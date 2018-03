Yenilikçi Üniversiteler

KTO Karatay Üniversitesi’nin odaklandığı meslekler; Geleceğin favorileri

“Türkiye’de ve dünyada adından sözettirme” hedefiyle KTO Karatay Üniversitesi’nin gözü gelecekte. CERN’e tam üyeliği bulunan KTO Karatay Üniversitesi, “Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği”, “Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik”, “Sosyal Hizmet” ve yeni açacağı “Enerji Yönetimi” bölümü ile fark yaratıyor.

Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından Temmuz 2009’da kurulan; ilk öğrencilerini 2010–2011 eğitim öğretim yılında kabul eden KTO Karatay Üniversitesi, 1882 yılında kurulan ve bugün 20 bin civarında üyesiyle Türkiye’nin en eski ve köklü odalarından biri olan Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından destekleniyor.

KTO Karatay Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi olmak üzere 4 fakülte, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimleri Enstitüsü olmak üzere 2 Enstitü, 1 Adalet Meslek Yüksekokulu, 4 Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne sahip. 123 kadrolu akademik, 50 kadrolu idari personeliyle KTO Üniversitesi’nde lisanüstü öğrencileriyle birlikte toplam 2 bin 200 öğrenci öğrenim görüyor. Gelecek vizyonlarını “Türkiye’de ve dünyada adından sözettirmek” olarak açıklayan KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer Torlak, “Öğrencilerimizi teknik yetenek, yabancı dil hakimiyeti, sosyal beceri ve ahlaki özellikleri açısından geliştirecek bir eğitim-öğretimle, iş bulma kaygısı olmayan, toplumda alanlarında liderlik yapabilecek duruma getirmek bizim için çok önemlidir” diyor.

Konya Ticaret Odası’nın kurduğu bir üniversite olması nedeniyle KTO Karatay Üniversitesi’nin işdünyasıyla işbirliklerinin çok daha güçlü olabileceğini aktaran Torlak, Türkiye ve Türkiye’nin hinterlandını hesaba katarak, ülke ekonomisi ve ihtiyaçlarını düşünerek geleceği inşa edebilecek bölümleri açmaya odaklandıklarını anlatıyor: “2 yıl önce ‘Sosyal Hizmet Bölümü’, geçen yıl ise ‘Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü ile Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü’nü açtık, bu yıl da Enerji Yönetimi Bölümü’nü açtık.”



Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği: Özellikle mühendislik fakültesi akademik personelinin önemli kısmının yurtdışı doktoralı önemli isimlerden oluştuğunu belirten Torlak, nicelik ve nitelik olarak proje yatkınlığı yüksek akademisyenlerle Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü’nün Konya özelinde otomotiv ve uzay sanayisi başta olmak üzere çok ciddi kazanımlar ve katkılar sağlayabileceğine, Türkiye ve dünyaya adını duyuracak çok önemli projelere ve işlere imza atacağına inandığını aktarıyor.



Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü: Dünya üzerindeki ülkelerin ekonomilerini oldukça zorlayan alanlardan sosyal güvenliğin önemine değinen Torlak, önümüzdeki dönemlerde sosyal güvenlik uzmanlarına çok ciddi bir ihtiyaç duyulacağını vurguluyor ve Türkiye’de sigortacılık alanında talebin henüz doygunluğa ulaşmadığını, özel ihtisas sigortacılığının da hızla geliştiğini anlatıyor: “Özel ihtisas sigortacılığı; bireysel emeklilikten, iş sağlığı ve güvenliğine kadar oldukça geniş bir alan. Soma’da yaşadığımız acı bir olay var, insan kaynağımızı kaybettik. Türkiye’de ihtisas sigortacılığı gelişecek.”



Sosyal Hizmet Bölümü: Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü’nde 20 öğrenci, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü’nde 10 öğrenci bulunduğu bilgisini veren Torlak, bir önceki yıl okula kazandırdıkları Sosyal Hizmet Bölümü’nden sözediyor: “Öğrencilerimiz 2. sınıfta eğitim-öğretim görüyor. Bölümde şu anda 60 öğrencimiz var.”



Enerji Yönetimi Bölümü 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı’nda açılıyor: Ülke ekonomisinde enerjinin önemine dikkat çeken Prof.Dr. Ömer Torlak, yine Türkiye’de bir ilk olarak açtıkları Enerji Yönetimi Bölümü’ne önümüzdeki yıl öğrenci alacaklarını açıklıyor: “Sektör temsilcileriyle yaptığımız görüşmelerde, kendi iç değerlendirmelerimizde; mühendislik formasyonuna sahip nitelikli insan kaynağı yanında enerji yönetimi, enerji işletmeciliği, enerji ekonomisi, enerji hukuku alanlarında yetkin, belirli birikime sahip, mühendislik formasyonunda olmayan kişilere de sektörün ihtiyacı olduğunu gördük. Buradan yola çıkarak bu bölümü kurduk. 30 öğrenci kontenjanımız mevcut, bu öğrencilerimizin tamamını burslu almayı planlıyoruz. Mütevelli Heyetimiz’in de desteğiyle bu bölüme daha yüksek puanlı öğrenci alacağız.”



Yüksek lisans ve doktora programlarında somut faydaya verilen önem: Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İşletme tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında mümkün olduğu kadar uygulamaya ağırlık vermeye çalıştıklarını aktaran Torlak, uzmanlık yüksek lisans programları olan Muhasebe ve Denetim’den sözediyor: “Bu bölümde muhasebe ve denetim alanında uzmanlaşmak isteyenlerin yanısıra kamu gözetim kurumunun akredite ettiği kuruluşlar veya üniversitelerde sertifika almış olanların yüksek lisans tamamlamalarına imkan verebiliyoruz. Önümüzdeki eğitim-öğretim yılında özel ve kamu hukuku alanlarında da yüksek lisans programlarımızı açacağız. Fen Bilimleri Enstitümüz’de mimarlık alanında yüksek lisans ve doktora, bilgisayar ve elektronik alanında yüksek lisans programlarımızda öğrenim devam ediyor. Önümüzdeki eğitim-öğretim yılı için inşaat mühendisliği bölümü yüksek lisans ve doktora programlarımıza öğrenci alacağız. Bu programlarda somut, projeye, katkıya dönüşebilecek çalışmalara önem veriyoruz.”



Sanayi-üniversite işbirliği sıkı ve sağlıklı olmalı: Sanayi-üniversite işbirliğinin sıkı ve sağlıklı olması gerektiğine inanan Torlak, geçen ay iş dünyası-üniversite buluşmalarının ilkini gerçekleştirdiklerini ve yoğun ilgi gördüklerini anlatıyor: “Bundan sonraki iş dünyası üniversite buluşmalarını, sektörel bazlı, aile işletmelerinin sorunlarını konuşma, Türkiye veya Konya’nın herhangi bir sektörünün ihracat problemlerini konuşma gibi belli bir tema üzerinde sürdürmeyi planlıyoruz.”



Kuluçka Merkezi açılacak: Bir kuluçka merkezini oluşturmak için öğrencilerin zihinsel olarak efor sarfedebileceği bir tasarım olarak kurgulamak, iş dünyasında özellikle inovasyon ve Ar-Ge konusunda kafa yoran, tecrübeli, birikimli Konya içinden ve dışından insanları da yoğun bir şekilde getirmek gerektiğini belirten Torlak, önümüzdeki yıl kuluçka merkezini hazırlayacaklarını açıklıyor: “5 SAN-TEZ Projesi tamamladık, 6. SAN-TEZ Projemiz gündemde. Bilimsel yayın ve laboratuvar kapasitemizi geliştirmeye çalışıyoruz.”



CERN’e tam üyeliği olan tek üniversite: “Aynı zamanda merkezi İsviçre’de bulunan bilimsel araştırma merkezi CERN’e tam üyeliği olan Türkiye’de tek üniversiteyiz” diyen Torlak, şunları dile getiriyor:“Üniversitemizle CERN-ALICE Deneyi arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Orada fizik kökenli bir öğretim üyesi arkadaşımız ALICE Deneyi’nde çalışıyor. Bu üyelik kapsamında Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’ndan da destek beklediğimiz bir proje yakında hayata geçecek. Projeyle öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz CERN’de çalışma imkanı bulabilecek.”



Uluslararası üniversitelerle işbirliği: KTO Karatay Üniversitesi, ERASMUS Programları çerçevesinde öğrencilerine Avrupa Birliği(AB) üyesi ülkelerin anlaşmalı üniversitelerinde 3-12 aylık dönemlerde eğitim alma fırsatı sunuyor. Torlak, geçen yıl ABD, Washington’daki George Mason Üniversitesi’nde bazı öğrencilerinin yaz stajı yaptıklarını, bu yıl da isteyen öğrencilere bu imkanı sağladıklarını kaydediyor: “Avrupa Yüksek Öğretim Alanı etiketimiz mevcut, diploma etiketi alma sürecimiz devam edecek. Bu yıl ilk mezunlarımızı vereceğiz. Mezunlarımız bu diploma etiketiyle birlikte Avrupa’nın her yerinde kabul gören bir belgeye sahip olacak.”



Tıp Fakültesi yakında açılacak: Torlak, sağlık alanında Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, 4 yıllık Sağlık Meslek Yüksekokulu olarak Hemşirelik programı kurma izinleri bulunduğunu, ilk etapta Tıp Fakültesi kuracaklarını açıklıyor.



Eğitimler Eylül 2014’te başlıyor, OTOMOTİV meraklıları;

‘IŞIK’TA BULUŞACAK



Gerek tarihi gerek eğitiminin niteliğiyle Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri arasında yer alan Işık Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi’nde otomotiv meraklılarına sertifika programı düzenliyor. Geçen yıl başlayan ve bu yıl da sürdürülen Otomotiv Tasarım Sertifika Programı’ndan sonra yine Türkiye’de ilk kez Endüstriyel Tasarım Çamuru ile Otomotiv Modelleme Tekniği Programı’na Eylül 2014’te başlanıyor.

Otomotiv Tasarımı Sertifika Programı; Türkiye’de ilk kez geçen yıl Işık Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde düzenlendi, yeni dönem eğitimleri de 6 Eylül 2014’te başlıyor. Program, endüstri ürünleri tasarımcılarını, otomotiv endüstrisinin ihtiyaç duyduğu tasarımcılar olarak yetiştirmeyi amaçlarken, makine ve otomotiv mühendislerini de aynı platformda biraraya getirmek suretiyle disiplinler arası ilişkinin boyutlarını ortaya koymayı hedefliyor.

Programın gelişimini ve yeni projeleri Işık Üniversitesi Öğretim Görevlisi M. Cem Drahşan ile konuştuk. Projenin içeriğini A’dan Z’ye hazırlayan ve kullanılacak materyallerin seçimini gerçekleştiren Drahşan, Işık Üniversitesi markası altında sektöre önemli katkı sağlayacak nitelikte bir sertifika programı düzenlendiklerini aktarıyor: “Başka üniversitelerden gelen ve maksimum 8 öğrenci kontenjanı ile programı yürüttük. 6–7 haftası teorik, yine 6- 7 haftası çamur modelleme tekniğiyle eğitimlerimizi tamamladık. Ciddi bir talep aldık ve sözkonusu programa Eylül ayında tekrar start vereceğiz, başka yeni programları da yine Eylül ayında devreye sokacağız.”

Program, bir aracın tasarımındaki tüm basamakları içeren bir proje geliştirme planı üzerine oturtulmuş olup katılımcılar belirlenecek markanın kurum kimliğini gözeterek seçilecek kategoride tasarımlarını yapıyor.



Yeni program devrede

Programı Türkiye’de “ilk” yapan özelliklerden biri de kullanılan materyaller. Zira; endüstriyel tasarım çamuru özel bir malzeme ve mikro mertebesinde hassasiyet ile çalışılabiliyor. Programa sadece otomotiv, makine, endüstri mühendisi veya öğrencisi olanlar katılabiliyor.

Drahşan, yeni açacakları Endüstriyel Tasarım Çamuru ile Otomotiv Modelleme Tekniği Programı’na ise meraklı olan tüm kişilerin katılabileceğini açıklıyor: “Otomotive meraklıları tüm girişimci, yatırımcı veya ilgilileri bu programa bekliyorum. Talep de bu yönde olduğu için ilgi çeken bir program olacağını öngörüyoruz. Bu programda eğitimleri 6 ila 8 hafta da tamamlayacağız. Sürekli Eğitim Merkezi’nin varoluş felsefesine uygun bir program olduğu için meraklılar hafta sonu veya iş çıkışı bu alanda sertifika sahibi olabilecek veya ilgilenenler bu alanda nitelik kazanacak.”

Programa özelikle yan sanayide faaliyet yürüten veya hizmet veren firmalardaki ilgilerin alaka göstereceğini kaydeden Drahşan, yine Eylül’de ‘Endüstriyel Tasarım Çamuru ile Ürün Modelleme Tekniği’ programını devreye almak istediklerini paylaşıyor. Her iki programda da katılımcılar, program bitiminde çizim ve çamur modelleme ‘’Clay Modeling’’ tekniklerini de kullanarak kendi araçlarını tasarlayabilecek seviyeye geliyor.



Işık’tan çocuklara özel eğitim

Yine Cem Drahşan’ın yürüttüğü bir diğer eğitim programı ise Dizaynır Kids (Tasarımcı Çocuk Atölyesi Programı). Geçen yıl bu alanda eğitime başlayan Işık Üniversitesi, 8- 11 yaş arasındaki çocukları tasarım ile tanıştırırken aynı zamanda çocukların portatif takım tezgahlarında delme, zımparalama gibi aktiviteler ile motor becerilerini geliştiriyor. Çocukların araç kullanmaya meraklı olduğunun altını çizen Drahşan, Dizaynır Kids Car denilen yeni bir program için çalıştıklarını ve çocuklar ile araç tasarlayacaklarını duyuruyor.



İnsanı anlamaya odaklı eğitim Üniversitesi

İnsanı anlamaya odaklı yenilikçi eğitimini fiziki koşullarla da taçlandıran Üsküdar Üniversitesi, davranış bilimleri ve sağlık alanında Türkiye’nin tek tematik üniversitesi olarak sektörde farklı bir kulvar yaratıyor.

Üsküdar Üniversitesi Türkiye’nin ilk ve tek tematik üniversitesi olarak kuruldu. Üniversite özgün kurumsal kimliğini Davranış Bilimleri ve Sağlık alanına odaklanmasından alıyor; geleceğin psikologlarını, genetikçilerini, mühendislerini, filozoflarını, iletişimcilerini ve sağlıkçılarını yetiştiriyor.

Rektör Prof.Dr. Nevzat Tarhan, Türkiye’de yeni bir eğitim modelini hayata geçirdiklerini, 2013 ders programına dahil ettikleri “Proje Kültürü ve Üniversite Kültürü” dersleri ile farklıklarını bir kez daha ortaya koyduklarına dikkat çekiyor.

“Proje Kültürü ve Üniversite Kültürü” dersleri ile mezun olmadan önce TÜBİTAK’a proje üretebilir bilimsellik düzeyinin her bir öğrenciye kazandırılması anlamına geliyor. Üniversite aynı zamanda ‘Üniversite Kültürü’ dersi kapsamında 100’ü aşkın farklı etkinliği de üniversitenin bünyesine taşıyor. Akademik ve reel sektörden alanının otorite isimleri üniversitenin öğrencileriyle buluşuyor, “Kredi sistemi”ne dahil edilen bu etkinliklerde öğrenciler insana dair aldıkları eğitimi birebir değerlendirme ve inceleme fırsatı yakalıyor. Rektör Nevzat Tarhan, “Böylece üniversitenin insanı anlamaya odaklanan eğitimini pekiştiriyoruz” diyor.



Yeni öğrenci alacak bölümler dikkat çekici

Üsküdar Üniversitesi, yenilikçi ve girişimci bir üniversite. 2014 yılı içerisinde mevcut program sayısını 42’ye çıkaran Üniversitede; 4 Fakülte, 1 Sağlık Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü ve 21 Bölüm bulunuyor. Üniversite’nin bu yıl açtığı ve 2014-2015 öğretim yılı için ilk öğrencilerini alacağı proğramlar şunlar:

- ‘İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’ bünyesinde; Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile Sosyoloji bölümleri,

- Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde; Endüstri ve Sistem Mühendisliği bölümü,

- Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde; Dil ve Konuşma Terapisi ile Odyoloji bölümleri,

- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde; Ağız ve Diş Sağlığı, Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi (İÖ), Diş Protez Teknolojisi, Eczane Hizmetleri, İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ), Odyometri (İÖ), Perfüzyon Teknikleri (İÖ), Radyoterapi, Sosyal Hizmetler (İÖ), Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama programları, Nevzat Tarhan, öğrenciye sağlanan eğitim imkanlarının önemli olduğunu belirterek, yeni yerleşkeyle birlikte 31 laboratuvar ve 18 araştırma ve uygulama merkezinde davranış bilimleri alanında benzersiz bir eğitim sunduklarının altını çiziyor.İstanbul’un Avrupa ve Asya yakalarının tam ortasında yer alan Üsküdar Üniversitesi’nin yerleşkeleri Altunizade ve Üsküdar Merkez hattı boyunca yayılıyor. Çarşı, Altunizade Kuzey ve Altunizade Güney yerleşkeleriyle merkezi lokasyona sahip olan Üniversite’nin klinik uygulamaları ise Ümraniye’deki NPİSTANBUL Hastanesi, Etiler ve Feneryolu’ndaki NPSUAM Poliklinikleri’nde gerçekleşiyor.

Öğrenciler toplamda 39 bin metrekare eğitim alanı ile 37 bin metre kare sağlık alanında eğitim görüyor. Yapımı devam eden ve bir yıl içerisinde tamamlanması planlanan 200 yataklı Nöropsikiyatri Hastanesi öğrencilerin uygulama dünyasını genişletecek.



Sektörde fark yaratan eğitim anlayışı

Üsküdar Üniversitesi’nin eğitim sektöründe yarattığı farklılık önemli. Nevzat Tarhan, farklılığın altını şöyle çiziyor: “Her zaman bilime ve araştırmaya dair yeni kavramları ortaya koyuyor ve tartışmaya açıyoruz. Örneğin ‘Nöropazarlama’, ‘Nöropsikofarmakoloji’, ‘Biyomühendislik’ gibi kavramlara dair düzenli çalışmalarımız multidisipliner eğitim anlayışımızı destekledi. Bu çalışmalarla psikoloji–sağlık–iletişim-biyomühendislik–genetik–felsefe alanlarında ortak çalışma imkânlarını sunduk. Günümüzün ve geleceğin ilgi odağı Nöro–Bilim alanında fakültelerimiz ve araştırma merkezlerimizle davranış bilimleri literatürlerine girecek çalışmalara imza attık. Bu yıl faaliyete geçirdiğimiz Dünyanın 3. Nöropsikofarmakoloji Araştırma Merkezi olan ‘Nöropsikofarmakoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde beyin hastalıkları tedavilerine yönelik umut verici ve önemli bulgular elde ettik. İletişim Fakültesi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Nöro–Pazarlama zirveleriyle de bu alanda öğrencilerimize ve profesyonellere ışık tutacak çalışmalar yaptık.”



İlk mezunlar

Üsküdar Üniversitesi, bu yıl ilk mezunlarını verdi. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan 2 yıllık eğitimi başarıyla tamamlayan 270 öğrenci diplomalarını aldı. Tarhan mezuniyet kriterlerini şöyle özetliyor: “Mezun öğrencilerimizin alanında uzman, bilime ve toplumuna katkı sunan, nitelikli bireyler olarak mezun olmalarını hedefliyoruz. Hastane –üniversite işbirliği, laboratuvar ve araştırma merkezlerimizle her öğrencimizi teorik bilginin yanı sıra uygulama çalışmaları ile mesleğe hazırlıyoruz. Bu sayede mezunlarımız mesleğe adım atarken meslektaşlarından bir adım önde başlama olanağı yakalıyor. Biz öğrencilerimizin kariyer planlaması ve yönlendirmesini henüz okuldayken yapıyoruz. Bu amaçla deneyimli isimlerden oluşan Kariyer Planlama Merkezi oluşturduk. Burada öğrencinin kendini ve yeteneklerini tanımasına olanaklar tanıyor, geleceğe yönelik planlamayı birlikte yapıyoruz. Tüm fakültelerin öğrencileri için grup bünyesinde staj ve iş olanakları sağlanıyor. Öğrencilere hastane, poliklinik, araştırma merkezleri ve laboratuvarlarda mezun oldukları bölüm, yetenek ve ilgi alanlarına göre kariyer seçenekleri de sunuluyor. Bu açıdan Üsküdar Üniversitesi’nden mezun olan öğrenciler gelecekteki meslektaşlarından bir adım daha önde olacaklar.”



Üniversitede her iki öğrenciden biri burslu

Üsküdar Üniversitesi’nde her iki öğrenciden biri burslu olarak eğitim-öğretim görüyor. ÖSYM burslarının yanı sıra farklı kategorilerde çeşitli burs imkanları sunuluyor. Tercih bursu ile öğrenciler ücretli programlarımızın birinci tercihte yazıp yerleştiklerinde yüzde 25, ikinci tercihte yüzde 15, üçüncü–dördüncü ve beşinci tercihte yüzde 10 indirim alabiliyor.

Üsküdar Üniversitesi’nin lisans programlarına ÖSYS sonuçlarına göre, ilk 1000 içerisinden kayıt yaptıran öğrencilere, lisans eğitimi ve başarılarına katkı olarak akademik yıl süresince aylık 500 TL, TÜBİTAK’ça tespit edilen uluslararası yarışmalarda altın, gümüş ve bronz madalya alan ve ödül aldıkları alandaki tam burslu bölüm ve programlara kayıt yaptıran öğrencilere de eğitim-öğretim dönemlerinde aylık 300 TL burs veriliyor.



Dünyanın saygın üniversiteleriyle işbirliği

Üsküdar Üniversitesi hazırlık öğrencilerine dünya standartlarında bir eğitim sunuyor. Üsküdar Üniversitesi İngilizce hazırlık programı ALFSI ve uluslararası anlaşmaları ile öğrenciler çok sayıda avantaja sahip olmaya devam ediyor. Üsküdar Üniversitesi Hazırlık programı olan ALFSI; İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, İspanya, Almanya ve hatta Çin’de yer alan üniversite, enstitü ve akademiler ile yapmış olduğu anlaşmalar ile öğrencilerine hazırlık eğitiminden, yüksek lisansa kadar imkanlar sunuyor. Böylece öğrenciler isterse hazırlığa, isterse akademik programlara katılabiliyor veya yaz dönemini kısa süreli programlar ile değerlendirebiliyor. Dünyanın Doğusundan Batısına, Kuzeyinden Güneyine kadar Kenya, Çin, Belçika gibi ülkelerden öğrenciler üniversitede eğitimlerine devam ediyor.