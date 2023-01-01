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ADOBE ile Bulutta Yaratıcılık Dönemi

Dünyanın öncü teknoloji Şirketi Adobe, günümüzün en önemli teknoloji trendi olan bulut bilişimde önemli bir adım atıyor.



Türkiye pazarına  sunulan  Creative Cloud ile Adobe, çözümlerini her yerden  kolayca ve uygun maliyetlerle erişilecek şekilde kullanıcılarına ulaştırırken kullanıcılar; Adobe’nin yeni ürün, servis ve güncellemelerinden de herkesten önce en hızlı şekilde yararlanabilecek. Sunduğu çözüm ve yeniliklerle teknoloji dünyasında gündemi belirleyen şirketlerden biri olan  Adobe,  Türkiye’de bir süredir merakla beklenen  “Adobe Creative Cloud”u Türkiye pazarına  sundu.  Adobe, Creative  Cloud ile günümüzün  en  önemli  teknoloji  trendlerinden  biri olan bulut bilişimde önemli bir adım atıyor. Adobe’nin  bulut  bilişim çözümü  Adobe Creative Cloud, birbirinden  farklı iş akışlarını,  kullanımı kolay ve doğal tek bir deneyime dönüştürüyor. Adobe Creative Cloud ile Adobe, yaratıcıların işlerini kolaylaştıran çözümlerini tüm lokasyon ve cihazlardan kolayca erişilebilecek şekilde kullanıcılarına ulaştırıyor. Adobe  Creative  Cloud  ile  kullanıcılar, Adobe’nin  yeni ürün, servis ve güncellemelerinden de herkesten önce en hızlı şekilde yararlanabilecek.  Adobe, Creative Cloud’u geçtiğimiz ay Adobe Systems  Rusya, Türkiye ve Ortadoğu Bölge Müdürü Arseny Tarasov’un da katılımı ile kamuoyuna  duyurdu.  Lansmanda  konuşan Adobe Systems Rusya, Türkiye ve Ortadoğu Bölge Müdürü Arseny Tarasov, Creative Cloud ile birlikte müşterilerine ve Adobe tutkunlarına yaratıcılıkta çığır açan  ürünlerini  en  uygun  maliyetlerle  sunma imkanı elde  ettiklerini belirtti. Tarasov şöyle konuştu:  “Adobe Creative Cloud ile yaratıcılar ve tasarım profesyonelleri,  Adobe’nin hızını hiç kesmeyen  inovasyon   dünyasındaki   yeniliklere  anında,   en  basit yoldan ve en uygun maliyetlerle ulaşabiliyor. Adobe’nin  bulut  dünyasına  giriş yaptığı Mayıs ayından sonra  ilk 4 ay içerisinde 360  bin müşterimizin ihtiyaçlarını karşılamaya başladık. Adobe olarak Creative Cloud ile birlikte, ciddi büyümeler  gösterdiğimiz ve odağımızda olan pazarlardan  Türkiye’de de benzer bir ilgiyi göreceğimizi öngörüyoruz.”
Adobe Creative Cloud ile vizyonlarını, zorlayıcı ve birbirinden  farklı iş akışlarını  kullanımı kolay ve doğal tek bir deneyime  dönüştürmek  olarak belirlediklerini ifade eden  Adobe Akdeniz Ülkeleri Pazarlama ve Halkla ‹lişkiler Müdürü Zeynep Tokman Cesur ise; “Adobe Creative Cloud ile müşterilerimizin ve tüm yaratıcı profesyonellerin  fikirlerini, özgürce ortaya koyarak her türlü masaüstü bilgisayar, tablet ve el aygıtlarında sunmalarını sağlamayı hedefliyoruz” dedi.  Adobe’nin Creative Cloud çözümünün  tasarımcı ve yayıncılar için pek çok alternatif  sunduğunu vurgulayan Adobe Systems Dijital Medya Danışmanı Barış Özcan ise şu bilgileri verdi: “Dijital yayıncılık dünyasını şekillendiren ürün Adobe Digital Publishing Suite’in Single Edition versiyonu da yine sadece  Creative Cloud’dan ulaşılabilecek çözümlerden.  Adobe Digital Publishing  Suite,   medya  ve iş yayıncılarının tablet  cihazlar için yayın yaratma, dağıtma, bu yayınları paraya  çevirme ve optimize etmelerini sağlayan bir çözüm. Üstelik tüm bu uygulamaları kullanıcılar Türkçe veya istedikleri bir dilde kullanabilecekler.”

Kullanıcılar Adobe’nin yeniliklerine hızlı ve kolayca erişebilecek
Kullanıcılar, Adobe  Creative  Cloud’da  Adobe’nin geçtiğimiz yıl pazara  sunulan  ve büyük ilgiyle karşılanan Adobe Creative Suite 6’yı ve çok daha  fazlasını  bulabilecek.   Creative  Cloud’un  Türk kullanıcılar için sunacağı en önemli yeniliklerden biri Türkiye’de başka bir kanaldan  alınamayacak olan Muse ve Edge uygulamaları ile ve Digital Publishing Suite Single Edition Türk kullanıcılarına ulaşacak olması. Adobe  Muse  ile grafik tasarımcıları hiç kod  yazmadan web standartlarına uygun ve estetik  HTML web siteleri tasarlayıp yayınlayabiliyor. Adobe Edge ile kullanıcılar  HTML5 standartlarında  CSS3  ve  Javascript kullanarak animasyon  ve interaktif içerik hazırlayabiliyor. En önemli  özellik ise  hiç CSS3, Javascript ve HTML5 standartlarını  bilmeye gerek olmadan  tüm bu süreçlerin yapılıyor olması.

Her kullanıcı için 100GB bulut depolama alanı
Üyelik sistemiyle ilerleyen Creative Cloud ile Adobe, yaratıcıların işlerini kolaylaştıran çözümlerini tüm lokasyon  ve cihazlardan  kolayca erişilecek şekilde kullanıcılarına ulaştırıyor. Teknoloji dünyasında  günümüzün en önemli trendlerinden biri olan kiralamanın avantajlarını Adobe kullanıcılarına sunan  Creative Cloud ile Adobe’nin yeni ürün, servis ve güncellemelerinden  de kullanıcılar herkesten önce en hızlı şekilde yararlanabilecek.   Creative Cloud her kullanıcı için 100GB bulut depolama  alanı sağlıyor. Ekipler için Creative Cloud satışları Mart ayından itibaren başladı. Creative Cloud dışında Adobe’nin diğer lisanslama  modelleri de aynı şekilde devam edecek.

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