biraraya gelerek, projelerini birbirlerine tanıtmaları ve işbirlikleri kurmaları için düzenlenen ulusal veya uluslararası “Proje Pazarı” etkinliklerine hibe destek sağlayan programdır.

- 1505 TÜBİTAK Üniversite Sanayi İşbirliği Destek Programı: Program ile üniversite ve kamu araştırma enstitülerinin özel sektöre yönelik Ar-Ge projelerine hibe destek sağlanmaktadır. Projeyi; KOBİ ya da büyük bir firma için bir üniversite veya kamu araştırma enstitüsü gerçekleştirir. Proje bütçesi üst sınırı 1.000.000 TL’dir.

- 1507 TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı: KOBİ’lerin ürün ve süreç geliştirmelerine yönelik ArGe ve yenilik projelerine hibe destek sağlanmaktadır. Proje destek süresi en fazla 18 aydır. Proje bütçesi 500.000 TL’yi aşamaz. Proje harcamaları için yüzde 75 hibe destek sağlanmaktadır. Proje fikir sahibi araştırmacıya 7.500 TL teşvik ödülü verilmektedir.

- 1509 TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı: Uluslararası programlarda (EUREKA, EUROSTARS, ERA-NET, Avrupa Birliği Çerçeve Programları altında ortak proje çağrılarına çıkan programlar ve benzeri uluslararası program ve projeler) yürütülen ülkemizdeki iş payı için oluşturulan projelere hibe destek sağlanmaktadır.

- 1511 TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı: Ulusal öncelikli alanlarda (enerji, otomotiv, bilgi iletişim,..) çağrıya çıkılarak Türkiye’de yerleşik katmadeğer oluşturan özel sektör kuruluşlarımızın, hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan Ar-Ge ve yenilikçi projelerine hibe destek sağlanmaktadır. Proje harcamaları kapsamında büyük kuruluşlar için yüzde 60, KOBİ’ler için ise yüzde 75 hibe destek verilmektedir. Ayrıca proje bütçesinin yüzde 10’u kadar genel gider desteği verilmektedir.

- 1512 TÜBİTAK Girişimcilik Aşamalı Destek Programı: Girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, kuracakları Ar-Ge potansiyeli olan firmalarda ticari değeri yüksek ürün ve hizmetlere dönüştürebilmeleri için fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerine hibe destekler sağlanmaktadır.

- 1513 TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisleri Destek Programı: Üniversitelerdeki bilgi ve teknolojinin, uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesi, üniversite ve özel sektör kuruluşları arasında işbirliği oluşturulması, ayrıca sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin üniversitelerde üretilmesine yardımcı olan Teknoloji Transfer Ofisleri’ne (TTO) hibe destek verilmektedir.

- 1514 TÜBİTAK Girişim Sermayesi Destekleme Programı: Türkiye’de yerleşik teknoloji ve yenilik odaklı KOBİ’lerin çekirdek ve başlangıç aşamalarındaki finansman ihtiyaçlarını sağlayan Girişim Sermayesi Fonları’na (GSF) hibe destek sağlanmaktadır.

- 1601 Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı: Girişimciliğin geliştirilmesine yönelik eğitim, mentörlük, iş birliği ağları, proje ve teknoloji yönetimi, yatırımcı pazarı gibi mekanizmaları içeren projelere hibe destek sağlanmaktadır. Özel sektör, üniversiteler ve bireysel girişimcilere yönelik farklı çağrılarla TÜBİTAK tarafından proje bazlı destek sağlanacak programla, özel sektörün Ar-Ge ve yeniliğe yaptıkları yatırımın sonuçlarını etkin bir şekilde alabilmeleri, üniversite-sanayi işbirliklerinin canlanması ve teknolojik iş fikirleri olan girişimcilerin kurduğu başlangıç firmalarının daha hızlı gelişmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir. Destek süresi çağrıda duyurulur ve en fazla 36 aydır. Projeler geri ödemesiz olarak yüzde 100’e kadar desteklenebilir. Proje bütçesi üst sınırı ve destek oranı çağrı duyurusunda belirtilir.

- 1602 Patent Destek Programı: Ülkemiz kaynaklı ulusal ve uluslararası patent başvuru sayısının artırılması, gerçek ve tüzel kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizdeki patent sayısının artırılması hedeflenen programda destekler hibe şeklindedir. Desteklenen Patent Başvuruları, Türk Patent Enstitüsü’ne, Avrupa Patent Ofisi’ne, Dünya Fikri Haklar Örgütü’ne, Japonya Patent Ofisi’ne, ABD Marka ve Patent Ofisi’ne yapılan tüm patent başvuruları desteklenmektedir. Araştırma Raporu, İnceleme Raporu desteklerinin yanısıra Türkiye’de patent alınması durumunda 3.000; ABD, Japonya veya Avrupa Patenti alınması durumunda¨ 10.000 TL patent ödülü verilmektedir.

TÜBİTAK’ın 2007 – 2013 yılları arasında Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Destek Programları çerçevesindeki desteklerine ilişkin veriler 5 No’lu tabloda sunulmaktadır.



KOSGEB çok dar bir bütçeyle çok geniş bir alana destek vermeye çalışıyor. KOSGEB desteklerini, özellikle de Ar-Ge ve inovasyon açısından etkinleştirmek için yeni düzenlemelere ihtiyaç var mıdır? Sizce bunlar nelerdir?

Fikri Işık: KOSGEB olarak destek programlarımızı kurgularken saha çalışmaları ve gözlemler gerçekleştirerek çerçevemizi belirledik. Özellikle KOBİ’lerimizin destek ihtiyaç analizlerini yüzlerce KOBİ’den, sivil toplum kuruluşlarından ve akademisyenlerden aldığımız geri dönüşlerle ortaya koyduk ve buna göre bütüncül bir yaklaşım sergiledik. Bütüncülden kastımız KOBİ’yi yaşayan bir organizma olarak görüp, doğumundan gelişimine kadar ki süreçlerin tümünde yalnız bırakmadan destek programlarımızla ekonomi içerisinde yaşatmak ve büyütmek.

Bu çerçevede Girişimcilik Desteği’nden Ar-Ge İnovasyon Desteği’ne, Sınai Mülkiyet’ten Danışmanlık Desteği’ne kadar birçok alanda KOBİ’lerimize destek oluyor, yelpazeyi olabildiğince geniş tutmaya çalışıyoruz. Avrupa Birliği ve dünyadaki destek programları örneklerine uygun modellemeler yaparak KOBİ’lerimizin en modern standartlarda desteklerden yararlanmalarını ve küresel piyasalarda rekabetçi pozisyonlarını korumalarını arzu ediyoruz. Öyle ki KOSGEB destek modelleri, ülkemizi ziyarete gelen hemen hemen tüm ülkelerin dikkatini çekerek Başkanlığımız’dan bu konu hakkında bilgi talep ediliyor. Bazı ülkeler KOSGEB destek modellerini kendi ülkelerine birebir yansıtıyor. Uluslararası alanda yaşadığımız bu gelişmeler bizi mutlu ediyor.

KOBİ’lerin girişim safhasında ihtiyaç duydukları alanlar, sonrasında ayakta kalabilmek için gerekenler ve nihayetinde kurumsallaşarak ülke ekonomimizin istikrarına katkı sağlayan bir şirket haline gelene kadar ki süreçlerin hepsi titizlikle incelenerek destek programlarımız buna göre şekillenmiştir. Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programımız’ın belirlenme süreci de aynıdır. Özellikle inovasyon ve tasarım süreçlerine artık daha fazla odaklanıyoruz. Şu an KOBİ’lerimizden gelen olumlu geri dönüşler de bizi mutlu ediyor. Ancak bunu yeterli görmüyor ve çok daha büyük bütçelerle 2023 vizyonuna yaraşır projelere destekler vermek istiyoruz.



Ankara İnovasyon Haftası



İki gün süren etkinliğe 10 üniversite, 5 Ar-Ge merkezi, 5 teknopark ve 2 bilim merkezi katıldı. Etkinlik boyunca tüm katılımcılar, tasarım, teknoloji, girişimcilik ve Ar-Ge alanında dünyaca ünlü konuşmacıları dinledi.

Ekonomi Bakanlığı ve TİM'in katkılarıyla MEB Şura Salonu'nda düzenlenen Ankara İnovasyon Haftası açılışında, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, rekabetçiliğin giderek arttığı dünya pazarında, şirket, sektör, bölge ve devletler için inovatif olabilmenin hayati öneme sahip olduğunu söyledi. İnovasyonun, kurumların yaşam kaynağı, şirketlerin sağlığı ve geleceği için can suyu olduğuna işaret eden Büyükekşi, Türkiye'de inovasyon farkındalığının arttığını belirtti.

Oluşan farkındalıkta, ihracatçıların çok büyük payı olduğunu vurgulayan Büyükekşi, önemli üniversitelerden INSEAD'ın 142 ülkeyi kapsayan inovasyon sıralamasında Türkiye'nin 2012'de 74'üncü sıradayken 2014 yılında 54'üncü sıraya yükseldiğini kaydetti. "Türkiye'nin cari açığı değil, inovasyon açığı var" diyen Büyükekşi, bu kapsamda 3 yıldan bu yana Türkiye İnovasyon Haftası etkinlikleri düzenlediklerini ifade etti. Geçen yıl etkinliklere 27 bin kişinin katıldığını anımsatan Büyükekşi, bu sayede tasarımdan markalaşmaya, bilimden nano-teknolojiye, dünyanın önde gelen üst düzey 47 ismini, 500'den fazla Ar-Ge projesini ve ödüllü tasarımı, 50'den fazla Ar-Ge merkezini, onlarca üniversiteyi, bilim merkezini, teknokenti biraraya getirdiklerini anlattı.



Ankara inovasyonun da başkenti

Büyükekşi, Ankara'nın sadece ülkenin değil aynı zamanda inovasyon, Ar-Ge, tasarım ve markalaşmanın başkenti olduğunu söyledi. Türkiye'nin ilk teknokentinin 2000 yılında ODTÜ'de kurulduğunu hatırlatan Büyükekşi, son 5 yılda uygulanan bilişim Ar-Ge projelerinin dörtte birinin, Türkiye'deki 39 teknoparktan 6'sının, 59 teknoloji geliştirme bölgesinden 8'inin Ankara'da bulunduğunu ifade etti.

Büyükekşi, Ankara'nın Türkiye'nin en fazla nüfusa sahip ikinci, en fazla ihracat yapan beşinci, en çok ihracat yapan ilk 1000'de en fazla firması olan altıncı ili olduğunu aktardı. Ankara'nın doğal bir inovasyon eko sistemine sahip olduğunun altını çizen Büyükekşi, ODTÜ Teknokent'in, Silikon Vadisi’nde konumlandıracağı girişimcilik ofisini destekleyeceklerini söyledi.

Ankara'nın, savunma ve havacılık sanayii, elektronik, bilişim sektörü ihracatında kilit rol üstlendiğine dikkati çeken Büyükekşi, bu sektörlerin katma değerinin çok yüksek olduğunu vurguladı. Uydu yazılımları, makine ve aksamları, seramik ve nitelikli madenler, malzeme bilimi mühendisliği alanlarında, üniversite-sanayi işbirliğine daha fazla odaklanılması gerektiğine işaret eden Büyükekşi, ancak katmadeğeri yüksek sektörlerle 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat hedefine ulaşılabileceğini ifade etti.

Büyükekşi, Ankara İnovasyon Haftası'na destek veren, TEB, Arçelik, Türk Hava Yolları, Ankara Kalkınma Ajansı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne de teşekkür etti.



Rekabetin şartları değişti

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) Koordinasyon Başkanı Ahmet Kahraman da 21. yüzyılda rekabetin şartlarının değiştiğine dikkati çekerek, rekabetin belirleyici unsurlarının Ar-Ge, tasarım yenilikçilik ve moda olarak insanların karşısına çıktığını söyledi.



Mars’a insan gidecek

Ankara'daki İnovasyon Haftası'na katılan NASA Jet Laboratuvarı Başkanı ve Mars Kaşifi Dr. Charles Elachi, uzaya fay hattındaki baskıyı görecek radar kuracaklarını söyledi.

Mars'a insan gönderme aşamasında olduklarını belirten Elachi, uzaya deprem radarı da kuracaklarının mesajını verdi. Depremle ilgili önceden bilgi verecek uyduyla dünyanın haritasını çıkaracaklarını belirten Elachi, üç temel hedeflerini şöyle sıraladı: "Mars'a indirilen keşif robotunun çalışmaları geliştirilecek. Jüpiter'e buzulları inceleyecek uydu gönderilecek ve yıldızların etrafındaki gezegenler incelenecek."

Deprem konusunda bütün ülkelerin yararlanabileceği bir sistem kurduklarını söyleyen Elachi, bu alanda deneysel çalışmaların başladığını duyurdu.

"Bu uyduyu 2020 yılında fırlatmayı planlıyoruz" diyen Elachi, "Her gün dünyanın haritasını çıkarıp veriler oluşturmayı planlıyoruz. Depremleri önceden tahmin etmeyeceğiz. Ancak fay üstündeki baskının olduğu yerleri belirleyeceğiz" diye konuştu.

Marsa insan göndermenin de ön aşamasında olduklarını belirten Elachi, "Mars'a gitmek aya gitmekten daha zor. Aya üç günde Mars'a ise 9 ayda gidiyorsunuz. gidip gelmek ise 18 ay sürüyor" dedi.



İrlandalı bakandan 2023'e destek

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM), Ankara İnovasyon Haftası açılış programında konuşan İrlanda İş ve İstihdam Bakanı Gerald Nash, son 10 yıl içinde Türkiye'nin ekonomide sağladığı gelişim konusunda tebrik edilmesi gerektiğini belirterek, “Türkiye'nin, 2023'e kadar dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefini destekliyorum” dedi.

Bakan Nash, inovasyon kültürünün zorlu bir yolculuk olduğuna dikkat çekerek, bu yolculuğun işlevsel olabilmesi için sürekli teşvik edilmesi gerektiğini söyledi. Yenilikçilik ve inovasyon girişimleri konusunda TİM'i de tebrik eden Nash, Türkiye'nin başarılarını takdir ettiğini kaydetti.



2023’e zor bir koşu

Ankara İnovasyon Haftası'nda konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Türkiye'nin en önemli problemi, inovasyon, Ar-Ge, bilgi üretme ve bu bilgiyi üretime dönüştürme problemidir" dedi.

Zeybekci, en avantajlı ülkelerin, bilgiyi üreten ve üretilen bilgiyi sanayide uygulayabilenler olduğunu söyledi.

Bölgenin kapısıyız: Türkiye'nin 21. yüzyılın dominant, etken ülkelerinden biri olacağını belirten Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, artık Türkiye'nin dünyada dikkate değer bir ülke olduğunun altını çizdi. Zeybekci, 'Bu coğrafyanın giriş ve çıkış kapısı biziz. Bu coğrafya'ya artık; 'Türkiye ne der' diye bakılan bir ülkeyiz' dedi.

Eğitimde 12 yıl hedefi: Ekonomi Bakanı Zeybekci, 2023 hedeflerine ulaşmak için Türkiye'de ortalama eğitim süresinin 7.6 yıldan 12 yıl seviyesine çıkarılması gerektiğini belirtti. Zeybekci ayrıca milli gelirden Ar-Ge'ye aktarılan payın yüzde 1'e çıktığını vurguladı.

İnovasyon: Bakan Zeybekci, “Türkiye’nin en önemli problemi inovasyon problemidir. Türkiye’nin en önemli problemi Ar-Ge problemidir. Türkiye’nin en önemli problemi bilgiyi üretmek ve ürettiği bilgiyi üretime dönüştürebilme problemidir. Diğerlerini bir şekilde mutlaka yapıyoruz.” diye konuştu. “Şuandaki bu şartlarla fason üretici ülke olarak Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması son derece zordur” diyen Zeybekci, eğitimle ülkenin refahı arasında doğrudan bağ olduğunu dünyadan örnekler vererek anlattı.

Coğrafya: Bakan Zeybekci şöyle bir vizyondan da sözetti: Biz bu coğrafyada tutunmaya devam edeceğiz. Amerika ve AB ikisinin toplamı dünya ticaretinin tam yarısını, TTIP diye bir organizasyonla Amerika ve AB ticari, ekonomik ve siyasi bir entegrasyonun içine girdi. Türkiye çizilen bu yeni haritanın içinde mutlaka ve mutlaka yeralacaktır. Aynı zamanda TPP dediğimiz yeni bir organizasyon yapılıyor. Dünyanın ekonomik haritası yeniden çizilerken Türkiye bunun dışında asla yeralamaz. Türkiye bunun içinde yer alacaktır. Avrasya Gümrük Birliği, Ekonomik Birliği’nin içinde Türkiye yeralacaktır. Şanghay Ekonomik İşbirliği’nin dahilinde olacaktır. Türkiye bunu başarabilecek güçtedir.”



2014’ün En Yenilikçisi Apple

The Boston Consulting Group (BCG) bu yıl 10.’su hazırlanan "The Most Innovative Companies 2014-En Yenilikçi Şirketler 2014” Raporu’nu açıkladı. BCG'nin 2004 yılından bu yana 1.500’den fazla global şirket üst düzey yöneticisinin katılımı ile gerçekleştirdiği ve ‘inovasyon’ kavramının değerlendirildiği araştırmada yöneticilerin seçimine göre şirket sıralamasına ek olarak, inovasyonda öne çıkmayı sağlayan ipuçları da yeralıyor. Apple, 2014 yılında da en yenilikçi firma sıralamasında sahip olduğu lider konumunu korurken listede geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi teknoloji ve telekomünikasyon şirketlerinin ağırlığı devam etti. Apple’ı Google, Samsung, Microsoft ve IBM izlerken bu yıl ilk ellide toplam yirmibir teknoloji ve telekomünikasyon şirketi yeraldı. Otomotiv şirketlerinin inovasyon önceliğinde düşüşler gözlendi. Çalışmaya göre:

- İnovasyonun önemi geçtiğimiz yıllardaki gibi artmaya devam ediyor.

- Katılımcıların yüzde 60'tan fazlası inovasyon üzerine 2013'te yaptıklarından daha fazla yatırım yapmayı planlıyor.

- Gelişmekte olan ülkelerde inovasyona verilen önemin küresel ortalamanın üzerinde olduğu gözleniyor.

- Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'de inovasyonda 'güçlü' olduklarını düşünenler, cirolarının yüzde 20’den fazlasını son üç yılda geliştirdikleri yeni ürün ve hizmetlerden sağlıyor.

İnovasyonda ‘güçlü’ veya ‘zayıf’ olduklarını düşünenleri beş ana nokta ayırıyor:

1. Üst düzey yöneticilerinin inovasyona olan desteği ve bağlılığı.

2. Fikir mülkiyetine odaklanma.

3. Müşteri odaklılığı ve müşterinin inovasyon sürecine mümkün oldukça fazla dahil edilmesi.

4. Etkin proje portföyü yönetimi.

5. Yeni ürün geliştirme kabiliyeti.



Bilim sitesi Kurious yayında

Bilimi ve bilimsel gelişmeleri sadece akademisyenlerin uğraşı olmaktan çıkararak, herkesin merakla takip edeceği bir alan haline getirmeyi hedefleyen Koç Üniversitesi, popüler bilim portalı ‘Kurious’u hizmete sundu. “Herkes İçin Bilim” ilkesiyle yayın yapan kurious.ku.edu.tr Türkiye’yi bilim ve teknolojide gelişmiş ülkeler düzeyine ulaştıracak olan ‘bilim okuryazarı’ bir toplumun oluşmasına katkıda bulunmayı hedefliyor. Bilimin toplum için önemine dikkat çeken Koç Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Umran İnan da, araştırma ve geliştirmenin mutlaka üniversite sınırlarını aşması gerektiğinin, bu sayede yeni çalışma ve buluşların toplumun her kesimi tarafından heyecan ve hevesle takibinin mümkün olabileceğinin altını çizdi.

Editörlüğünü Raşit Gürdilek’in yürüttüğü kurious.ku.edu.tr, Türkiye ve dünyadaki bilimsel çalışmaları, yeni buluşları ve teknolojideki gelişmeleri sade bir dille toplumun en geniş kesimlerine ulaştıracak. Bilime olan ilginin, merak ve öğrenme isteği geliştirilerek artacağına inanan, akademisyenlerle lisans, lisansüstü ve doktora öğrencileriyle ortaöğretim öğrencileri popüler üslupla yazılmış makale, proje, düşünce ve önerilerini portala gönderebilecek. Bilimsel konulardaki yazı ve projelerinin yeralmasını isteyenlerin, kimlik ve iletişim bilgileriyle eğitim, uzmanlık alanı ve yayımlanmasını istedikleri çalışmanın kısa özetini kurious.ku.edu.tr’ye göndermesi gerekiyor. İletilen proje ve makaleler kurious.ku.edu.tr yayın yönetmeni, editörler ve danışma kurulu tarafından değerlendirilerek, olası yönlendirme ve önerilerle birlikte proje sahibine geri bildirim yapılacak.



Sürücüsüz ve internet bağlantılı otomobil

AKKA Technologies ve Dassault Systèmes sürücüsüz internet bağlantılı otomobil pazarında yenilikçiliği teşvik etmeyi hedefleyen uzun vadeli bir iş ortaklığı kurduklarını duyurdu. Sürücüsüz ve internet bağlantılı otomobil projesi Fransa Hükümeti tarafından desteklenen 34 projeden biri oldu. AKKA, akıllı sürücüsüz teknolojisinin en iyi örneklerinden biri olarak kabul edilen, Link&Go adı verilen sürücüsüz bağlantılı konsept otomobili geliştirecek. Dassault Systèmes ise genel ulaşım ve mobilite endüstrisine bulut tabanlı bir işbirliği platformu olan 3DEXPERIENCE platformunu sağlayacak. Kendi kendini süren Link&Go konsept aracın yeni neslini geliştirmek için AKKA mühendisleri, bulutta barındırılan tek bir işbirliği platformunda tasarım, simülasyon ve onaylama sağlayan Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE platformundan faydalanacak.



SMS inovatif ürünlere yoğunlaştı

Endüstriyel kontrol vanaları imalatında Türkiye’nin en önemli üreticisi olan SMS Sanayi A.Ş., TORK markasıyla ölçü kontrol cihazları-otomasyon konusunda hizmet veriyor. Yüzde 100 Türk sermayeli bir kuruluş olan SMS’nin sektördeki en önemli artısını ise Ar-Ge yatırımları ve inovatif yönetim anlayışı oluşturuyor.

SMS Sanayi A.Ş. Satış ve Pazarlama Direktörü Onur Çelik, firmalarının en önemli farklılığının katmadeğerli ürünler olduğunu belirterek geliştirdikleri ürünlere ilişkin şunları söylüyor: ”SMS’nin yenilikçi ilk ürününü; solenoid valflerde enerji tasarrufu sağlayan ve ürünün ömrünü uzatan özel soket oluşturuyor. Soketin içinde özel bir kart tasarımı kullanan SMS, tamamen kendi mühendislik gücüyle sözkonusu yeniliğe imza atıyor. Yaklaşık 1 yıl önce projeye başlayan ve 3 ay içinde geliştirilen kart; solenoid valfin enerji seviyesini düşürerek kullanıcıya yüzde 20 ile yüzde 50 oranında enerji tasarrufu sağlarken ürünün ömrünü de uzatıyor.” Onur Çelik, ürünün en fazla hidrolik sektöründe kullanıldığını ve bu sektörün yüksek enerji kullanımına önemli bir çözüm sağladıklarını paylaşarak ürünün avantajları için sektörde farkındalık yaratılmasının önemli olduğunu aktarıyor.

Power Patlaç Valf

SMS’nin ikinci önemli yeniliği ise ‘literatüre SMS’nin katkısıyla giren’ patlaç valflerin şok etkisinin artırılmış olması. Ür-Ge çalışmasına 2013’te başlayıp 8 ay süren çalışmalar neticesinde sözkonusu yeniliği gerçekleştirdiklerini aktaran Onur Çelik, yürüttükleri çalışmaları şöyle anlatıyor: “Ürün yelpazemizde bulunan ve müşteri taleplerinden yola çıkarak gelişmiş ülkelerdeki benzer ürünlerle süreç kıyaslaması çalışmasını yürüttük. Patlaç valfler genel olarak jet plus filtre sisteminde kullanılır ve toz toplama sistemlerinde geniş bir kullanım alanına sahiptir. Ürün temel olarak havayı bir taraftan alıp diğer tarafa şok etkisiyle filtre sistemine gönderir. Yürüttüğümüz Ür-Ge çalışması ile şok etkisini artırdık. Aynı zamanda ürüne 2.5- 3 milyon kez 2 saniyede bir patlatma uygulayarak ürün ömrünü test ettik.” Yenilik sonrası üründe iyi bir satış grafiği yakaladıklarını anlatan Çelik, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 100’ün üzerinde artış sağladıklarını paylaşıyor. Geliştirilen ürüne power patlaç valf ismini verdiklerini aktaran Çelik, ürünün yabancı rakiplerin ürünlerine kıyasla önemli bir başarı sağladığını hatırlatıyor.

Soğuk iklimler için pnömatik aktüatör

Türkiye’nin ilk aktüatör üreticisi olan SMS’in 2014 itibarıyla dikkat çeken diğer bir yeniliği ise soğuk iklimler için ürettiği pnömatik aktüatör oluşturuyor. Ürünün özellikle Rusya için önemli olduğunu aktaran Onur Çelik, şu bilgileri veriyor: “Geliştirdiğimiz pnömatik aktüatörlerle müşterilerimiz -50 C0 ortamda dahi kullanılabiliyor. Yüksek–derecede çalışabilmek imkanı zaten Rusya Devlet Demiryolları’nın şart koştuğu bir şart. Yeni ürünümüzde sadece Rusya’yı hedeflemiyoruz. Aynı zamanda Norveç, İsveç, Danimarka ile Kuzey Atlantik’te rafinerileri olan ülkelerin kullanabileceği bir üründür.”

SMS, satış değil mühendislikle fark yaratıyor

SMS A.Ş. 1985’ten buyana TORK markasıyla solenoid vanalar ve aktüatörlü vanalar imal ederken ölçü kontrol - otomasyon konusunda temsilcisi olduğu firmaların ürünleriyle müşterilerine hizmet veriyor. SMS’nin TORK markasıyla yüzde 100 yerli üretimle piyasaya sürdüğü ve farkındalık yarattığı ürünlerinin dışında dünya devi sayılabilecek markaların da distribütörlüğünü yürütüyor. Ancak markadan bağımsız olarak bu ürünlerin satışında mühendislik artısını da ortaya koyan SMS için kalifiye insan gücünün önemli bir yatırım kalemi olduğunu hatırlatan SMS Satış ve Pazarlama Direktörü Onur Çelik, “Ürünler elimizde çanta ile satabileceğimiz ürünler değil. Ürünleri satabilmemiz için mühendislik altyapımızın iyi olması gerekiyor. Bu nedenle insan kaynağına ciddi yatırım yaparak mühendis kadromuzu güçlendirdik. Sadece satış firması olarak değil aynı zamanda mühendislik firması olarak da faaliyet göstermek istiyoruz. Bu da bizim katmadeğerli ürün satış stratejimizin bir parçası” diyor. Tüm dünyada 73 ülkeye ihracat yapan SMS, rekabet şartlarını lehine çevirmek adına inovasyona yoğunlaşmayı tercih ediyor. Farklılaşmanın yolunun da katmedeğerli üretim olduğunu paylaşan Çelik, aynı zamanda İMES OSB’de 13 bin 500 metrekarelik bir alanda fabrika yatırımını hayata geçirdiklerini belirterek, geçen yıla göre ciroyu yüzde 35 artırdıklarını duyuruyor. 2015’te hedef ise yüzde 40-50 oranında artış.