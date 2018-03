KOBİ 2014 Destekleri

2014 yılında KOBİ'lere verilecek destekleri özetleyerek veriyoruz.

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (Kocaeli-Bolu-Düzce-Sakarya-Yalova)

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın 2014 yılında KOBİ’lere ve girişimcilere, 6 ayrı program kapsamında sağlayacağını açıkladığı proje desteklerini özetleyerek veriyoruz:



1. Makina İmalat Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Son Başvuru Tarihi: 24.1.2014

(KAYS sistemine başvurular için son tarih 17.01.2014 saat 17.00. Proje başvuru dosyalarının teslim edilmesi için son tarih 24.01.2014 saat 17.00.)

Amaç: Makina imalatı sektöründe ithal edilen ürünler ile yüksek katmadeğerli ürünlerin bölgede üretilerek bölgede yaratılan katmadeğerin artırılması ve ithalata olan bağımlılığın azaltılmasının sağlanmasıdır.

Öncelikler: 1. Ar-Ge, yenilikçilik ve ileri teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması 2. İthal ikame veya ihraç potansiyeli yüksek makina imalatının desteklenmesi 3. Makina imalatında kullanılan ve ithal bağımlılığı olan yüksek teknoloji ara mamullerin üretilmesi 4. İnsan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi ve nitelikli istihdamın sağlanması 5. Üretim kapasitesinin artırılması.

Destek:

Kaynak Tutarı: 6.000.000 TL

Asgari Destek: 30.000 TL

Azami Destek: 500.000 TL

1.000.000 TL*

Destek Oranı: Projenin toplam uygun maliyetinin yüzde 25’inden az ve yüzde 50’sinden fazla olamaz.

Yararlanıcılar:

- KOBİ statüsündeki işletmeler

- Kar amacı güden kooperatifler

* Not: 1. Öncelikte en az 5 ortaklı proje sunulması ve azami 1.000.000 TL talep edilmesi durumunda kar amacı gütmeyen STK ya da üniversite ortaklığı uygun başvuru olur.

- Azami proje süresi 9 aydır.

- Önemli Not: Şu ilçeler programa katılamazlar: Kandıra, Karasu, Kocaali, Kaynarca, Akçakoca, Pamukova, Sapanca, Geyve, Taraklı, Seben, Kıbrıscık, Mudurnu, Göynük.

Başvuru: http://portal.kays.kalkinma.gov.tr portalından yapılacaktır.



2. Temiz Üretim Mali Destek Programı

Son Başvuru Tarihi: 24.1.2014

(KAYS sistemine başvurular için son tarih 17.01.2014 saat 17.00. Proje başvuru dosyalarının teslim edilmesi için son tarih 24.01.2014 saat 17.00.)

Amaç: KOBİ tanımını sağlayan mevcut ve yeni girişimler ile kar amacı güden kooperatiflerin çevresel problemleri üretim sürecinin kaynağında çözerek çevresel sürdürülebilirliğin ve rekabet gücünün artırılmasıdır.

Öncelikler: 1. Atıkların kaynağında azaltılması 2. Hammadde, su, enerji, kimyasal gibi kaynak tüketiminin azaltılması 3. Ürün özelliklerinin değiştirilerek çevreye dost ürünlerin tasarlanması 4. Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimde kullanılması 5. Atıklardan yüksek katmadeğerli ürün ve/veya enerji üretimi 6. Endüstriyel Simbiyoz uygulamaları.

Destek:

Kaynak Tutarı: 5.000.000 TL

Asgari Destek: 30.000 TL

Azami Destek: 500.000 TL

Destek Oranı: Projenin toplam uygun maliyetinin yüzde 25’inden az ve yüzde 50’sinden fazla olamaz.

Yararlanıcılar:

- KOBİ statüsündeki işletmeler

- Kar amacı güden kooperatifler

- Azami proje süresi 9 aydır.

- Başvuru: http://portal.kays.kalkinma.gov.tr portalından yapılacaktır.



3.Turizm Mali Destek Programı

Son Başvuru Tarihi: 24.1.2014

(KAYS sistemine başvurular için son tarih 17.01.2014 saat 17.00. Proje başvuru dosyalarının teslim edilmesi için son tarih 24.01.2014 saat 17.00.)

Amaç: Turist başına elde edilen gelirin artırılarak bölgenin turizm gelirlerinden aldığı payın artırılmasıdır.

Öncelikler: 1. Turizm işletmelerinin ulusal ve uluslararası akreditasyonun sağlanması 2. Turizm işletmelerinde yenilikçi hizmet sunumu ve tanıtımında teknoloji yoğun çözümlerin yaygınlaştırılması 3. Turizm işletmelerinde dinlence, kültür, sanat ve spor faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi 4. Turizm işletmelerinde insan kaynakları kalitesinin yükseltilmesi 5. Turistlere yönelik bölgeyi tanıtıcı oyuncak, hediyelik eşya ve yöresel ürünlerin üretimi.

Destek:

Kaynak Tutarı: 8.000.000 TL

Asgari Destek: 30.000 TL

Azami Destek: 500.000 TL

Destek Oranı: Projenin toplam uygun maliyetinin yüzde 25’inden az ve yüzde 50’sinden fazla olamaz.

Yararlanıcılar:

- KOBİ statüsündeki işletmeler

- Kar amacı güden kooperatifler

Başvuru: http://portal.kays.kalkinma.gov.tr portalından yapılacaktır.



4. İşletmeler için Mentorluk Mali Destek Programı

Son Başvuru Tarihi: 24.1.2014

(KAYS sistemine başvurular için son tarih 17.01.2014 saat 17.00. Proje başvuru dosyalarının teslim edilmesi için son tarih 24.01.2014 saat 17.00.)

Amaç: Kuluçka evresindeki işletmelerin (1-3 yaş) hayatta kalma oranlarının artırılması, “Doğu Marmara Melek Yatırımcı Ağı” için gerekli altyapının oluşturulması. Projenin özel amacı ise faaliyet gösterdiği alanda işletmeyi geliştirecek yenilikçi bir fikri olan fakat sözkonusu atılımı finansal kısıtlar ve tecrübe eksikliği nedeniyle gerçekleştiremeyen 1 ile 3 yaş arasındaki işletmelerin projelerinin koç ve mentorlar gözetiminde desteklenmesidir.

Öncelikler: 1. (1-3 yaş arası) işletmelerin yenilikçi fikirlerini hayata geçirmesine katkı sağlanması. 2. (1-3 yaş arası) işletmelerin yurtdışı pazarlara açılmasına katkı sağlanması.

Destek:

Kaynak Tutarı: 1.100.000 TL

Asgari Destek: 20.000 TL

Azami Destek: 100.000 TL

Destek Oranı: Projenin toplam uygun maliyetinin yüzde 25’inden az ve yüzde 50’sinden fazla olamaz.

Yararlanıcılar:

- KOBİ statüsündeki gerçek ve tüzel işletmeler

- Kar amacı güden kooperatifler

- Azami proje süresi 9 aydır

Önemli Not: Seçilen mentorun proje süresince ayda en az iki saat ilgili işletmeye mentorluk yapacağına dair taahhüdünü içeren “Mentorluk Beyannamesi”ni imzalamış olması gerekmektedir.

Başvuru: http://portal.kays.kalkinma.gov.tr portalından yapılacaktır.



5. Bilişim Sektöründe Kapasite Geliştirme Mali Destek Programı

Son Başvuru Tarihi: 24.1.2014

(KAYS sistemine başvurular için son tarih 17.01.2014 saat 17.00. Proje başvuru dosyalarının teslim edilmesi için son tarih 24.01.2014 saat 17.00.)

Amaç: Rekabetçi/katmadeğeri yüksek iktisadi faaliyetler ile nitelikli, değişime açık ve kalifiye personel gücünün geliştirilmesi suretiyle bölgenin kalkınma performansına ivme kazandırmak, Bölge’de bilişim alanında faaliyet gösteren işletmelerin yenilikçi vasıflarına ve uluslararası dinamiklere uyum süreçlerine katkı sağlamak, nitelikli insan kaynağını ve kurumsal kapasiteyi geliştirmektir.

Öncelikler: 1. Tasarım/araştırma-geliştirme/ ürün geliştirme birimlerinin oluşturulması/geliştirilmesi 2. Ürün ve hizmetlerde uluslararasılaşma düzeyinin geliştirilmesi 3. Ortaklık kültürünün geliştirilmesi.

Destek:

Kaynak Tutarı: 2.750.000 TL

Asgari Destek: 25.000 TL

Azami Destek: 250.000 TL

Destek Oranı: Projenin toplam uygun maliyetinin yüzde 25’inden az ve yüzde 50’sinden fazla olamaz.

Yararlanıcılar:

- Mikro işletme ve/veya KOBİ’ler.

Başvuru: http://portal.kays.kalkinma.gov.tr portalından yapılacaktır.



6. Teknoloji Transferine Dayalı Ticarileşme Mali Destek Programı

Son Başvuru Tarihi: 24.1.2014

(KAYS sistemine başvurular için son tarih 17.01.2014 saat 17.00. Proje başvuru dosyalarının teslim edilmesi için son tarih 24.01.2014 saat 17.00.)

Amaç: Bölgedeki ve Bölge dışındaki üniversitelerin, teknopark şirketlerinin, TÜBİTAK enstitülerinin geliştirdiği uygulamaya hazır teknolojilerin lisanslama yoluyla bölgede faaliyet gösteren sınai firmalarca ticarileşmesi ve seri üretiminin desteklenmesidir.

Öncelikler: 1. Patenti alınmış teknolojik ürünlerin lisansının ticari firmalarca satın alınıp üretilmesi 2. Teknolojik ürünlerin bölgede üretimini destekleyerek teknoloji yoğun ürünlere ilişkin dış ticaret açığının azaltılmasına katkıda bulunmak.

Destek:

Kaynak Tutarı: 2.250.000 TL

Asgari Destek: 30.000 TL

Azami Destek: 500.000 TL

Destek Oranı: Projenin toplam uygun maliyetinin yüzde 25’inden az ve yüzde 50’sinden fazla olamaz.

Yararlanıcılar:

- KOBİ statüsündeki gerçek ve tüzel işletmeler

- Kar amacı güden kooperatifler

- Azami proje süresi 9 aydır.

- Not: Teknoloji transfer ettiği kurum/kuruluş bölge dışından olabilecektir.

Başvurular: http://portal.kays.kalkinma.gov.tr portalından yapılacaktır.



MARKA (Doğu Marmara Kalkınma Ajansı)

İletişim Bilgileri:

Bilgi İçin:

Tel: +90 262 332 01 44

Fax: +90 262 332 01 45

Web: www.marka.org.tr

E-posta: info@marka.org.tr

Elden teslim adresleri:

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI:

Yenişehir Mahallesi Demokrasi Bulvarı No:72/A 410050 İzmit-KOCAELİ



SAKARYA YATIRIM DESTEK OFİSİ:

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Sakarya Mah.No: 19 Arifiye - SAKARYA



DÜZCE YATIRIM DESTEK OFİSİ:

Kültür Mah. Süleyman Kuyumcu Cad.No:11/4 DÜZCE

BOLU YATIRIM DESTEK OFİSİ:

İzzet Baysal Caddesi Özel İdare Hizmet ve İş Merkezi Binası No: 94 BOLU



YALOVA YATIRIM DESTEK OFİSİ:

Fatih Cad. Hürriyet Sok. 22/3 Merkez-YALOVA



İSTKA işletmeleri bekliyor

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), 2014’e 7 başlıkta teklif çağrısına çıktı. İSTKA Genel Sekreteri Doç.Dr. Abdulmecit Karataş, 2014 yılı mali destek programları kapsamında 5 tema altında 7 mali destek programı için ilana çıktıklarını belirterek, İstanbul için büyük önem arz eden bu temaları şöyle aktardı: “Afetlere Hazırlık, Verimli ve Temiz Enerji, Çocuklar ve Gençler, Küresel Turizm Merkezi İstanbul ve Yenilikçi İstanbul” Verimli ve Temiz Enerji ile Küresel Turizm Merkezi İstanbul temaları altındaki program hem kar amacı gütmeyen kurumlara, hem de işletmelerin başvurusuna açık durumda. Karataş, “Proje başvuru sahiplerinden, ilgili oldukları program amacının gerçekleşmesine katkı sağlayacak, program öncelikleri kapsamına giren konular hakkında proje sunmasını beklemekteyiz. İşletmeler kategorisinde çıkılan iki başlığın biri olan Verimli ve Temiz Enerji Mali Destek Programları’nın hedefi ise, enerji tasarrufu, enerji verimliliği ve temiz enerji uygulamalarının yaygınlaştırılması ile İstanbul’un enerji yoğunluğunun ve sera gazı salınımının azaltılmasıdır. Küresel Turizm Merkezi İstanbul Mali Destek Programları’nın hedefi ise, turizm sektörünün geliştirilerek İstanbul’un diğer küresel turizm merkezleri ile rekabet düzeyi yüksek bir cazibe merkezi haline getirilmesine katkıda bulunmaktır. Programlarla toplamda 100 milyon TL’lik hibe desteği vereceklerini duyuran Karataş, proje başına destek tutarının asgari 200 bin TL ile azami 1.5 milyon TL arasında olduğunu belirtiyor. Proje başına azami destek oranı işletmeler için yüzde 50; kar amacı gütmeyen kuruluşlar için yüzde 90. Karataş, bu yıl toplamda 160 milyon TL’lik destek kaynakları olduğunu belirterek, “Bu bütçe gelen talepleri karşılamaya yetiyor. Ancak işletmeler kategorisinde biraz daha az proje geliyor. İşletmelere ayırdığımız kaynağın ancak yüzde 50’sini kullandırabiliyoruz. Daha fazla işletmenin faydalanmasını istiyoruz. Sektörel veya ölçek ayrımı yapmıyoruz” diyor. Ajans olarak sadece teklif çağrılarına çıkmakla yetinmediklerinin altını çizen Karataş, “İSTKA, ulusal ve uluslararası mali destek programları hakkında bilgilendirme toplantıları düzenlemekte ve bunlara yönelik proje hazırlama ve yürütme kapasitelerinin artırılması için eğitim programları yürütmektedir. Ajansımızda şu anda başarılı bulunan 2012 yılı 2. Dönem Mali Destek Programları işlemleri devam etmekte olup, 2014 Yılı Mali Destek Programları’nın başvuru süreci, bilgilendirme toplantıları ile ilgili çalışmalarına devam edilmektedir” şeklinde konuştu.



BEBKA (Bursa-Eskişehir-Bilecik)

Çevre Dostu Üretim Mali Destek Programı

Son Başvuru Tarihi: 21 02 2014

(KAYS proje girişi için son başvuru tarihi 14 02 2014 saat: 17.00. Projenin ajansa teslimi için son başvuru tarihi: 21 02 2014 saat: 17.00.)

Amaç: Bölgede üretim faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkilerin azaltılması, kaynak ve enerji kullanımındaki verimliliğin arttırılması yoluyla çevre dostu üretime geçişe katkı sağlamaktır.

Öncelikler: 1. Tarımsal üretim ve sanayi kaynaklı çevre kirliliğinin azaltılmasına yönelik ölçüm, kontrol ve izleme sistemlerinin kurulması 2. Atıkların kaynağında azaltılması, hammadde, su ve enerji tüketimini azaltmaya yönelik uygulamalarla temiz üretime geçişin sağlanması. 3. Atıklardan katmadeğerli ürün ve/veya enerji üretimi 4. Üretim faaliyetlerinde enerji verimliliğinin artırılması.

Destek:

Kaynak Tutarı: 10.000.000 TL

Asgari Destek: 200.000 TL

Azami Destek: 400.000 TL

Destek Oranı: Proje başına mali destek oranı asgari yüzde 25, azami yüzde 50 olacaktır.

Azami süre 10 ay

Yararlanıcılar: KOBİ’ler.

Başvuru: http://portal.kays.kalkinma.gov.tr portalından yapılacaktır.



ZAFER KALKINMA AJANSI (Afyonkarahisar-Kütahya-Manisa-Uşak)

Rekabetçi KOBİ Mali Destek Programı



Son Başvuru Tarihi: 21 Şubat 2014

Amaç: KOBİ’lere Ar-Ge, yenilikçilik, yeni ürün üretilmesi, ürün çeşitlendirilmesi, işletmelerin uluslararasılaşmasının sağlanması, markalaşma ve kalite standartlarına uyum konularında hibe desteği verilmesidir.

Destek:

Kaynak Tutarı: 16.000.000 TL

Asgari Destek: 25.000 TL

Azami Destek: 400.000 TL

Destek Oranı: Proje bütçesinin yüzde 50’si

Bilgi İçin: www.zafer.org.tr



MEVLANA KALKINMA AJANSI (Konya-Karaman)

Bilgi ve Teknoloji Odaklı Mali Destek Programı



Son Başvuru Tarihi: 27.02.2014

(KAYS sistemine başvurular için son tarih 20.02.2014 saat 17.00’dır. Proje başvuru dosyalarının teslim edilmesi için son tarih 27.02.2014 saat 17.00’dır.)

Amaç: Bölgedeki işletmelerin bilgi ve teknoloji odaklı üretim ile rekabet gücünün artırılması ve Konya Metropoliten alanı haricinde, yerelde bilgi ve teknoloji odaklı kapasite gelişiminin sağlanması ile orta-ileri ve ileri teknolojiye geçiş maksatlı Ar-Ge kapasitesinin güçlendirilmesidir.



Yararlanıcılar: Gerçek kişiler ve KOBİ’ler Destek:

Asgari Destek: 25.000 TL.

Azami Destek: 500.000 TL.

Destek Oranı: Yüzde 20’den az, yüzde 50’den fazla olamaz.

Süre: En az 6 ay ve en çok 11 ay ile sınırlıdır.

Bilgi İçin: www.mevka.org.tr



ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI (Amasya-Çorum-Samsun-Tokat)

KOBİ’lere Yönelik Yenilikçi Mali Destek Programı



Son Başvuru Tarihi: 07.03.2014

(KAYS sistemine başvurular için son tarih 28.02.2014 saat 17.00’dır. Proje başvuru dosyalarının teslim edilmesi için son tarih 07.03.2014 saat 17.00’dır.)

Amaç: Bölgede faaliyet gösteren ve öncelikle katma değer yaratma kapasitesine sahip KOBİ’lerin uluslararası düzeyde rekabet güçlerini artırmak, ihracata dönük ileri teknoloji, kalite ve katma değere sahip ürün geliştirme ve üretme imkanlarının artırılması amacıyla deseklenmesidir.

Destek:

Kaynak Tutarı: 19.000.000 TL

Asgari Destek: 40.000 TL

Azami Destek: 400.000 TL

Destek Oranı: Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve %50’sinden fazla olamaz

Proje Süresi: 12 ay

Bilgi İçin: www.oka.org.tr



ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (Kayseri- Sivas -Yozgat)

Rekabetçi Üretim Mali Destek Programı



Son Başvuru Tarihi: 14/02/2014

Amaç: Stratejik alanlara yönelik ürünlerin imalatını yapan, KOBİ ve girişimcilerin desteklenerek rekabetçiliklerinin artırılması amaçlanmıştır.

Destek:

Asgari Destek: 50.000 TL

Azami Destek: 500.000 TL

Bilgi İçin: www.oran.org.tr



KARACADAĞ KALKINMA AJANSI (Diyarbakır-Şanlıurfa)

KOBİ Mali Destek Programı



Son Başvuru Tarihi: 6 Ocak 201

Amaç: İmalat sanayi ve turizm sektöründe faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmelerin kurumsallaşma çalışmalarının desteklenerek fiziki ve beşeri altyapılarının geliştirilmesi, yüksek katma değerli mal üretim kapasitelerinin artırılması amaçlanmıştır.

Destek:

Kaynak Tutarı: 10.000.000,00 TL

Asgari Destek: 30.000,00 TL

Azami Destek: 500.000,00 TL

Proje Süresi: Asgari 2 ay, azami 9 ay

Bilgi İçin: www.karacadag.org.tr