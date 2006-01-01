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Bakan Işık, Ergaz Bluepet standında çay molası verdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen Doğu Marmara 2. Sanayi ve Teknoloji Fuarı'nın (SANTEK’14) açılışı sonrası fuarda stantları gezen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ve beraberindeki heyet Ergaz Bluepet'in standında çay molası verdi.

Ergaz Yönetim Kurulu Başkanı Abubekir Yağız, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ile sohbeti esnasında sanayicinin yaşadığı sıkıntıları dile getirirken özellikle kayıtdışı ekonomiden şikayetçi olduklarını ifade etti. Yağız, “Kaçakçılık konusuna devletimiz bir an önce çözüm getirmelidir.  Zira bizler yatırım yaparak ülke ekonomisine katkı sağlayan sanayiciler olarak eşit şartlarda rekabet edebilmemiz için kayıtdışı ekonomiye yani kaçakçılığa mutlaka dur denilmelidir.  Devletimizin bu konuda çalışmalar yürüttüğünü biliyoruz lakin daha etkili  mücadele edilmesini bekliyoruz. Aksi takdirde yatırımcı, eşit şartlarda  rekabet edemediğinden dolayı hayal kırıklığı yaşamaktadır” dedi.

Ergaz, Bluepet’le büyüyecek
Ergaz, 738 ortağıyla 1978’de başladığı  büyüme   serüvenini ‘Bluepet’ markasıyla taçlandırarak akaryakıt sektöründe hedeflerini büyüterek holdingleşme yolunda hızla ilerliyor. SPK’ya tabi ve halka açık bir  şirket  olan Ergaz, kurulduğu günden bu yana ortaklarına kar dağıtan yapısıyla Türkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluşu  sıralamasında yeralıyor. 40 yıldır LPG depolama ve işletmesi konusunda önemli bir tecrübe ve bilgi birikimine  sahip olduklarını  kaydeden Ergaz Yönetim  Kurulu  Başkanı Abubekir Yağız, tecrübeyi Bluepet markasına taşıyacaklarını, LPG özellikle de otogaz satışlarında ciddi çalışmalar  yapmayı amaçladıklarını belirtiyor. Yağız, şu bilgileri veriyor: “Vizyonumuz, altyapımız, tecrübemizle Bluepet markasında büyümeye odaklandık. Yılsonunda Türkiye genelinde 50 istasyona ulaşmayı hedefliyoruz. Ergaz 2015’te 150 istasyonu bünyesine katmak istiyor. Bunun için özkaynak ve altyapımız yeterli.
Ancak piyasada kendi elimizde olmayan bir yapı var. Örneğin kayıtdışı firmalar   bizi  zorluyor.” Toplumları, şirketleri veya aileleri 3 unsurun geride bıraktığını kaydeden  Yağız, unsurları korkuendişe, alışkanlık ve bilgisizlik olarak açıklıyor: “Türkiye’nin geleceği için bilinçli bir tüketici yaratmak  zorundayız. Yüzde 100 yerli bir firma olarak, katmadeğerin Türkiye’de kalmasına özen gösteriyoruz. Yaklaşık fiili olarak 220 çalışanı istihdam ediyoruz. Türkiye’de tüm şirketler  hammaddeyi TÜPRAﬁ’tan alır. Dolayısıyla insanımızı bilinçli olmaya çağırıyorum. Çünkü kaçak akaryakıt milli gelirin israfı ve haksızlığın sürdürülebilir halidir.”
Türkiye’de 2006 yılında 10 milyon araç varken tüketimin 18 milyon 100 bin ton LPG olduğunu hatırlatan  Yağız,  2013 sonu itibarıyla  ise  araç  sayısının 18 milyona  çıktığını ancak tüketimin halen daha 18 milyon olduğunu hatırlatıyor. Yağız, “Benim hesaplamalarıma  göre  ÖTV ve KDV’den yıllık 15 milyar  dolar kaybımız var. Kayıtdışının motive edilmemesi ve bürokrasi başta olmak üzere toplumum her kesiminin cesur olması gerekiyor” diyor.

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