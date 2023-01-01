Akkarınca Yazılım Evi’nden KOBİ’lere özel çözüm
Ürettiği yazılımlarla 5 binin üzerinde kurumsal müşterisi olan Akkarınca Yazılım Evi yazılım ürünleri ve hizmetlerinde sürekli iyileştirme...
KOBİLIGHT
Akkarınca Yazılım Evi Firma Sahibi Serdar Ataoğlu, Kobilight (KOBİ Yönetim Sistemi) projesiyle 2013 yılından umutlu. Kobilight ile tüm sektörlere ve KOBİ’lere hitap ettiklerini ve pazarlarını genişleteceklerini belirten Serdar Ataoğlu Kobilight’ın kolaylaştırıcı olmasına güveniyor: “Bu süreçteki beklentimiz müşterilerimizin bize olan güvenlerinin karşılığını vererek onlar için her zaman en iyiyi yaptığımızı gözler önüne sermektir. Bizim için büyümenin en sağlam ve en hızlı şekli; güvenilir olmak ve hızlı çözüm üretmektir.”
Türkiye ekonomisinin can damarı olduklarının altını çizen Serdar Ataoğlu, KOBİ’lerin güçlenmesinin istihdam ve istikrarın sağlanması demek olduğunu kaydediyor: “Bizim amacımız hem ülkemiz hem de KOBİ’ler için faydalı birşeyler yapmak ve piyasadaki olumlu gelişmelere Akkarınca Yazılım Evi olarak bir nebze katkı sağlamaktır.”
Her sektörde ve her ölçekte faaliyet gösteren KOBİ’leri ihtiyaç duydukları bilgiye hızla ulaştıran Kobilight’in hem en yeni hem de en iyi çözüm olduğunu vurgulayan Serdar Ataoğlu şöyle diyor: “Çünkü hızla değişen ihtiyaçlarınıza cevap verecek bir proje olarak tasarlanmış ve hazırlanmıştır. Müşterilerimizden beklentimiz en iyiyi yaptığımıza inanarak bu projeyi kullanmaları ve görüşlerini gönül rahatlığıyla bizimle paylaşmalarıdır, bizim için en büyük çözüm noktası budur.”
Sektörel çözümler ürettiklerini aktaran Ataoğlu, şunları ifade ediyor: “Her sektör bizim yeni bir yaşam ağacımız oluyor ve bu farklılık herkes için en iyi ama en kolay programı yazmamızı sağlıyor. Bir diğer farklı yanımız da satış sonrası hizmet kalitemizdir. Bu farkı size ürünlerimiz hakkında tüm sorularınıza cevap verecek donanıma ve bilgiye sahip satış sonrası hizmet ekibiyle yaşatacağımıza emin olabilirsiniz.”
Serdar Ataoğlu Kobilight’ın sunduğu hizmetleri şöyle sıralıyor:
- KOBİ’lerin sisteme dayalı olarak işlemesini sağlamak için gerekli tüm detaylar
- Toplu sms ve toplu maillerinizi çok daha uygun fiyatlarla göndermenizi sağlar
- Tanımladığınız kullanıcılara yetki tanımlaması, yetki sınırlaması yapabilirsiniz
- Muhasebe işlerinizi takip edebilirsiniz
- İş Yönetimi ve Dosya Yönetimi programları mevcuttur
- Sipariş takip ekranı ve stok takip ekranı mevcuttur
- Müşteri listenizi dilediğiniz gibi kategori edebilirsiniz,
- Program ekranınızı size özel değişik tema ve renklerle kullanabilirsiniz.
Kobilight KOBİ Yönetim Sistemi:
- Müşteri Görüşme Yönetimi
- Randevu Yönetim Sistemi
- Telefon Çağrı Sistemi (CALLERID)
- Personel İş Planı
- Sipariş Yönetimi
- Kasa Yönetimi
- Ödeme Planı
- Ürün Yönetimi
- Toplu Mail Sistemi
- Toplu SMS Sistemi
- Toplu Faks Sistemi
- Veri Transfer Sihirbazı
- Kargo Takibi
- Dosya Yönetim Sistemi