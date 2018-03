ADOBE ile Bulutta Yaratıcılık Dönemi

Dünyanın öncü teknoloji Şirketi Adobe, günümüzün en önemli teknoloji trendi olan bulut bilişimde önemli bir adım atıyor.





Türkiye pazarına sunulan Creative Cloud ile Adobe, çözümlerini her yerden kolayca ve uygun maliyetlerle erişilecek şekilde kullanıcılarına ulaştırırken kullanıcılar; Adobe’nin yeni ürün, servis ve güncellemelerinden de herkesten önce en hızlı şekilde yararlanabilecek. Sunduğu çözüm ve yeniliklerle teknoloji dünyasında gündemi belirleyen şirketlerden biri olan Adobe, Türkiye’de bir süredir merakla beklenen “Adobe Creative Cloud”u Türkiye pazarına sundu. Adobe, Creative Cloud ile günümüzün en önemli teknoloji trendlerinden biri olan bulut bilişimde önemli bir adım atıyor. Adobe’nin bulut bilişim çözümü Adobe Creative Cloud, birbirinden farklı iş akışlarını, kullanımı kolay ve doğal tek bir deneyime dönüştürüyor. Adobe Creative Cloud ile Adobe, yaratıcıların işlerini kolaylaştıran çözümlerini tüm lokasyon ve cihazlardan kolayca erişilebilecek şekilde kullanıcılarına ulaştırıyor. Adobe Creative Cloud ile kullanıcılar, Adobe’nin yeni ürün, servis ve güncellemelerinden de herkesten önce en hızlı şekilde yararlanabilecek. Adobe, Creative Cloud’u geçtiğimiz ay Adobe Systems Rusya, Türkiye ve Ortadoğu Bölge Müdürü Arseny Tarasov’un da katılımı ile kamuoyuna duyurdu. Lansmanda konuşan Adobe Systems Rusya, Türkiye ve Ortadoğu Bölge Müdürü Arseny Tarasov, Creative Cloud ile birlikte müşterilerine ve Adobe tutkunlarına yaratıcılıkta çığır açan ürünlerini en uygun maliyetlerle sunma imkanı elde ettiklerini belirtti. Tarasov şöyle konuştu: “Adobe Creative Cloud ile yaratıcılar ve tasarım profesyonelleri, Adobe’nin hızını hiç kesmeyen inovasyon dünyasındaki yeniliklere anında, en basit yoldan ve en uygun maliyetlerle ulaşabiliyor. Adobe’nin bulut dünyasına giriş yaptığı Mayıs ayından sonra ilk 4 ay içerisinde 360 bin müşterimizin ihtiyaçlarını karşılamaya başladık. Adobe olarak Creative Cloud ile birlikte, ciddi büyümeler gösterdiğimiz ve odağımızda olan pazarlardan Türkiye’de de benzer bir ilgiyi göreceğimizi öngörüyoruz.”

Adobe Creative Cloud ile vizyonlarını, zorlayıcı ve birbirinden farklı iş akışlarını kullanımı kolay ve doğal tek bir deneyime dönüştürmek olarak belirlediklerini ifade eden Adobe Akdeniz Ülkeleri Pazarlama ve Halkla ‹lişkiler Müdürü Zeynep Tokman Cesur ise; “Adobe Creative Cloud ile müşterilerimizin ve tüm yaratıcı profesyonellerin fikirlerini, özgürce ortaya koyarak her türlü masaüstü bilgisayar, tablet ve el aygıtlarında sunmalarını sağlamayı hedefliyoruz” dedi. Adobe’nin Creative Cloud çözümünün tasarımcı ve yayıncılar için pek çok alternatif sunduğunu vurgulayan Adobe Systems Dijital Medya Danışmanı Barış Özcan ise şu bilgileri verdi: “Dijital yayıncılık dünyasını şekillendiren ürün Adobe Digital Publishing Suite’in Single Edition versiyonu da yine sadece Creative Cloud’dan ulaşılabilecek çözümlerden. Adobe Digital Publishing Suite, medya ve iş yayıncılarının tablet cihazlar için yayın yaratma, dağıtma, bu yayınları paraya çevirme ve optimize etmelerini sağlayan bir çözüm. Üstelik tüm bu uygulamaları kullanıcılar Türkçe veya istedikleri bir dilde kullanabilecekler.”



Kullanıcılar Adobe’nin yeniliklerine hızlı ve kolayca erişebilecek

Kullanıcılar, Adobe Creative Cloud’da Adobe’nin geçtiğimiz yıl pazara sunulan ve büyük ilgiyle karşılanan Adobe Creative Suite 6’yı ve çok daha fazlasını bulabilecek. Creative Cloud’un Türk kullanıcılar için sunacağı en önemli yeniliklerden biri Türkiye’de başka bir kanaldan alınamayacak olan Muse ve Edge uygulamaları ile ve Digital Publishing Suite Single Edition Türk kullanıcılarına ulaşacak olması. Adobe Muse ile grafik tasarımcıları hiç kod yazmadan web standartlarına uygun ve estetik HTML web siteleri tasarlayıp yayınlayabiliyor. Adobe Edge ile kullanıcılar HTML5 standartlarında CSS3 ve Javascript kullanarak animasyon ve interaktif içerik hazırlayabiliyor. En önemli özellik ise hiç CSS3, Javascript ve HTML5 standartlarını bilmeye gerek olmadan tüm bu süreçlerin yapılıyor olması.



Her kullanıcı için 100GB bulut depolama alanı

Üyelik sistemiyle ilerleyen Creative Cloud ile Adobe, yaratıcıların işlerini kolaylaştıran çözümlerini tüm lokasyon ve cihazlardan kolayca erişilecek şekilde kullanıcılarına ulaştırıyor. Teknoloji dünyasında günümüzün en önemli trendlerinden biri olan kiralamanın avantajlarını Adobe kullanıcılarına sunan Creative Cloud ile Adobe’nin yeni ürün, servis ve güncellemelerinden de kullanıcılar herkesten önce en hızlı şekilde yararlanabilecek. Creative Cloud her kullanıcı için 100GB bulut depolama alanı sağlıyor. Ekipler için Creative Cloud satışları Mart ayından itibaren başladı. Creative Cloud dışında Adobe’nin diğer lisanslama modelleri de aynı şekilde devam edecek.