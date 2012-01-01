Yeni Patent Kanunu ile sektör hızlanacak

Kanunu çıkınca KOBİ'ler ve işletmeler markalarını daha hızlı tescil edebilecek. Üniversiteler patent başvurusu yapabilecek. Türk Patent Enstitüsü daha etkin hale gelecek, patent başvurularında araştırma inceleme çalışmaları uluslararası kuruluşlar yerine TPE tarafından yapılabilecek.





Torba Yasa içerisinde yer alan ve Patent Kanunu olarak bilinen yasa tasarısı TBMM’de bekliyor. Torba Yasa, Türkiye’de marka, patent, endüstriyel tasarım tescil süreçlerinin iyileştirilmesini kapsıyor. Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, sanayi, iş dünyası, yabancı sermayenin bu yasanın kanunlaşmasını sektörün gelişimi, büyümesi, katmadeğer üretimi açısından acilen beklediğini vurguluyor.

Kemal Yamankaradeniz, yeni kanunun sağlayacağı faydalar hakkında şu bilgileri veriyor: “Patent ve faydalı model yönünden bakarsak, Türkiye’de bugüne kadar üniversiteler, patentlerin ortaya çıkmasında çok fazla gündeme gelmemişti. Üniversitelerimizde çalışan öğretim üyeleri bugüne kadar patent müracaatını kendi adına yapıyordu, yeni Patent Kanunu ile üniversitelerimiz artık kendi başına müracaat edebilecek. Üniversite hocasının yaptığı buluş için üniversitenin patent başvurusu yapması lazım, üniversitenin patent sahibi, öğretim üyesinin ise buluşçu olması lazım. Şu andaki mevzuat buna maalesef izin vermiyor. Yeni düzenlemeyle üniversite öğretim üyelerinin yapacakları buluşlar üniversitenin kendisi adına bizzat müracaat edilerek koruma altına alınma imkanı ortaya çıkaracak.



Yeni Patent Kanunu’nda şu anda tanımlanmayan bazı tanımlar yapıldı, aynı zamanda üniversitelerde teknoloji transfer ofislerinin kurulması da öngörülüyor. Üniversitelerde üçlü bir yapı olacak; üniversite yönetimi, üniversitenin yönetimine bağlı teknoloji transfer ofisi ve üniversite öğretim üyesi. Öğretim üyesi buluşunu, teknoloji transfer ofisi vasıtasıyla patent müracaatına dönüştürecek ve dolayısıyla o buluş, üniversite adına korunma altına alınmış olacak. Elde edilecek gelirler, üniversite yönetimi, teknoloji transfer ofisi ve üniversite öğretim üyesi arasında üçe bölünecek. Üniversite yönetimi isterse kendisi için çok değerli bulduğu öğretim üyesinin paylarının buluşunun yüzde 60’ını kendisine de verebilir.

“Bugüne kadar Türkiye’deki yapıda, üniversiteler sadece yayın yaptılar, tez hazırladılar, üniversite öğretim üyesilerinin buluşları hiçbir korumaya tabi tutulmadan bütün dünyayla paylaşıldı. Böylece bizim yüzlerce patentli konumuz, hiçbir korumaya tabi tutulmadan aslında dünyanın kullanımına sunulmuş oldu. Bunlar üniversiteye, öğretim üyesine, ülke ekonomisine zarar veriyor. Yeni kanunla ciddi bir Ar-Ge ve inovasyon atılımı bekliyoruz, üniversitelerde zaten yapılıyor, en azından bundan sonra çok daha değerli halde yapılmış olacak. Üniversite öğretim üyeleri de bu işten karlı çıkacak. Bu iş bir motivasyon işidir. Üniversite öğretim üyesi bu işten para kazandığı zaman, üniversite yönetimi buradan daha iyi sonuç ürettiği zaman daha çok motive olacak. Böylece beyin göçünün geridönüşünü de sağlamış oluruz.”



KOBİ’ler de kazanacak

Kemal Yamankaradeniz, yeni Patent Kanunu ile şirketlerin ve KOBİ’lerin de kazanacağını, patent ve faydalı model süreçlerinin daha etkin hale geleceğini söylüyor: “Şirketlerimiz ve KOBİ’lerimizin patent süreçleri yaklaşık 1.5 yıl kısalacak. Bir patent belgesinin çıkması ortalama 3 yıl sürüyor, bu yasayla Türkiye’de bunu 1.5 yıla indirmeyi başarmış, sanayiciye çok büyük katmadeğer sağlamış olacağız. Patentler 20 yıl koruma ihtiva ediyor. Ayrıca daha küçük buluşlar, daha hızlı bir şekilde üretime dönüşebilecek olan buluşlar, 10 yıllık korumaya sahip faydalı modellerle korunabiliyor. Bugün faydalı modeller çok tercih edilmiyor, çünkü faydalı model taklitlerinde herhangi bir ceza uygulanmıyor. Bu yeni yasada suçun tanımı yeniden yapıldı, faydalı model taklidi yapanlar da suçun tanımına göre 20 bin liradan 1 milyon liraya kadar parasal ceza ödemek zorunda kalabilecek. Ağır parasal cezalar bu kanunla beraber gelmiş oluyor, hapis cezası kaldırıldı, yok.”



TPE daha etkin hale gelecek

Yeni Patent Kanunu’nun bir başka yeniliği ise Türk Patent Enstitüsü’nün (TPE) daha etkin konuma gelmesi. Yamankaradeniz anlatıyor: “TPE’nin kuruluş kanunu revize ediliyor, yeni uzman alımının önü açılıyor, hem patentler hem de markalar biriminde yeni uzmanlar istihdam edilerek süreçler hızlandırılacak ve daha uluslararası nitelikte işlem yapma seviyesine çıkarılacak. Aynı zamanda TPE başkanlığına araştırma ve inceleme süreçlerinin kurum bünyesinde yapılmasına olanak sağlayacak. Şu anda her yıl ortalama 3 bin seviyesinde yerli patent başvurusu, faydalı modellerle birlikte toplam 6-7 bin başvuru olacağını düşündüğümüzde ciddi bir uzman gereksinimi ortaya çıkıyor. Uluslararası araştırma kurumu olmak için TPE’de yaklaşık asgari 100 araştırma uzmanı istihdam etmek zorunluluğu var. Bu Türkiye’nin hem parasal menfaatinedir hem de sanayicilerimizin bu konuda daha hızlı sonuç almasının önünü açmış olacak. Yeni kanunla beraber artık bu araştırma ve incelemeler Türkiye’de yapılmış olacak.”

Faydalı model belgesi almaya hak kazanan buluşlarda bugüne kadar araştırma safhası olmadığına değinen Yamankaradeniz bu nedenle mahkemelerde çok geçerli bir belge olmadığını ifade ediyor: “Mahkemeler herhangi bir işlem yapmıyordu. Yeni kanunla beraber faydalı modellere araştırma zorunluluğu gelecek, bu araştırmayı Türkiye’de yaptığımız zaman daha hızlı araştırma yapma imkanına sahip olacağız. Araştırma sonucunda alınan faydalı model belgeleri herhangi bir bilirkişi raporuna ihtiyaç duymadan direkt mahkemeler bu belgelerle işlem yapacaklar. Cezai işlemler uygulanacak, malların toplatılması, gazetelerde ilan edilmesi, taklit ürünlerin üretildiği makinalara el konulması, taklit ürünlerin imha edilmesi gibi cezalar ve parasal cezalar da olacak.”



Hızlı marka tescili geliyor

Kemal Yamankaradeniz markalar, endüstriyel tasarımlar ve coğrafi işaretler için de bir takım düzenlemelerden sözediyor: “Markalar için yayınlar bundan sonraki ortamlarda hergün marka bülten yayınlaması yapılabilecek. Şu anda TPE başkanlığı aylık marka bülteni yayınlıyor. Yeni düzenlemeyle aylık marka bülteni hergün yayınlanabilecek, dolayısıyla bu marka süreçlerini hızlandıracak, belgeler daha hızlı verilebiliyor olacak. Bülten değerlendirmelerine yapılan 6 aylık itiraz süreci 3 aya düşürüldü. Dolayısıyla tasarım belgesinin bağlanma süresi 3 ay kısaltıldı. 6-7 ayda marka belgesi verilebilecek, daha önce 14-15 ayda veriliyordu. Patentlerin belge bağlanma safhası 3 yıldan 1.5 yıla düşmüş olacak. Tasarımın belge bağlanması 6-7 ayda alınabilecek. Markalar 10 yılda bir yenilenerek sınırsız olarak uzatılabiliyor, sürekli takip edilebiliyor, tasarımlarsa 5 yılda bir yenilenmek üzere 25 yıl süreyle korunabiliyor. Coğrafi işaretlerde yayın ücretleri çok yüksek, orada da yayınlar mahalli gazetelerde yayınlanarak, kurum veya kuruluşun ikematgahının olduğu mahalli gazeteden yapılacak ilanla ilan süresi başlamış olacak, itirazlar 3 ayda yapılabilecek. Daha önce ulusal gazetelerde yayınlanma zorunluluğu vardı, o da çok pahalıydı.”



Mutlaka danışman kuruluşla çalışılmalı

Aynı zamanda MÜSİAD Başkan Yardımcısı olan Kemal Yamankaradeniz, KOBİ’leri, sanayicileri uyarıyor: “Mutlaka bir danışman kuruluşla çalışmaları gerekir, danışmanlık hizmeti almayan kuruluşlar takipte ve belgelendirme sürecinde ciddi sıkıntılar yaşıyor. TPE başkanlığı tarafından yetkilendirilmiş marka ve patent vekillerinin tercih edilmesini öneriyoruz. Yeni kanunda buna yönelik 7 maddelik bir düzenleme var: Marka ve patent vekilliği yapmak isteyen, üniversite mezunu olmak, TPE’nin açtığı sınavı kazanmak ve meslek icrası için de en az 1 yıl marka ve patent vekilinin yanında staj yapmak zorunda. Bunun yanında marka ve patent vekillerine disiplin hükümleri getiriliyor. 2012 sonu itibarıyla 350 civarında Türkiye’de marka ve patent vekilliği yapan kurum ve bu kurumlarda 1000’in üzerinde vekiller var. Marka ve patent vekili mesleğini icra ederken almış olduğu işin müracaatlarını yapmamak, kendi çıkarı için kullanmak, marka patent vekili olmadığı halde suistimale sebebiyet vermek, bunların hepsi ağır cezai müeyyideler içeriyor. Meslek mensubuysa ihtar, uyarı, meslekten men cezası, meslek mensubu değilse savcılığa suç duyurusunda bulunulup TCK’nın ilgili hükümleri var. Hapis cezası dahil olmak üzere sahtecilikten cezai hükümler uygulanacak. Amaç sektörün saygınlığını arttırmak. KOBİ’lerin menfaatlerini daha korunur hale getirmek. Nitelik arttıkça işadamlarına yapılan hizmetin niteliği de artacak.”

Kemal Yamankaradeniz yeni Patent Kanunu’nun yasama döneminin ilk ayında TBMM’de onaylanarak yürürlüğe çıkmasını beklediklerini ifade ediyor. Yamankaradeniz, Destek Patent’in yeni hedeflerinden de sözediyor: “Yeni şube açılımlarımız olacak. Şu anda İstanbul’da 3 tane, Bursa, İzmir, Ankara, Konya, Adana ve Gaziantep’te olmak üzere 9 şubemiz var. Karadeniz Bölgesi’nde Trabzon veya Samsun’da 1 yeni bölge temsilciliği, Kayseri ve Denizli’de 2 yeni şube açmayı düşünüyoruz. Yılda 12 bin civarında marka belgelendirmesi yapıyoruz, 2014 yılında bu rakamı 15 bine çıkarmayı hedefliyoruz.”

