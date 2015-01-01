Ayda 8 milyon TL tasarruf etmeyi kim istemez?

Teknoloji ve bilişim dünyasındaki gelişmeler, bireysel ve profesyonel yaşamın alışkanlıklarını da hızla değiştiriyor. Bu değişim, şirketlerin çalışma prensiplerini, daha yeni ve teknoloji odaklı bir perspektif ile yeniden değerlendirmeleri gereğini ortaya çıkartıyor.

Klasik yöntemler; klasik faturalaşma süreçleri, klasik defter, arşivleme ve kayıt saklama operasyonları, yerini daha kısa sürede tamamlanan, daha kolay, daha sistemli ve maliyeti sıfıra yakın yeni e-Uygulamalara bırakıyor. Türkiye’de e-Fatura’ya geçiş süreci devam ediyor. Klasik faturalaşma sürecinde bir fatura kesiminin maliyeti, kullanılan kağıt, basım, kargo veya posta ile gönderim ve saklama koşuları göz önüne alındığında, ortalama 6 TL civarında. e-Fatura maliyeti ise 0.2 TL. e-Fatura’dan sonra e-Defter çözümü sayesinde, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Yayınladığı Vergi Usul Kanunu’na göre, 20 bin şirket e-Defter’e zorunlu geçiş yapacak. e-Defter uygulaması sayesinde şirketlerin büyüklüğüne göre aylık 1 milyon TL ile 9 milyon TL arasında tasarruf etmesi bekleniyor. Öngörülere göre bu durum ülke ekonomisine 500 milyon TL tasarruf olarak yansıyacak.

FIT Solutions büyümeye devam ediyor, e-Uygulamalar artıyor: Türkiye’de 1999 yılından beri faaliyet gösteren ve e-Dönüşüm konseptinin yaratıcısı olan FIT Solutions, 1 yıl içinde müşterilerinin kullandığı e-Fatura çözümü sayesinde, klasik fatura basımını ve dolayısıyla kağıt israfını önleyerek, 5000’den fazla ağacın kesilmemesini sağladı. FIT Solutions’ın sunduğu e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv, e-İmza, Kayıt Saklama, e-İmza, e-İrsaliye gibi elektronik uygulama çözümleri sayesinde, şirket ekonomilerine ve dolaylı olarak ülke ekonomisine katkı sağlanıyor. SAP Partneri olan ve aynı zamanda Turkcell, INGBank, Cordis ve şimdi de TNB-Türkiye Noterler Birliği ile stratejik iş ortağı olan FIT Solutions, 2015 yılında da yüzde 100’den fazla büyüme hedefleyerek, e-Dönüşüm® uygulamaları alanında en aktif rol üstlenen firma olmaya devam ediyor.

e-Defter’e Geçiş İçin Son Tarih 1 Ocak 2015: FIT Solutions, e-Defter ile birlikte e-Arşiv için de kolları sıvadı. FIT Solutions’ın CTO’su Koray Gültekin Bahar, e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv gibi uygulamaların her geçen gün artacağını belirterek, şirketler tarafından bu süreçler için en doğru entegrasyon yöntemlerini kullanan, GİB onaylarını tamamlamış ve güçlü referansları olan firmaların seçmesinin öneminin altını çizdi.