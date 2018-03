Türkiye Yatırım Haritası

Yeni Teşvik Sistemi Türkiye'de yatırımları canlandırdı.





ADANA

Tavsiye edilen yatırımlar: Gemi İnşa, Demir-Çelik, Enerji ve Petro-Kimya, Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayi gibi mevcut potansiyeli değerlendirmeye yönelik yatırımlar.

ADIYAMAN

Tavsiye edilen yatırımlar: Pamuk Yağı Üretimi, Tarım Alet ve Makineleri imalatı, Organik Gübre üretimi, Ambalaj ve Sentetik Çuval Üretimi, Ayakkabı İmalatı, Dikişli Çelik Boru, Panel Radyatör İmalatı, Sarma Tütün Paketleme, Dikişsiz ve Dokumasız Kumaş.

AFYONKARAHİSAR

Tavsiye edilen yatırımlar: Mermer, Doğal-Taş, Sağlık Turizm Hizmetleri, Kırmızı Et ve Ürünleri, Yapı Malzemeleri, Lojistik, Un-Makarna-Bisküvi, Patates Ürünleri, Organik Tarım ve Seracılık, Yerli Irk Besiciliği, Pastörize Yumurta, 5 Yıldızlı Konaklama gibi mevcut potansiyeli değerlendiren yatırımlar.

AĞRI

Tavsiye edilen yatırımlar: Jeotermal Seracılık, Kültür Cevizi Yetiştiriciliği, Su Ürünleri Üretimi, Arıcılık, Rüzgar Enerjisi Santralleri, Perlit ve Ponza Taşı, Helva ve Lokum, Çorap gibi potansiyeli ve gereksinmesi bulunan yatırımlar.

AMASYA

Tavsiye edilen yatırımlar: Hayvancılıkla entegre işleme tesisleri yatırımları, Linyit Madenciliği, Soğuk Hava Depoları, HES Yatırımı, Meyve ve Sebzelerin Kalibre Boya Paketleme ve Ambalajlanması, Makine ve Teçhizat imalatı, Mobilya İmalatı gibi potansiyeli değerlendiren yatırımlar.

ANKARA

Tavsiye edilen yatırımlar: Tıp ve Sağlık, Elektronik ve Bilgisayar, Malzeme ve İmalat, İnşaat ve Savunma Sanayi Kapsamında Nano Teknoloji vb. ileri elektronik uygulamalarına yönelik yatırımlar, Bilgi ve İletişim Teknolojileri. Malzeme Teknolojileri, Tasarım Teknolojileri, Üretim Süreç ve Teknolojileri, Enerji ve Çevre Teknolojileri gibi talep karşılayan yatırımlar.

ANTALYA

Tavsiye edilen yatırımlar: Kurutulmuş ve/veya Dondurulmuş Meyve - Sebze Üretimi, Konserve, Susam Yağı ve Tahin Üretimi, Kültür Balıkçılığı, Et ve Süt Besiciliği, Yumurta Tavukçuluğu, Yonga Levha, Odun Briketi, Küp Şeker Üretimi, Penye Örme ve Çorap Üretimi, Toprak İşleme Makineleri Yapım Tesisi, Styropor?dan Ambalaj ve Yalıtım Malzemeleri, PVC Boru ve Elemanları, Teneke Kutu Üretimi, Sabun Üretimi, Karton ve Mukavva Kutu gibi, potansiyeli değerlendiren yatırımlar.

ARTVİN

Tavsiye edilen yatırımlar: Çorap Üretimi, Elektrikli Ev Aletleri, Yayla ve Doğa Turizmi, Bal Paketleme, Balık Yemi Üretimi, Entegre Et Ürünleri Üretimi, Kapari ve Sebze İşleme, Su Şişeleme, Süt Ürünleri Üretimi gibi potansiyele dönük yatırımlar.

AYDIN

Tavsiye edilen yatırımlar: Ekolojik ve iyi tarım yatırımları, Zeytin Yağcılığı, Kestane İşleme, Rüzgar Enerjisi ve Jeotermal Enerji, Seracılık, Porselen, Vitrifiye Seramik Üretimi, Un, Yem, Tarım Makinaları, Memba Suyu, Mobilya, Ana Metal ve Makine, Tarım Makineleri üretimi gibi potansiyeli ve talebi olan yatırımlar.

BALIKESİR

Tavsiye edilen yatırımlar: Bor tuzlarının işlenmesi, Tekstil, Tohumculuk, Orman ürünleri, Dondurulmuş ve/veya kurutulmuş Gıda üretimi, Kültür Balıkçılığı, Meyve Suyu Üretimi, Kaplıca Yatırımları, Turizmi Çeşitlendirme gibi potansiyeli değerlendiren yatırımlar.

BİLECİK

Tavsiye edilen yatırımlar: Seracılık ve Meyvecilik, Yem ve Yem Bitkileri, Besicilik, Et ve Süt İşleme, Ağaç Kapı ve Pencere, Mermer Yatakları İşletimi gibi potansiyele; Hazır Giyim, Hırdavat Malzemeleri, Tıbbi Aletler, Rüzgar Enerjisi Üretimi gibi talebe dönük yatırımlar.

BİNGÖL

Tavsiye edilen yatırımlar: Seracılık, Meyve ve Sebze, Kültür Mantarı Yetiştiriciliği, Bağcılık, Yem Bitkileri, Ekolojik (Organik) Tarım, Su Ürünleri Üretimi, Arıcılık, Sığır ve Koyunculuk, Kış Sporları Kompleksi, Otel gibi potansiyeli değerlendirmeye;

Meyve Suyu, Reçel ve Marmelat, Bisküvi ve Gofret, Karma Yem, Bal Paketleme, El Halısı ve Kilim, Yün İplik, Çorap, PVC Profil ve PE boru, Plastik Ambalaj gibi talebi karşılamaya dönük yatırımlar.

BİTLİS

Tavsiye edilen yatırımlar: Süsleme ve Yapı Taşı, Ponza Madeni İşletmeciliği, Mermer İşleme gibi potansiyele; Ponza ve Mermer Üretimleri gibi talep karşılamaya yönelik yatırımlar.

BOLU

Tavsiye edilen yatırımlar: Jeo-Termal Seracılık, Jeo-Termal Enerji Kaynaklarından Yararlanma, Torf Üretimi, Mantar yetiştiriciliği, Tavuk Besi Çiftliklerinin Modernizasyonu, Meyve ve Sebze Paketleme tesisi, Dağ ve Yayla turizmi, Kongre Turizmi gibi potansiyeli olan yatırımlar.

BURDUR

Tavsiye edilen yatırımlar: Lata Üretimi, Lamine Parke Üretimi gibi potansiyele; Süt Mamulleri Üretimi, Bisküvi ve Gofret Üretim, Makarna, Karma Yem Üretimi, Bakliyat Eleme ve Paketleme, Plastik Ambalaj Malzemesi, Mermerit ve Kireç Üretimi, Beton Kiremit İmalatı gibi mevcut talebe yönelik yatırımlar.

BURSA

Tavsiye edilen yatırımlar: Gemi İnşa Sanayi, Bilişim ve Yazılım, Kaplıca, Yüzme, Kano ve Sörf gibi Su Sporları, Kongre Turizmi, Golf, Balon ve Zeplin Turları, Raftig, Paintbol Dağ, Mağara, Motorlu Sporlar, Yamaç Paraşütü, Bungee jumping, Avcılık, Çiftlik Kurma, TatilKöyleri gibi potansiyele dönük yatırımlar.

ÇANAKKALE

Tavsiye edilen yatırımlar: Seramik ve Karo Fayans, Dondurulmuş ve Kurutulmuş Gıda, Su ve Süt Ürünleri, Un, Yem, Zeytin ve Zeytinyağı, Tersaneler gibi hem potansiyele, hem de talep karşılamaya yönelik yatırımlar.

ÇANKIRI

Tavsiye edilen yatırımlar: Bentonit, Kaya Tuzu ve Linyit, Asbest, Bakır, Çimento Hammaddesi, Diyatomit, Kil, Manganez, Manyezit, Mermer, Perlit, Refrakter Kil ve Talk, Medikal Tuz, Sağlık Turizmi, Mamul Bentonit, Hayvancılık, Organik Tarım, Kış ve Doğa Turizmi gibi geniş potansiyele yatırımlar.

ÇORUM

Tavsiye edilen yatırımlar: Tarım Sektörü, Seracılık, Bağ- Bahçe, Meyve ve Sebze Yetiştiriciliği, Yem Bitkileri, Arıcılık, Tiftik Keçisi, Et Besiciliği, Yumurta ve ET Tavukçuluğu, Hindi Yetiştiriciliği gibi potansiyeli olan yatırımlar ile Bisküvi ve Gofret, Çikolata ve Kakaolu Mamüller, Süt ve Mamülleri, Beton Kiremit, Sulama Ekipmanları, Katı Atık Ayırma ve Geri Dönüşüm, Bakliyat Eleme ve Paketleme, Plastik İnşaat Malzemeleri, Ağaç İşleme Makinaları, Elektrik Motoru ve Jeneratör gibi talep karşılayacak yatırımlar.

DENİZLİ

Tavsiye edilen yatırımlar: Meyve Sebze Paketleme, Soğukhava Depoları, Sera Örtüsü, Organik Tarım, Jeotermal Enerji, Teknik Tekstil, Bağcılık ve Şarapçılık, Mermer ve Traverten, Turizm, SPA Turizmi, AVM gibi potansiyeli bulunan yatırımlar ile Nikel İşleme, Demir Dışı Metaller, Kompakt Disk (CD), Plastik Bardak, Tabak ve Kase, Katı Atık Ayırma ve Geri Dönüşüm, Elektronik Malzeme ve Elektronik Cihazlar, Kuvars Kompoze Taş Üretimi, Makine ve Yedek Parça, Silindir Sanayi Tesisi, Madeni Eşya, Yaylı Yatak gibi talep karşılamaya dönük yatırımlar.

DİYARBAKIR

Tavsiye edilen yatırımlar: Sert Buğday, Mısır, Renkli Pamuk, Sebze ve Süs Bitkisi Seracılığı, Bağ-Bahçe, Kültür Mantarı, Hibrit Tohum, Susam Yağı, Tahin, Pekmez ve Helva, Ceviz ve Badem, Yem Bitkileri, Organik Tarım, Su Ürünleri, Arıcılık, Tiftik Keçisi, Et ve Süt Besiciliği, Hindi ve Tavukçuluk, İpek Böcekçiliği, Mezbaha ve Soğuk Hava Deposu gibi konularda potansiyele yönelik yatırımlar ile; Mermer Ocak İşletmeciliği ve İşleme, Mermerit Üretimi, Fosfat Madeni İşletmeciliği yatırımları.

Rüzgar Enerjisi Santralı, Güneş Kolektörü ve Biodizel Üretim Tesisi gibi enerji yatırımları.

Pastörize Süt ve Süt Mamulleri, Ayçiçeği Yağı, Seramik, Kil, Taş ve Çimento Gereçleri, Mineral Esaslı Granit, İpek, Perlit, Hazır Püskürtme ve Sentetik Reçineli Sıvalar üretimi için yatırımlar.

CTP Boru, Damla Sulama, Pik ve Sfero Döküm Su Şişeleme, Saman Kağıt, Elektronik Malzeme ve Elektronik Cihazlar, Katı Atık Ayırma konularındaki yatırımlar.

EDİRNE

Tavsiye edilen yatırımlar: Sulu tarım gibi çok geniş potansiyeli olan yatırımlar ile; Organize Sanayi Bölgesi kuruluşuna yönelik yatırımlar.

ELAZIĞ

Tavsiye edilen yatırımlar: Sert Buğday, Renkli Pamuk, Seracılık, Ceviz, Badem ve Antep Fıstığı yetiştirme, Kültür Mantarı, Ayçiçeği ve Mısır üretimi, Kayısı işleme, Şarap üretimi konularında tarımsal yatırımlar ile;

Su Ürünleri, Arıcılık, Tiftik, Et ve Süt besiciliği, Hindi ve Devekuşu yetiştiriciliği, Mazı yetiştiriciliği, Kapari (gebere), Kekik ve Adaçayı, Kireç, Seramik, Plastik, Gübre, Kanatlı Hayvan yemi, Karma Yem, Boya, Gazete, Sigara ve Ambalaj Kağıdı konularında potansiyele yatırımlar ile;

Makarna, Patates cipsi ve Mısır Çerezi, Bisküvi ve Gofret, Domates salçası, Pekmez, Pastörize Üzüm suyu, Sirke, Kurutulmuş Meyve ve Sebze, Orcik ve Badem Şekeri konularında yatırımlar.

Tekstil ve Deri İşleme makinaları, Shrink Ambalaj ve Kaynak Makinaları, Kriko Esaslı Cihazlar, Genel ve Özel Amaçlı Makinalar, Otomotiv Parçaları, Beton Kiremit, Su Şişeleme, Sulama Ekipmanları, Kraft Torba Kağıdı, Teneke Kutu, Cam Mozaik Üretimİ gibi mevcut talebe yönelik yatırımlar.

ERZİNCAN

Tavsiye edilen yatırımlar: Unlu Mamuller ve Öğütülmüş Tahıl Ürünleri, Hazır Yem İmalatı ve Süthane İşletmeciliği, Madencilik ve Taşocağı, Tuz Üretimi, Demir İçermeyen Metal Cevherler Madenciliği, Sebze Fidesi, Gıda ürünleri ve İçecek imalatı gibi potansiyeli değerlendirmeye yönelik yatırımlar.

ERZURUM

Tavsiye edilen yatırımlar: Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı, Un, Yem, Süt ve Süt ürünleri, Et ve Et ürünleri ile Şeker ve Şekerli Ürünler ile, Mobilya İmalatı, Ağaç ve Ağaç Mantarı Ürünleri gibi potansiyeli ve talebi bulunan yatırımlar.

ESKİŞEHİR

Tavsiye edilen yatırımlar: Lüle Taşı, Krom, Manyezit, Bor işleme ve işletmeciliği, Makine İmalat ve Metal Eşya Sanayi, Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi, Gıda Sanayi, Kimya ve Plastik Sanayi, Orman Ürünleri Sanayi, Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi gibi potansiyele ve kümelenmeye dönük yatırımlar ile;

Havacılık ve Savunma Sanayi, Seramik ve İleri Seramikler Sanayi gibi mevcut olan talebi karşılayan yatırımlar.

GAZİANTEP

Tavsiye edilen yatırımlar: Su Ürünleri, Arıcılık, Damızlık, Kanatlı, Suni Tohumlama gibi potansiyele yönelik yatırımlar ile;

Reçel ve Marmelat, Pastörize Süt ve Ürünleri, Dondurulmuş Gıda, Bisküvi ve Gofret, Meyve ve Sebze Paketleme, Şarap, Et ve Ürünleri, Nar İşleme, Yün İplik, Hazır Giyim, Deri Konfeksiyon, Çocuk Bezi, Plastik Eşya ve Ambalaj, Yer Döşemeleri, Kaplama Ürünleri, Polietilen Oyuncak, Otomotiv Parçaları, PE?den Elektronik Eşya, Soğuk Hava Deposu, Güneş Kollektörü, Teneke Kutu, Otomotiv Yan Sanayi, Bilgisayar sarf malzemeleri konularında olan ihtiyaca yönelik yatırımlar.



GİRESUN

Tavsiye edilen yatırımlar: Ahududu, Böğürtlen ve Çilek Yetiştiriciliği, Sebze ve Süs Bitkisi Seracılığı, Yem Pancarı, Kültür Mantarı, Ceviz ve Ihlamur Ağacı Yetiştiriciliği, Deniz ve Tatlı Su Somon Balığı Üretimi, Arıcılık, Et ve Süt Besiciliği, Odun Briketi Üretimi gibi potansiyeli mevcut yatırımlar ile;

Patates Cipsi ve Mısır Çerezi, Fındık Esaslı Çikolata ve Kakaolu Mamuller, Seylan Tipi veya Bitki Aromalı Çay, Reçel, Bal Paketleme, Su Şişeleme, Katı Atık Ayırma, Beton Kiremit, Ahşap ve Fiber Tekne Üretimi konularında, talep karşılamaya yönelik yatırımlar.

GÜMÜŞHANE

Tavsiye edilen yatırımlar: Madencilik, Hidroelektrik, Organik Tarım ve Hayvancılık, Gıda sanayi, Yayla ve Kış turizmi konularında mevcut potansiyele yönelik yatırımlar ile;

Reçel, Süt ve Süt Mamulleri, Su Şişeleme, Hazır Giyim ve Çorap, El Halıcılığı, Alçı, Styropor, Teneke Kutu üretimi konusunda yatırımlar.

HAKKARİ

Tavsiye edilen yatırımlar: Baraj ve HES projeleri, Rüzgar Enerjisi, Tarım ve Hayvancılık, Arıcılık, Ceviz Yetiştiriciliği, Su Ürünleri, Su Sporları gibi potansiyele yönelik yatırımlar ile;

Ulaştırma Altyapısı, Eğitim, Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi gibi talebe yönelik yatırımlar.



HATAY

Tavsiye edilen yatırımlar: Seracılık, Damızlık (hibrit) Tohum, Kültür Mantarı Yetiştiriciliği, Bağcılık, Yem Bitkileri, Su Ürünleri, Arıcılık, Besicilik, Devekuşu Yetiştiriciliği, Turizm, Konaklama ve Termal, Rüzgar ve Güneş Enerjisi, Sanayi Makinaları, Beyaz Eşya, Gıda İşleme gibi potansiyele dönük yatırımlar ile; Pastörize Süt ve Mamulleri, İşlenmiş Su Ürünleri, Konserve, Kurutulmuş ve Dondurulmuş Gıda, Bisküvi ve Gofret, Makarna, Rafine Zeytin ve Pamukyağı, Tekstil Makinaları, Akrilik Battaniye, Çorap, Hazır Giyim, Plastik ve Kimya Sanayi, Paslanmaz Çelikten Tank, Boru, Hidrolik ve Pnömatik Cihazlar, Ambalaj Makineleri, Zeytin Hasat Cihazları, Teneke Kutu gibi talep karşılamaya yönelik yatırımlar.





ISPARTA

Tavsiye edilen yatırımlar: Seracılık, Damızlık (hibrit) Tohum, Bağcılık, Yem Bitkileri, Aromatik ve Tıbbi Bitki Üretimi, Su Ürünleri, Arıcılık, Suni Tohumlama ve Damızlık Üretimi, Ankara Tavşanı ve Hindi Yetiştiriciliği, Lata ve Lamine Parke Üretimi, Rüzgar ve Güneş Enerjisi Santrali gibi potansiyeli bulunan yatırımlar ile;

Reçel ve Marmelat Üretimi, Pastörize Süt ve Mamulleri, İşlenmiş Su Ürünleri, Kurutulmuş Meyve-Sebze, Dondurulmuş Gıda, Bakliyat Paketleme ve Tasnifleme, Karma Yem, El Halısı ve Kilim Dokuma, Yün İpliği ve Örme Eşya, Hazır Giyim, PVC Profil, PVC ve Pe Boru Üretimi, Plastik Eşya ve Ambalaj, Güneş Kolektörü Üretimi, Teneke Kutu, Ağaç İşleme Makinaları, Mermerit Üretimi gibi, talep karşılayacak yatırımlar.



İÇEL (MERSİN)

Tavsiye edilen yatırımlar: Seracılık, Çiçekçilik, Meyve-Sebze yetiştiriciliği, Su Ürünleri, Arıcılık, Et ve Süt Besiciliği, İpek Böceği, Odun Briketi, Ahşap Dolaplar ve Mobilya gibi potansiyeli olan yatırımlarla;

Meyve Suları, Dondurulmuş veya Kurutulmuş Gıda, Konserve, Reçel, Zeytinyağı ve Sıvı yağ, Salça, Gıda Ambalajlama, Tekstil ve Deri İşleme Makineleri, Ağaç İşleme ve Tarım Makineleri İmalatı, Güneş Kolektörü, Gemi ve Tekne Üretimi, Ambalaj Sanayi, Endüstriyel Atık Ayırma ve Geri Dönüşüm, Bisiklet ve Motosiklet Lastikleri Üretimi gibi talep karşılayacak yatırımlar.



İSTANBUL

Tavsiye edilen yatırımlar: Ağır Sanayi, Metal, Kimya, Plastik, Konaklama ve Sosyal Tesisler, Liman, Konserve ve Salça, Dondurulmuş Gıda, Soğuk Hava Deposu, Alternatif Turizm gibi potansiyeli değerlendiren yatırımlar ile;

Teknik Tekstil, Tekstil ve Deri İşleme Makineleri, Rüzgar Türbini, Yazılım Sektörü, İleri Elektronik Uygulamalar, Nano Teknoloji, Biyoteknoloji, Mekatronik konularında talep karşılayacak yatırımlar.



İZMİR

Tavsiye edilen yatırımlar: Doğalgaz, Termal, Katı Yakıt Enerji Tesisleri, Metal, Kimya, Plastik Tesisleri, Halıcılık ve Kilimcilik, Konaklama ve Sosyal Tesisler, Liman, Teknik Eğitim Kurumları, Jeotermal Enerji, Perlit ve Granit, Ambalaj, Civa ve Antimom Madenleri, Otopark, Binicilik, AVM, Termal, Rüzgar Enerji, Deri Konfeksiyon, Marina, Kimya, Optik, Mobilya, Özel Hastane, Balık Konserve, Un ve Una Dayalı Sanayi, Seracılık, Alternatif Yem Bitkileri, Konserve ve Salça, Dondurulmuş Gıda, Zeytinyağı Şişeleme, Damızlık Hayvan, Süt Toplama ve İşleme, Soğuk Hava Deposu, Süs Bitkiciliği, Besicilik, Salamura, Soya, Kuru Meyve Paketleme, Dokuma, Çam Fıstığı, Orman Ürünleri, Su Şişeleme, Mandıra, Şarap, Enginar İşleme, Organik Tarım, Kekik, Çilek ve Kivi Üretimi, İncir İşleme, Teneke Kutu, Su Ürünleri, Meyve Suyu, Sakız Ağacı, Deniz ve Kara Avcılığı, Sakız Koyunu, Arıcılık, Gübre ve Yem Üretim ve Alternatif Turizm konularında potansiyeli değerlendiren yatırımlar ile;

Otomotiv yan sanayi, Döküm, Mermer, Metal, Konfeksiyon, Demir-Çelik, Sanayi Makinaları, Yazılım, İleri elektronik, Nano Teknoloji, Biyoteknoloji, vb. gibi konularda talep değerlendiren yatırımlar.



KARS

Tavsiye edilen yatırımlar: Ormancılık ve Madencilik gibi potansiyele dönük yatırımlar ile; Kafkasya ülkelerine ve Türki Cumhuriyetlere yönelik ihraç ürünleri üretimine yönelik yatırımlar.

KASTAMONU

Tavsiye edilen yatırımlar: Potansiyele dönük olarak Hayvancılık, Orman Ürünleri için yatırımlar ile; ihtiyaca yönelik Gıda, Tekstil, Entegre Et yatırımları.



KAYSERİ

Tavsiye edilen yatırımlar: Potansiyeli değerlendirmeye yönelik olarak Hayvancılık İhtisas OSB yatırımları, Jeotermal, Seracılık, Meyve ve Sebze Paketleme, Kış Turizmi, Su Şişeleme konularında yatırımlar ile; Mobilya, Ev Tekstili, Metal Eşya ve Tekstil konularında kümelenme hedefli yatırımlar.

KIRKLARELİ

Tavsiye edilen yatırımlar: Potansiyele dönük olarak Tarıma Dayalı Sanayi yatırımları.



KIRŞEHİR

Tavsiye edilen yatırımlar: Gıda, Metalik Olmayan Mineral Ürünler, Mobilya, Kimyasal, Kauçuk ve Plastik, Ana Metal, Giyim, Ağaç ve Mantar, İçecek, Havalandırma, Dericilik, Arıcılık, Besicilik, Hindi, Kaz ve Ördek Yetiştiriciliği, Meyve, Ahşap İşleme, Çorap, El Halısı ve Kilim, Seracılık, Ceviz ve Badem, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Bağcılık alanlarında potansiyel değerlendirmeye dönük yatırımlar ile;

Yem Bitkileri, Ekolojik Tarım, Kapari Üretimi, Arıcılık, Angora Tavşanı, Beyaz Hindi, Deve Kuşu, Kafes Balıkcılığı, Organik Gübre Üretimi, Odun Briketi, Hazır Mutfak Üretim, Modüler Mobilya, Mermer ve Kalsit İşleme, Tekstil ve Deri İşleme Makinaları, Süt Sağım Sistemleri, Kriko Esaslı Sabit Kaldırıcılar, Otomatik Oto Yıkama, Medikal Cihazlar ve Cerrahi El Aletleri, Polikarbonat Levha, CTP Boru, Hazır Beton Santrali, Endüstriyel Atık Ayırma, Sertifikalı Tohum Üretimi konularında talep karşılamaya yönelik yatırımlar.



KOCAELİ

Tavsiye edilen yatırımlar: Parke, MDF, Mobilya, Sunta, Ahşap Kaplama, Lazer Sistemleri, Baskı sistemleri, CNC Free Tezgahları, Kesici Plotterlar konusunda potansiyele dayalı yatırımlar.





KONYA



Tavsiye edilen yatırımlar: Madencilik ve Taşocakçılığı, Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı, Entegre Hayvancılık, Deri Giyim, Kağıt ve Ürünleri, Kimyasallar, Metalik Olmayan Mineral Ürünler, Ana Metal Sanayi, Metal Eşya İmalatı, Makine ve Teçhizat, Elektrikli Cihazlar, Haberleşme Cihazları, Tıbbi ve Hassas ve Optik Aletler, Motosiklet ve Bisiklet, Oteller, Öğrenci Yurtları, Soğuk Hava Deposu, Lisanslı Depoculuk, Eğitim, Sağlık, Tehlikeli Atık Geri Kazanım ve Bertaraf konularında yatırımlar.



KÜTAHYA

Tavsiye edilen yatırımlar: Organik Tarım, Seracılık, Meyve ve Sebze Yetiştiriciliği, Kafes Balıkçılığı, Et ve Süt Sığırcılığı, Arıcılık, Tiftik, Yumurta, Kaba Yem, Lata, Laminat, Lif levha (MDF) gibi potansiyele dönük yatırımlar ile;

Bor Türevleri, Fiberglas, Manyezit Pişirme, Alçı, Antimuan İzabe, Krom Flotasyon, Magnezyum Sülfat, Termal Tesis (SPA), Plastik, Elektrik-Elektronik, Kurutulmuş ve Dondurulmuş Gıda, Konserve, Geri Kazanım, Lastik Kaplama,Vatka-Keçe, Elektrikli Cihazlar, Çocuk Bezi, Cam Mozaik, Çorap, Ayakkabı, Tıbbi Tekstil, Ev Tekstili, Software, Konfeksiyon, Prefabrik Yapı, Makine İmalat, Stropor, tesisi, Soğuk Hava Deposu,Temizlik Malzemesi, Otomotiv Ana ve Yan Sanayi, Toprak Ürünleri konularında talebe yönelik yatırımlar.



MALATYA

Tavsiye edilen yatırımlar: Entegre Et Tesisleri, Meyve Suyu ve Reçel Tesisi, Makine İmalat Sanayi, Elektikli Ev Aletleri ve Makinaları Sanayi, Vagon Sanayi, Otomotiv Yan Sanayi, Rüzgar Enerjisi, Turizm Tesisi konularında, potansiyeli hazır yatırımlar ile;

Mandıracılık, Özel Üniversite, Tarımda Alternatif Ürün yatırımları.



MANİSA

Tavsiye edilen yatırımlar: Bağ-Bahçe, Meyve ve Sebze Yetiştiriciliği, Zeytin, Kiraz, Ceviz Kestane ve Badem Yetiştiriciliği, Yem Bitkileri, Kültür Mantarı, Aromatik ve Tıbbi Bitkiler, Hibrit Tohum, Organik Tarım gibi potansiyeli olan yatırımlar ile;

Ceviz, Kestane, Badem, Zeytin Yetiştirme, Besicilik, Yem Bitkileri, Kültür Mantarı, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Tohumculuk, Organik Tarım, Su Ürünleri, Arıcılık, Kanatlılar Eti, Süt ve Süt Mamulleri, Peynir Altı Suyu Tozu, Sabun, Mermer İşleme, Briket Kömür, Zeolit Üretimi, Rüzgar, Jeotermal, Sınai Kalıp, Elektronik Devre Elemanları, Beyaz Eşya Yan Sanayi, PVC Esaslı Ayakkabı Tabanı gibi talep karşılayan yatırımlar.



KAHRAMANMARAŞ

Tavsiye edilen yatırımlar: Sulu Tarım potansiyelini kullanmaya dönük yatırımlar ile; Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin İşlenmesi, Ambalaj, Meyve ve Sebze Yetiştiriciliği gibi, talep değerlendiren yatırımlar.



MARDİN

Tavsiye edilen yatırımlar: Güneş Enerjisi, Turizm Sektörü, Et Besiciliği, Kaba Yem, Arıcılık, Su Ürünleri, Seracılık, Makarna, Et ve et Mamulleri, Bisküvi ve Gofret gibi potansiyeli değerlendiren yatırımlar ile;

Enformasyon Teknolojileri, Elektrik Elektronik Ürünleri, Otomotiv Ana ve Yan Sanayi, Toprak Ürünleri, Temizlik Malzemeleri, Konfeksiyon ve Deri Mamulleri, Dondurulmuş ve Kurutulmuş Gıda, Bilgisayar Donanımları ve Elektrik Motorları, Jeneratör gibi talep karşılayan yatırımlar.



MUĞLA

Tavsiye edilen yatırımlar: Doğaltaş, Narenciye, Meyve Suyu, Konserve, Meyve Sebze Paketleme, Modern Tarım ve Seracılık, Turizm, Sera Naylonu, Organik Tarım gibi potansiyeli değerlendiren yatırımlar.



MUŞ

Tavsiye edilen yatırımlar: Su Ürünleri, Arıcılık, Et ve Süt Besiciliği, Tuz Üretim tesisi, Toz Kireç gibi potansiyeli değerlendiren yatırımlar ile; Un, Karma Yem, Bisküvi ve Gofret, Bal Üretim ve Ambalajlama, Straygarn Yün İpliği, Penye Örme, El Halısı, Yünlü Dokuma, Yün Battaniye üretimi için yatırımlar.

NEVŞEHİR

Tavsiye edilen yatırımlar: Turizm, Tuğla, Briket üretimi gibi potansiyele dönük yatırımlar ile;

Bal Ambalajlama, Patates Cipsi ve Mısır Çerezi, Dondurulmuş Gıda, Toprak İşleme Makineleri, Styropor'dan Ambalaj ve Yalıtım Malzemeleri, Polipropilen Çuval, Bakliyat Eleme ve Paketleme konularında talep karşılayan yatırımlar.



NİĞDE

Tavsiye edilen yatırımlar: Tarıma Dayalı Üretim, Seracılık ve Bodur Meyvecilik, Soğuk Hava Deposu, Meyve Konsantresi, Kalsit, Dericilik ve Ham Deri, Tekstil konularında potansiyel dönük yatırımlar.



ORDU

Tavsiye edilen yatırımlar: Kivi, Çilek, Elma İşleme Soğuk Hava Depolama, Bölgesel Mokamp ve Kamping alanları, Yıldızlı Butik Oteller, Otantik Evler, Köy Pansiyonculuğu, Çağrı Merkezleri Hizmeti gibi potansiyele yatırımlar.



RİZE

Tavsiye edilen yatırımlar: Metalik Olmayan Mineral, Makine ve Techizat, Kauçuk ve Plastik Ürünleri, Ağaç ve Mantar Ürünleri, Mobilya, Elektrikli Teçhizat konularında yatırımlar.



SAKARYA

Tavsiye edilen yatırımlar: Otomotiv sanayi, Gıda sanayi, Süs Bitkiciliği, Doğa Turizmi, Organik Tarım gibi mevcut potansiyel çerçevesinde yatırımlar.

SAMSUN

Tavsiye edilen yatırımlar: Balıkçılık, Tıbbi Cihazlar ve Cerrahi El Aletleri, Ana Metal Sanayi, Lojistik, Gıda İşleme, Turizm, Enerji, Tersane, Mobilya, Yaylı Yatak, Plastik, Enjeksiyon-Kauçuk-Kalıpçılık-Otomotiv Yedek Parça, Hazır Beton, Tekstil gibi, aynı zamanda kümelenme niteliği de olan, potansiyele dönük yatırımlar.

SİİRT

Tavsiye edilen yatırımlar: Siirt Fıstığı, Tarım, Hayvancılık, El Sanatları, Üzüm, Seracılık, Alçı Taşı, Arıcılık, Hidro-Elektrik Santralleri, Bağ-Bahçe, Ceviz ve Badem yetiştiriciliği, Nar Muhafaza ve Ambalajlama, Tiftik, Et Besiciliği, Bakliyat Eleme ve Paketleme, Lisanslı Depoculuk gibi potansiyele dönük yatırımlar ile; Zivzik Narı Paketleme, Meyve ve Sebze Paketleme, Alçı, Makarna, Halı İpliği ve Makine Halısı, Et ve Yumurta Tavukçuluğu, Sulama Ekipmanları, Mobilya, Öğrenci Yurdu, Otel konulu, talep karşılayan yatırımlar.



SİNOP

Tavsiye edilen yatırımlar: Seracılık, Kültür Mantarı, Yem Bitkileri, Et ve Süt Besiciliği, Arıcılık, Su Ürünleri, Dondurulmuş Gıda, Pirinç Unu ve Nişasta, Küp Şeker, Kereste ve Kontrplak, Mobilya, Parke, Ahşap Kapı ve Pencere Sistemleri, Ambalaj, Ahşap Tekne, Lata ve Laminat, Lif levha (MDF), Lamine Parke, Turistik Tesisler, Mokamplar ve Kamping Alanları, Çorap ve Örme Eşya, Plastik İnşaat Malzemeleri Eldiven ve Enjektör, Cam Eşya, Elektro Porselen, Seramik Eşya konulu yatırımlar.



SİVAS

Tavsiye edilen yatırımlar: Arıcılık, Besicilik, Jeotermal Seracılık, Kaba Yem, Kültür Cevizi, Su Ürünleri, Kültür Mantarı, Traverten, Selestit İşletme, Talk ve Talk Ürünleri, Kireç, Tuz, gibi konularda potansiyeli olan yatırımlar ile; Deri İşleme, Bal Paketleme, Su Şişeleme, Atölye Tipi El Halıcılığı, Bakliyat Paketleme ve Tasnifleme, Battaniye, Bisküvi, Prefabrik Yapı Elamanları, Elektrikli Ev Aletleri, Elektronik Tel, Galvanizli Sac, Güneş Kolektörü, Helva, Lokum, Reçel, Marmelat, Mobilya, Örme eşya, Pik Döküm, PCV Tabanlı Ayakkabı, Soğuk Hava Deposu, Soğuk Lastik Kaplama, Strayhgarn Yün İpliği, Viol, Zirai Aletler üretimi konularında talep karşılayan yatırımlar.



TEKİRDAĞ

Tavsiye edilen yatırımlar: Bağ ve Şarap Turizmi, Su Ürünleri, Meyve ve Sebze Konserveleri, Süt Tozu gibi potansiyeli bulunan yatırımlar ile; Şekerleme, Çikolata ve Ciklet, Konfeksiyon Yan Ürünleri, Tekstil ve Deri İşleme Makinaları, Boncuk Tutkal, Buhar ve Kızgın Su Kazanı, Bilgisayar ve Elektronik Cihazlar Elektronik Malzeme Üretimi, Seracılık, Meyve ve Sebze İşleme, Hibrit Tohum, Yem Bitkileri, Ekolojik Tarım, Soğuk Hava Deposu yatırımları.

TOKAT

Tavsiye edilen yatırımlar: Su Ürünleri, Arıcılık, Besicilik, Lata, Laminat, Lif Levha (MDF), Lamine Parke, Cilalı Boya, Mobilya ve Dekorasyon, Mermer İşleme, Alçı, Kömür, Bentonit, Krom, Antimuan, Bakır vb. Madencilik, Yayla, Trekking, Rafting Su Sporları Akarsu Turizmi, Kuş Gözlemciliği, Rüzgar, Hidroelektrik ve Biyokütle vb. Organik Tarım, Bakırcılık, Yazmacılık, Halıcılık gibi potansiyel yatırımlar ve;

Reçel ve Marmelat, Patates Cipsi, Küp Şeker, Kurutulmuş ve Dondurulmuş Meyve Sebze, Karma Yem, Hazır Çorba, Pudingler ve Hazır Tatlılar, Çorap, Örme Eşya, Plastik Ürünler, Güneş Kollektörü, Metal Eşya, İnşaat ve Aksesuar, Yangın Söndürücüler, Seracılık, Tahıl Ambarlama, Entegre Et İşleme, Ahşap Mobilya, Teknik Tekstil, Demir Dışı Ana Metal, Saraciye, Deri Giyim, Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Makina ve Teçhizat, Tehlikeli Atık Geri Kazanım ve Bertaraf, Tıbbi Aletler ve Hassas Optik Aletler, Plastik Enjeksiyon İmalatı gibi talebi karşılayan yatırımlar.



TRABZON

Tavsiye edilen yatırımlar: Mikro Girişimler, Arıcılık, Kültür Irkı hayvancılık, Hindi, Kaz ve Ördek Yetiştiriciliği, Elma, Erik, Mandalina, Kivi, Çilek, İncir, Kiraz, Armut Yetiştiriciliği, Ahşap İşleme, Bakır, Bronz, Altın, Gümüş ve Pirinç İşleme, El Halısı ve Kilim, Seracılık, Narenciye, Ceviz, Kestane, Silajlık Mısır, Kültür Mantarı, Yem Bitkileri, Ekolojik (Organik) Tarım, Saanen Irkı Keçi, Angora Tavşanı, Beyaz Hindi, Alabalık, Kafes Balıkçılığı, Organik Gübre, Çay-Fındık Atıklarından Yonga Levha, Hazır Mutfak Üretimi, Melaminli Yonga Levha, Modüler Mobilya, Fındık Esaslı Çikolata ve Kakaolu Mamuller, Yeşil ve Seylan Tipi Çay Üretimi, Doğal Bitki Çayları, Sebze-Meyve İşleme ve Ambalajlama, Fındık, Meyve-Sebze Kurutma, Tekstil ve Deri İşleme Makinaları, Süt Sağım Sistemleri, Otomotiv Parçaları, Sac ve Ahşap Gemi, Tekne, Üre-Formaldehit Tutkalı, Kompakt Disk (CD), Polikarbonat Levha, CTP Boru, Hazır Beton Santrali, Endüstriyel Atık Ayırma ve Geri Dönüşüm, Naylon ve Misina Balık Ağı, Sertifikalı Tohum üretimine ve imalatına yönelik yatırımlar.

TUNCELİ

Tavsiye edilen yatırımlar: Bağcılık, Sebze ve Meyve, Yem Bitkileri, Hayvancılık, Arıcılık, Besicilik, Alabalık, Orman Ürünleri, Kayak, Dağcılık, Yayla ve Su Sporları Turizmi gibi potansiyeli olan; Dokuma ve Giyim, El Halısı ve Kilim, Yün Battaniye, Bakliyat Eleme ve Paketleme, PVC Tabanlı Ayakkabı gibi talebi olan yatırımlar.

ŞANLIURFA

Tavsiye edilen yatırımlar: Güneş Enerjisi, Nar, Kurutulmuş Sebze, Meyve, Soya Üretimi ve İşlenmesi, Tohumculuk, Zeytin, Salça, Plastik Boru, Ev Pansiyonculuğu, Fidancılık gibi potansiyeli olan yatırımlar ile; Gıda İşleme, Tekstil gibi yatırımlar.

UŞAK

Tavsiye edilen yatırımlar: Yem Bitkileri Üretimi, Şaraplık Üzüm Üretimi, Çilek ve Kiraz, Arıcılık, Su Ürünleri, Et ve Süt Besiciliği, Mobilya gibi varolan potansiyele dönük yatırımlar ile;

Süt Mamulleri, Bisküvi ve Gofret, Meyve Suyu, Pekmez, Sirke, Deri İşleme, Ayakkabı, Plastik Bahçe Mobilyaları, Plastik Ambalaj, Örme İç ve Dış Giyim, Toprak İşleme Makinaları gibi ihtiyaç duyulan yatırımlar.



VAN

Tavsiye edilen yatırımlar: Organize Sebze ve Meyve Üreticiliği, Organize Seracılık, Organize Et ve Süt Besiciliği, Su Ürünleri, Arıcılık, Ponza-Perlit-Mermer İşleme gibi potansiyele dönük;

Bisküvi, Küp Şeker, Bal, Su Şişeleme, Süt Ürünleri Meşrubat, Tekstil, Örme ve Yünlü Dokuma Giyim, Halı-Kilim, Orman Ürünleri, Kibrit, Kireç, Styropor, Emaye, Boru, Oto Lastik Kaplama, Deterjan, Hazır Beton, Deri İşleme, Cam Mozaik üretimi gibi talep değerlendiren yatırımlar.



YOZGAT

Tavsiye edilen yatırımlar: El Sanatları Eğitim Üretimi, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Yatırımları, Süt ve Süt Ürünleri, Organize Besicilik, Hayvancılık, Kesif Yem, Biyogaz, Jeotermal, Turizm konulu yatırımlar ve işletmeler.



ZONGULDAK

Tavsiye edilen yatırımlar: Ekolojik Tarım, Reçel, Marmelat, Bal, Hazır Çorba, Su Şişeleme, Bisküvi ve Çikolata, Puding ve Hazır Tatlılar, Peynir-Yumurta, Kontrplak ve Kaplama, Cila ve Boya, Oyuncak, Mobilya, Hediyelik, Metal, Mermer konulu potansiyeli değerlendiren yatırımlar ile;

Plastik Borular, Yoğurt- Ayran Kapları, Ayakkabı Kalıbı, Ambalaj Sanayi, Pompa Vana, Sanayi Fitingleri ve Boru Bağlantı Parçaları, Hidrolik ve Mekanik Lift, Hasat Harman Makinaları, Diğer Tarım Makinaları, Paratoner, Pano, gibi potansiyeli olan yatırımlar ve; Çelik Eşya, Sıhhi Tesisat, Metal Mobilya, Otomotiv Yan Sanayi, Hidrolik Maden Direkleri, Hastane Mobilyası ve Hizmet Ürünleri, Tekerlekli Sandalye, Tartı Aletleri, İnşaat Yan Sanayisi, PVC Elektrik Tesisatı, Aydınlatma, Mobilya Aksesuarları, Seramik ve Vitrifiye, Defne Sabun, Tıbbi Eldiven ve Torbalar gibi, ülkenin ihtiyacını karşılayacak yatırımlar.

AKSARAY

Tavsiye edilen yatırımlar: Yem, Et ve Süt Besiciliği, Et ve Yumurta Tavukçuluğu, Mermer İşleme, Çiçek Yağı Rafine, Patates Cipsi, Alabalık gibi, yerel potansiyeli değerlendiren yatırımlar ile; Muhtelif Makine Yedek Parça, Gaz Beton, Çivi, Büro Malzemeleri, Hijyenik Bakım Ürünleri, Deterjanlar gibi potansiyele; Tekstil ve Konfeksiyon, Teneke Kutu ve Metal Kiremit konulu, ülkenin ihtiyacı olan yatırımlar.

BAYBURT

Tavsiye edilen yatırımlar: Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Meyve, Damızlık Tohum, Yem Bitkileri, Organik Tarım, Su Ürünleri, Arıcılık, Besicilik gibi yerel potansiyele dayalı yatırımlar ile;

Pastörize Süt ve Ürünleri, İşlenmiş Su Ürünleri, İşlenmiş Et ve Ürünleri, Meyve Paketleme, Yün İplik ve Dokuma, Çorap ve Örme Eşya, Hazır Giyim, Plastik Eşya ve Ambalaj, Yer Döşemeleri, Polivinilklorürden Kaplama Ürünleri, Polietilenden Oyuncak, Bilgisayar Sarf Malzemeleri, Kompozit Malzeme, Levha Biodizel, Karma Yem gibi ülke ihtiyacını karşılamaya yönelik yatırımlar.

KARAMAN

Tavsiye edilen yatırımlar: Sert Buğday, Damızlık Tohum, Seracılık, Bağ-Bahçe, Meyve ve Sebze, Ceviz, Badem ve Antep Fıstığı, Kültür Balıkçılığı, Arıcılık, Besicilik, Deve Kuşu, Yonga Levha ve Odun Briket, Ayçiçek Yağı, Toprak İşleme Makinaları, Styropor?dan Ambalaj ve Yalıtım, PVC Boru ve Elemanları, Teneke Kutu, Ambalajlama ve Sarımevi, Polipropilen Çuval, Viyol, Beton Kiremit, Cam mozaik gibi yerel potansiyeli mevcut yatırımlar ile;

Soğuk Depolama, Süt Ürünleri ve Süt Tozu, İç Karton, Bisküvi Yağı, Tetrapak Ambalaj gibi yerel ve genel talepleri karşılayan yatırımlar.



KIRIKKALE

Tavsiye edilen yatırımlar: Mobilya, Yapı Kimyasalları, Yapı Yalıtım Malzemeleri, Gaz Beton gibi talep karşılamaya yönelik yatırımlar.



BATMAN

Tavsiye edilen yatırımlar: Bilimsel ve Organize Tarım ve Hayvancılık, Makarna, Salça, Süt ve Ürünleri, Kalifikasyon Eğitimleri gibi ihtiyaç duyulan yatırımlar ile; İnşaat Malzemeleri, Temizlik Malzemeleri, Gıda İşleme, Tekstil gibi, ülke talebine yönelik yatırımlar.

ŞIRNAK

Tavsiye edilen yatırımlar: Gıda Ürünleri ve İçecek, Ekmek, Taze Fırın Ürünleri, Öğütülmüş Tahıl Ürünleri, Taşocakçılığı, Taşkömürü Briket, Kum ve Çakıl Ocakçılığı, Metalik Olmayan Mineral Ürünler, Süsleme ve Yapı Taşı Kesimi, Termik Santraller, Çimento ve Tuğla, Asfaltit gibi yerel potansiyele ve talebe dayalı yatırımlar.



BARTIN

Tavsiye edilen yatırımlar: Ahşap Tekne ve Yat Yapımcılığı gibi yerel potansiyeli çok yüksek yatırımlar ile; Madeni Eşya, Turizm Hizmetleri, Dokuma ve Giyim, Deri ve Kösele, Hayvancılık, Tarımda Ürün Çeşitlendirme gibi, yerel ve genel taleplere dönük yatırımlar.

ARDAHAN

Tavsiye edilen yatırımlar: Gıda Sanayi, Orman Ürünleri ve Mobilya, Sanayi, Lastik ve Plastik, Makina İmalatı, Konfeksiyon, Metal Eşya, Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi, Sera-Ayçiçeği-Yem Bitkileri, Besicilik- Su Ürünleri, Süt ve Süt Ürünleri, Eğitim Sektörü gibi potansiyele; Mikro-Girişim çerçevesinde, Arıcılık, Tavuk, Hindi, Kaz ve Ördek Yetiştiriciliği, Ahşap, Bakır, Bronz, Altın, Gümüş ve Pirinç İşleme, El Halısı ve Kilim, Yem Bitkileri gibi yerel taleplere yönelik yatırımlar.

IĞDIR

Tavsiye edilen yatırımlar: Meyve Püresi ve Konsantresi, Salça, Kaya Tuzu Tek Kullanımlık Tıbbı Tekstil, Damlama Sulama Sistemleri, Hazır Beton Santralı, Güneş ve Rüzgar Enerjisi Kolektörü ve tribünü, Ayçiçek Yağı, Tarım Alet ve Makinaları, Et Entegre Tesisi gibi konularda yatırımlar.

YALOVA

Tavsiye edilen yatırımlar: Et ve Süt ve Besiciliği, Mandıra İşletmeciliği, Yem, Bal, Dondurulmuş Gıda, Örtü Altı Seracılık, Süs Bitkileri, Gemi Yan Sanayi ve Karbon Elyaf Yan Sanayi gibi potansiyeli olan yatırımlar ile;

Çiçekçilik Organize Sanayi Bölgesi?ne yapılacak yatırımlar.

KARABÜK

Tavsiye edilen yatırımlar: Demir-çelik, Kültür Mantarı, Seracılık, Yem Bitkileri, Kesme Çicekçilik, Organik Tarım, Kültür Balıkçılığı, Arıcılık, Et ve Süt Besiciliği, Kontrplak ve Sunta, Mobilya, Kereste ve Parke Sanayi, Kapı- Pencere, Ahşap Ambalaj, Prefabrik Ahşap Ev, HES, Ark Ocağı gibi potansiyele dönük ve;

Bisküvi ve Gofret, Küp şeker, Su Şişeleme, Makarna, Nişasta, Ketçap, Ihlamur-Kuşburnu-Böğürtlen Paketleme, Hazır Çorba, Sakız, Konserve, Bal Ambalajlama, Yalıtım, Teneke Kutu, Emaye Soba, Deri İşleme, Çuval, Havlu, Deri Çanta gibi konularda yatırımlar.



KİLİS

Tavsiye edilen yatırımlar: Üzüme Dayalı Ürünler,Zeytine Dayalı Ürünler, Yorgan, Halı, Battaniye, Buğdaya Dayalı Ürünler gibi, yerel potansiyeli yüksek yatırımlar.



OSMANİYE

Tavsiye edilen yatırımlar: Demir-çelik ve Yan Sanayisi, Enerji, Organik Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayi yatırımları ilin yükselen trendine uygun düşmektedir.



DÜZCE

Tavsiye edilen yatırımlar: Orman Ürünleri, Doğa Turizmi, Metal Eşya Üretimi, Seracılık Tarım Ürünlerinde çeşitlendirme yatırımları.