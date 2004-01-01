ARTES ilk 10’u hedefliyor

Art sistem Bilgisayar ve Güvenlik Teknolojileri, Artes markasıyla tablet pazarında ...





Art Sistem Bilgisayar ve Güvenlik Teknolojileri, tablet pazarında Artes, güvenlikte Uranium-Sensei ve distribütörü olduğu I-MEGE markalarıyla büyümeye odaklanıyor. Yaklaşık 5 yıldır yüzde 25-30 arasında büyüme rakamlarına imza atan Art Sistem, 2016 yılında sektörün ilk 10 şirketi arasında yer almak istiyor. 2004 yılında bayi ve kurumsal firmalara toptan teknoloji ürünleri pazarlamak üzere kurulan Art Sistem’in bugün 5 binin üzerinde kayıtlı müşterisi ve 200’ün üzerinde global marka ile iş ortaklığı bulunuyor. Tüm ürün ve hizmet gruplarında bu yıl 37 milyon dolar ciro hedefleyen Art Sistem’in amiral gemisini ise Artes markalı tablet PC ler oluşturuyor. Art Sistem Genel Müdür Yardımcısı Metin Aydoğdu, kuruluşunda farklı markaların satışını gerçekleştirirken 2006 yılında Artes markasıyla kendi markalarını satmaya başladıklarını özellikle de geçen yıl adım attıkları tablet pazarında ciddi bir başarı gösterdiklerini söyledi. Aydoğdu, “Sektörde iyi bir imajı olan Artes’in en önemli avantajı fiyat-performans ikilisini tutturmasıdır. 2011 yılında tablet üretim-satışı yaygınlaşmaya başlamış olmasına rağmen, Artes olarak bir yıl kadar ürünün kalitesinde iyileşme bekledik. Artes, tabletin içindeki bileşenleri tek tek seçerek doğru ürünün ortaya çıkmasını sağlıyor, yazılımına kadar müdahale ediyoruz” diyor. Tablet pazarının Türkiye’de çok hızlı büyüdüğünü hatırlatan Aydoğdu, yıllık 1 milyon 400 bin satış olan tablet pazarından Artes olarak yıl sonunda yüzde 5 pazar payı almak istediklerini açıklıyor. Aydoğdu, tablette resmi rakamlara göre 1 milyon 400 bin satış adedinin ise 2 milyon olacağına inanıyor. Tabletlerin en fazla kurumsal firmalarca alınıp hediye edildiğini aktaran Aydoğdu, dolayısıyla satış sonrası hizmetin önemli olduğunu belirterek şu bilgileri veriyor: “2 yıl garantili olan Artes, zincir marketlerde ve teknoloji mağazalarında bulunuyor. Yaygın pazarında ayrıca 4 bin civarında bayiimiz var. En dikkat ettiğimiz nokta ise satış sonrası hizmetler. Satış sonrasında kargoyu tüketiciye gönderip ürünü alıp tamiri veya bakımından sonra tüketiciye geri yolluyoruz.” Tablet pazarında hızlı bir değişim yaşandığını kaydeden Akdoğdu, yıl sonunda sektördeki marka sayısının azalmaya başladığını ve birçok markanın sektörden çekildiğini anlattıyor. Artes olarak bu yıl yatırıma odaklandıklarının altını çizen Aydoğdu, 2014’te ise pazardan yüzde 7 pay almak istediklerini açıkladı.



Güvenlikte Uranium ve Sensei

Art Sistem’in iddialı olduğu diğer bir ürün gamını güvenlik sistemleri oluşturuyor. 2010 yılından bu yana kameralı güvenlik sistemleri satışını yapan Art Sistem, bu alanda Uranium ve Sensei markalarıyla kamu ve KOBİ’leri hedefliyor. Türkiye’de kameralı güvenlik sisteminin yüzde 15’lik büyüme sağladığını aktaran Aydoğdu, şu bilgileri veriyor: “En küçük işletmelerde dahi kullanılmaya başlayan güvenlik ürünleri hızlı bir gelişimden geçiyor. Pazar ise biraz karışık. Faturalı ve faturasızlardan oluşan iki farklı yapı var. Art Sistem, faturalı pazarda orta segmette doğru hizmet ve kaliteyi sağlayarak farklılaşmak istiyor. Ayrıca kameralı güvenlik alanı biraz sıkıntılı. Birçok kişinin az bildiği veya doğru yapamadığı bir iş kolu olan kameralı güvenlik sistemini doğru yaygınlaştırmak için seçilmiş 100 bayie eğitim vereceğiz.” Alt seviyede Sensei, orta seviyede Uranium ve üst seviyede ise 2011 yılında distribütörlüğünü aldıkları I-MEGE markalarıyla yer aldıklarını hatırlatan Aydoğdu, yaklaşık 850 milyon dolar olan sektörde son çeyrekte aylık olarak kamerada 10 bin adet, kayıt cihazında ise 3 bin 500 satış hedefine ulaşmayı planladıklarını açıklıyor. Daha sonraki hedeflerinin ise sektörden yüzde 10 pay olduğunun altını çizen Aydoğdu, özellikle büyük kuruluşlara anahtar teslim iş yaptıkları I-MEGE markasının önemli olduğunu, Internet üzerinden görüntü izlemeyi sağlayan IP kamera sistemi ile güvenlik alanın hızla büyüyeceğini ve pazardan minimum yüzde 10 pay alacaklarını duyuruyor.

Ürün ve hizmetlerinde ilk aşamada Kosova, Kıbrıs gibi ülkelere satış yaptıklarını hatırlatan Aydoğdu, önümüzdeki dönemlerde Türk Cumhuriyetleri’ne de satış yapmak istediklerini kaydediyor.

