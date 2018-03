İş sağlığı ve güvenliği

1 Temmuz 2013’te yasalaşan İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu’nun A’dan Z’ye tüm işverenlere getirdiği yükümlülükler farklı işyerleri için farklı tarihlerde yürürlüğe girecek. Kanun ‘tehlikesiz iş’ kavramını kaldırdı; berberden bakkala, manavdan tek bir hizmetli çalıştıran apartmana kadar tüm işyerlerini kapsadı. Görevini savsaklayan işverenlere ağır idari para cezaları gelecek.Amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluklarını düzenlemek olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nu 1 Temmuz 2012’de, farklı maddeleri, farklı işyerleri için farklı tarihlerde yürürlüğe girmek üzere yasalaştı. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği 29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi gazetede yayınlandı. Şimdi soru şu: Hangi işletme sahibi, hangi işi, hangi zamana kadar ve nasıl yapacak?



Bu konuda okurlarımıza, soru-cevap tekniğini kullanarak genel bir değerlendirme sunuyoruz.



Kanunda yenilikler neler?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa’sı, işyerlerini üçe ayırıyor, Az Tehlikeli, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli.

İşyeri Risk Değerlendirmesi’ni hemen yapınız.

50 ve üzeri işçi çalıştırıyorsanız işyeriniz için İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa’sının bir kısmı 1 Ocak 2013 günü itibarıyla yürürlüğe girdi.

Çalışanlarınızın sayısı 1-49 arasında ise ve işyeriniz “Çok Tehlikeli” ve “Tehlikeli” sınıfına giriyorsa İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa’sı sizin için 1 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe girecek.

Çalışan sayınız 1-9 arasında ise ve işyeriniz bakkal, berber, manav, market, apartman gibi “Az tehlikeli” sınıfına giriyorsa, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa’sı sizin için 1. Temmuz 2014 tarihinde yürürlüğe girecek.



İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu işletme sahiplerine hangi mecburiyetleri getiriyor?

a) İşveren, çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirecek. Bu niteliklerde personeli olmayan işveren bu hizmetlerin tamamını veya bir kısmını Ortak Sağlık ve Güvenlik şirketlerinden satın alacak.

b) Ayrıca, görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri için gerekli araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçları işveren karşılayacak. Hizmetlerin yürütülmesini koordine edecek.

c) Görevlendirdiği kişilerin veya hizmet aldığı kurumların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun ve kendisine yazılı olarak bildirdiği tedbirleri alacak.

d) Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; görevlendirdiği kişileri veya hizmeti satın aldığı kurumları yazılı olarak bilgilendirecek.

e) Bütün bu işler, her işyerinin yapacağı/yaptıracağı İşyeri Risk Değerlendirme Raporu’na uygun gerçekleştirilecek.



Yasa hangi işyerleri için hangi tarihlerde yürürlüğe giriyor?

a) Yasa ilk defa 1 Ocak 2013 günü, sadece 50 veya daha çok işçi çalıştıran Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işyerleri için yürürlüğe girdi. Bu işyerleri zaten eski İş Sağlığı uygulamasında kapsamda olup işyeri hekimi ve iş sağlığı güvenliği uzmanı çalıştırmak zorundaydılar.

b) Yasa 50 işçiden az çalıştıran tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için 1 Temmuz 2013’te yürürlüğe girecek. Bu işverenler işyerlerinde ya tam zamanlı ya da kısmi zamanlı işyeri hekimi, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı işe alacak veya Ortak Sağlık-Güvenlik Birimlerinden fatura mukabili bu işi satın alacaklar. Ayrıca, işverenin kendisine ait belgesi varsa kendisi, belgesi olan işçisi varsa bu işçisini de isterse Bakanlığa uzman olarak bildirebilecek.

c) Yasa kamu işyerlerinin tümünde, özel sektördeki bakkal, manav, berber ve apartman gibi az tehlikeli tüm işyerlerinde 1 Temmuz 2014’te devreye girecek.



İşyeri Risk Değerlendirmesi nasıl yapılacak?

Her işyerinin, girdiği “tehlike sınıfı”na (yandaki tablo) göre bir Risk Değerlendirme Raporu olması zorunludur. Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Ekip aşağıdakilerden oluşur:

- İşveren veya vekili.

- İş güvenliği uzmanları.

- İşyeri hekimleri.

- Çalışan temsilcileri.



Not 1: İş güvenliği uzmanı, bakanlıkça yetki belgesi verilmiş mühendis, mimar veya teknik elemanı ifade eder.

Not 2: İlgili yönetmelik gereği risk değerlendirmesinde işveren ve işçilerle birlikte iş güvenliği uzman ve işyeri hekimi de olacak ama henüz iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu yasanın koyduğu tarihler açısından başlamamış olan işyerlerinde risk değerlendirmesini uzman ve hekim olmadan, işverenlerin kendisi, çalışanlarıyla birlikte yapacak.



Risk Değerlendirme süreci nasıl işler?

- Risk değerlendirmesi; tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir.

- Tehlikeler tanımlanırken şu bilgiler toplanır: İşyeri bina ve eklentileri. İşyerinde yürütülen faaliyetler ile iş ve işlemler. Üretim süreç ve teknikleri. İş ekipmanları. Kullanılan maddeler. Artık ve atıklarla ilgili işlemler. Organizasyon ve hiyerarşik yapı, görev, yetki ve sorumluluklar. Çalışanların tecrübe ve düşünceleri. İlgili mevzuat gereği alınacak çalışma izin belgeleri. Çalışanların eğitim, yaş, cinsiyet ve benzeri özellikleri ile sağlık gözetimi kayıtları. Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu. İşyerinin teftiş sonuçları. Meslek hastalığı kayıtları. İş kazası kayıtları. Ramak kala olay kayıtları. Malzeme güvenlik bilgi formları. Ortam ve kişisel maruziyet düzeyi ölçüm sonuçları. Acil durum planları. Sağlık ve güvenlik planı ve patlamadan korunma dokümanı gibi belirli işyerlerinde hazırlanması gereken dokümanlar.

Toplanan bilgi ve veriler ışığında belirlenen riskler analiz edilir ve yazılı hale getirilir ve önem sırası na göre önleyici işlemler tamamlanır.



Risk değerlendirmesi; işyerinin tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.

Risk Değerlendirmesini hangi tarihe kadar yapmalıyım?

50 ve daha çok işçi çalıştıran işyerlerinden tehlikeli ve çok tehlikeli sayılanlar eski İş Sağlığı uygulamasında zaten kapsamda idiler. Yeni ihdas edilen ‘az tehlikeli’ sınıfında olanlar ise 1 Ocak 2013 tarihinde risk değerlendirmesi yapmış, işyeri hekimi ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanı istihdam ediyor –veya hizmetini alıyor– durumda olmalıdırlar.

50’den az işçi çalıştıran tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde yasa 1 Temmuz 2013’te, az tehlikeli işyerlerinde ise 1 Temmuz 2014 tarihinde yürürlüğe girecek. İşletmeler burada kendi son tarihlerine kadar Risk Değerlendirmesini yapacaklar. İşyeri hekimi ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanı istihdam etmiş –veya hizmetini satın almış– duruma gelecekler.



İş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile işyeri hekimi veya diğer sağlık personeli hizmetleri

KOBİ’leri sıkıntıya sokmayacak mı?

İşyerinde 1-9 arası çalışanı olan, "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıftaki işyeri, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile işyeri hekimi veya diğer sağlık personeli ihtiyacını şöyle karşılayacak: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) illerde ihaleler açarak bu hizmetleri Ortak Sağlık-Güvenlik birimlerine (OSGB) ihale edecek. 1-9 çalışanı olan KOBİ hizmeti OSGB’lerden, bedava alacak. İhaleyi alan OSGB, sanayi sitelerindeki tamirhane, tornacı, elektrik ustaları gibi işyerlerine yılda bir defa 1 saat iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile 3 yılda bir defa işyeri hekimi gönderecek.

9 ve daha az işçisi olan "az tehlikeli", bakkal-berber-manav-apartman vb. işyerleri ise 2014 yılı Temmuz ayında yasa yürürlüğe girince OSGB ile sözleşme imzalayacaklar ve yıllık maliyetleri de işçi başına 30 ile 100 lira arasında değişecek. (Bakanlar Kurulu, bu işyerlerinin de hizmetten ücretsiz faydalanmasına karar verebilir) OSGB'nin doktoru bu işyerlerine 3 yılda bir defa 1 saat uğrayacak, OSGB'nin iş sağlığı ve güvenliği uzmanı da yılda bir defa 1 saat uğrayıp iş kazalarına karşı riskleri tespit edip bu risklerin ortadan kaldırılmasını isteyecek.





İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI

AB NACE altı basamaklı kod sisteminde, iki binin üzerinde iş tanımı bulunuyor. Biz işletmecilerin kendi işyerinin hangi tehlike sınıfına girdiğini saptaması için “asıl iş” konularından örnekler alarak aşağıdaki özetlemeyi hazırladık.



Çok tehlikeli işler

İlaçlama ve zirai mücadele, Deniz kabukluları toplanması, Kömür, demir, bakır, altın madenciliği, Damıtılmış alkollü içecek imalatı, Tekstil ürünleri ağartma ve boyama, Derinin tabaklanması ve işlenmesi, Kağıt hamuru imalatı, Madeni yağların imalatı, Sanayi gazları imalatı, Boya maddeleri ve pigment imalatı, Haşere ilaçları imalatı, Patlayıcı imalatı, Tutkal ve Yangın söndürücü imalatı, Eczacılık ürünleri imalatı, Cam ve cam ürünleri imalatı, Seramik karo ve kaldırım taşları imalatı, Nükleer yakıtların işlenmesi, Silah ve mühimmat imalatı, Akümülatör ve pil imalatı, Gemi ve tekne yapımı, Bina inşaatı, Karayolu ve demiryolu inşaatı, Hastane hizmetleri,



Tehlikeli işler

Hamallık, Güzellik salonları, Deri eşya onarımı, Kar ve buz temizliği, Kara ve havayolu taşımacılığı, Makine onarımı, Oyun ve oyuncak, Beyaz eşya, Plastik poşet, Çöp torbası, Çanta, Torba, Çuval, File, Sandık, Kutu, Kasa, Damacana, Şişe, Bidon, Makara, Kozmetik, Tülbent, Deri giyim, Bira, Şarap, Peynir, Et ürünleri imalatı ile Denizde balık yetiştiriciliği.



Az tehlikeli işler

Elektronik ürünlerinin bakım ve onarımı, Temizlik işleri, Medya, Yolcu taşıma, Giyim eşyası, ve dondurma imalatı, Bakkal-market ve emsali işletmeler, Büro ve ofisler ile apartmanlar-siteler vb.