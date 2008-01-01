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Yıldız Teknopark geleceğe hazır

Projelerle büyüyecek: Yatırım programları hazır, projeler yürütülüyor, altyapı için bina yatırımları son sürat devam ediyor. Zira Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark’ı 2014 yılında hem fiziki, hem Ar-Ge istihdamı hem de yürüttüğü projelerle Türkiye’nin en iyisi olmak istiyor.

Türkiye’de Ar-Ge kavramının hayat bulduğu Teknoparklar, üniversite sanayi işbirliğinin potansiyel gücünü ortaya çıkaracak nitelikte gelişiyor.
Kuruluşu 2003 ama 2008 yılından sonra hızlı gelişim sürecine giren Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Türkiye’nin sayılı ArGe merkezlerinden  biri oldu. 50 bin metrekareyi bulan alanında ağırlıklı yazılım sektörü olmak üzere 180 işletmeye ev sahipliği yapan Teknopark’ta yaklaşık 3 bin kişi istihdam ediliyor. Sözkonusu bilgiler bugüne ait.
Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark’ının gelecek planlaması ise iddiasına uygun projelerle çiziliyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İsmail Yüksek, 2014 yılının Teknopark için büyüme iddiasını sürdüreceği yıl anlamına geldiğini belirterek inşaat çalışmalarının devam edeceğini ve 20 bin metrekareyi bulan bir alanın daha yatırımcılara tahsis edileceğini aktarıyor. Yeni alanda da yaklaşık 2 bin yeni Ar-Ge mühendisinin  çalışması hedefleniyor.

Yazılım üssü kuruluyor
İsmail Yüksek, Davutpaşa’daki yerleşkede Türk Hava Yolları (THY) ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nin katılımı ile Türkiye’nin stratejik yazılımlarının yer alacağı güçlü bir yazılım  üssü kuracaklarını  açıklıyor. Sözkonusu alandan yapılacak yazılımları dünyaya ihraç etmek istediklerini aktaran Yüksek, “Sözkonusu yatırım toplam 40-50 milyon doları bulacak. Bu yatırımla Türkiye’nin  yazılım ihracatını da artırmak istiyoruz” diyor.
Yatırım ile THY’nin kendi yazılım ihtiyaçları, dünyadaki diğer hava yollarının ihtiyaçları, rezervasyon şirketleri ile otel ve diğer hizmetlerin yazılım ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Sözkonusu işbirliği içinde TÜBİTAK, Havelsan, İstanbul  Teknik Üniversitesi de yer alıyor. Yüksek, yatırımın  daha sonra farklı ülkelerde ofisler açarak büyütüleceğini ifade ediyor. Yatırım için daha önce arama konferansı yaptıklarını anlatan Yüksek, şu bilgileri veriyor: “Türkiye’de alanında dev olan yatırımcıları çağırdık. Onlara yüzde 1’lik veya 5’lik ortaklık önerdik  ve sonuçlara göre bina yatırımını  gerçekleştirdik. Kurulacak şirket içinde 500 mühendis istihdam edilecek.

Süper bilgisayar yatırımı geliyor
İsmail Yüksek, Teknopark’ı farklılaştıracak bir diğer yatırımın ise “süper bilgisayar olduğunu söylüyor. Türkiye’de süper bilgisayar sıkıntısı yaşandığını aktaran Yüksek, şu  bilgileri  veriyor:  “TÜBİTAK’ta Türkiye’nin ihtiyaçları için kullanılan bir adet bilgisayar var. Bir emsali de İstanbul Teknik Üniversitesi’nde bulunuyor. Ama çeşitli nedenlerle sözkonusu bilgisayar aktif çalışamıyor. Güney Kore ziyaretimizde süper bilgisayar imal eden firmalar ile görüştük. Yatırımı  hayata geçirmek için  harekete geçiyoruz. Yaklaşık 5 milyon dolar maliyetle yatırımı Türkiye’ye kazandıracağız.”
Büyük ölçekli veriyi işlemeyi sağlayan Süper Bilgisayar için işadamlarından da yatırım teklifi aldıklarını aktaran Yüksek, “İşadamımız sözkonusu yatırımı taahhüt etti ve sistemi kurmamızı istedi. Davutpaşa’da 400 metrekare alanı bu yatırım için tahsis ettik.
İşadamımız  yüzde 12 ortak oldu. Haziran gibi binayı bitireceğiz ve sistemi kuracağız” diyor.
Türkiye’de TV kanallarının film ve  animasyonları  yurtdışına yaptırdığına dikkat çeken Yüksek, yatırım ile artık yurtdışına gidişi engelleyeceklerini ve askeri projeler dahil, birçok konuda süper bilgisayarın kullanılacağını söyledi.
Süper bilgisayar yatırımının aynı zamanda e-devlet projesinde önemli bir görev üsteleneceğini  de aktaran Yüksek, konuya ilişkin şu bilgileri verdi: “edevlet projesinde yazılımlar önemli ama bunu taşıyacak sistem bir o kadar önemlidir. Süper bilgisayar ile Teknoparkımız e-devlet projesinin altyapı merkezi olacak. Hem THY projesi hem de süper bilgisayar ile Güney Kore’deki e-devlet projesini yürüten ekibi Türkiye’ye getirmeyi düşünüyoruz. Tersine beyin göçünden ziyade beyin satın alacağız.”

Yandex yatırımını Türkiye’ye yapacak
Teknoparkın bir diğer projesi de şu: Rus arama motoru Yandex’in Türkiye üzerinden hizmet verme konusunda kendileri ile görüşmeler yaptıklarını aktaran Yüksek, bunun için Türkiye’de  Yandex Akademi’yi kurmak istediklerini belirtti.
Yüksek, YTÜ’den bir ekibin Rusya’ya gittiğini ve Yandex Akademi’yi ziyaret ettiğini aktardı. Yüksek, “Proje henüz istediğimiz aşamaya gelmedi ama YTÜ olarak bu projenin içinde yer alacağız. Proje hayat bulursa Ruslar Türk mühendislerine eğitim verecek ve yaklaşık 500 kişinin istihdam edilmesini amaçlıyoruz” diye konuşuyor.

İkitelli Teknopark Haziran’da açılıyor
Avrupa Yakası’nda sanayi içerisinde teknopark bulunmuyor. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan Demirciler Sanayi Sitesi Başkanı Mustafa  Topçuoğlu’nun girişimleriyle  Yıldız Teknik  Üniversitesi’nin  Teknopark’ı İkitelli’de de faaliyet yürütecek. İnşaat çalışmalarında  sona gelinen projenin  Haziran ayında bitmesi hedefleniyor. Bölgede henüz kendilerini istedikleri gibi ifade edemediklerinin  altını  çizen İsmail Yüksek, “İkitelli’de ekip oluşturuyoruz ve kendimizi tanıtmak istiyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İstanbul Sanayi Odası’nın desteğiyle İkitelli’de önemli projeler hayata geçireceğiz” diyor.

Uygulamalı mühendislik kuruluyor
Uygulamalı mühendislik kavramının Almanya’da çok gelişmiş olduğunu ve bu alanda eğitim veren 6 üniversite bulunduğunu hatırlatan Yüksek, “Türkiye’de benzer bir çalışmayı hayata geçirmek istiyoruz. Ülkemizde faaliyet yürüten FESTO  firması ile böyle bir proje üzerinde çalışıyoruz. Almanya ile de görüşmelerimiz sürüyor. Almanların bizi ne kadar destekleyeceği de önemli. İkitelli OSB’de bu alanda bir çalışma planlıyoruz” açıklamasını yapıyor.
İsmail Yüksek, ayrıca yine TİM ve İSO ile ara eleman yetiştirmek için sürekli eğitim merkezi kurmak istediklerini aktarıyor. Türkiye’de ihtiyaca uygun nitelikte kaynakçı,  CNC operatörü alanlarında eksikler bulunduğunun altını çizen Yüksek, özellikle Türkiye’nin ileri teknoloji kullanan nitelikli insana büyük ihtiyaç duyduğunu aktarıyor. Yüksek, bu yönde yürütecekleri çalışmaları şöyle aktarıyor: “Teknoparkın içinde 2 bin metrekare alanda eğitim merkezi açmak istiyoruz. Orada ayrıca uluslararası kuruluşlardan  akredite olmuş laboratuvarlar kurmak istiyoruz. Bunun için sanayiciler ile görüşmelerimiz sürüyor.”

İnovasyon ve teknoloji atölyesi portatif üretim yapacak
YTÜ Teknopark  Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Bektaş, üniversite sanayi işbirliği kavramının Teknopark’larda hayat  bulmasının önemli olduğunu belirterek, Yıldız  Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin alanında iddialı bir kurum olarak önemli başarılara imza atacağını söyledi. Teknoparkta, Teknoloji Transfer Ofisi, küçük girişimciler için kuluçka merkezi bulunduğunu hatırlatan Bektaş, iddialı oldukları alanları ve yürüttükleri çalışmaları şöyle anlatıyor: “Teknoparkımızın önemli bir artısı var: İnovasyon ve Teknoloji Atölyesi’ni kuruyoruz. Sözkonusu  atölye portatif üretimi mümkün kılacak. Teorinin pratiğe dönüşmesi  açısından önemli bir hizmettir. Atölyede araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan üniversite öğrencilerinin teorik olarak yaptığı yeniliklerin portatif üretilmesine, yani ticarileşmesine zemin hazırlıyoruz.  D2 Blokun zemin katında sözkonusu çalışmalar yürütülecektir.”
Teknopark olarak fiilen  üretimi destekleyen bir yapıda olduklarını belirten Bektaş hem parasal hem malzeme olarak destek sağlayacaklarını ve sözkonusu alanda üniversite hocalarının da projelerini hayata  geçireceklerini aktarıyor. Sözkonusu yatırımı TİM’in desteklediğini paylaşan Bektaş, İTÜ  Teknopark olarak yürüttükleri projelerin de katkısıyla teknoparklar içinde en iddialı örnek olmak istediklerini anlatıyor. Bektaş, şu noktalara değiniyor: “Tüm toplantılarda, etkinliklerde inovasyon konuşuluyor. Kapsamlı bir  sözcük ama bunun nasıl yapılacağı önemlidir. Teknopark olarak inovasyon yapılsın diye bunun  mutfağını kurduk.  Türkiye’de inovasyonun hakkıyla yapılabilmesi için mantalite değişikliğine gidilmelidir. Sanayicinin  bakış açısını değiştirmesi gerekiyor. Zira araştırma ve inovasyon bir kültürdür.”
KOBİ’ler için inovasyon kelimesinin ürkütücü olduğunu hatırlatan Bektaş, bu önyargının  yıkılması gerektiğini, zira Türkiye’nin devlet olarak destek ve kaynak sağlamada önemli bir  misyon üstlendiğini açıklıyor.  Bektaş, inovasyon ve Ar-Ge  için bundan sonra özel sektörün katkı sağlaması gerektiğini dile getiriyor.

180 işletmenin ihracatı 7 milyon doları buldu
Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark A.ﬁ.’nin Genel Müdürü Dr. Mahmut Karaman uzun yıllar ABD’de yaşamış biri olarak teknopakların ülkenin gelişimine katkısına yakınen tanıklık etmiş. Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark’nın bu alanda önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyor ve şu bilgileri aktarıyor: “180 firma faaliyet yürütüyor ve yaklaşık 3 bin kişi bölgede istihdam ediliyor. Bölgenin kuruluşundan bu yana yaptığı ihracat ise 2013 yılı itibarıyla 7 milyon doları aşıyor. Fiziki yatırımlarda ise D2 ve A2’nin inşaatları devam ediyor, alanların tamamlanmasıyla kapalı toplam alanın büyüklüğü 80 bin metrekareye ulaşmış olacak.”
Mahmut Karaman, 2008’den bu yana yapılan yatırım tutarının 200 milyon TL’yi bulduğunu açıklıyor. Bundan sonra yapılaşmanın yanı sıra üyelerinin gelişimi  konusuna da  ağırlık vereceklerini paylaşan Karaman, yürüttükleri çalışmaları şöyle detaylandırıyor: “Üyelerimizin gelişimi önceliğimiz konumunda. Bunun için üyelerimizin katılımı ile istişare kahvaltıları düzenliyoruz. Bu toplantılarda hem üyelerimizin birbiriyle ilişkisini  geliştirirken hem de büyümeleri önündeki temel sıkıntılara çözüm sağlayacak fikir alışverişini sunuyoruz.”

Girişimcilere ve KOBİ’lere eğitimler
TÜBİTAK’tan ‘Girişimcilik Akademisi’ desteği aldıklarını hatırlatan  Karaman, Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ortaklığıyla; gerektiğinde akademisyen ve öğrencilere eğitimler vereceklerini duyuruyor. Karaman, TÜBİTAK   desteği olması nedeniyle bazı firmalara eğitimleri bedelsiz sunacaklarını, eğitimlerde; sunum yapmaktan proje yönetimine kadar çok çeşitli  alanlarda programlar olduğunu paylaşıyor. Ayrıca Bilim, Sanayi  ve  Teknoloji  Bakanlığı’nın Ar-Ge Mentörlüğü programına da başladıklarını dile getiren Karaman  şu bilgiyi paylaşıyor:  “Mentörleri  belirleyeceğiz. ﬁu anda mentörlerin eğitim süreci devam ediyor. 3 ay sonra eğitimlere başlanacak. Daha çok KOBİ ölçekli işletmelerin bu eğitimlerden faydalanmasını istiyoruz. Özellikle de İkitelli’de kurduğumuz teknopark nedeniyle bölge sanayicisi bizim için önemli. Yıllık olarak en az çalışan sayısı 10 olan yaklaşık  1520 firmayı hedefliyoruz.”
Yüksek eğitimli çalışan sayısının az olması nedeniyle KOBİ’lerin kendilerine has problemleri olduğunun  altını çizen Karaman, “Üniversitenin bilgisini KOBİ’lere ulaştırmada  Ar-Ge mentörlerini araç olarak görüyoruz. Amaç işletmelerin rekabetçi olmasını sağlamaktır” diyor.
Teknopark’ın bünyesinde yer alan kuluçka merkezinde ise 35 firma faaliyet yürütüyor. Kuluçka merkezinde bir arada bulunan firmalar birbirinin etkisiyle de gelişimini sürdürüyor. Teknoloji Transfer Ofisi’nin desteğiyle de kuluçka merkezinden güzel firmaların çıkacağını umduğunu kaydeden Karaman, “Uzun vadede kuluçka merkezinin  yapısını büyütme hedefimiz var. Büyük bir  organizasyon ile partner bularak kuluçka merkezinde yer alan girişimcilerin kendi binası olan bir yapıya kavuşmasını istiyoruz” diye konuşuyor.

Girişimcinin büyüme desteğine ihtiyacı var
Ar-Ge teşviklerinde kamunun elinden geleni yaptığı sık sık dile getirilir. Mahmut Karaman da bu görüşe katılıyor ancak bir noktanın unutulmamasını istiyor: “Başlangıç destekleri gibi büyüme desteğinin de  firmalara verilmesi önemlidir. Gelişim için  ArGe’ye başlatmak yeterli değildir. TÜBİTAK’ın bu noktada 2. faz şeklinde destekler vermeye başlaması olumludur.”

Yazılımcıları buluşturacak
Birçok  teknoparkta  olduğu  gibi  Yıldız Teknopark’ın ağırlığını da yazılım firmaları oluşturuyor. Bu alanda gelişmeyi hızlandırmak adına bir dizi çalışma yapacaklarını duyuran Karaman, “Yazılım için yetenek haritalarını oluşturup yazılımcıların birbiriyle sinerji oluşturmasını, birlikte çalışmasını istiyoruz. Yazılımda gelişen bir firma küçük kümelenme  yapısını oluşturuyor. Yazılım alanındaki iddiamızı sürdüreceğiz. Ayrıca savunma sanayi, ilaç ve biomedikal alandaki çalışmalarımız da artarak devam edecektir” açıklamasını yapıyor.

Sosyal donatı alanları inşa edilecek
Mahmut Karaman, bölgede yoğun bir istihdam yaşandığını hatırlatarak insanların mutlu ve verimli çalışmasını sağlamak adına bir dizi sosyal donatı alanı inşa edeceklerini açıklıyor. Üstü kapalı bir mekan üzerinde çalıştıklarını kaydeden Karaman, içinde halı saha, tenis kordu, masa tenisi ve fitness center kuracaklarını  duyuruyor. Karaman ayrıca 3-4 ayda hem akademik bölümlerin yetkilileri hem de firma yöneticilerinin biraya geleceği kokteyl yapacaklarını ayrıca başarılı olan yatırımcılara  ödül vereceklerini duyuruyor.  Karaman ayrıca teknoparkta kariyer günlerine başladıklarını sözlerine ekliyor.

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