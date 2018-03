Türkiye'nin Sektörel Dinamizmi

2014 yılında Türkiye ekonomisi büyüme hızını, aldığı bazı makro önlemlerle düşürdü. Büyüme beklentilerin altında gerçekleşti. Bu genel çerçeve içinde yürütülen “düşük vites” politikası, acaba hangi sektörlere nasıl yansıdı. Sektörler; 2014 yılına bakarak kendileri için nasıl bir 2015 yılı öngörüyorlar? Bu soruların cevabını sektör örgütlenmelerinden aldık, seçilmiş bazı firmaların özel başarılarını da haberleştirerek bize Türkiye’nin sektörel dinamiklerini gösterecek olan bu dosyayı hazırladık.

BELGELENDİRME SEKTÖRÜ



Kemal Yamankaradeniz - Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı: Teşvikler artırılmalı

Türk Patent Enstitüsü tarafından açıklanan başvuru rakamlarına göre Türkiye’de 2014 yılında alınan patent sayısı, 2013 yılına göre sadece yüzde 3 oranında artış gösterdi. 2014 yılında Türkiye’de yerli şirketlerin patent başvuru sayısı genel toplamda 4 bin 665 adet olarak gerçekleşti. 2013 yılında ise bu rakam 3 bin 930 adet olmuştu.

Türkiye’deki yabancı şirketlerin ise patent başvuru sayısında ise bir önceki yıla oranla büyük bir değişiklik olmadığı dikkat çekerken 2014 yılında 7 bin 470 adet olarak gerçekleşen patent başvuru sayısı 2013 yılında 7 bin 526 adet rakamına ulaşmıştı. Türkiye’de yerli ve yabancı şirketlerin patent toplam başvuru sayısı 2014 yılında ise bu sayı 12 bin 135 adet olurken 2013 yılında 12 bin 53 adete ulaştı.

Başvuru rakamlarını artırmak için somut adımların atılması, devlet desteğinin artırılması gerekiyor. Ar-Ge teşviklerinin daha sağlıklı kullanılması lazımdır. İhracat hamlesinde fark yaratacak şirketlerin sektörlerine odaklanarak buradaki gelişmeyi artırmamız gerekiyor. Ayrıca üniversitelerin ve akademisyenlerin desteklenmesi gerekiyor. Bu desteklenen üniversitelerin her birinin bir uzmanlık alanına sahip olması gerekiyor. Bir üniversitemiz sağlık medikal alanda uzmanlaşırken bir diğeri otomotiv, bir diğeri de iletişim bilişim teknolojileri alanında uzmanlaşmalı. Ancak bu şekilde odaklanarak organize olabilirsek somut ilerleme kaydetmemiz mümkün olacaktır.



BEYAZ EŞYA YAN SANAYİ SEKTÖRÜ



Ş. Burak Özaydemir - BEYSAD Başkan Yardımcısı: 2015’e olumlu bakılıyor

Beyaz eşya yan sanayicileri sektörü 500 aksam ve parça üreticisinden oluşuyor ve 40.000 çalışan istihdam ediyor ve ana sanayi dahil, istihdam 150.000’i geçiyor. Beyaz eşya yan sanayi sektörü, 4 milyar doları aşan ciroya sahiptir. Ana sanayi yaklaşık 4 milyar dolar tutarında ihracat yaparken BEYSAD üyesi 163 firmanın ihracatı 2 milyar doları aşıyor.

2014 yılı genel olarak iç pazardaki dalgalanmaların ihracat ile dengelendiği bir yıl oldu. 2015 yılının sektörümüz için daha olumlu geçmesini bekliyoruz. Ana ürün ihracatında Türkiye’deki üreticilerin dış pazarlarda piyasa paylarını artırma trendi devam edecektir. Global ana ürün üreticilerinin Türkiye’deki yan sanayi potansiyelini değerlendirme isteğinin arttığını görüyoruz. Bu nedenle yardımcı sanayimizin direkt ihracatında artış öngörülmektedir. Türkiye üretimde lider ülke konumunu iç pazarının 3 misline yakın ihracat yaparak sağlamaktadır.

Firmalarımızın kurumsal yönetim kapasitesini artırmak, her düzeyde sektörün ihtiyacı olan yetkin insan kaynaklarını sağlamak ve sektörümüzün Ar-Ge kapasitesini artırmak konularını kritik noktalar olarak görüyoruz.



VESTEL: 2014’te 66 tasarım ödülü

Vestel Ticaret A.Ş. Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürü Ergün Güler’in verdiği bilgiye göre; Vestel dünyaca ünlü Good Design’dan aldığı 9 ödülle birlikte 2014’ü toplam 66 tasarım ödülüyle kapattı. Son yedi yılda kazandığı ödül sayısını ise 357’ye yükseltti. Vestel, Good Design Award’da akıllı telefonu Venus, Curved LED TV dahil 3 farklı LED TV modeli, 4 farklı buzdolabı modeli ve bulaşık makinesi ile ödülleri topladı.



SİEMENS: Hızlı ve torbasız yeni süpürge

Siemens Ev Aletleri, toz torbalarını hayatlarından çıkarmak isteyenler için hızlı ve güçlü bir elektrik süpürgesi üretti. Siemens’in yeni VSX22030 toz torbasız elektrikli süpürgesi, torbasız olmasının yanısıra ergonomik tasarım ve yüksek performansıyla temizliği daha sade hale getiriyor. 2000 watt’lık güçlü motoruyla hızlı ve 1.4 litrelik konteyneriyle toz torbalarıyla uğraşmak istemeyenler için pratik bir seçenek olan VSX22030 elektrikli süpürgenin, yüksek performanslı toz ayırma sistemi ve yıkanabilir Hepa filtresi de bulunuyor.



ARÇELİK: Design Turkey’de Arçelik A.Ş.’ye 3 Ödül

Ekonomi Bakanlığı (EB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) işbirliğiyle düzenlenen ve bir tasarım değerlendirme sistemi olan Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri töreni, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Ödülleri Arçelik A.Ş. adına Endüstriyel Tasarım Yöneticisi Serdal Korkut Avcı ve Endüstriyel Tasarım ekibi aldı.



BOSCH : Bulaşık makinelerinin 50. yılı

Bosch Ev Aletleri, bulaşık makinelerinin 50. yılını kutluyor. İlk bulaşık makinesini ürettiği 1964 yılından bu yana Bosch, bulaşık yıkama teknolojileri alanında pek çok yeniliğe öncülük etti, geliştirdiği teknolojilerle farklı özelliklere sahip ürünler sundu: Bosch S 912 bulaşık makinesi. 1998 yılında çıkan AAA enerji etiketi. 2014 yılında ise mükemmel yıkama sonuçları sunan ActiveWater Eco bulaşık makinesi.



TURİZM SEKTÖRÜ



Başaran Ulusoy - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı: 2015’te yüzde 6 büyürüz

2014 yılı sonu itibarıyla ülkemize gelecek olan toplam turist sayısının 42 milyon civarında ve toplam turizm gelirinin ise 35-36 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. 2015 yılında yüzde 5.5-6 civarında büyüme yakalamayı umut ediyoruz.

Türkiye, turizm sektörünü 12 aya yaymak için son yıllarda kış turizmine de ağırlık vermeye başladı. 10 yıl önce Aralık-Ocak-Şubat aylarında 2.7 milyon ziyaretçi ağırlanırken bu sayı 2014 itibarıyla 4.8 milyon kişiyi aştı. Kış turizminde Avusturya, İsviçre ve Fransa gibi zorlu rakipleri olan Türkiye, kış sezonunun vazgeçilmezi olan kayak tesislerinde de ilerleme kaydediyor. Bugün itibarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı’na kayıtlı kayak merkezlerinin sayısı 28, buna Turizm Bakanlığı belgeli olmayan ancak farklı idareler tarafından kayak merkezi olarak belirlenen veya hedef gösterilen alanlar da eklenince bu sayı 51’e yükseliyor. Toplam yatak kapasitesine bakıldığında da halihazırda Turizm Bakanlığı belgeli 28 tesiste 9 bin 549 yatak kapasitesi varken, hedef bu rakamı 78 bin 645’e ulaştırmak.

Turizmin en önemli sorununu finansman kaynaklarına kolay erişilememesi ve erişenlerin de yüksek maliyetlerle karşılaşmaları oluşturmaktadır. Ayrıca sektör üzerindeki finansman harici maliyet baskısı da turizmcilerimizi zorlamaktadır.



A MORGANS ORIGINAL: Bakan Çelik ile açılış

Dünyanın en önemli butik otel zincirlerinden Morgans Grup’un en yeni oteli 10 Karaköy, A Morgans Original’ın açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik’in de katılımıyla gerçekleşti.

Türkiye’deki ilk otelini Karaköy’de açan Morgans Grup, İsmail Ekşioğlu’nun sahibi olduğu Ne Sa Turizm A.Ş. ile önemli bir işbirliğine imza attı. Tümay Management’ın kurucusu Kerem Tümay’ın turizm danışmanlığını yaptığı 10 Karaköy A Morgans Original, Morgans Grup’un Türkiye’deki ilk butik oteli olarak hizmet verecek.



WYNDHAM GRAND: Özel geceyle açıldı

Özdilek Holding’in İstanbul’daki Özdilek Center karma projesi içerisinde konumlanan Wyndham Grand İstanbul Levent, özel bir geceyle açılışını kutladı. Kutlama daveti, Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek ve Wyndham Grand İstanbul Levent Hotel Genel Müdürü Funda Bezircilioğlu’nun konuşmalarıyla başladı. Gecede sevilen sanatçı Funda Arar konser verdi.



ETB Group: Turizme yöneldi

ETB GROUP CEO’su Erol Tazegül 2015 hedeflerinin sağlık turizmi olacağını açıkladı. St.-Sin, Scout ve Biom markasının Türkiye distribütörlüğünü alarak yeni sektörlere açılan ETB, önümüzdeki yıl, Ataşehir’de inşaatına başlanacak olan wellness&spa oteli ile turizm sektöründe faaliyet gösterecek.



Holiday Inn®: Yeni konsept

Genel Müdürü Birol Doğan, InterContinental Hotels Group (IHG®), markanın trend belirleyen Açık Lobi konseptinin Türkiye'de uygulanacağı ilk Holiday Inn oteli olan Holiday Inn® Ankara Çukurambar'ı duyurdu. Otel 140 odalı.



NG Afyon Wellness & Convention: Termalde lüks

Termal ile lüksü birleştirerek termal turizme yeni bir anlayış kazandıran NG Afyon Wellness & Convention, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çevreye duyarlı turistik tesislere verdiği Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Yeşil Yıldız’ı almaya hak kazandı.



GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ



Şemsi Kopuz - TGDF Başkanı: Yüzde 6.5 büyüme bekleniyor

2014 yılı gıda sanayi için yurtiçinde talebin kısıldığı ve maliyetlerin artış yönünde baskılandığı zor bir yıl oldu. Sektörümüzün 2014 yılı gıda ve içecek iş hacmi, yüzde 5-6 civarında büyümeyle 300 milyar lirayı aştı. 2014 yılı Ocak-Ekim döneminde 4 milyar 618 milyon dolarlık gıda ve içecek ürünleri ithalatına karşılık sektörümüzün ihracatı 9 milyar 41 milyon dolar oldu. Böylece gıda ve içecekte dış ticaret fazlamız yılın ilk 10 ayında 4 milyar 423 milyon dolara yükseldi.

2015 yılına ilişkin sektörel öngörülerimiz ise şöyledir: Yüzde 6-6.5 civarında sektörel büyüme tahmin ediyoruz. 320 milyar TL civarında sektörel GSMH yaratacağımızı düşünüyoruz.15 milyar dolar ihracat, 7-7.5 milyar dolar düzeyinde ithalat bekliyoruz. Kapasite kullanım oranlarının yüzde 75-80 seviyesine ulaşması da mümkün görünüyor. Yeni yatırımlarla bugün 400 binin üzerinde olan doğrudan istihdamın yüzde 10-15 seviyesinde arttırılması sözkonusu olabilir.

Sektörümüz AB’ye tam üyelik müzakereleri kapsamında önemli bir rekabet gücü kazandı.



ESTUZ: Makine yatırımı

Estuz Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Özdemir, modernizasyon ve kapasite artışına yönelik yatırımlar yapan Estuz’un 2014 yılını yüzde 20 büyüme ile kapattığını, yatırımlarına 2015 yılında da devam edeceklerini açıkladı.



BEYPAZARI: Dünya ödülü

Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) ve DMW Uluslararası Diplomatlar Birliği (DMW) işbirliği ile Washington'da düzenlenen 3.Dünya Kalite Zirvesi’nde, Beypazarı Doğal Maden Suyu 2014 Dünya Kalite Ödülü’nü aldı.



ÜLKER: Bi’rüya

Ülker, yeni ürünü Bi’rüya ile çikolata deneyiminde yepyeni bir sayfa açıyor. Ülker Bi’rüya, üç kıvrımlı şekli ve farklı lezzeti ile elle yapılmış hissi uyandırıyor. Kremasının içindeki kakao parçacıkları ürünün lezzetini zenginleştiriyor.



ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SEKTÖRÜ



Sedat Sami Ömeroğlu - Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği (ENOSAD) Başkanı: Otomasyon insanın yerine geçecek

Günümüzde toplam teknolojide gelinen nokta itibarıyla ROBOT ların marifetlerindeki gelişmeler, bilgisayar teknolojilerinin fabrika üretim sahasında gerek kontrol ve gerekse bilgi toplama amaçlı kullanılmaya başlanması ve nihayet yazılım ve donanım temelli kablosuz haberleşme ağları marifetiyle SIBERNETIK düzeyine çıkan cihazlar arası haberleşme teknolojilerinin akıllı algılayıcılarla bütünleştirilmesi şeklinde tanımlanan bir sürece girilmiştir. Özetle otomasyon ara sanayi ürün girdileri ve bunlarla entegre edilecek gömülü yazılım ve Bilgisayar altyapı bileşenleri olmak üzere üst seviye ileri teknolojiler temel alınarak yeni üretim teknolojileri geliştirilmektedir. Bu sayede mevcut bileşenler küçülmekte, kabiliyetleri arttırılmakta ve her biri bir IP numarasıyla üst seviye bilgisayar ağına kablolu ya da kablosuz olmak üzere belirli protokollerle bağlanacaktır. Bu şekilde geliştirilerek akıllı fabrikalar üretimde esneklik ve yüksek verim kabiliyeti sağlayacaktır...

Bugünün ihtiyaç ya da toplam tüketim maddelerinde aranan standart fonksiyonlar gelecekte olağanüstü beklentilere gebedir. Buna karşılık fiyatların o düzeyde düştüğü bir üretim dünyasında bugünün standart üretim yöntemleriyle nasıl bir rekabet olacağını düşünmek gerçekten zor bir uzakgörüdür. Siyasi erk, üniversiteler, sanayiciler ve daha önemlisi yeni tip tüketici profilinin söylenecek çok sözü olmalıdır. Bu noktada hızla bir araya gelmeli konuşmalı ve ortak hareket edebilme kültürünü geliştirebilmek zorunluluktur. BİZ demenin vaktidir.



DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ



Dr. Veysel Yayan - Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri: Gerileyen üretim 2015’te artar

Çelik sektörü, 2014 yılında küçülmeye devam etti, Ocak-Kasım döneminde, Türkiye’nin ham çelik üretimi yüzde 1.7 oranında düşüşle, 31.23 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Yılsonu itibarıyla, ihracatın yüzde 3 civarında düşüşle, 15.3 milyar dolar düzeyinde kalması beklenmektedir. Çelik sektörümüz, 2015 yılında son iki yıldan bu yana gerileyen ham çelik üretimini ve ihracatını yeniden arttırmayı hedeflemektedir. Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi (GKAİR) kapsamında ithalata son verilmesi, bazı ürünlerde de gümrük vergilerinin yükseltilmesi ve kalitesiz, sertifikasız ürün ithalatının önüne geçilmesi ile çelik sektörümüz yurtiçi talebin daha büyük bir bölümünü karşılar duruma gelebilecektir. İç pazarda ise tüketiminin önemli bir kısmını gerçekleştiren inşaat sektörü ile otomotiv, makine, beyaz eşya, boru ve enerji sektörlerindeki büyüme, çelik tüketiminde belirleyici olacaktır.



Mehmet Zeren - Çelik Boru İmalatçıları Derneği Genel Sekreteri: Dış talep 2015’te artacak

2014 yılı riskler barındıran bir yıl oldu. Sıkıntılara rağmen yıllık ortalama 4 milyon ton üretim seviyemizi korumayı başardık. Avrupa’nın en büyük dünyanın ise beşinci büyük çelik boru üreticisi ülkesiyiz. Toplam üretimin yaklaşık yüzde 40-45’ini oluşturan ihracat miktarıyla da dünyada dördüncü sırada yeralıyoruz.

Yılsonu hedeflerimize yaklaştığımızı görülüyor. 2014’ün 11 ayında Türkiye’nin çelik boru ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 2.72 artışla 1.74 milyon ton, değer bazında ise yüzde 3.08 azalışla 1.45 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde sırasıyla Irak, ABD ve İngiltere en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler oldu.

Avrupa standartlarında üretim yapabilen, ulusal ve uluslararası projelerle öne çıkmış önemli üreticilere sahip bir sektör olarak 2015 yılında üretim ve ihracattaki büyümemizi sürdüreceğimizi öngörüyoruz. Bu doğrultuda 2015 yılında 4.5 milyon ton üretim miktarına ulaşmayı hedefliyoruz. Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerindeki altyapı ve üstyapı yatırımlarının devam ediyor olması da sektörümüze katkı sağlayacak. Ayrıca Avrupa Birliği çelik boru talebinin 2015 yılında daha da artmasını bekliyoruz.



Namık Ekinci - Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı: Öngörü 13.3 milyar dolar ihracat

2014 yılı Ocak-Kasım döneminde toplam çelik ihracatımız; miktar bazında 16.6 milyon ton, değer bazında ise 14.3 milyar dolar oldu. Yılsonunu; geçtiğimiz yılın yüzde 7.6 gerisinde miktarda 17 milyon ton, değer bazında ise 13 milyar dolar ihracat ile kapatacağımızı öngörüyoruz.

Çelik ithalatımız ise 2014’ün on ayında geçtiğimiz yıla göre gerileyerek 12 milyon ton ve 9.7 milyar dolar oldu. Sene sonunda ise geçen seneye göre miktarda yüzde 10.5’lik düşmeyle 14.5 milyon ton, değerde ise yüzde 9.8’lik azalmayla 11.5 milyar dolar olacağını düşünüyoruz.

2015’te bu yıl sektörümüzü zorlayan olumsuz koşulların aşılması, dünya ve ülkemizdeki siyasi, ekonomik istikrar ve güven ortamının sağlanması en büyük beklentimiz. Önümüzdeki süreçte yeni pazarlar ile az oranda da olsa ihracatımızın artacağını düşünüyoruz. Bu doğrultuda 2015 yılında 2014 yılına nazaran yüzde 3’lük artışla 17.5 milyon ton, değer olarak ise yüzde 2.3’lük artışla 13.3 milyar dolar ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.



YASSI ÇELİK: Gümrük vergilerine hayır!

Yassı Çelik Kullanıcıları Platformu Sözcüsü Ali Eren, “Yassı mamüle uygulanan gümrük vergisi; cari açık ve enflasyon yükseltici, piyasa bozucu, sektörler arası servet transferine yol açan bir yapısal bozukluktur. 15 bin ihracat mücahidi bu yükü kaldıramaz. Gümrük vergisinin yassı çelik mamullerinden kaldırılmasını talep ediyoruz” dedi.



ERDEMİR: Türkiye’nin ilk çelik Ar-Ge’si

Erdemir Grubu, Türkiye’nin ilk çelik Ar-Ge Merkezi’ni sektöre kazandırdı. Erdemir Grubu’nun ana şirketi Ereğli Demir Çelik Fabrikaları’nda kurulan Ar-Ge Merkezi, yüksek teknolojili ve katmadeğerli ürünlere ve bilgiye dayalı bir gelişim modelinin yaygınlaştırılmasına hizmet edecek. Erdemir Ar-Ge Merkezi halen yirminin üzerinde Ar-Ge projesi yürütüyor.



VEFA: Setap ile yapısal çelik çözümleri

Vefa İcra Kurulu Başkanı Turan Koçyiğit’in açıkladığına göre; ön üretimli yapılarda entegre çözümler sunan firma, yeni markası Setap ile yapısal çelik çözümleri sunmaya başladı. Vefa’nın 25 yıllık tecrübesi ile Avrupa’dan getirilen tam otomatik yapısal çelik işleme teknolojisini birleştiren Setap, çözümlerini anahtar teslim olarak sunuyor.



KİMYA SEKTÖRÜ



Murat Akyüz - İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı: Yatırım ortamı iyileştirilmeli

2014 yılı gerek ihracatçılarımız gerekse sanayicilerimiz için çok belirsiz geçen bir yıl oldu. Ocak-Kasım döneminde kimya ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 3.77 artışla 18 milyar dolara yakın gerçekleşti. Kimya sektörü 2014 yılında komşu ülkelerdeki ihracat kaybını Avrupa ülkelerinin yanısıra yüksek ihracat potansiyeli taşıyan Uzakdoğu ve Asya, Güney Amerika, Sahra altı Afrika ülkeleri ile telafi etmenin yollarını aradı. Birliğimiz İKMİB (İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği), yıl boyunca dünyanın farklı coğrafyalarına ticaret ve alım heyetleri, milli katılım fuar organizasyonları ile Ur-Ge kapsamında çalışmalar gerçekleştirdi. Önümüzdeki yıl da aynı faaliyetlere tüm hızımızla devam edeceğiz.

Kimya ihracatının sağlıklı bir şekilde yapılması için yatırım ortamlarının biran önce iyileştirilmesi gerekiyor. Aynı zamanda Avrupa Birliği ile entegrasyon kapsamında Reach ve CLP konusunda teşvik mekanizmasının oluşturulamaması, ihracat amaçlı üretimde kullanacak hammaddelerin ithalatında yaşanan sıkıntılar, Eximbank ihracat kredilerinde yaşanan gecikmeler, yanıcı sınıflandırmasında yeralan ürünlerin deniz yolu taşımalarında yaşadığı sorunlar, 10 numara yağ ile mücadelede madeni yağ sektörüne getirilen düzenlemeler gibi sorunlar da ihracatımızın önünde engel teşkil ediyor. Bu sorunların çözümleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.



Su arıtmaya önemli yatırım

Geçen yıl, Türkiye’nin öncü kimyasal madde üreticilerinden Ak-Kim Kimya ve Avrupa’nın ikinci büyük su kimyasalları üreticisi Feralco’nun güçbirliğiyle kurulan Akferal, Dostel Grubu’nun su arıtma kimyasalları bölümünü satın alarak pazar payını artırmayı hedefliyor. Böylece Akferal ürün portföyünü genişleterek, Dostel’in Gebze ve Osmaniye’deki iki fabrikasının da sahibi oluyor ve su arıtma sektöründe önemli bir bölgesel lider olma vizyonuna bir adım daha yaklaşıyor.



Alman c-m-p’nin yarısını satın aldı

Dow Chemical Company ve Aksa Akrilik Kimya San A.Ş’nin ortak girişimi DowAksa CEO’su Kostas Katsoglou, Alman prepreg üreticisi c-m-p’nin yüzde 50 hissesini satın aldıklarını açıkladı.

DowAksa bu satın alma ile başta otomotiv olmak üzere endüstriyel uygulamalar için katmadeğeri yüksek, karbon elyaf bazlı ürün üretimini artırmayı, amaçlıyor.



SERAMİK SEKTÖRÜ



Ahmet T. Yamaner - Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı: Seramik sektörü AB'de

İhracat rakamlarına bakıldığında üretim ve tüketimin azalmasına rağmen, Türkiye’nin vitrifiye & seramik sektöründe Avrupa’da 1., dünyada ise 4. sırada yeraldığı görülüyor. 2015’te seramik sektörü özellikle iç pazarda büyüyecektir. Ayrıca 2015’te; Türk seramik sektörü açısından sanayide kaynakların verimli kullanımı, sürdürülebilirlik, çevreye saygılı üretim ve haksız rekabete engel olacak dış ticarette korunma önlemleri gibi konularla ilgili çalışmalar yapılacaktır.



YALITIM SEKTÖRÜ



Burhan Karahan - BİTÜDER (Bitümlü Su Yalıtımı Üreticileri Derneği) Başkanı: Su yalıtımını öğreniyoruz

Türkiye’de su yalıtımı kavramı yeni oturmaya başladı. Bu açıdan sektörümüz çok genç ve dinamik bir yapıya sahip. Hem yapı karar vericileri (mimar, mühendis, müteahhit vb.) hem de bina sahiplerinde oluşan su yalıtımı bilinci sektörümüzün gelişmesinde ve büyümesinde etkin rol oynuyor. 2014 yılında Türkiye ekonomisi için büyüme hedeflerinde küçülmeye gidilse de inşaat sektörü büyümesini sürdürdü. Su yalıtım sektörünün 2014 yılında inşaat sektörü ile doğru orantılı bir büyüme gerçekleştirdiği görülüyor. Türkiye’de inşaat sektörü dinamik ve potansiyeli yüksek bir yapıya sahip. Özellikle giderek hız kazanan kentsel dönüşüm hareketi su yalıtım sektörü için önemli fırsatlar barındırıyor. Sektörümüzün 2015 yılında da 2014 yılı ile benzer bir görünümde olacağını söyleyebiliriz.



Emrullah Eruslu - XPS Isı Yalıtımı Sanayicileri Derneği Başkanı: Yalıtım daha kalın olmalı

Türkiye’de yılda 60 milyar dolara ulaşan enerji harcamaların azaltılması için binalarda doğru kalınlıkta yalıtım yapılması şart. Buna dönük “Yalıtım Tasarruftur” kampanyası başlattık. Türkiye’de halen 16 milyon yalıtımsız bina bulunuyor. Ancak Türkiye’deki enerjinin yüzde 40’ı konut olan binalarda kullanılıyor ve binalarda kullanılan enerjinin de yüzde 85’i ısıtma ve soğutma harcamalarından karşılanıyor. Bu nedenle yılda 10 milyar dolarlık fazla enerji kullanılıyor. Doğru kalınlıkta yalıtım ile binalarda kullanılan ısıtma ve soğutma amaçlı enerjide yüzde 50 oranında tasarruf sağlanabiliyor. Hükümet’in açıkladığı Dönüşüm Programları Eylem Planı’nda Enerji Verimliliği bölümünde yeralan, binalarda ısı yalıtımı ile enerji tasarrufu öngörüleri, binaların enerji verimliliği için çok önemli. Ancak bu iyi niyetle planlama, eğer bir bilinçlendirme kampanyası ve teşvik ile birleştirilmez ise istenilen sonucu sağlayamaz.



İzocam 15. Yalıtım Yarışması

İzocam tarafından 15.’si düzenlenen Yalıtım Yarışması’nın konusu, “Sürdürülebilir Konut, Sürdürülebilir Kent” başlığıyla sunuluyor. Öğrencilerden, Astana şehrinin zorlayıcı karasal iklim şartlarını gözönünde bulundurarak, EXPO’nun “Geleceğin Enerjisi” temasına uygun, yeni kentsel mekanla bütünleşen sürdürülebilir binalar tasarlamaları bekleniyor. Yarışma sonunda ulusal aşamayı kazanan birinci proje 7 bin, ikinci proje 5 bin ve üçüncü proje 3 bin TL ödül ve uluslararası finalde Türkiye’yi temsil etme hakkı kazanacak. Türkiye ve KKTC üniversitelerinin Mimarlık, İç Mimarlık, Şehir Planlama, İnşaat Mühendisliği ve Makine Mühendisliği Lisans ve Yüksek Lisans öğrencileri yarışmaya katılabilecek, projelerini en geç 6 Nisan 2015’e kadar teslim edecekler. Yarışma ile ilgili detaylı bilgiye ve başvuru formuna www.yalitimyarismasi.com adresinden ulaşılabilir.



AMBALAJ SEKTÖRÜ



Sadettin Korkut Ambalaj Sanayicileri (ASD) Derneği Başkanı: Açık vermeyen sektör

Türkiye ambalaj sanayimiz 2013’te üretim miktarını yüzde 8 artırarak 6.9 milyon tona; cirosunu ise yüzde 15 arttırarak 16.2 milyar dolara çıkardı. 16.2 milyar dolarlık ambalaj üretimi aslında 220-280 milyar dolar civarındaki bir ekonomiyi mümkün kılıyor. Sektörümüzün 2014 yılında 18-19 milyar dolar arası bir pazar büyüklüğüne ulaşmasını bekliyoruz. Ülkemizde ambalaj tüketimi 2 kat artarak kişi başına 210 dolar seviyesine ulaştı. Yıllık kişi başı ambalaj tüketiminde; plastik ambalaj tüketimi 122 dolar ile ilk sırada. Oluklu mukavva 42 dolar, metal ambalaj 18 dolar.

2014’ün ilk 9 ayında ambalaj ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre miktar olarak yüzde 7 değer olarak yüzde 11 artış gösterdi. Sektörümüz 2015 yılında büyüme hızını koruyacak ve 20-21 milyar dolar pazar büyüklüğüne ulaşacaktır. Sektörümüzün 2023 ihracat hedefi 10 milyar dolardır.



PLASTİK SEKTÖRÜ



Yavuz Eroğlu - Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim VakfI (PAGEV) Başkanı: 2015 yatırımlar yılı olacak

Plastik sektörünün GSMH’ye katkısı 34 milyar dolara ulaştı. Ayrıca Türkiye ihracatına 2 milyar dolarlık ihracat fazlası vererek katkı sağlayan bir sektörüz. 2014 yılının dokuz aylık döneminde yüzde 5’e yakın büyüme ve yüzde 9 ihracat artışı gerçekleştirdik. Yine dokuz aylık dönemde miktar bazında 6 milyon 219 bin ton değer bazında ise 26.5 milyar dolarlık plastik mamul üretimine imza attık. İhracatımız ise 3 milyar 772 milyon dolara ulaştı. Yılsonu hedefimiz ise; 9 milyon ton üretim ve 6 milyar dolar ihracat. Plastik sektörünün diğer sektörler aracılığı ile yaptığı ihracat da eklendiğinde 2014 yılı sonunda dolaylı ihracatın 12.5 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. 2015 yılında yüzde 7 büyüme ile yüzde 10 ihracat artışı hedefliyoruz. Sektörümüz 2014’te, bir yandan büyüme çizgisinde ilerlerken diğer yandan yatırımlarını erteleme dönemindeydi. Ancak yeni sanayi hamlesi ile ilgili alınan kararların uygulamaya geçirildiği ve petrol fiyatlarının 75 doların üzerine çıkmadığı bir sene yaşarsak 2015 büyük yatırımların yılı olacaktır.



MAKİNA SEKTÖRÜ



Sevda Kayhan Yılmaz - Makine İmalatçıları Birliği (MİB) Yönetim Kurulu Başkanı: 29 milyar dolarlık imalat

Sektörümüzün ihracatı umut edilen seviyede artış göstermese de 2014 yılı gelişimi 2013 yılındaki orana yakın seviyede arttı, (yüzde 7.8) fakat artış hızında küçük de olsa bir düşüş oldu. Makine ithalatında düşüş ise yüzde 8 oranında gerçekleşti. Makine pazarımızın 2014 yılında 40 milyar dolar ve imalatımızın 29 milyar dolar seviyelerinde kapanacağını tahmin ediyoruz. Toplam 2014 yılı ihracatımızın 13.2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceğini ve buna bağlı olarak ihracat artışımızın da 2013 yılına göre yüzde 5-6 olmasını bekliyoruz.

Makine imalat sektörünün hedefi, her zaman Türkiye’nin genel büyüme oranından daha büyük bir oranı yakalamaktır. Pazar olarak 2015 yılında yüzde 5 seviyelerinde büyüme mevcut şartlarda makul bir hedef olacaktır. 2015’te ihracatçı firmalarımız tarafından Çin’e daha fazla ilgi gösterilmesini bekliyoruz. Ayrıca Rusya pazarının da firmalarımıza daha fazla imkanlar sunacağını tahmin etmekteyiz.



SİGORTA SEKTÖRÜ



Meral Eredenk Kurdaş - AvivaSA Emeklilik ve Hayat CEO’su: Finansal karamsarlık ağır basıyor

Global ölçekte yapılan Tüketicilerin Tasarruf Tutumları Araştırması 2014’ün Türkiye sonuçları şöyledir:

- Türk halkının yüzde 23’ü finansal sıkıntı çekiyor. Kendi finansal durumunun iyiye gideceğini düşünenlerin oranı ise yüzde 33.

- Türkiye’de halkın yüzde 28’i “rahat”, yüzde 49’u, “kıt kanaat”, yüzde 23’ü “sıkıntılı”.

- Türk tüketicilerin yüzde 23’ü önümüzdeki on iki ayda ülkenin genel ekonomik durumunun iyiye gideceğini, yüzde 45’i kötüye gideceğini düşünüyor.

- Türklerin yüzde 45’i önümüzdeki on iki ayda ülkenin durumunun kötüye gideceğini düşünürken, hane halkının finansal durumunun kötüye gideceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 21.

- Türklerin yüzde 34’ü hiç tasarruf edemiyor

- Türklerin yüzde 21’i emeklilik, yüzde 28’i yatırım, yüzde 29’u tasarruf ürünlerine sahip. Tüm ülkelerin ürün sahipliğine göre Türkiye’de ürün sahipliği oranı çok düşük.



VAKIF EMEKLİLİK: Yaşam Kulüpleri

Vakıf Bank iştiraki olan Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Mehmet Bostan; sundukları ek faydalar dünyası Yaşam Kulüpleri ile müşterilerine; sağlık, hobi, eğitim, spor, danışmanlık ve sosyal aktivitelerin yanısıra konut ve araçlarıyla ilgili özel hizmetleri ücretsiz veya indirimli olarak sağladıklarını açıkladı. Yaşam Kulüpleri’nin sayısı beş: Sağlık, Hobi, Destek, Elit ve Elit Plus.



ANADOLU HAYATEMEKLİLİK: Yeni reklam kampanyası

Anadolu Hayat Emeklilik’in yeni reklam kampanyasında zamanın hızla aktığını vurgulanıyor, bireysel emekliliğin önemi esprili bir dille anlatılıyor. İnsanların kendilerine ilk defa abi/abla yerine amca/teyze denildiğinde yaşadığı şoktan yola çıkarak, emeklilik günlerinin göz açıp kapayıncaya kadar geldiğinin altı çiziliyor. #banaamcadediler, #banateyzedediler hashtagleriyle de benzer tecrübeler yaşayanların, o ana dair hikayelerini Twitter’dan paylaşmaları öneriliyor.



ÇAĞRI MERKEZLERİ SEKTÖRÜ



Metin Tarakçı - ÇMD (Çağrı Merkezleri Derneği) Başkanı: Finansal karamsarlık ağır basıyor

2014 yılında çağrı merkezi sektörünün toplam büyüklüğü 1.6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti. Sektörümüzde farklı ölçeklerde ve farklı şehirlere yayılmış 1200 adet çağrı merkezi olduğu tahmin ediyoruz ve toplam çalışan sayımızın ise 2014 sonu itibariyle 80 bine ulaşacağını öngörüyoruz.

İstihdamın coğrafi olarak dağılımına baktığımızda ise; yüzde 42 İstanbul, yüzde 8 Ankara, yüzde 3 İzmir ve yüzde 47 diğer Anadolu şehirleri olduğu görülüyor. Çağrı merkezi çalışanlarının yüzde 64’ünü kadınlar oluşturuyor ki bu da özellikle Anadolu’da kadınların iş gücüne katılımı açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. 2015’te sektörümüzün yüzde 10 civarında büyümesini bekliyoruz. Bu büyüme özellikle kamu, tüketim ürünler, perakende ve sağlık sektöründe artan müşteri ilişkileri ihtiyacından kaynaklanacak. Sektörümüzün devlet tarafından daha fazla oranda teşvik edilmeli



YAPI SEKTÖRÜ



Yapı-Endüstri Merkezi Sektör Raporu

2014 yılı üç çeyreğinde inşaat harcamaları yüzde 15,8 artarak 122,2 milyar TL oldu. Bu dönemde kamu inşaat harcamaları yüzde 11,6 büyür ve 49,9 milyar TL olurken, özel sektör inşaat harcamaları yüzde 18,7 büyüdü. 2014 yılı ilk dokuz ayı sonunda inşaat sektöründe istihdam 1,96 milyon oldu. Aynı dönemde alınan yeni konut yapı ruhsatları metre kare olarak yüzde 39,2 artttı,128,9 milyon metre kareye ulaştı. Konut dışı binalar için bu artış yüzde 39,1 ile 44,1 milyon metre kare olarak gerçekleşti.

2014 yılı ilk dokuz ayında yüzde 11,6 büyüyerek 49,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Özel sektör inşaat harcamaları ise 2014 yılı ilk dokuz ayında yüzde 18,7 büyüdü. 2014 yılının ilk on ayında konut satışları geçen yılın ilk on ayına göre ise yüzde 1,3 azalarak 926.932 adet olarak gerçekleşti. Birinci el konut satışları ise ilk on ay içinde ilk kez yüzde 1,2 artışa geçerek 427.582 adet oldu. 2014 yılı ilk dokuz ayında yabancıların gayrimenkul alımı yüzde 55 artarak 3,1 milyar dolar oldu. 2014 genelinde sektörün yüzde 3,0 seviyelerinde büyüyeceği tahmin ediliyor.

2015 yılında inşaat sektöründe yüzde 3,5-4,0 arasında bir büyüme olacağı öngörülüyor.



İş GYO: Yeni proje

GYO Genel Müdürü Turgay Tanes’in bilgilendirmesine göre; İş GYO’nun İstanbul Kartal’da üçü konut, ikisi ofis üniteleri olmak üzere toplam beş blok ve butik bir alışveriş merkezinden oluşan projesi, toplam 313.500 metrekare alana üzerinde, üçü konut, ikisi ofis toplam beş blok ve ticari ünitelerden oluşuyor.



Polat Ofis: Yatırımcı bekliyor

AP Gayrimenkul tarafından İstanbul’un yeni iş merkezlerinden Kâğıthane’de yeni neslin yeni ofis anlayışı olarak hayata geçirilen Polat Ofis yatırımcılarını bekliyor. Polat Ofis, 4 dükkân ve 20 ofis olmak üzere 24 bağımsız bölümden oluşuyor.