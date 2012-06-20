İş Sağlığı ve Güvenliği
Uygulama aşamalı olarak yürürlüğe girdi. Kamuda ve işyerlerinde konuyla ilgili kurumsallaşma uzun bir sürece yayıldı.
İş Sağlığı ve Güvenliği uygulaması aşamalı olarak yürürlüğe girdi ve gerek kamuda, gerekse işyerlerinde konuyla ilgili kurumsallaşma uzun bir sürece yayıldı. Her işyerinin kendi durumunu değerlendirmesinde fayda var!
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası 20.06.2012 tarihinde kabul edildi. Kanunun bazı maddeleri 01.01.2013 tarihinde, bazı maddeleri ise 01.07.2013 tarihinde yürürlüğe girdi. Yine bazı maddeleri ise 01.07.2014 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu nedenle, işyerlerinde yapılan ve yapılacak işler konusunda uygulamayla ilgili soru işaretleri varlığını koruyor. Sorular ve cevaplarıyla İş Sağlığı ve Güvenliği konularında işverenlere yardımcı olmayı Dergimizin görevi saydık. Uygulamanın çok geniş detayları ve ağır yaptırımları olduğu için, İş Sağllığı ve Güvenliği konularında önemli bulduğumuz soruları ve cevaplarını okurllarımızla paylaşmayı sürdüreceğiz. İşte bu sayımızda bazı sorular ve cevapları:
Kimler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındadır?
Kamu ve özel sektöre ait bütün işleri ve işyerlerini, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerini, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanları kapsar. Sorumluluklar işyerinin dahil olduğu tehlike sınıfına göre belirllenmiştir.
Yasanın getirdiği sorumluluklar nelerdir?
1) Risk Değerlendirmesi yapmak, yaptırmak.
2) İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı ile İşyeri Hekiminden hizmet alınması.
Hizmetin satınalınmasında 10’dan az çalışanı olan (1-9) ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri kamu desteğinden faydalanabilir.
Tehlike Sınıfı nedir?
Bütün işyerleri; iş sağlığı ve güvenliği açısından yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim şekilleri, çalışma ortamı vb. dikkate alınarak Az Tehlikeli, Tehlikeli, Çok Tehlikeli olmak üzere üç sınıfa ayrılmış ve SGK tarafından yayınlanmıştır.
İşyeri Çalışan Temsilcisi sayısı nasıl belirlenir?
- 2-50 çalışanı bulunan işyerlerinde bir,
- 51-100 çalışanı bulunan işyerlerinde iki,
- 101-500 çalışanı olan işyerlerinde üç,
- 501-1000 çalışanı olan işyerlerinde dört,
- 1001-2000 çalışanı olan işyerlerinde beş,
- 2001 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde altı,
çalışan temsilcisi bulunmalıdır.
İşyerinin tehlike sınıfı nasıl belirlenir?
SGK Sicil Numarasının en başından 2.3.4. ve 5 karakterleri iş kolu kodu/faaliyet kodu/ tescil kodu olarak isimlendirilir. Bu 4 haneli kod sizin esas faaliyetinizi tanımlamaktadır. Bu 4’lü kodun seçtiğiniz 6’lı NACE kodunuz, karşısında yazan tehlike sınıfı işyerinizin tehlike sınıfıdır. Yapılan risk değerlendirmesi bu tehlikeleri açıkça gösterir.
Risk değerlendirmesi nedir?
İşyerlerinde varolan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için yapılması gerekli çalışmalar Risk Değerlendirmesi olarak tanımlanmaktadır. Risk Değerlendirmesi; Çok Tehlikeli sınıfta iki yılda, Tehlikeli sınıfta dört yılda, Az Tehlikeli sınıfta altı yılda bir yenilenir.
Şu anda yaptırmadığımız işlemler için cezai müeyyide uygulanıyor mu?
Risk değerlendirmesi yaptırmayan tüm işyerlerine 2013 Ocak ayı itibarıyla para cezaları uygulanmaktadır.
İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri nereden satınalınır?
Bu hizmetler OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) adı verilen özel şirketlerden alınır.
OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) nedir? Görevleri nelerdir?
OSGB, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere gerekli donanım ve personele sahip ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimi ifade etmektedir. OSGB; İşyeri hekimi, İş güvenliği uzmanı, Diğer sağlık personeli çalıştırır. OSGB’ler sözleşme yaptıkları işyerlerine sunulacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini işyerinin Tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre belirlenen sürelerle yürütür.
İş sağlığı ve güvenliği kurulu hangi durumda ve kim tarafından oluşturulur?
İşveren, elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde, “iş sağlığı ve güvenliği kurulu”nu oluşturur.
Kurul;
a) İşveren veya işveren vekili,
b) İş güvenliği uzmanı,
c) İşyeri hekimi,
ç) Personel temsilcisi,
d) Varsa sivil savunma uzmanı,
e) Varsa, ustabaşı veya usta,
f) Çalışan temsilcisinden oluşur.
Tam süreli işyeri hekimi hizmeti alınmışsa diğer sağlık personeli gerekli midir?
Diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir.
Tehlike sınıflarına göre hangi sertifikaya sahip iş güvenliği uzmanı çalıştırılmalıdır?
Çok Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı, Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (B) sınıfı, Az Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi gereklidir.
Ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaşıldığında çalışan nasıl davranmalıdır?
Amirine hemen haber veremedikleri durumlarda; istenmeyen sonuçların önlenmesi için, bilgileri ve mevcut teknik donanımları çerçevesinde müdahale edebilirler, yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutulamazlar.
Küçük işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesinde devlet desteği ne şekilde olacaktır?
10’dan az çalışanı bulunanlardan, Çok Tehlikeli, Tehlikeli ve Az Tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri devlet desteğinden faydalanabilir.
Çalışmaktan kaçınma hakkı nedir?
Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar kurula, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir. Kurul gerekli tedbirleri alıncaya kadar çalışan çalışmaktan kaçınabilir.
İşveren, iş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimini nasıl yapar?
İşveren; iş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde ve sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını da, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirir.
Kanun ve yönetmelik sahayla uyumlu olmalı
İstanbul İş Sağlığı ve Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sadık İleri, işverenlerin zamanında ve yeterince bilgilendirilmemesinden dolayı sektörde sıkıntılar yaşandığını belirterek, “Başlangıçta haberi olmadığı için çalışmaları tamamlamamış işyerleri olduğu gibi kanunun erteleneceğini bekleyen işyerlerinin sayısı da fazla” dedi.
Yasanın uygulama aşamasında da sıkıntıların olduğunu aktaran İleri, şu bilgileri veriyor: “Kanunun çıktığı tarihte mevcut olan İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi sayısının yeterli olmaması ayrı bir sıkıntıydı. Süreç içinde sayısal eksiklik kapatılmaya çalışıldı ama bu hızlı uzman yetiştirme gayreti başka sıkıntıları gündeme taşıdı; mesleki yeterlilik. Verilen eğitimin içeriği ve eğitim şartları, staj ve tecrübe eksikliği, ölçme değerlendirmenin tatmin edici olmaması gibi birçok başlık önümüze çıkıyor. Bunlar işyerlerine verilen hizmet kalitesini ciddi ölçüde etkiliyor. Sonuçta işveren ile çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği’ne güveni sarsılıyor.” İleri, yasadan işyerlerinin farklı, çalışanların farklı beklentileri olduğunu hatırlatarak, kanun ile yönetmeliğin saha gerçekleriyle uyuşmasının önemli olduğunu kaydediyor. İleri, sektörün gelişimi yönünde STK’lara da büyük sorumluluk düştüğünü kaydederek, İstanbul İş Sağlığı ve Güvenliği Derneği olarak yürüttükleri çalışmalara ilişkin şu bilgileri veriyor: “2013 yılının Ocak ayında Derneğimizin kuruluşunu tamamladık. Türkiye’de illerde benzer bir yapılanmaya destek verdik. Çeşitli illerdeki derneklerin katılımı ile bir federasyon yapılanmasına gidiyoruz. Artık uygulamadaki sorunları daha net ifade ederek çözüm üretebilecek ve bunları yetkili makamlara aktarabilecek bir yapıya kavuşmak üzereyiz.”