Türkiye'nin Sektörel Dinamizmi
2014 yılında Türkiye ekonomisi büyüme hızını, aldığı bazı makro önlemlerle düşürdü. Büyüme beklentilerin altında gerçekleşti. Bu genel çerçeve içinde yürütülen “düşük vites” politikası, acaba hangi sektörlere nasıl yansıdı. Sektörler; 2014 yılına bakarak kendileri için nasıl bir 2015 yılı öngörüyorlar? Bu soruların cevabını sektör örgütlenmelerinden aldık, seçilmiş bazı firmaların özel başarılarını da haberleştirerek bize Türkiye’nin sektörel dinamiklerini gösterecek olan bu dosyayı hazırladık.
BELGELENDİRME SEKTÖRÜ
Kemal Yamankaradeniz - Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı: Teşvikler artırılmalı
Türk Patent Enstitüsü tarafından açıklanan başvuru rakamlarına göre Türkiye’de 2014 yılında alınan patent sayısı, 2013 yılına göre sadece yüzde 3 oranında artış gösterdi. 2014 yılında Türkiye’de yerli şirketlerin patent başvuru sayısı genel toplamda 4 bin 665 adet olarak gerçekleşti. 2013 yılında ise bu rakam 3 bin 930 adet olmuştu.
Türkiye’deki yabancı şirketlerin ise patent başvuru sayısında ise bir önceki yıla oranla büyük bir değişiklik olmadığı dikkat çekerken 2014 yılında 7 bin 470 adet olarak gerçekleşen patent başvuru sayısı 2013 yılında 7 bin 526 adet rakamına ulaşmıştı. Türkiye’de yerli ve yabancı şirketlerin patent toplam başvuru sayısı 2014 yılında ise bu sayı 12 bin 135 adet olurken 2013 yılında 12 bin 53 adete ulaştı.
Başvuru rakamlarını artırmak için somut adımların atılması, devlet desteğinin artırılması gerekiyor. Ar-Ge teşviklerinin daha sağlıklı kullanılması lazımdır. İhracat hamlesinde fark yaratacak şirketlerin sektörlerine odaklanarak buradaki gelişmeyi artırmamız gerekiyor. Ayrıca üniversitelerin ve akademisyenlerin desteklenmesi gerekiyor. Bu desteklenen üniversitelerin her birinin bir uzmanlık alanına sahip olması gerekiyor. Bir üniversitemiz sağlık medikal alanda uzmanlaşırken bir diğeri otomotiv, bir diğeri de iletişim bilişim teknolojileri alanında uzmanlaşmalı. Ancak bu şekilde odaklanarak organize olabilirsek somut ilerleme kaydetmemiz mümkün olacaktır.
BEYAZ EŞYA YAN SANAYİ SEKTÖRÜ
Ş. Burak Özaydemir - BEYSAD Başkan Yardımcısı: 2015’e olumlu bakılıyor
Beyaz eşya yan sanayicileri sektörü 500 aksam ve parça üreticisinden oluşuyor ve 40.000 çalışan istihdam ediyor ve ana sanayi dahil, istihdam 150.000’i geçiyor. Beyaz eşya yan sanayi sektörü, 4 milyar doları aşan ciroya sahiptir. Ana sanayi yaklaşık 4 milyar dolar tutarında ihracat yaparken BEYSAD üyesi 163 firmanın ihracatı 2 milyar doları aşıyor.
2014 yılı genel olarak iç pazardaki dalgalanmaların ihracat ile dengelendiği bir yıl oldu. 2015 yılının sektörümüz için daha olumlu geçmesini bekliyoruz. Ana ürün ihracatında Türkiye’deki üreticilerin dış pazarlarda piyasa paylarını artırma trendi devam edecektir. Global ana ürün üreticilerinin Türkiye’deki yan sanayi potansiyelini değerlendirme isteğinin arttığını görüyoruz. Bu nedenle yardımcı sanayimizin direkt ihracatında artış öngörülmektedir. Türkiye üretimde lider ülke konumunu iç pazarının 3 misline yakın ihracat yaparak sağlamaktadır.
Firmalarımızın kurumsal yönetim kapasitesini artırmak, her düzeyde sektörün ihtiyacı olan yetkin insan kaynaklarını sağlamak ve sektörümüzün Ar-Ge kapasitesini artırmak konularını kritik noktalar olarak görüyoruz.
VESTEL: 2014’te 66 tasarım ödülü
Vestel Ticaret A.Ş. Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürü Ergün Güler’in verdiği bilgiye göre; Vestel dünyaca ünlü Good Design’dan aldığı 9 ödülle birlikte 2014’ü toplam 66 tasarım ödülüyle kapattı. Son yedi yılda kazandığı ödül sayısını ise 357’ye yükseltti. Vestel, Good Design Award’da akıllı telefonu Venus, Curved LED TV dahil 3 farklı LED TV modeli, 4 farklı buzdolabı modeli ve bulaşık makinesi ile ödülleri topladı.
SİEMENS: Hızlı ve torbasız yeni süpürge
Siemens Ev Aletleri, toz torbalarını hayatlarından çıkarmak isteyenler için hızlı ve güçlü bir elektrik süpürgesi üretti. Siemens’in yeni VSX22030 toz torbasız elektrikli süpürgesi, torbasız olmasının yanısıra ergonomik tasarım ve yüksek performansıyla temizliği daha sade hale getiriyor. 2000 watt’lık güçlü motoruyla hızlı ve 1.4 litrelik konteyneriyle toz torbalarıyla uğraşmak istemeyenler için pratik bir seçenek olan VSX22030 elektrikli süpürgenin, yüksek performanslı toz ayırma sistemi ve yıkanabilir Hepa filtresi de bulunuyor.
ARÇELİK: Design Turkey’de Arçelik A.Ş.’ye 3 Ödül
Ekonomi Bakanlığı (EB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) işbirliğiyle düzenlenen ve bir tasarım değerlendirme sistemi olan Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri töreni, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Ödülleri Arçelik A.Ş. adına Endüstriyel Tasarım Yöneticisi Serdal Korkut Avcı ve Endüstriyel Tasarım ekibi aldı.
BOSCH: Bulaşık makinelerinin 50. yılı
Bosch Ev Aletleri, bulaşık makinelerinin 50. yılını kutluyor. İlk bulaşık makinesini ürettiği 1964 yılından bu yana Bosch, bulaşık yıkama teknolojileri alanında pek çok yeniliğe öncülük etti, geliştirdiği teknolojilerle farklı özelliklere sahip ürünler sundu: Bosch S 912 bulaşık makinesi. 1998 yılında çıkan AAA enerji etiketi. 2014 yılında ise mükemmel yıkama sonuçları sunan ActiveWater Eco bulaşık makinesi.
TURİZM SEKTÖRÜ
Başaran Ulusoy - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı: 2015’te yüzde 6 büyürüz
2014 yılı sonu itibarıyla ülkemize gelecek olan toplam turist sayısının 42 milyon civarında ve toplam turizm gelirinin ise 35-36 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. 2015 yılında yüzde 5.5-6 civarında büyüme yakalamayı umut ediyoruz.
Türkiye, turizm sektörünü 12 aya yaymak için son yıllarda kış turizmine de ağırlık vermeye başladı. 10 yıl önce Aralık-Ocak-Şubat aylarında 2.7 milyon ziyaretçi ağırlanırken bu sayı 2014 itibarıyla 4.8 milyon kişiyi aştı. Kış turizminde Avusturya, İsviçre ve Fransa gibi zorlu rakipleri olan Türkiye, kış sezonunun vazgeçilmezi olan kayak tesislerinde de ilerleme kaydediyor. Bugün itibarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı’na kayıtlı kayak merkezlerinin sayısı 28, buna Turizm Bakanlığı belgeli olmayan ancak farklı idareler tarafından kayak merkezi olarak belirlenen veya hedef gösterilen alanlar da eklenince bu sayı 51’e yükseliyor. Toplam yatak kapasitesine bakıldığında da halihazırda Turizm Bakanlığı belgeli 28 tesiste 9 bin 549 yatak kapasitesi varken, hedef bu rakamı 78 bin 645’e ulaştırmak.
Turizmin en önemli sorununu finansman kaynaklarına kolay erişilememesi ve erişenlerin de yüksek maliyetlerle karşılaşmaları oluşturmaktadır. Ayrıca sektör üzerindeki finansman harici maliyet baskısı da turizmcilerimizi zorlamaktadır.
A MORGANS ORIGINAL: Bakan Çelik ile açılış
Dünyanın en önemli butik otel zincirlerinden Morgans Grup’un en yeni oteli 10 Karaköy, A Morgans Original’ın açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik’in de katılımıyla gerçekleşti.
Türkiye’deki ilk otelini Karaköy’de açan Morgans Grup, İsmail Ekşioğlu’nun sahibi olduğu Ne Sa Turizm A.Ş. ile önemli bir işbirliğine imza attı. Tümay Management’ın kurucusu Kerem Tümay’ın turizm danışmanlığını yaptığı 10 Karaköy A Morgans Original, Morgans Grup’un Türkiye’deki ilk butik oteli olarak hizmet verecek.
WYNDHAM GRAND: Özel geceyle açıldı
Özdilek Holding’in İstanbul’daki Özdilek Center karma projesi içerisinde konumlanan Wyndham Grand İstanbul Levent, özel bir geceyle açılışını kutladı. Kutlama daveti, Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek ve Wyndham Grand İstanbul Levent Hotel Genel Müdürü Funda Bezircilioğlu’nun konuşmalarıyla başladı. Gecede sevilen sanatçı Funda Arar konser verdi.
ETB Group: Turizme yöneldi
ETB GROUP CEO’su Erol Tazegül 2015 hedeflerinin sağlık turizmi olacağını açıkladı. St.-Sin, Scout ve Biom markasının Türkiye distribütörlüğünü alarak yeni sektörlere açılan ETB, önümüzdeki yıl, Ataşehir’de inşaatına başlanacak olan wellness&spa oteli ile turizm sektöründe faaliyet gösterecek.
Holiday Inn®: Yeni konsept
Genel Müdürü Birol Doğan, InterContinental Hotels Group (IHG®), markanın trend belirleyen Açık Lobi konseptinin Türkiye'de uygulanacağı ilk Holiday Inn oteli olan Holiday Inn® Ankara Çukurambar'ı duyurdu. Otel 140 odalı.
NG Afyon Wellness & Convention: Termalde lüks
Termal ile lüksü birleştirerek termal turizme yeni bir anlayış kazandıran NG Afyon Wellness & Convention, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çevreye duyarlı turistik tesislere verdiği Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Yeşil Yıldız’ı almaya hak kazandı.
GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ
Şemsi Kopuz - TGDF Başkanı: Yüzde 6.5 büyüme bekleniyor
2014 yılı gıda sanayi için yurtiçinde talebin kısıldığı ve maliyetlerin artış yönünde baskılandığı zor bir yıl oldu. Sektörümüzün 2014 yılı gıda ve içecek iş hacmi, yüzde 5-6 civarında büyümeyle 300 milyar lirayı aştı. 2014 yılı Ocak-Ekim döneminde 4 milyar 618 milyon dolarlık gıda ve içecek ürünleri ithalatına karşılık sektörümüzün ihracatı 9 milyar 41 milyon dolar oldu. Böylece gıda ve içecekte dış ticaret fazlamız yılın ilk 10 ayında 4 milyar 423 milyon dolara yükseldi.
2015 yılına ilişkin sektörel öngörülerimiz ise şöyledir: Yüzde 6-6.5 civarında sektörel büyüme tahmin ediyoruz. 320 milyar TL civarında sektörel GSMH yaratacağımızı düşünüyoruz.15 milyar dolar ihracat, 7-7.5 milyar dolar düzeyinde ithalat bekliyoruz. Kapasite kullanım oranlarının yüzde 75-80 seviyesine ulaşması da mümkün görünüyor. Yeni yatırımlarla bugün 400 binin üzerinde olan doğrudan istihdamın yüzde 10-15 seviyesinde arttırılması sözkonusu olabilir.
Sektörümüz AB’ye tam üyelik müzakereleri kapsamında önemli bir rekabet gücü kazandı.
ESTUZ: Makine yatırımı
Estuz Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Özdemir, modernizasyon ve kapasite artışına yönelik yatırımlar yapan Estuz’un 2014 yılını yüzde 20 büyüme ile kapattığını, yatırımlarına 2015 yılında da devam edeceklerini açıkladı.
BEYPAZARI: Dünya ödülü
Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) ve DMW Uluslararası Diplomatlar Birliği (DMW) işbirliği ile Washington'da düzenlenen 3.Dünya Kalite Zirvesi’nde, Beypazarı Doğal Maden Suyu 2014 Dünya Kalite Ödülü’nü aldı.
ÜLKER: Bi’rüya
Ülker, yeni ürünü Bi’rüya ile çikolata deneyiminde yepyeni bir sayfa açıyor. Ülker Bi’rüya, üç kıvrımlı şekli ve farklı lezzeti ile elle yapılmış hissi uyandırıyor. Kremasının içindeki kakao parçacıkları ürünün lezzetini zenginleştiriyor.
ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SEKTÖRÜ
Sedat Sami Ömeroğlu - Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği (ENOSAD) Başkanı: Otomasyon insanın yerine geçecek
Günümüzde toplam teknolojide gelinen nokta itibarıyla ROBOT ların marifetlerindeki gelişmeler, bilgisayar teknolojilerinin fabrika üretim sahasında gerek kontrol ve gerekse bilgi toplama amaçlı kullanılmaya başlanması ve nihayet yazılım ve donanım temelli kablosuz haberleşme ağları marifetiyle SIBERNETIK düzeyine çıkan cihazlar arası haberleşme teknolojilerinin akıllı algılayıcılarla bütünleştirilmesi şeklinde tanımlanan bir sürece girilmiştir. Özetle otomasyon ara sanayi ürün girdileri ve bunlarla entegre edilecek gömülü yazılım ve Bilgisayar altyapı bileşenleri olmak üzere üst seviye ileri teknolojiler temel alınarak yeni üretim teknolojileri geliştirilmektedir. Bu sayede mevcut bileşenler küçülmekte, kabiliyetleri arttırılmakta ve her biri bir IP numarasıyla üst seviye bilgisayar ağına kablolu ya da kablosuz olmak üzere belirli protokollerle bağlanacaktır. Bu şekilde geliştirilerek akıllı fabrikalar üretimde esneklik ve yüksek verim kabiliyeti sağlayacaktır...
Bugünün ihtiyaç ya da toplam tüketim maddelerinde aranan standart fonksiyonlar gelecekte olağanüstü beklentilere gebedir. Buna karşılık fiyatların o düzeyde düştüğü bir üretim dünyasında bugünün standart üretim yöntemleriyle nasıl bir rekabet olacağını düşünmek gerçekten zor bir uzakgörüdür. Siyasi erk, üniversiteler, sanayiciler ve daha önemlisi yeni tip tüketici profilinin söylenecek çok sözü olmalıdır. Bu noktada hızla bir araya gelmeli konuşmalı ve ortak hareket edebilme kültürünü geliştirebilmek zorunluluktur. BİZ demenin vaktidir.
DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ
Dr. Veysel Yayan - Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri: Gerileyen üretim 2015’te artar
Çelik sektörü, 2014 yılında küçülmeye devam etti, Ocak-Kasım döneminde, Türkiye’nin ham çelik üretimi yüzde 1.7 oranında düşüşle, 31.23 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.
Yılsonu itibarıyla, ihracatın yüzde 3 civarında düşüşle, 15.3 milyar dolar düzeyinde kalması beklenmektedir. Çelik sektörümüz, 2015 yılında son iki yıldan bu yana gerileyen ham çelik üretimini ve ihracatını yeniden arttırmayı hedeflemektedir. Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi (GKAİR) kapsamında ithalata son verilmesi, bazı ürünlerde de gümrük vergilerinin yükseltilmesi ve kalitesiz, sertifikasız ürün ithalatının önüne geçilmesi ile çelik sektörümüz yurtiçi talebin daha büyük bir bölümünü karşılar duruma gelebilecektir. İç pazarda ise tüketiminin önemli bir kısmını gerçekleştiren inşaat sektörü ile otomotiv, makine, beyaz eşya, boru ve enerji sektörlerindeki büyüme, çelik tüketiminde belirleyici olacaktır.
Mehmet Zeren - Çelik Boru İmalatçıları Derneği Genel Sekreteri: Dış talep 2015’te artacak
2014 yılı riskler barındıran bir yıl oldu. Sıkıntılara rağmen yıllık ortalama 4 milyon ton üretim seviyemizi korumayı başardık. Avrupa’nın en büyük dünyanın ise beşinci büyük çelik boru üreticisi ülkesiyiz. Toplam üretimin yaklaşık yüzde 40-45’ini oluşturan ihracat miktarıyla da dünyada dördüncü sırada yeralıyoruz.
Yılsonu hedeflerimize yaklaştığımızı görülüyor. 2014’ün 11 ayında Türkiye’nin çelik boru ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 2.72 artışla 1.74 milyon ton, değer bazında ise yüzde 3.08 azalışla 1.45 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde sırasıyla Irak, ABD ve İngiltere en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler oldu.
Avrupa standartlarında üretim yapabilen, ulusal ve uluslararası projelerle öne çıkmış önemli üreticilere sahip bir sektör olarak 2015 yılında üretim ve ihracattaki büyümemizi sürdüreceğimizi öngörüyoruz. Bu doğrultuda 2015 yılında 4.5 milyon ton üretim miktarına ulaşmayı hedefliyoruz. Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerindeki altyapı ve üstyapı yatırımlarının devam ediyor olması da sektörümüze katkı sağlayacak. Ayrıca Avrupa Birliği çelik boru talebinin 2015 yılında daha da artmasını bekliyoruz.
Namık Ekinci - Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı: Öngörü 13.3 milyar dolar ihracat
2014 yılı Ocak-Kasım döneminde toplam çelik ihracatımız; miktar bazında 16.6 milyon ton, değer bazında ise 14.3 milyar dolar oldu. Yılsonunu; geçtiğimiz yılın yüzde 7.6 gerisinde miktarda 17 milyon ton, değer bazında ise 13 milyar dolar ihracat ile kapatacağımızı öngörüyoruz.
Çelik ithalatımız ise 2014’ün on ayında geçtiğimiz yıla göre gerileyerek 12 milyon ton ve 9.7 milyar dolar oldu. Sene sonunda ise geçen seneye göre miktarda yüzde 10.5’lik düşmeyle 14.5 milyon ton, değerde ise yüzde 9.8’lik azalmayla 11.5 milyar dolar olacağını düşünüyoruz.
2015’te bu yıl sektörümüzü zorlayan olumsuz koşulların aşılması, dünya ve ülkemizdeki siyasi, ekonomik istikrar ve güven ortamının sağlanması en büyük beklentimiz. Önümüzdeki süreçte yeni pazarlar ile az oranda da olsa ihracatımızın artacağını düşünüyoruz. Bu doğrultuda 2015 yılında 2014 yılına nazaran yüzde 3’lük artışla 17.5 milyon ton, değer olarak ise yüzde 2.3’lük artışla 13.3 milyar dolar ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.
YASSI ÇELİK: Gümrük vergilerine hayır!
Yassı Çelik Kullanıcıları Platformu Sözcüsü Ali Eren, “Yassı mamüle uygulanan gümrük vergisi; cari açık ve enflasyon yükseltici, piyasa bozucu, sektörler arası servet transferine yol açan bir yapısal bozukluktur. 15 bin ihracat mücahidi bu yükü kaldıramaz. Gümrük vergisinin yassı çelik mamullerinden kaldırılmasını talep ediyoruz” dedi.
ERDEMİR: Türkiye’nin ilk çelik Ar-Ge’si
Erdemir Grubu, Türkiye’nin ilk çelik Ar-Ge Merkezi’ni sektöre kazandırdı. Erdemir Grubu’nun ana şirketi Ereğli Demir Çelik Fabrikaları’nda kurulan Ar-Ge Merkezi, yüksek teknolojili ve katmadeğerli ürünlere ve bilgiye dayalı bir gelişim modelinin yaygınlaştırılmasına hizmet edecek. Erdemir Ar-Ge Merkezi halen yirminin üzerinde Ar-Ge projesi yürütüyor.
VEFA: Setap ile yapısal çelik çözümleri
Vefa İcra Kurulu Başkanı Turan Koçyiğit’in açıkladığına göre; ön üretimli yapılarda entegre çözümler sunan firma, yeni markası Setap ile yapısal çelik çözümleri sunmaya başladı. Vefa’nın 25 yıllık tecrübesi ile Avrupa’dan getirilen tam otomatik yapısal çelik işleme teknolojisini birleştiren Setap, çözümlerini anahtar teslim olarak sunuyor.
KİMYA SEKTÖRÜ
Murat Akyüz - İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı: Yatırım ortamı iyileştirilmeli
2014 yılı gerek ihracatçılarımız gerekse sanayicilerimiz için çok belirsiz geçen bir yıl oldu. Ocak-Kasım döneminde kimya ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 3.77 artışla 18 milyar dolara yakın gerçekleşti. Kimya sektörü 2014 yılında komşu ülkelerdeki ihracat kaybını Avrupa ülkelerinin yanısıra yüksek ihracat potansiyeli taşıyan Uzakdoğu ve Asya, Güney Amerika, Sahra altı Afrika ülkeleri ile telafi etmenin yollarını aradı. Birliğimiz İKMİB (İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği), yıl boyunca dünyanın farklı coğrafyalarına ticaret ve alım heyetleri, milli katılım fuar organizasyonları ile Ur-Ge kapsamında çalışmalar gerçekleştirdi. Önümüzdeki yıl da aynı faaliyetlere tüm hızımızla devam edeceğiz.
Kimya ihracatının sağlıklı bir şekilde yapılması için yatırım ortamlarının biran önce iyileştirilmesi gerekiyor. Aynı zamanda Avrupa Birliği ile entegrasyon kapsamında Reach ve CLP konusunda teşvik mekanizmasının oluşturulamaması, ihracat amaçlı üretimde kullanacak hammaddelerin ithalatında yaşanan sıkıntılar, Eximbank ihracat kredilerinde yaşanan gecikmeler, yanıcı sınıflandırmasında yeralan ürünlerin deniz yolu taşımalarında yaşadığı sorunlar, 10 numara yağ ile mücadelede madeni yağ sektörüne getirilen düzenlemeler gibi sorunlar da ihracatımızın önünde engel teşkil ediyor. Bu sorunların çözümleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Su arıtmaya önemli yatırım
Geçen yıl, Türkiye’nin öncü kimyasal madde üreticilerinden Ak-Kim Kimya ve Avrupa’nın ikinci büyük su kimyasalları üreticisi Feralco’nun güçbirliğiyle kurulan Akferal, Dostel Grubu’nun su arıtma kimyasalları bölümünü satın alarak pazar payını artırmayı hedefliyor. Böylece Akferal ürün portföyünü genişleterek, Dostel’in Gebze ve Osmaniye’deki iki fabrikasının da sahibi oluyor ve su arıtma sektöründe önemli bir bölgesel lider olma vizyonuna bir adım daha yaklaşıyor.
Alman c-m-p’nin yarısını satın aldı
Dow Chemical Company ve Aksa Akrilik Kimya San A.Ş’nin ortak girişimi DowAksa CEO’su Kostas Katsoglou, Alman prepreg üreticisi c-m-p’nin yüzde 50 hissesini satın aldıklarını açıkladı.
DowAksa bu satın alma ile başta otomotiv olmak üzere endüstriyel uygulamalar için katmadeğeri yüksek, karbon elyaf bazlı ürün üretimini artırmayı, amaçlıyor.
SERAMİK SEKTÖRÜ
Ahmet T. Yamaner - Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı: Seramik sektörü AB'de
İhracat rakamlarına bakıldığında üretim ve tüketimin azalmasına rağmen, Türkiye’nin vitrifiye & seramik sektöründe Avrupa’da 1., dünyada ise 4. sırada yeraldığı görülüyor. 2015’te seramik sektörü özellikle iç pazarda büyüyecektir. Ayrıca 2015’te; Türk seramik sektörü açısından sanayide kaynakların verimli kullanımı, sürdürülebilirlik, çevreye saygılı üretim ve haksız rekabete engel olacak dış ticarette korunma önlemleri gibi konularla ilgili çalışmalar yapılacaktır.
YALITIM SEKTÖRÜ
Burhan Karahan - BİTÜDER (Bitümlü Su Yalıtımı Üreticileri Derneği) Başkanı: Su yalıtımını öğreniyoruz
Türkiye’de su yalıtımı kavramı yeni oturmaya başladı. Bu açıdan sektörümüz çok genç ve dinamik bir yapıya sahip. Hem yapı karar vericileri (mimar, mühendis, müteahhit vb.) hem de bina sahiplerinde oluşan su yalıtımı bilinci sektörümüzün gelişmesinde ve büyümesinde etkin rol oynuyor. 2014 yılında Türkiye ekonomisi için büyüme hedeflerinde küçülmeye gidilse de inşaat sektörü büyümesini sürdürdü. Su yalıtım sektörünün 2014 yılında inşaat sektörü ile doğru orantılı bir büyüme gerçekleştirdiği görülüyor. Türkiye’de inşaat sektörü dinamik ve potansiyeli yüksek bir yapıya sahip. Özellikle giderek hız kazanan kentsel dönüşüm hareketi su yalıtım sektörü için önemli fırsatlar barındırıyor. Sektörümüzün 2015 yılında da 2014 yılı ile benzer bir görünümde olacağını söyleyebiliriz.
Emrullah Eruslu - XPS Isı Yalıtımı Sanayicileri Derneği Başkanı: Yalıtım daha kalın olmalı
Türkiye’de yılda 60 milyar dolara ulaşan enerji harcamaların azaltılması için binalarda doğru kalınlıkta yalıtım yapılması şart. Buna dönük “Yalıtım Tasarruftur” kampanyası başlattık. Türkiye’de halen 16 milyon yalıtımsız bina bulunuyor. Ancak Türkiye’deki enerjinin yüzde 40’ı konut olan binalarda kullanılıyor ve binalarda kullanılan enerjinin de yüzde 85’i ısıtma ve soğutma harcamalarından karşılanıyor. Bu nedenle yılda 10 milyar dolarlık fazla enerji kullanılıyor. Doğru kalınlıkta yalıtım ile binalarda kullanılan ısıtma ve soğutma amaçlı enerjide yüzde 50 oranında tasarruf sağlanabiliyor. Hükümet’in açıkladığı Dönüşüm Programları Eylem Planı’nda Enerji Verimliliği bölümünde yeralan, binalarda ısı yalıtımı ile enerji tasarrufu öngörüleri, binaların enerji verimliliği için çok önemli. Ancak bu iyi niyetle planlama, eğer bir bilinçlendirme kampanyası ve teşvik ile birleştirilmez ise istenilen sonucu sağlayamaz.
İzocam 15. Yalıtım Yarışması
İzocam tarafından 15.’si düzenlenen Yalıtım Yarışması’nın konusu, “Sürdürülebilir Konut, Sürdürülebilir Kent” başlığıyla sunuluyor. Öğrencilerden, Astana şehrinin zorlayıcı karasal iklim şartlarını gözönünde bulundurarak, EXPO’nun “Geleceğin Enerjisi” temasına uygun, yeni kentsel mekanla bütünleşen sürdürülebilir binalar tasarlamaları bekleniyor. Yarışma sonunda ulusal aşamayı kazanan birinci proje 7 bin, ikinci proje 5 bin ve üçüncü proje 3 bin TL ödül ve uluslararası finalde Türkiye’yi temsil etme hakkı kazanacak. Türkiye ve KKTC üniversitelerinin Mimarlık, İç Mimarlık, Şehir Planlama, İnşaat Mühendisliği ve Makine Mühendisliği Lisans ve Yüksek Lisans öğrencileri yarışmaya katılabilecek, projelerini en geç 6 Nisan 2015’e kadar teslim edecekler. Yarışma ile ilgili detaylı bilgiye ve başvuru formuna www.yalitimyarismasi.com adresinden ulaşılabilir.
AMBALAJ SEKTÖRÜ
Sadettin Korkut Ambalaj Sanayicileri (ASD) Derneği Başkanı: Açık vermeyen sektör
Türkiye ambalaj sanayimiz 2013’te üretim miktarını yüzde 8 artırarak 6.9 milyon tona; cirosunu ise yüzde 15 arttırarak 16.2 milyar dolara çıkardı. 16.2 milyar dolarlık ambalaj üretimi aslında 220-280 milyar dolar civarındaki bir ekonomiyi mümkün kılıyor. Sektörümüzün 2014 yılında 18-19 milyar dolar arası bir pazar büyüklüğüne ulaşmasını bekliyoruz. Ülkemizde ambalaj tüketimi 2 kat artarak kişi başına 210 dolar seviyesine ulaştı. Yıllık kişi başı ambalaj tüketiminde; plastik ambalaj tüketimi 122 dolar ile ilk sırada. Oluklu mukavva 42 dolar, metal ambalaj 18 dolar.
2014’ün ilk 9 ayında ambalaj ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre miktar olarak yüzde 7 değer olarak yüzde 11 artış gösterdi. Sektörümüz 2015 yılında büyüme hızını koruyacak ve 20-21 milyar dolar pazar büyüklüğüne ulaşacaktır. Sektörümüzün 2023 ihracat hedefi 10 milyar dolardır.
PLASTİK SEKTÖRÜ
Yavuz Eroğlu - Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim VakfI (PAGEV) Başkanı: 2015 yatırımlar yılı olacak
Plastik sektörünün GSMH’ye katkısı 34 milyar dolara ulaştı. Ayrıca Türkiye ihracatına 2 milyar dolarlık ihracat fazlası vererek katkı sağlayan bir sektörüz. 2014 yılının dokuz aylık döneminde yüzde 5’e yakın büyüme ve yüzde 9 ihracat artışı gerçekleştirdik. Yine dokuz aylık dönemde miktar bazında 6 milyon 219 bin ton değer bazında ise 26.5 milyar dolarlık plastik mamul üretimine imza attık. İhracatımız ise 3 milyar 772 milyon dolara ulaştı. Yılsonu hedefimiz ise; 9 milyon ton üretim ve 6 milyar dolar ihracat. Plastik sektörünün diğer sektörler aracılığı ile yaptığı ihracat da eklendiğinde 2014 yılı sonunda dolaylı ihracatın 12.5 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. 2015 yılında yüzde 7 büyüme ile yüzde 10 ihracat artışı hedefliyoruz. Sektörümüz 2014’te, bir yandan büyüme çizgisinde ilerlerken diğer yandan yatırımlarını erteleme dönemindeydi. Ancak yeni sanayi hamlesi ile ilgili alınan kararların uygulamaya geçirildiği ve petrol fiyatlarının 75 doların üzerine çıkmadığı bir sene yaşarsak 2015 büyük yatırımların yılı olacaktır.
MAKİNA SEKTÖRÜ
Sevda Kayhan Yılmaz - Makine İmalatçıları Birliği (MİB) Yönetim Kurulu Başkanı: 29 milyar dolarlık imalat
Sektörümüzün ihracatı umut edilen seviyede artış göstermese de 2014 yılı gelişimi 2013 yılındaki orana yakın seviyede arttı, (yüzde 7.8) fakat artış hızında küçük de olsa bir düşüş oldu. Makine ithalatında düşüş ise yüzde 8 oranında gerçekleşti. Makine pazarımızın 2014 yılında 40 milyar dolar ve imalatımızın 29 milyar dolar seviyelerinde kapanacağını tahmin ediyoruz. Toplam 2014 yılı ihracatımızın 13.2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceğini ve buna bağlı olarak ihracat artışımızın da 2013 yılına göre yüzde 5-6 olmasını bekliyoruz.
Makine imalat sektörünün hedefi, her zaman Türkiye’nin genel büyüme oranından daha büyük bir oranı yakalamaktır. Pazar olarak 2015 yılında yüzde 5 seviyelerinde büyüme mevcut şartlarda makul bir hedef olacaktır. 2015’te ihracatçı firmalarımız tarafından Çin’e daha fazla ilgi gösterilmesini bekliyoruz. Ayrıca Rusya pazarının da firmalarımıza daha fazla imkanlar sunacağını tahmin etmekteyiz.
SİGORTA SEKTÖRÜ
Meral Eredenk Kurdaş - AvivaSA Emeklilik ve Hayat CEO’su: Finansal karamsarlık ağır basıyor
Global ölçekte yapılan Tüketicilerin Tasarruf Tutumları Araştırması 2014’ün Türkiye sonuçları şöyledir:
- Türk halkının yüzde 23’ü finansal sıkıntı çekiyor. Kendi finansal durumunun iyiye gideceğini düşünenlerin oranı ise yüzde 33.
- Türkiye’de halkın yüzde 28’i “rahat”, yüzde 49’u, “kıt kanaat”, yüzde 23’ü “sıkıntılı”.
- Türk tüketicilerin yüzde 23’ü önümüzdeki on iki ayda ülkenin genel ekonomik durumunun iyiye gideceğini, yüzde 45’i kötüye gideceğini düşünüyor.
- Türklerin yüzde 45’i önümüzdeki on iki ayda ülkenin durumunun kötüye gideceğini düşünürken, hane halkının finansal durumunun kötüye gideceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 21.
- Türklerin yüzde 34’ü hiç tasarruf edemiyor
- Türklerin yüzde 21’i emeklilik, yüzde 28’i yatırım, yüzde 29’u tasarruf ürünlerine sahip. Tüm ülkelerin ürün sahipliğine göre Türkiye’de ürün sahipliği oranı çok düşük.
VAKIF EMEKLİLİK: Yaşam Kulüpleri
Vakıf Bank iştiraki olan Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Mehmet Bostan; sundukları ek faydalar dünyası Yaşam Kulüpleri ile müşterilerine; sağlık, hobi, eğitim, spor, danışmanlık ve sosyal aktivitelerin yanısıra konut ve araçlarıyla ilgili özel hizmetleri ücretsiz veya indirimli olarak sağladıklarını açıkladı. Yaşam Kulüpleri’nin sayısı beş: Sağlık, Hobi, Destek, Elit ve Elit Plus.
ANADOLU HAYATEMEKLİLİK: Yeni reklam kampanyası
Anadolu Hayat Emeklilik’in yeni reklam kampanyasında zamanın hızla aktığını vurgulanıyor, bireysel emekliliğin önemi esprili bir dille anlatılıyor. İnsanların kendilerine ilk defa abi/abla yerine amca/teyze denildiğinde yaşadığı şoktan yola çıkarak, emeklilik günlerinin göz açıp kapayıncaya kadar geldiğinin altı çiziliyor. #banaamcadediler, #banateyzedediler hashtagleriyle de benzer tecrübeler yaşayanların, o ana dair hikayelerini Twitter’dan paylaşmaları öneriliyor.
ÇAĞRI MERKEZLERİ SEKTÖRÜ
Metin Tarakçı - ÇMD (Çağrı Merkezleri Derneği) Başkanı: Finansal karamsarlık ağır basıyor
2014 yılında çağrı merkezi sektörünün toplam büyüklüğü 1.6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti. Sektörümüzde farklı ölçeklerde ve farklı şehirlere yayılmış 1200 adet çağrı merkezi olduğu tahmin ediyoruz ve toplam çalışan sayımızın ise 2014 sonu itibariyle 80 bine ulaşacağını öngörüyoruz.
İstihdamın coğrafi olarak dağılımına baktığımızda ise; yüzde 42 İstanbul, yüzde 8 Ankara, yüzde 3 İzmir ve yüzde 47 diğer Anadolu şehirleri olduğu görülüyor. Çağrı merkezi çalışanlarının yüzde 64’ünü kadınlar oluşturuyor ki bu da özellikle Anadolu’da kadınların iş gücüne katılımı açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. 2015’te sektörümüzün yüzde 10 civarında büyümesini bekliyoruz. Bu büyüme özellikle kamu, tüketim ürünler, perakende ve sağlık sektöründe artan müşteri ilişkileri ihtiyacından kaynaklanacak. Sektörümüzün devlet tarafından daha fazla oranda teşvik edilmeli
YAPI SEKTÖRÜ
Yapı-Endüstri Merkezi Sektör Raporu
2014 yılı üç çeyreğinde inşaat harcamaları yüzde 15,8 artarak 122,2 milyar TL oldu. Bu dönemde kamu inşaat harcamaları yüzde 11,6 büyür ve 49,9 milyar TL olurken, özel sektör inşaat harcamaları yüzde 18,7 büyüdü. 2014 yılı ilk dokuz ayı sonunda inşaat sektöründe istihdam 1,96 milyon oldu. Aynı dönemde alınan yeni konut yapı ruhsatları metre kare olarak yüzde 39,2 artttı,128,9 milyon metre kareye ulaştı. Konut dışı binalar için bu artış yüzde 39,1 ile 44,1 milyon metre kare olarak gerçekleşti.
2014 yılı ilk dokuz ayında yüzde 11,6 büyüyerek 49,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Özel sektör inşaat harcamaları ise 2014 yılı ilk dokuz ayında yüzde 18,7 büyüdü. 2014 yılının ilk on ayında konut satışları geçen yılın ilk on ayına göre ise yüzde 1,3 azalarak 926.932 adet olarak gerçekleşti. Birinci el konut satışları ise ilk on ay içinde ilk kez yüzde 1,2 artışa geçerek 427.582 adet oldu. 2014 yılı ilk dokuz ayında yabancıların gayrimenkul alımı yüzde 55 artarak 3,1 milyar dolar oldu. 2014 genelinde sektörün yüzde 3,0 seviyelerinde büyüyeceği tahmin ediliyor.
2015 yılında inşaat sektöründe yüzde 3,5-4,0 arasında bir büyüme olacağı öngörülüyor.
İş GYO: Yeni proje
GYO Genel Müdürü Turgay Tanes’in bilgilendirmesine göre; İş GYO’nun İstanbul Kartal’da üçü konut, ikisi ofis üniteleri olmak üzere toplam beş blok ve butik bir alışveriş merkezinden oluşan projesi, toplam 313.500 metrekare alana üzerinde, üçü konut, ikisi ofis toplam beş blok ve ticari ünitelerden oluşuyor.
Polat Ofis: Yatırımcı bekliyor
AP Gayrimenkul tarafından İstanbul’un yeni iş merkezlerinden Kâğıthane’de yeni neslin yeni ofis anlayışı olarak hayata geçirilen Polat Ofis yatırımcılarını bekliyor. Polat Ofis, 4 dükkân ve 20 ofis olmak üzere 24 bağımsız bölümden oluşuyor.
Soyak Holding:
Sektör hakkında değerlendirmelerde de bulunan CEO Dr. M. Emre Çamlıbel 2015’in 2014’ten daha iyi bir yıl olacağını söyledi. Dr. Çamlıbel, Mütekabiliyet Yasası ile 3.5 milyar USD yatırımın 2015’de 5 milyar USD’yi bulabileceğini de paylaştı.
Uptown İncek Konut:
Eşsiz Mogan gölü ve ODTÜ ormanı manzarasıyla Ankara’nın oksijeni en bol yerlerinden İncek’te inşa edilen Uptown İncek Konut Projesi, kaliteli yaşam isteyenlere “yüksek” konfor sunuyor.
TELEKOMİNÜKASYON SEKTÖRÜ
Yusuf Ata Arıak - TELKODER (Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği) Başkanı: Yıllık iletişim 1.373 TL
Türkiye’de Bir Ailenin Yıllık Haberleşme Gideri Yaklaşık 1.373 TL
Telekomünikasyon sektörünün gelişmesi yönünde yaptığı başarılı çalışmaları ile Türkiye’de bu alanda farkındalık yaratan TELKODER (Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği) ülkemizde 2014 yılında bir ailenin yıllık ortalama haberleşme giderinin ortalama yaklaşık 1.373 TL olduğunu açıkladı. Telekomünikasyon alanının düzenleyici kuruluşu olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) yayınladığı veriler ile TELKODER’in yaptığı genel sektör değerlendirmesi sonucunda; bir cep telefonu, bir sabit telefon ve de bir İnternet aboneliğine sahip olan bir ailenin aldığı haberleşme hizmetleri için ayda ortalama 114,45 TL harcadığı belirlendi. 2014 3. Çeyrek BTK Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu’na göre sabit telefona aylık ortalama 23.07 TL ödeniyor. Aynı raporda, 3 GSM operatörünün abonelerinin ortalama aylık ödemelerinin ise 22.97 TL’ye ulaştığı belirtiliyor.
FİLO KİRALAMA SEKTÖRÜ
Tolga Özgül - TOKKDER Genel Koordinatörü: Özmal şartı büyük bir engel
2014 yılının 3. çeyreği itibarı ile Türkiye operasyonel kiralama sektörünün filosundaki araç sayısı yaklaşık 221 bin adede ulaşmış, aktif büyüklüğü ise 11.7 milyar TL’yi aşmıştır. Sektör 2014 yılının ilk 9 ayında yaklaşık 4.6 milyar TL yeni araç yatırımı yaparak yaklaşık 67 bin yeni aracı filosuna dahil etmiştir.
2014 yılında Türkiye operasyonel kiralama sektörünün filosundaki araç sayısının yüzde 15 seviyelerinde bir büyüme kaydederek 235 bin-238 bin adet seviyelerine ulaşacağını tahmin ediyoruz. Bununla birlikte otomotiv pazarından en büyük pay alan sektörlerin başında gelen Türkiye operasyonel kiralama sektörünün, 2014 yılında tahminen 90-100 bin adet yeni aracı filosuna dahil etmiş olacağını düşünmekteyiz. Beş yıl içinde sektörün araç parkının iki katına çıkacağı öngörülüyor.
TOKKDER (Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği) konuyla yakından ilgileniyor. TOKKDER’in bu yönde yaptığı araştırmalar sonucunda ortaya çıkan tespitler şu şekilde:
Ticari araç kiralaması yapılamaması sonucunu ortaya çıkaran özmal şartı;
- Hafif ticari araç kiralamaya izin verilmesi halinde faaliyetleri içerisinde önemli bir pay teşkil edecek olan operasyonel araç kiralama şirketlerini,
- Yüklü bir sermayeyi araç alımına bağlamak zorunda kalan her ölçekte teşebbüsleri ve tacirleri,
- Taşımacılık işlerinin binek araçlarla yapılmasına yol açması çerçevesinde kayıtsız ekonomi yaratabilmesi ve Yönetmelik’in etkin uygulanmasını engelleyebilmesi nedeni ile ülke ekonomisini, olumsuz yönde etkilemektedir. Dolayısıyla bu uygulamanın, endüstrinin tüm paydaşları üzerinde olumsuz bir etki yarattığını üzülerek görüyoruz.
Türkiye için halen yeni olan operasyonel kiralama sektörünün büyümesini devam ettirmesi kaçınılmazdır. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda da operasyonel kiralama endüstrisinin ekonomiye benzer olumlu etki ve kazançları sağlayacağını söyleyebiliriz. Bu durumda, karayollarında kendi iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak kişiler/teşebbüsler için dahi hafif ticari araçların kiralanmasının serbestleşmesi halinde, operasyonel kiralama endüstrisi kuşkusuz çok daha hızlı bir büyüme gösterecektir.
Multicar, KOBİ’lerle büyüyecek
Multicar Rental (MCR), Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş. Grubu altında 2007’de kurulan bir filo kiralama şirketi. Multinet Grubu, 2010’da dünyanın ilk 3 ödeme sistemleri teknolojisi gruplarından biri olan Groupé Cheque Dejeuner tarafından satın alınarak yüzde 100 Fransız sermayeli bir şirket oldu.
Multicar Yönetici Direktörü Bahadır Yalçın, “Rekabetçi Fiyatlarla Butik Hizmet” mottosuyla hareket eden Multicar’ın filo adedi yükseltme odaklı büyüme yerine, kontrat odaklı karlı büyümeye odaklandığını söylüyor. Filosunun yüzde 46’sı orta sınıf, yüzde 41’i ekonomik, yüzde 13’ü Mercedes, BMW ve Audi olmak üzere lüks segment araçlardan oluşan Multicar, 3900 aracıyla 268 müşteriye hizmet sunuyor. Yalçın, 2015 yılı sonunda bu rakamı minimum 5500’e çıkarmak istediklerini ve Şubat ayından itibaren KOBİ’lere odaklanacaklarını açıklıyor: “Multicar’ın 35 KOBİ müşterisi mevcut. En az 3 yıllık bir bilanço dönemini tamamlamış, karlılık ve borçlanma kriteri yüzde 11-12 oranında, operasyonel karlılık yakalayan KOBİ’lerle çalışıyoruz. Yıllık cirosu 5 milyon TL’nin altındaki işletmeler bizim KOBİ tanımımıza giriyor. KOBİ’nin orta, uzun vadeli yatırım ve borçlarını dikkate alıyoruz. 12-24 veya ağırlıklı olarak 36 aylık kontratlarla çalışıyoruz.”
“KOBİ’lerle büyüyeceğiz” diyen Yalçın, 2015’te yüzde 51-56 büyümeyi hedeflediklerini anlatıyor: “Bankacılık, finans, telekomünikasyon, enerji, perakende sektörlerine hizmet sunuyoruz. Enerji ve bankacılık sektörlerinde büyümek istiyoruz.” Lüks segment araçlarda sağladıkları ciddi fiyat avantajı nedeniyle yoğun ilgi gördüklerini aktaran Yalçın, Multicar’ın sektördeki diğer filo kiralama şirketlerinin sunduğu standart hizmetlerin yanısıra grubun diğer iştiraklerinin hizmet ve ürünlerini de bünyesine entegre ederek, müşterilerine “Anahtar Teslim Çözümler” sunduğunu kaydediyor:”Özellikle KOBİ’leri hedeflediğimiz kampanyanın adı; ‘3’ü birarada.’ Firmalar araç kiralarken bu hizmetten doğacak diğer yan ürün ve hizmetleri de beraberinde veriyoruz. Bunlar; Yakıt Yönetim ve Araç Takip Sistemi.”
OTOMOTİV SEKTÖRÜ
OSD Raporu
Pazar: 2014 yılı Ocak-Kasım dönemi toplam satışlar yüzde 14 azalışla 653 bin adet oldu. 2014 yılı aynı döneminde otomobil satışları, yüzde 15 oranında azaldı ve 477 bin adet düzeyine geriledi. 2014 yılı Ocak-Kasım arasında toplam otomobil satışları yüzde 15, ithal otomobil satışları yüzde 20 oranında azaldı. Yerli otomobil satışlarında ise değişiklik olmadı. 2014 yılı Ocak-Kasım döneminde, geçen yıla göre toplam hafif ticari araç satışları yüzde 10, yerli hafif ticari araç satışları yüzde 10, ithal hafif ticari araç satışları ise yüzde 11 oranında azaldı.
Üretim: 2014 yılı Ocak-Kasım döneminde otomobil üretimi, yüzde 14 oranında artarak 663 bin adet düzeyinde gerçekleşti. 2014 yılı Ocak-Kasım döneminde traktör üretimi yüzde 20 oranında artarak 45 bin adet oldu.
İhracat-ithalat: 2014 yılı Ocak-Kasım döneminde 530 bin adedi otomobil olmak üzere, toplam 803 bin adet taşıt ihraç edildi. 2014 yılı Ocak-Kasım döneminde gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2013 yılı aynı dönemine göre yüzde 5 oranında arttı. T.C Ekonomi Bakanlığı Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği verilerine göre, 2014 yılı Ocak-Kasım döneminde ayında toplam ihracat, 2013 yılı aynı dönemine göre yüzde 6 oranında arttı ve 21 milyar dolar oldu.Bu dönemde, toplam ana sanayi ve yan sanayi ihracatı yüzde 6 oranında arttı. Toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2014 yılı Ocak-Kasım dönemi itibariyle, ihracat sıralamasında birinci sırada yer aldı. İthalatın pazar payı, 2014 yılı Ocak-Kasım döneminde yüzde 74 gibi çok yüksek bir oranda gerçekleşti.
Citroën C4 Cactus’e ödül
‘’TECHNOBEST’’ oylamasında Citroën C4 Cactus, ‘Airbump®’ teknolojisi ile ödül almaya hak kazandı. Citroën Cactus’ün çevresini kaplayan Airbump teknolojisinde, hava kapsülleri amortisör görevi görerek otomobili dışarıdan gelebilecek ufak darbelere karşı koruyor.
Volkswagen’in prestijli
Volkswagen Ticari Araç’ın prestijli modeli Caravelle, 9+1 versiyonuyla 2015 yılının Ocak ayında pazara sunulacak. Yeni ek donanımlarıyla farklılaşan Caravelle 9+1 modeli, minibüs amaçlı kullanım için de tercih edilebilecek.
Otokar Doruk
Otokar tarafından tasarlanıp üretilen Türkiye’nin ilk elektrikle çalışan otobüsü Doruk Electra; Aralık ayı boyunca İstanbul Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi kampüslerinde öğrenciler tarafından denenecek.
Yeni Mercedes-
Yakıt ekonomisi ve yüksek kalite standartları ile segmentinin en iddialı markası olmaya hazırlanan yeni Mercedes-Benz Vito, 75.900 TL’den başlayan yepyeni fiyatlarıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.
LOJİSTİK SEKTÖRÜ
Turgut Erkeskin - Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği UTİKAD Başkanı: Lojistiğin Yol Haritasını çizelim
Lojistiğin Dünya’da ve Türkiye’deki dönüşümünü izliyoruz. Lojistik sektöründe Türkiye hak ettiği payı alamamaktadır.
Türk lojistik kültürünü geliştirmemiz gerekir. Bunu da; sektörde kaliteyi yükseltip, inovasyona önem vererek yapabiliriz. Ülke genelinde lojistiğin doğru anlaşılması ve kurgulanması artık kaçınılmaz. Mutlaka bir durum tespiti yapmalıyız, bugün lojistikte nerede olduğumuz tespit edip ileriye yönelik matematiksel modelleme yapmalıyız.
DAİKİN
Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu öğrencilerine “Kariyer Günleri” etkinliği kapsamında deneyimlerini aktardı.
HYUNDAI
Güneydoğu’yu dünyaya bağlayacak Diyarbakır Havalimanı Yeni Terminal Binası’nın asansör ve yürüyen merdivenleri Hyundai Asansör tarafından yapılacak.
DHL Express Türkiye, Deutsche Post DHL tarafınan, DHL Express Türkiye’ye Kurumsal Sağlık Ödülü verildi.
UPS
UPS, karbondioksit emisyon oranlarını şeffaf bir biçimde bildirme ve azaltma konularında attığı adımlar için Green Freight Europe (GFE) programının ‘ilk yaprak’ ödülünü aldı.
ENERJİ SEKTÖRÜ
Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu - Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği (IAEE) Başkanı: Türkiye’ye doping
2015 yılında; Rusya’nın, Türkiye AB üyesi olmadığı için AB kurallarını by-pass etmek üzere önerdiği Türk Akım projesi Türkiye’yi enerjide bir geçiş ülkesi olmaktan öte bir merkez haline getirecek. Türkiye, enerjide AB üyesi olmamanın avantajını yaşayacak. Düşük petrol fiyatları Türkiye’de doping etkisi yaratacak dış dengenin kırılganlığını ve risk algısını azaltmaya katkı sağlayacak. Petrol fiyatları Kısa vadede 100 doların üzerine çıkmaz. Üreticiler olumsuz tüketiciler olumlu etkilenecek. Türkiye Günlük 24 milyon dolar tasarruf sağlayacak. Düşük petrol fiyatları enerji sektörünün yanı sıra özellikle petrokimya, taşımacılık gibi petrol bazlı sektörlerin karlılıklarında olağandışı artışlara yol açacak. Petrokimya ürünlerinin ucuzlaması ile sadece plastik, lastik gibi ürünlerin fiyatının düşmesi değil, aynı zamanda otomotiv gibi bu ürünleri girdi olarak kullanan sektörlerde maliyetlerin düşmesini sağlayacak. Fiyatlardaki düşüş gıda sektörüne kadar çok sayıda sektörü olumlu etkileyecek. Ayrıca, düşen maliyetler tasarruf eğilimlerinde artışa ve yatırımlarda büyümeye dönüşürse ekonomiye doping yapar..
Zorlu Enerji “A” kalitede
Zorlu Enerji Grubu; Sürdürülebilirlik Raporu’yla, uluslararası raporlama standardı kuruluşu GRI’den “A” uygulama seviyesi onayı aldı. Zorlu Enerji Genel Müdürü Sinan Ak, Grubun tüm faaliyetlerini sosyal ve çevresel sorumluluklarını önceliklendiren bir anlayışla yürüttüklerini vurguladı.
Hes Kablo’ya birincilik ödülleri
Türkiye’nin lider kablo üreticisi Hes Kablo, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) tarafından her yıl düzenlenen Sanayi Gecesi’nde 3 ödüle birden layık görüldü. Hes Kablo, en çok ihracat yapan firmalar sıralamasında Kayseri 1’incisi oldu.
ENKA–MassGroup sözleşmesi
ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.,Bağdat’ta inşa edilecek 3000 MW kapasiteli BismayahDoğalgaz Kombine Çevrim Santrali’nin anahtar teslim yapımı ve işletmeci personelin eğitimi için Iraklı yatırımcı firma Mass Globalile bir sözleşme imzaladı.
İÇDAŞ
Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından İÇDAŞ’ın Çanakkale Biga’dakiDeğirmencik ve Bekirli Termik Santralleri “Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı (ICCI) 2014 Enerji Oscar Ödülleri”nde iki yıldır üst üste büyük ödülü kazandı.
ELEKTRİK-ELEKTRONİK SEKTÖRÜ
Fatih Kemal Ebiçlioğlu - Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği (TET) Başkanı: İhracat 10 milyarı aştı
Elektrik elektronik sektörü ihracatımızda en büyük payı alan Avrupa ülkelerinin yanı sıra diğer bölge ülkelerine de ulaşmayı hedefliyoruz. Kamerun, Paraguay-Uruguay ve Azerbaycan-Kazakistan’a düzenlediğimiz sektörel ticaret heyetlerimiz oldukça verimli geçti. Yazılım Sektörü Yurtdışı Pazarlama Takımımız Tetsoft da ilk ticaret heyetini ülkemizin en önemli ticari partnerlerinden biri olan Almanya’ya gerçekleştirecek.
2014 yılında en fazla ihracat yaptığımız ilk üç ülke İngiltere, Almanya ve Fransa oldu. Bu ülkeleri Irak, Türkmenistan, Azerbaycan-Nahcivan, Polonya, İtalya, İspanya ve Suudi Arabistan izledi.
Alt sektörler bazında 10 milyar 205 milyon dolarlık ihracatta en fazla payı 5 milyar 828 milyon dolarla beyaz eşya ve elektronik ürün grubunun aldığı görüldü. Kablolar ile elektrik ve elektrik üretim dağıtım ekipmanları ise bu dönemde 4 milyar 377 milyon dolar ihracata ulaştı.
VİKO: Elektrik anahtarı ve priz sektörünün lideri VİKO, hayatı kolaylaştıran bir yeniliğe daha imza attı. VİKO, çok fonksiyonlu tasarımı, güvenlik ve kaliteyi bir araya getirerek Multi-let’i yarattı. Özel tasarımı ve askı aparatıyla Multi-let Grup Prizler, ihtiyaca göre bir yüzeye sabitlenebilme ya da asılarak kullanılma özelliğiyle evde, ofiste, atölyede ve şantiyede güvenlik ve kullanım kolaylığı sunuyor.
KOÇTAŞ: Koçtaş’ın ilham veren binbir çeşit masa lambaları ile evinizde küçük dokunuşlarla büyük değişimler yaratmanız mümkün. Çalışma masanızda ve yatak odanızda dekorasyonun tamamlayıcısı olan masa lambaları doğrudan ışık yoğunluğu ile evinizde okuma keyfinizi katlayacak.
TÜRK PRYSMIAN KABLO: Türk Prysmian Yönetim Kurulu Başkanı Halil Kongur açıkladı: “Enerji ve telekomünikasyon kabloları sektöründe dünya çapında faaliyet gösteren Prysmian Group’un Türkiye operasyonu Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.’nin “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu” 2014 yılında, 9,07 olarak güncellendi. İlk kez 2009 yılında 7,76 puan ile Kurumsal Yönetim Endeksi’ne dahil olan Türk Prysmian, puanını toplamda 1,31 artırmış olurken, 2013 yılına oranla 0,42’lik bir artış yakaladı.
BİLİŞİM SEKTÖRÜ
Prof.Dr. M. Kemal Cılız - TÜBİSAD Başkanı: Eğitimde tablet canlanmalı
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü’nün 2013 yılında 61,6 milyar olan hacminin 2014 yılında TL bazında yüzde 11 ile yüzde 15 arasında bir büyüme gerçekleştirmesi bekleniyor. İthalat hacminin 2013 yılı ile aynı seviyede seyreden bir performans göstereceği söylenebilir.
2015 yılına dair makroekonomik tahminler doğrultusunda; Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü’nde temkinli bir büyümenin olacağı ve yılın ikinci yarısında, özellikle seçim sonrasında bir hızlanma görüleceği öngörülmektedir.
2015 yılında; büyük veri pazarının öne çıkması bekleniyor. “Nesnelerin Interneti” ile yeni iş modelleri ile karşı karşıya kalınması, kurumsal mobil çözümler ve büyük verinin ağırlıklı yatırım alanları olması öngörülüyor. BT yatırımlarının, sağlık ve enerji sektörlerinde artması bekleniyor. Ayrıca devlette uzun dönemdir sessizliğini koruyan eğitimde tablet uygulaması projesinin kapsamının ve etkinliğinin artırılması beklentilerimiz söz konusu.
Apple ve IBM: Apple ve IBM; kurumsal hayattaki iPhone ve iPad kullanıcılarına, bulut hizmetlerini destekleyen, IBM’in büyük veri ve analitik yeteneklerini getiren IBM MobileFirst for iOS çözümlerinin ilkini duyurdu.
Avansas.com: “Türkiye’de ofisler en çok hangi ürünü tercih ediyor?” sorusu cevabını buldu: En çok tercih edilen ürünlerin başında fotokopi kağıdı geliyor. En çok sipariş edilen ürünler arasında nescafe, çay ve karton bardağın bulunması, ofis çalışanlarının kahve ve çaya ne kadar düşkün olduğunu gösteriyor.
Kaspersky Lab öngörüsü: 2015 yılında, sızdırma (bir bilgisayardan yapılan yetkisiz veri transferi) işleminin daha gizli ve zor tespit edilecek şekilde yapılmasını sağlamak üzere daha fazla sayıda grubun bulut hizmetlerini kullanması bekleniyor.
Avea inTouch 4 ve
Toshiba Satellite Pro R50-B: TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler) için tasarlanan zengin özelliklere sahip uygun fiyatlı 39.6 cm (15.6”) ekranlı Satellite Pro R50-B notebook modelini sundu.
BANKACILIK DIŞI FİNANS SEKTÖRÜ
Osman Zeki Özger - Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Başkanı: Büyümeye devam gözüküyor
Finansal Kurumlar Birliği (FKB), çatısı altında birleşen finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinden oluşan bankacılık dışı finans sektörü 2014 yılında yakaladığı büyüme performansını 2015 yılında devam ettirmeyi hedefliyor. 2014 30 Eylül itibarıyla konsolide rakamlarımız şöyle: Üç sektörün 2013'ün aynı dönemine kıyasla aktif toplamı yüzde 23 artışla 74,5 milyar TL'ye yükseldi. İşlem hacminin de yüzde 19 artışla 101 milyar TL’ye ulaşıldı. Aynı dönemde üç sektördeki toplam şirket sayımız 121, toplam çalışan sayımızın da yüzde 10 artışla 7.007 kişi olarak gerçekleşti.
Finansal Kiralama Sektörü: 2015 yılında 197 milyar TL olması beklenen Özel Kesim Makine yatırımlarından finansal kiralama sektörünün yüzde 8,5 pay alacağı tahmin ediliyor. Bu parametrelerden hareketle Birlik olarak öngörümüz 2015 yılında finansal kiralama işlem hacminin 2014 tahmini işlem hacmi 16,3 milyar TL’ye kıyasla yüzde 23 artışla 20 Milyar TL olarak gerçekleşeceği yönünde. Bu işlem hacminin 16,7 milyar TL'lik kısmının taşınmaz hariç, 3.3 milyar TL'lik kısmının ise taşınmazların finansal kiralama operasyonlarından oluşacağını öngörüyoruz.
Faktoring Sektörü: Faktoring sektörü daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da büyümesini sürdürdü. 2014’ün ilk 9 ayında sektör yüzde 20’lik bir büyüme ile 110 milyar TL’lik ticarete aracılık etti.
2015 için yüzde 15 civarında bir büyüme performansının yakalanacağını öngörüyoruz.
Finansal Planlama Uzmanlığı: Finansal Planlama Derneği (FPD), 1 Aralık 2014 tarihinde, finans piyasalarında çalışan 23 üst düzey yöneticinin girişimleriyle İstanbul’da kuruldu. FPD, Türkiye’de henüz uygulaması olmayan finansal planlama mesleğini geliştirmeyi ve Sertifikalı Finansal Planlama Uzmanı unvanına sahip olmak isteyenlere yönelik eğitim ve sınavlar düzenlemeyi amaçlıyor. Bu amaçla, Marmara Üniversitesi ile işbirliği çerçevesinde Finansal Kurumlar Temel Uzmanlık Sertifika Programı’nı başlattı.
BANKACILIK VE FİNANS SEKTÖRÜ
BDDK Raporu: 23 aralık 2014 tarihi itibarıyla bankacılık sektörü’nün görünümü şöyledir:
Krediler 1.237.189
TP 872.978
YP 364.211
Gayrinakdi krediler 384.308
Taahhütler 1.830.771
Plasmanlar 51.883
Yurtiçi 25.940
Yurtdışı 25.743
Mevduat toplama 1.116.650
Vadeli mevduat 913.441
Vadesiz mevduat 203.209
Bankalara borç 265.388
Yurtiçi bankalara 26.918
Yurtdışı bankalara 238.47
Yapı Kredi: 1944’te Bahçekapı’da tek şubeyle faaliyete geçtiği günden beri “ilklerin bankası” olarak anılan Yapı Kredi, 70. yılında 1.000 şubeye ulaştı. Yapı Kredi CEO’su Faik Açıkalın’ın verdiği bilgiye göre- Türkiye’de semt şubeciliğini ilk başlatan Yapı Kredi, “Akıllı Büyüme” stratejisi kapsamında son 3 yılda toplamda 124 şube açtı.
Akbank: Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Akbank’ın Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine verdiği destek kapsamında, ihracatçılar için geniş kapsamlı bir hamle başlattığını söyledi. Akbank İhracata Destek Hamlesi ile üretim aşamasından, gümrüklemeye, sigortadan, tahsilata kadar tüm aşamalarda ihracat yapmak isteyen KOBİ’lerin yanında olacak.
Türkiye Finans: Türkiye Finans Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak, “Siyasi istikrar ile ekonomik istikrar ilişkisini en iyi ortaya koyan tablo Türkiye ekonomisinin bugün ulaştığı noktadır. Türkiye’nin yakaladığı bu istikrar ve güven ortamı, Bankamızın en büyük hissedarı National Commercial Bank’ı da (NCB) harekete geçirmiş ve sermaye artırma kararımızda büyük rol oynamıştır” dedi.
DenizBank:
TEB: Türk Ekonomi Bankası (TEB), müşterilerine birikim yapmaları için yepyeni bir ürün sunuyor. 100 bin - 500 bin TL arasında mevduat sahibi müşterilerine ‘Fırsat Hesap’ ürünü ile daha kolay birikim imkanı sağlayan TEB, yeni hesap açan müşterilerine ise ilk ay için yüzde 10.5 ‘hoş geldin faizi’ sunuyor.
Finansbank: Finansbank’ın, Türkiye’deki girişimcilik ruhunu ve ekosistemini destekleme hedefi ile bu yıl ikincisini hayata geçirdiği “Geleceğin Patronları 2014” yarışması, sonuçlandı. 1.’liği kazanan proje Finansbank’tan 50.000 TL’lik işletme sermayesi ödülü aldı.
Garanti Bankası: Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen, uluslararası derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating’in (JCR ER) yaptığı kurumsal yönetim derecelendirmesinde, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne üstün derecede uyum gösterdiği belirlenerek 9.14 notunu aldıklarını belirtti.
Burgan Bank: Burgan Bank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Pınar Kuriş, bireysel bankacılık işlemlerini çok sık kullanan ve avantajlı koşullarla kredi kullanmak isteyen müşterileri için “Tatlı Paket”i hazırladıklarını aktardı.
HSBC: HSBC Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Taylan Turan, Türkiye’deki yükselen orta gelir grubunun ihtiyaçları için tasarlanan ‘HSBC Advance’ müşterilerine, hayatlarının her evresinde ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik günlük bankacılık, tasarruf ve bireysel kredi çözümleriyle birlikte; dijital kanallar, telefon bankacılığı ve şubelerde ayrıcalıklı hissedecekleri bir bankacılık deneyimi sunduklarını kaydetti.
İş Bankası: İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat İnce KOBİ’lere Özel Yeni Yıl Paketi’nde, 250.000.TL’ye kadar taksit ödemeli ticari kredi imkanının yanı sıra, ücretsiz çek karnesi, Şirket Kredi Kartlarına Maxipuan kazanma fırsatı gibi avantajları birarada sunduklarını ifade etti.
Fibabanka: VodafoneTürkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ve Fibabanka Perakende Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emre Ergun, Fibabanka’nın Vodafone ile yaptığı yeni kampanyasıyla şirketlere, 31 Mart 2015 tarihine kadar özel Fibabanka Bonus Business Kredi Kartı, yanında ücretsiz Lenovo tablet ve Vodafone Süper İnternet paketi hediyesiyle sunulduğunu belirtti.
TSKB: Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Escarus’un katkılarıyla hayata geçirilen “3. TSKB Sürdürülebilirlik Atölyesi”, ODTÜ’de düzenlendi. TSKB Hazine ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem İçel, ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler ile Mühendislik Fakülteleri’nin 3. ve 4. sınıflarından toplam 53 öğrencinin katıldığı atölyede öğrencilerin Sürdürülebilir Enerji Yönetimi konusunda gruplar halinde çalışarak sürdürülebilirliği farklı perspektiflerle ele aldığını anlattı.
Kuveyt Türk: Türkiye’de katılım bankacılığı sektöründe 25 yılı geride bırakan Kuveyt Türk, 3. Özel Sektör Ar-Ge Merkezi Zirvesi’nde Bankacılık ve Finans Sektörü kategorisinde Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarıyla ödül aldı.
ING Bank: ING Bank, “eski köye yeni âdet” getiren bankacılık anlayışıyla ezber bozmaya devam ediyor. “Turuncu Cumartesi” projesi ile ING Bank çalışanları, Cumartesi günleri mevcut ve potansiyel müşterileriyle vapurda, parkta, kafe ve restoranlarda biraraya geliyor.
HAZIR GİYİM VE MODA SEKTÖRÜ
Cem Negrin - Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı: 2015’in zorlukları olacak
Türk hazır giyim sektörü 2014’de Türkiye ortalamasının çok üzerinde büyüdü. Yine de Avrupa’nın ithalatındaki artış hızını yakalayamadı. 2014’de Avrupa’nın tüm dünyadan yaptığı hazır giyim ithalatı yüzde 9.4 arttı. Oysa, Türkiye’nin bu coğrafyaya gerçekleştirdiği ihracattaki artış hızı yüzde 7’de kaldı. Aradaki yaklaşık 2,5 puanlık fark, ihracatımıza eksi 500 milyon dolar olarak yansıdı
Türkiye olarak kalitemizi ispatlamış durumdayız. Yüzde 7 büyüme iyi bir oran. Ancak daha iyisini yapabilirdik. Avrupa pazarını takip ediyoruz. Sezona ilişkin daha iyi siparişler alacağımızı düşünüyoruz. İngiltere uçtu. Fransa ve Almanya’ya satışlarımız iyi gidiyor. Petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte Avrupalının hazır giyime ayıracağı bütçe artacaktır.
Hem içerde hem dışarda genel olarak işlerde bir soğuma var. Bu bizim endeksimize de yansıyor. Son aylara çok iyi girmedik. Karlılık endeksimiz yüzde 80’ler seviyesinde. Yani kritik seviyedeyiz. 2015’in zor bir yıl olacağını ön görerek, firmalarımızın daha dikkatli olmalarını ve mutlaka ihracat sigortası yaptırmalarını öneriyor.
adidas Originals: Pharrell Williams’ın, adidas’ın ikonik tasarımlarından Superstar Track Jacket ve Stan Smith sneakerlarına duyduğu hayranlık devam ediyor. Pharrell, adidas Originals = PHARRELL WILLIAMS koleksiyonu kapsamındaki yeni tasarımlarında klasik puantiye desenlerini yorumlayarak keyifli ve enerjik bir koleksiyon oluşturuyor.
ABDULLAH KİĞILI: Abdullah Kiğılı, gelenekselleştirdiği kalitesi, estetik ve özgün tasarımlarıyla bu sezon da stil sahibi erkeklerin ilk tercihi olacak. Kışın soğuk ve kasvetli havasına bürünmek istemeyenler, Abdullah Kiğılı’nın lüks ve maskülen havayı yansıtan kaşmir ağırlıklı ürünleriyle, bu kışı hem şık hem de sıcak geçirecek.
NIKE: Kobe Bryant, Kevin Durant ve LeBron James’ten sonra Nike’ın elit sporcuları arasına katılan yeni isim All-Star oyun kurucuKyrie Irving oldu. Sporcu için tasarlananilk ayakkabı KYRIE 1, Irving’in performans talebini karşılayacak şekilde tasarlandı.
U.S.Polo Assn.’den Ofis Şıklığı: 125 yıldır polo sporundan ilham alarak rahat ve şık bir yaşam stili sunan U.S. Polo Assn., tasarımları ile fark yaratmaya devam ediyor. Ofis çalışanları için tasarlanan rahatlık ile şıklığın buluştuğu kombinler konforlarıyla dikkat çekiyor.
Atasay Jou: Altını eğlenceli tasarımlarla birleştiren JOU, doğanın en zarif parçaları yaprak motiflerini mücevhere taşıdı.
MOBİLYA SEKTÖRÜ
İsmail Doğan - Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı: 2023 hedefi 10 milyar dolar ihracat
2014 3. çeyrek ihracat ve ithalat verilerine göre, 2013’ün aynı döneminde 1.556.416,353 dolar olan ihracat rakamı yüzde 13 artış göstererek 1.762.823,461 dolar’a ulaştı. Son 2 yıldır yüzde 16 büyüyen mobilya ihracatının önümüzdeki dönemde de bu yükselişe devam edecek. Gelecek 5 yıl içinde dünyada ilk 10 ihracatçı ülke içinde olunacak. Türk mobilya sanayisi 2023 yılında ise 10 milyar dolarlık ihracatı hedefliyor.
ERSA Mobilya: ERSA Mobilya Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Ata; “Neredeyse herkesin yaşamında yeri olan gri dolaplara renk katarak hayata geçirdiğimiz Wall serisi, Amerikan İç Mimari Dergisi’nin geleneksel düzenlediği tasarım yarışmasının eğitim kategorisinde birinci oldu” dedi.
SAMET: Türkiye’nin lider mobilya aksesuar markası SAMET ile tasarımcı Defne Koz & Marco Susani işbirliğinin ikinci ürünü olan kalkar kapak sistemleri MonoLift ve DuoLift; Türkiye’nin tasarımla markalaşmasına önemli katkılar sağlayan Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri’nde “İyi Tasarım” kategorisinde ödüle layık bulundu.
İstikbal: İstikbal, Avrupa’daki 61 ve 62’nci mağazalarını Almanya’nın Frankfurt ve Danimarka’nın Kopenhag şehirlerinde açtı. Boydak Holding CEO’su ve İstikbal Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Memduh Boydak, “Geçen aylarda Avrupa’nın Stuttgart, Hamburg, Nantes, Zürih, Brüksel ve Atina gibi pek çok şehrinde mağazalar açtık. Bu yıl açtığımız 25 mağazayla birlikte Avrupa’da toplam 62 İstikbal mağazasına ulaştık” dedi.
Alfemo: Türkiye mobilya sektörünün lider markalarından Alfemo, Orta Amerika’nın önde gelen ticaret merkezlerinden Panama’daki 2. Mağazasının kapılarını geçtiğimiz açtı. Alfemo Mobilya Genel Müdürü Ramazan Davulcuoğlu: “Alfemo halen 5 kıtada 60’ı aşkın ülkede konsept mağazaları ile hizmet veriyor” dedi.
Koleksiyon: Koleksiyon ailesinin en yeni üyesi olan Halia, farklı renk ve ayak seçenekleriyle yaşam alanlarında yerini almak üzere hazır. Halia. İtalyan tasarım ofisi Studio Kairos tarafından tasarlanan oturma ünitesi hem ofis hem de yaşam alanları için alternatiflere göre şekillenebiliyor.
Yataş: Yataş’ın son harikası “King Master 10.000” serisi, yatak çekirdeğinde bulunan ve aralıksız çalışan 10.000 adet akıllı yayı ile uyku sırasında vücudunuzun ihtiyaç duyduğu rahatlığı omurganızı destekleyerek sunuyor.
Doğtaş ve Kelebek: Doğtaş Kelebek Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, Doğtaş ve Kelebek olarak agresif büyümeye devam edeceklerini, 2022 yılı hedeflerinin sektör liderliği olduğunu belirtti.
PARAKENDE SEKTÖRÜ
Hulusi Belgü - Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı: Yabancı yatırımcının gözü AVM’lerde
Türkiye’de 81 ilimizin 57’sinde AVM var. İstanbul ve Ankara dışında Anadolu şehirlerimize baktığımızda buralarda AVM’ler insanımıza pek çok olanak sağlayabiliyor. İstanbul'la karşılaştırıldığında sosyal imkanların nispeten sınırlı olduğu Anadolu'da AVM'ler insanların sosyalleşebildiği, kültür sanat aktivitelerinden de yararlanabildiği mekanlar haline geliyor.
AVM'ler bulunduğu bölgelere değer katan yapılar olduğundan dolayı Anadolu'daki şehirlerimiz için AVM yatırımı talebi devam ediyor. 2014 yılı içerisinde toplam 13 yeni AVM açılarak toplam kiralanabilir alan büyüklüğü 9.8 milyon metrekareye ulaştı. 2015 yılında perakende sektöründe cirolarda artışın devam edeceği görüşündeyiz. Sektör her geçen gün büyüyor. 2015 ve sonrasında AVM'lerde yeniden yapılanma ve mimari güncellemeleri de görmeye başlayacağız.
AVM'lerde metrekare başına düşen ciro, Ekim ayında bu yılın zirvesine ulaştı. Verimlilik, hem İstanbul'da ulaştığı 793 TL hem de Anadolu'da ulaştığı 632 TL ile 2014’ün en yüksek düzeyini gördü. Metrekare başına verimlilik, hem İstanbul hem de Anadolu'daki alışveriş merkezlerinde 3 aydır yükseliyor.
İstinyePark: Perakende sektörünün lider markası olarak her yılı yenilikler ve dikkat çekici büyüme rakamlarıyla kapatan İstinyePark, 2014’te ‘kişi başına harcama tutarı’nı yüzde 14 arttırarak büyüdü. Mayıs ayında 100 milyonu bulan ziyaretçi sayısının ardından, 2014’te yıl bazında 17,35 milyon ziyaretçi rakamına ulaşan İstinyePark, toplam cirosunu da önceki yıla göre yüzde 12 artırdı.
Akasya Acıbadem: Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. projesi olarak sektöre farklı bir soluk getiren Akasya Acıbadem Alışveriş Merkezi, faaliyete başladığı günden bu yana İstanbul’un “Yeni Nesil Yaşam Merkezi” oldu. Uzun süredir Türkiye’ye girmeyi planlayan dünyaca ünlü pek çok marka Türk perakende sektöründeki yerlerini Akasya Acıbadem’de aldılar.
DeFacto: Akdeniz modasının önde gelen markası DeFacto, Perakende Günleri 14’e bu yıl ilk kez katıldı. DeFacto Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Perakende Grup Başkanı İhsan Ateş; “Kadınlarımız güzel olmak uğruna acı çekmesin. Biz hem ürün olarak hem de ekonomik olarak rahat olmayan modaya karşıyız.”
Capacity AVM: Bakırköy’ün en gözde alışveriş ve yaşam merkezlerinden Capacity AVM’nin yeni genel müdürü H. Barış Özcan oldu. Özcan; 13 yıllık profesyonel kariyerine 2001’de Bauhaus firması ithalat departmanında başlayarak 2013-2014’te Prime Development bünyesindeki Prime Mall Gaziantep projesinde alışveriş merkezi müdürlüğü görevine kadar uzun bir deneyimle oluşturdu.
Paşabahçe Mağazaları: Paşabahçe Mağazaları, AYD ve GFK işbirliğinde gerçekleştirilen “AVM’lerde Tüketicilerin Seçtiği 1 Numaralı Markalar” araştırmasında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da “dekorasyon-mobilya” kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.
TeknoSA: Teknoloji perakendeciliği sektörünün lideri TeknoSA, yeni nesil perakendecilik modeli omni-channel’da (çoklu kanal) Click & Collect uygulamasını tüketicileriyle buluşturdu. TeknoSA müşterileri, Click & Collect ile teknosa.com üzerinden verdikleri siparişlerini istedikleri mağazadan 1 saat içerisinde teslim alabiliyor.
Ankara Kentpark AVM: Güçlü marka karmasıyla Ankara’nın en çok tercih edilen alışveriş merkezi Kentpark AVM, Avm Partners’la el sıkıştı. Bu yeni işbirliğine göre bundan sonra Kentpark’ın yönetimi ve kiralamasını Avm Partners gerçekleştirecek.Avm Partners, Türkiye çapında tamamlanan ve devam etmekte olan 1.7 milyon m2’yi aşan kiralanabilir alan ile toplam 55 AVM ve karma kullanımlı projeye hizmet veriyor.