Akıllı telefonlar için festival vakti

Turkcell’in 3 ay sürecek Akıllı Telefon Festivali kapsamında, birbirinden cazip 5 ayrı akıllı telefon, avantajlı tekliflerle sunuluyor.

Bu cihazlar arasında, tarifeye ek 1 TL’den başlayan taksit seçenekleriyle ilk kez ve sadece Turkcell müşterilerinin sahip olacağı Samsung Galaxy Ace 4 de yeralıyor. Üstelik festival kapsamında akıllı telefon alan herkesin ilk ay mobil interneti de Turkcell’den. Turkcell, akıllı telefon pazarında öne çıkan cihazları avantajlı tekliflerle sunmaya devam ediyor. 25 Ağustos’ta başlayan yeni Akıllı Telefon Festivali kapsamında Turkcell T50, Samsung Galaxy Ace 4, LG G2 Mini, Samsung Galaxy Note 3 Neo ve Samsung Galaxy S5 16 GB, Turkcell müşterilerine özel ayrıcalıklarla sunulacak. Bireysel ve kurumsal hat sahibi Turkcell’liler, Turkcell İletişim Merkezi’nden ya da Turkcell.com.tr üzerinden cazip taksit seçenekleriyle bu akıllı telefonlardan birine sahip olabilecek.

Burak Sevilengül; “Turkcell’de herkese uygun bir akıllı telefon var”: Turkcell Bireysel Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burak Sevilengül, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi: “Turkcell olarak biz, dileyen herkesin akıllı telefonlara erişebildiği bir fiyatlandırma ve taksit dünyası kurmaya çok büyük önem veriyoruz. Artık lüks olmaktan çıkan ve hepimizin ihtiyaç duyduğu cihazlar haline gelen akıllı telefonları müşterilerimize en uygun koşullarda sunmak amacıyla dönem dönem Akıllı Telefon Festivalleri düzenlemeyi bir gelenek haline getirdik. Turkcell müşterilerine bu kez, teknolojik gelişimin en ön saflarında yer alan 5 farklı cihaz için, tarifeye ek ayda 1 TL’den başlayan teklifler sunuyoruz. Herkesin kendi ihtiyaç ve bütçesine uygun bir akıllı telefon bulabileceği bu avantajlı kampanyada sunduğumuz fırsatlardan yararlanmak isteyen tüm Turkcell’lileri mağazalarımıza bekliyoruz.”