Ne ararsan internette var: Ticaret @’leşiyor

Türkiye e-ticaret pazarının finansal hacmi 30 milyar TL’nin üzerinde gerçekleşti. 2012’de gerçekleşen işlem adedi ise 171 milyon 431 bin oldu. Sektörün 2015 yılında 62 milyar TL seviyesine ulaşması bekleniyor.





Farkında olsak da olmasak da e-ticaret hepimizi kuşatıyor. Oluşan bu yeni sektör aynı zamanda sonsuz bir inovasyon ve girişimcilik alanı sunuyor. e-ticaret sektörünün değişik boyutlarını Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Orhun ile konuştuk.



Türkiye’de bugün e-ticaret hacmi tahminen nedir; 2013 yılında ulaşacağı hacim ne kadar olabilecektir; e-ticaret Türkiye’de hangi sektörlere hangi oranlarda yoğunlaşmıştır?

Hakan Orhun: Bankalararası Kart Merkezi’nin verilerine göre, 2012 yılı sonunda Türkiye e-ticaret pazarının finansal hacmi 30 milyar TL’nin üzerinde gerçekleşti. 2012’de gerçekleşen işlem adedi ise 171 milyon 431 bin oldu. Sektörün gösterdiği hızlı büyümeye paralel olarak, 2015 yılında hacmin 62 milyar TL seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

E-ticaret sektörünün ülkemizdeki iki amiral gemisi giyim ve elektronik diyebiliriz. Ancak artık sektörümüz çok genişledi ve ne ararsanız internetten alabiliyorsunuz. Adetsel büyüklükte artık giyim, elektronik ürünleri geçti. Ancak hırdavat, gıda gibi kimi alt kırılımlar da hızla büyüyor.



E-ticarette yaşanan sorunlar nelerdir?

Hakan Orhun: Bugün ülkemizde e-ticaretin daha hızlı bir gelişme kaydetmesinin önündeki açık ara en büyük engelin sitelere duyulan ‘güven’ olduğunu söyleyebiliriz. Tüketicilerin “Sipariş ettiğim ürün gelir mi, siparişim gecikir mi” gibi kaygıları pek çok kullanıcının e-ticaretten uzak durmasına neden olabiliyordu. ETİD üyeleri gibi işini layıkıyla yapan şirketlerin çoğalması bu önyargıyı günden güne yok ediyor.

E-ticaret, tüketici haklarının en üst seviyede korunduğu bir sektör. Yasal olarak müşteri hakları birçok ülkenin de ilerisinde bulunuyor ve bizler de zaten bunları kusursuz uyguluyoruz. Örneğin, yasa gereği, satın alınan ürünün 7 gün içinde koşulsuz iade hakkı var. Bunun dışında birçok sitede müşteri odaklı ek uygulamalar da mevcut.

Bu noktada iki konuya özellikle değinmek istiyorum. Dünyadaki örneklere baktığımızda e-ticarette vergi avantajına sahip olan ülkelerin daha hızlı ve sağlıklı gelişmeler kaydettiğini görüyoruz. İzlenebilirliğin son derece kolay olduğu sektörümüzü büyütmeye yönelik teşvikler arttıkça, devlet için de önemli bir gelir kaynağı yaratılmış olacaktır.

Bir diğer konu da e-devlet projeleri. E-devlet projelerinin hayata bir an önce geçmesi ve bunların kimilerinin kişilere internet kullanımını zorunlu kılması sektör için çok önemli.



KOBİ’lerin e-ticaret yoluyla ihracatçı olabilmeleri açısından ETİD’in kurumsal vizyonu ve çalışmaları nelerdir, bu konuda KOBİ’lerde gördüğünüz ve telafisi gereken eksikler ve zaaflar nelerdir?

Hakan Orhun: E-ticarete katma değer sağlayan, sektörü büyütme yönünde çalışmalarda bulunan ve kullanıcı deneyimine pozitif katkı sağlayan her firmaya aynı yaklaşımı sergiliyoruz. Elbette nispeten daha küçük ölçekli firmalar için biraz yönlendirici bir rol üstleniyoruz diyebiliriz; ancak hedefimiz hep birlikte çalışarak Türkiye’deki e-ticaret sektörünü daha iyi yerlere getirmek.

Firmanın ölçeği fark etmeksizin çok net bir biçimde ifade etmeliyiz ki, e-ticaret için çok iyi bir iş planı ile başlamak ön şart. Ancak, doğaldır ki ilk günden her şeyi öngörebilmek de mümkün değil. Pozitif ve negatif yönlerde gidişat için B ve C planlarının hazır olması, beklenmeyen bir satış patlaması ya da beklenen ölçüde gerçekleşmeyen satışlara hazır olunması gerekiyor. İşin altın anahtarı büyük düşünüp küçük başlamaktır. Küçük başlama durumunda bile yüzde 100 müşteri memnuniyeti esastır.