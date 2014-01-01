Autodesk

Product Design Suite 2014 sürümü ile tanışın





Neden Autodesk Suitleri?

Autodesk Tasarım ve Yaratım Suitleri ailesi; masaüstünden mobil cihazlara ve buluta bağlanan yapı, mühendislik, inşaat, altyapı, ürün, tesis ve fabrika tasarımı, eğlence yaratımı ve daha fazlasında kapsamlı iş akışlarını destekler. Bu iş akışları sayesinde daha fazla tasarım olasılığı keşfedebilir, çok daha kısa sürede daha iyi sonuçlar alabilir ve paydaşlarınızla daha verimli işbirliği kurabilirsiniz. Autodesk Tasarım ve Yaratım Suitlerinin 2014 sürümleri daha fazla araçla ve Autodesk 360 bulut tabanlı hizmetlerine erişimle artık eskisinden çok daha iyi.



Autodesk Product Design Suite nedir?

Autodesk® Product Design Suite; elektrik mühendisliği, simülasyon, araç oluşturma ve proje yönetimi desteğiyle geliştirilmiş 3B ürün tasarımı ve taslak oluşturma çözümü sunar.

Size şu konularda yardımcı olabilir:

• Sayısal Modellemeye yönelik entegre ve disipline özgü araçlarla yeniliklerinizi artırın

• Kapsamlı simülasyon iş akışları ve bulut tabanlı* hizmetlerle gelişmiş ürün kalitesini geliştirin

• Entegre veri yönetimiyle mühendislik verileri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olun

• Mühendislik verilerini kullanarak tasarım fikirleri ve Pazar ürünleri hakkında iletişim kurun

• Proje bütününün gözden geçirilmesi, programlanması, maliyetlendirilmesi, görselleştirilmesi ve işbirliğine açılması için çoklu kaynaklardan gelen verileri entegre edin.



2014 sürümündeki yenilikler nelerdir?

Suit içindeki ürünlerde 2014 sürümü için daha fazla işlevsellik ve iş akışı güçlendirmesi mevcuttur. Örneğin, Autodesk® Inventor® yazılımında geniş montaj performansı, montaj kolaylığı ve Autodesk® Revit® bazlı yapım modelleriyle çok daha fazla uyumluluk getiren gelişmeler vardır.



Sizin için doğru sürüm hangisi?

Product Design Suite Standard Autodesk® Product Design Suite Standard, tasarımcılara ve mühendislere temel 3B tasarım ve taslak çizim çözümü sunarak yenilikler yapmalarını ve iddialı tasarımlar yaratmalarını sağlar.

Product Design Suite Premium Autodesk® Product Design Suite Premium, Autodesk Product Design Suite Standard içindeki tüm özelliklere ek olarak makine ve elektrik mühendislerine yönelik araçlar sunarak entegre simülasyon, kontrol sistemleri, araç oluşturma ve görselleştirmeyle komple bir Sayısal Modelleme iş akışı işlevselliği sağlar.

Product Design Suite Ultimate Autodesk® Product Design Suite Ultimate, Autodesk Product Design Suite Premium içindeki tüm araçları içerir ve ek olarak endüstri tasarımcıları ve proje yöneticilerinin, proje yönetimi ve sektörel tasarım estetiğinin 3B tasarımlara entegre edilmesi için bu konularda özelleştirilmiş araçlar elde etmesini sağlar.

Ayrıntılı bilgi için: www.autodesk.com.tr/productdesignsuite