FİRMA TANITIM Haberleri Tümü

Autodesk, Türkiye’de çift haneli büyüyor

Autodesk Türkiye, geçen yıl en hızlı büyüyen ülkeler arasında birinci sırada yer aldı. Bu yılda çift haneli büyümeye imza atmaya hazırlanan Autodesk, Türkiye’de; mimarlık, mühendislik, inşaat, makine ve nakliyat sektörlerini fırsat olarak görüyor.



007  yılında 3  kişiyle yalnızca Türkiye ofisi olarak  yapılanan  Autodesk,  bugün  itibarıyla 12 kişiyle Türkiye operasyonunun yanı sıra, İsrail, Kuzey Afrika operasyonlarını  da Türkiye ofisinden yönetiyor. Autodesk 30 yıl önce 1 ürünle başladığı yolculuğuna bugün  1500’e yakın farklı yazılımla pazarda  lider konumuyla  devam  ediyor. Autodesk  Ülke Müdürü Taylan Dedeoğlu,  mimarlık, mühendislik ve inşaat sektörü alanlarında geliştirdikleri ürünlerle  kullanıcılarına hizmet  vermeye  devam ettiklerini söylüyor.

Türkiye pazarı hızlı büyüyor
Autodesk Türkiye geçen yıl en hızlı büyüyen ülkeler arasında  birinci sırada yer alıyordu. Bu yıl da Türkiye’de çift haneli bir büyümeye imza atacaklarını söyleyen  Dedeoğlu,  “Türkiye’ye hem  insan  kaynağı hem de bütçe  anlamında  ciddi yatırım yaptık ve bunun geri dönüşlerini alıyoruz” diyor. Autodesk’in Türkiye’de öngördüğü  fırsatlar içinde mimarlık, mühendislik, inşaat, makine, otomotiv ve nakliyat bulunuyor.  Ayrıca Autodesk  Türkiye’nin bu  yıl gündeminde üniversite ve meslek liseleri gibi eğitim kurumlarıyla önemli iş ortaklıkları da bulunuyor.  Autodesk  Türkiye’de 2 distribütör  olmak üzere toplamda 40’a yakın iş ortağı yer alıyor. Sektördeki iddia ve farklılıklarına ilişkin bilgi veren Dedeoğlu, şu bilgileri veriyor: “Sektördeki  farkımız Türkiye’de önde  gelen mimarlar, mühendisler  ve inşaat firmalarının kullandıkları yazılımlara öncülük eden  ürünlerimizin olması. Autodesk  tasarımcılara daha  iyi bir dünya  yaratabilmeleri  için sunduğu  teknolojilerle  tasarım  süreçlerinde  iddialı.”

Lisanssız ürün kullanımı haksız rekabet
Sektöre  ilişkin sıkıntılarına ilişkin de  bilgi veren Dedeoğlu,  PC kullanıcılarının bir  kısmının lisanssız yazılım kullandığını, lisanssız ürün kullanımının piyasada haksız rekabet  oluşturmasının yanı sıra daha birçok olumsuz  sonuca  yol açtığını açıklıyor. Dedeoğlu,  Autodesk  olarak  Türkiye’de yazılımların yasa dışı kullanımlarının önüne  geçmeye  çalıştıklarını söyledi.  Dedeoğlu,  şu bilgileri verdi: “Türkiye’de iki kişi sadece  telif hakları üzerine çalışmalar yürütüyor. Autodesk olarak bu çalışmaları yürütürken Business Software Allience’den destek  alıyoruz ve lisanslı kullanıcılarımızın haklarını korumak ve rekabet  avantajlarını korumalarına yardımcı olabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya  çalışıyoruz.”

Yorum Gönder
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir. Teşekkür Ederiz.
Yorumunuz onaylanmıştır, teşekkür ederiz.
Ad Soyad
Yorumunuz
Facebook Yorumları
Masaüstü Görünümü