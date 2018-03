AkademistA ve TerapistA ile; Kişisel gelişime yatırım =geleceğe ve mutluluğa yatırım

Hayal ve hedefleri ortak kurucuların, değişim ve gelişime olan inancıyla kurulan AkademistA insanın hayatı boyunca ihtiyacı olan birçok konuda eğitimler tasarlayarak, gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefliyor.

AkademistA, kişisel gelişim ve eğitim konusunda uzman kadrosuyla bireysel ve kurumsal anlamda eğitim hizmeti veriyor. Dinamik, yaşayarak öğrenmeyi hedefleyen ve bunu eğlenceli hale getiren ekibiyle İstanbul ve Eskişehir’de hizmet sunan AkademistA, “Yaşamın her anı öğrenmek içindir. Biz o anları sizler için yaratıyoruz” mottosuyla faaliyet gösteriyor.

AkademistA Kurucu Ortağı Pınar Defne Korkmaz, “Dinamik, yaratıcı, akılcı, ilkeli ve sorumlu yaklaşımımızla hizmet verdiğimiz bölgelerde kişisel gelişim eğitimlerinin lideri olmak” vizyonuyla hareket ettiklerini söylüyor. “AkademistA için insan en önemli değerdir ve gelişim herkesin hakkıdır. Tüm ekibimizle hep birlikte bunun için çalışıyoruz” diyen Korkmaz, AkademistA’nın kişisel gelişim, NLP, koçluk, diksiyon, motivasyon, takım çalışması, beden dili, sahne kullanımı, zihinsel refah eğitimleri verdiğini anlatıyor. Korkmaz, her kurumun ihtiyacına ve bütçesine uygun, özel eğitimler tasarladıklarını da kaydediyor. Korkmaz, 2015 yılında eğitim programlarına Liderlik Eğitimi’ni de ekleyeceklerini açıklıyor.

Ekim ayından itibaren terapi merkezi alanında TerapistA markası ile de hizmet verdiklerini söyleyen Pınar Defne Korkmaz, TerapistA ile Türkiye'ye inovatif terapi kavramını kazandırmayı hedeflediklerini, ‹stanbul Fenerbahçe ve Eskişehir ofisleri ile hizmet verdiklerini dile getiriyor.

Türkiye’de ilk defa konusunda uzman psikolog, psikiyatrist, terapist ve koçları aynı çatı altında toplayan terapi merkezi TerapistA’nın ile çocuk, genç, yetişkin, aile gibi yaş gruplarına ve kurumlara özel olarak bölümlere ayrılmış durumda olduğunu söyleyen Pınar Defne Korkmaz, TerapistA’nın bireysel hizmetleri arasında; çocuk psikiyatrisi, çocuk psikoterapisi, yaşam, öğrenci, performans, ilişki ve aile, yönetici, kariyer koçluğu, yetişkin psikiyatrisi, yetişkin psikoterapisi gibi geniş bir çatı altında hizmet verdiğini anlatıyor.

‘Kişilik testleri, kurumlarda çalışanlar üzerine yapılan gelecek planlarında özellikle belirleyici rol oynuyor” diyen Korkmaz, kurumlara özel tasarladıkları kişilik testi hizmetleri ve testler ile de fark yarattıklarının altını çiziyor.

Korkmaz, TerapistA’nın Atölye ve workshopları hakkında ise şu bilgileri veriyor: “Farkındalık Atölyesi’nde insanlar kendilerinin farkına varıyor. Proje Aşk, aşkın başlangıcından bitişine kadar her anını ele alıyor. Bilek Güreşi, erkeklerin değişirken güç kavramıyla ilişkisini anlatıyor. Tıkırdayan Topuklar, kadının iş hayatında yükselme çabasıyla, Kraliçe Çıplak ise kadının rolleri ve varoluşuyla ilgili. Herkes hakkında bir fikrimiz var, peki kendimiz? Ben&Ben bu sorunun yanıtını arıyor.” Korkmaz, TerapistA’ya gelenlerin yalnızca terapi için değil, canları istediği zaman da gelebildiğini aktarıyor: “Merkezimiz ev havasında. ‹nsanlar terapi dışında da buraya gelip, oturuyor, buluşuyor, konuşuyor, kitap okuyor, çay içiyor ve gidebiliyor.”

Yaşam koçluğu eğitiminin önemine de dikkat çeken Korkmaz, koçların yalnızca kişinin kendi hayatının farkına varmasını sağladığını anlatıyor ve uyarıyor: “Koçluk hizmeti ruhsal herhangi bir sorunu olan kimseye verilmez. Ciddi anlamda bozulmuş psikoloji, koçluk hizmetiyle iyice bozulabilir, depresyondaki bir insana koçluk yapılamaz. Koça gelen insanın hedefleri vardır ve koç onunla birlikte yolculuk yapar.” Koçluk eğitiminde 2 hafta süren, 60 saat örgün eğitim, 15-20 saat akreditasyon süreci, yazılı ve sözlü sınav sözkonusu. Toplamda 3-4 aylık bir sürede mezun olunabiliyor.

Ağırlıklı olarak reklam, kimya, otomotiv, güvenlik sektörlerine hizmet sunduklarını anlatan Korkmaz, insanların bütün hayatının aşkları ve ilişkileri üzerine kurulduğuna dikkat çekiyor: “Mutsuz olan, sorunu olan kişi, verimli çalışamaz. Aşık olmak yüksek motivasyon sağlar, kişi daha enerjik ve mutlu olur, mutlu insanlar da daha verimli, üretken olur.” Müşterilerinin kişisel bilgilerinin gizli olduğunu vurgulayan Korkmaz, “Bizim için önemli olan kişinin ruh sağlının dengede ve sağlıklı olması” diyor.