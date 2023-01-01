Autodesk, Türkiye’de çift haneli büyüyor

Autodesk Türkiye, geçen yıl en hızlı büyüyen ülkeler arasında birinci sırada yer aldı. Bu yılda çift haneli büyümeye imza atmaya hazırlanan Autodesk, Türkiye’de; mimarlık, mühendislik, inşaat, makine ve nakliyat sektörlerini fırsat olarak görüyor.





007 yılında 3 kişiyle yalnızca Türkiye ofisi olarak yapılanan Autodesk, bugün itibarıyla 12 kişiyle Türkiye operasyonunun yanı sıra, İsrail, Kuzey Afrika operasyonlarını da Türkiye ofisinden yönetiyor. Autodesk 30 yıl önce 1 ürünle başladığı yolculuğuna bugün 1500’e yakın farklı yazılımla pazarda lider konumuyla devam ediyor. Autodesk Ülke Müdürü Taylan Dedeoğlu, mimarlık, mühendislik ve inşaat sektörü alanlarında geliştirdikleri ürünlerle kullanıcılarına hizmet vermeye devam ettiklerini söylüyor.



Türkiye pazarı hızlı büyüyor

Autodesk Türkiye geçen yıl en hızlı büyüyen ülkeler arasında birinci sırada yer alıyordu. Bu yıl da Türkiye’de çift haneli bir büyümeye imza atacaklarını söyleyen Dedeoğlu, “Türkiye’ye hem insan kaynağı hem de bütçe anlamında ciddi yatırım yaptık ve bunun geri dönüşlerini alıyoruz” diyor. Autodesk’in Türkiye’de öngördüğü fırsatlar içinde mimarlık, mühendislik, inşaat, makine, otomotiv ve nakliyat bulunuyor. Ayrıca Autodesk Türkiye’nin bu yıl gündeminde üniversite ve meslek liseleri gibi eğitim kurumlarıyla önemli iş ortaklıkları da bulunuyor. Autodesk Türkiye’de 2 distribütör olmak üzere toplamda 40’a yakın iş ortağı yer alıyor. Sektördeki iddia ve farklılıklarına ilişkin bilgi veren Dedeoğlu, şu bilgileri veriyor: “Sektördeki farkımız Türkiye’de önde gelen mimarlar, mühendisler ve inşaat firmalarının kullandıkları yazılımlara öncülük eden ürünlerimizin olması. Autodesk tasarımcılara daha iyi bir dünya yaratabilmeleri için sunduğu teknolojilerle tasarım süreçlerinde iddialı.”



Lisanssız ürün kullanımı haksız rekabet

Sektöre ilişkin sıkıntılarına ilişkin de bilgi veren Dedeoğlu, PC kullanıcılarının bir kısmının lisanssız yazılım kullandığını, lisanssız ürün kullanımının piyasada haksız rekabet oluşturmasının yanı sıra daha birçok olumsuz sonuca yol açtığını açıklıyor. Dedeoğlu, Autodesk olarak Türkiye’de yazılımların yasa dışı kullanımlarının önüne geçmeye çalıştıklarını söyledi. Dedeoğlu, şu bilgileri verdi: “Türkiye’de iki kişi sadece telif hakları üzerine çalışmalar yürütüyor. Autodesk olarak bu çalışmaları yürütürken Business Software Allience’den destek alıyoruz ve lisanslı kullanıcılarımızın haklarını korumak ve rekabet avantajlarını korumalarına yardımcı olabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz.”