Bakan Işık, Ergaz Bluepet standında çay molası verdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen Doğu Marmara 2. Sanayi ve Teknoloji Fuarı'nın (SANTEK’14) açılışı sonrası fuarda stantları gezen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ve beraberindeki heyet Ergaz Bluepet'in standında çay molası verdi.