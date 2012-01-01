Belgelendirmede RINA Grup güvencesi; RINA Türkiye

RINA Grup, 150 yılı aşkın süredir denizcilik klaslama, belgelendirme, endüstriyel gözetimler konularında global bir servis sağlayıcı olarak müşterilerine hizmet veriyor. Rina Türkiye ise grubun en önemli merkezlerinden biri olarak, 15 yılı aşkın süredir RINA Grup’un tüm konularında Türkiye ve sorumluluğundaki diğer ülkelere hizmet veriyor; grubun Orta ve Doğu Avrupa Bölge Merkezi olarak faaliyet gösteriyor.





RINA Grup Türkiye Ofisi İş Geliştirme Müdürü Burçin Ak şu bilgiyi veriyor: “RINA Grup, denizcilik klasifikasyon faaliyetleri, mühendislik, belgelendirme, teknik eğitimler, test hizmetleri, gözetim faaliyetleri konusunda, 150 yılı aşkın tecrübesi ile hizmet veren uluslararası bir gruptur. RINA’nın hizmet ağı, 55’in üzerinde ülkede, 150’den fazla kendi yatırımı ile oluşturduğu ofisleri, 2500’ün üzerinde kalifiye çalışanı ile desteklenmektedir. RINA, dünya çapındaki tecrübesini bünyesinde bulunan 17 uluslararası grup şirketinden almaktadır. Bu şirketler, kendi alanlarında önemli bilgi ve tecrübeye sahip, uluslararası tanınırlığı olan şirketlerdir.”

Burçin Ak, Grup ve Türkiye Ofisi’nin 2012 yılı sonuçları, yapılan yatırımlar ve belgelendirme faaliyetleri hakkında şu bilgileri paylaşıyor: “2012 yılı hem Rina Grup hem de Rina Türkiye için yüksek başarı ile tamamlanmış bir senedir. 2012 yılı şirket satınalmaları ve yatırım süreçlerini gözönüne aldığımızda, hem organik hem de inorganik büyüme yüzdemiz Avrupa Birliği ortalamasının üstünde gerçekleşmiştir. 2012 yılı başlangıcı itibarıyla Türkiye ofisimiz, Bulgaristan, Romanya, Rusya (Merkez ve Karadeniz), Moldovya, Sırbistan, Ukrayna, Gürcistan, Ermenistan, Kazakistan, Türkmenistan, Macaristan ve Makedonya ülkelerini kapsayan Orta ve Doğu Avrupa Bölge Merkezi olarak belirlenmiştir. Bu sebeple Türkiye ofisimiz hem insan gücü hem de iş kabiliyetimizin artırılması açısından güçlü yatırımlar almıştır. Hem grubumuzun hem de Türkiye Ofisimiz’in ana faaliyet dallarından biri de belgelendirme faaliyetleridir. Yüksek seviyede kalifikasyon ve tecrübeye sahip olan Belgelendirme Takımımız, tüm belgelendirme hizmetlerini ilgili akreditasyonlara bağlı olarak müşterilerine sunmaktadır.”

RINA Türkiye Belgelendirme Takım Lideri Rüştü Kurtulan ise şunları ifade ediyor: “Günümüzde artarak daha fazla ilgi ve güven isteyen sektörümüzde, belgelendirme, üçüncü taraf bağımsız kuruluşların belirlenen gerekliliklere uygun ürün/hizmet sunduğunu gösteren yazılı bir güvence olması bakımından ekonomik ve sosyal fayda için önemli bir araçtır. Bu noktada, RINA Grup ve RINA Türkiye olarak, Kalite (ISO9001) - Çevre (ISO14001) - İş Sağlığı ve Güvenliği (OHSAS18001) - Bilgi Güvenliği (ISO27001, ISO 20001) - Sosyal Sorumluluk (SA8000) - Otomotiv sektörü (ISOTS16949) – Enerji sektörü (ISO50001) ve Gıda sektörü (ISO 22000, FSSC 22000, ISO 22005, GMP, No GMO, BRC Food, BRC Iop, IFS, Global GAP ...) ile ilgili sunmakta olduğumuz hizmetlerde, müşterilerimizin ihtiyaçlarını, henüz konsept aşamasında tespit etmekte ve bu projelere özgün çözümler üretebilme noktasında daha verimli bir işbirliği içerisinde olmaktayız. RINA Türkiye, özgün ürün/hizmet kalitesinin ve güvenliğinin artırılmasının yanısıra zorunlu gereklilikler ile uyumun sağlanması amacına dayanan yönetim sistemleri belgelendirme faaliyetlerini, bu alanlardaki küresel bilgi birikimi ve ulusal/uluslararası kalifikasyonlarıyla hem uluslararası alanda hem de Türkiye’de firmalara entegre toplam çözüm ortaklığı misyonunu başarı ile temsil etmektedir.”



RINA Training Factory ile eğitim

RINA Training Factory’nin RINA Grubu Üyesi bir kuruluş olarak; eğitim hizmetlerinde RINA’nın küresel markası olduğunu belirten Rüştü Kurtulan şunları paylaşıyor: “Değişim gelişim süreci içerisinde; mükemmellik yolculuğunda müşterilerinin stratejik iş ortağı olmuştur. RINA Training Factory, organizasyonunda görev yapan uzman eğitmen kadrosuyla hem Türkiye genelinde düzenlemekte olduğu ‘Genel Katılıma Açık Eğitim’ler hem de eğitim kataloğunda yer alan tüm eğitimler için müşteri beklentilerine uygun içeriklerle hazırlanan Firma-İçi Eğitim Programları ile küçük ve orta ölçekli işletmelerden, büyük ölçekli kurumlara kadar tüm eğitim ihtiyaçlarının doğru olarak belirlenmesi, bütçelenmesi ve hizmetin etkin olarak sunulması sürecinde Türkiye’de güçlü bir şekilde faaliyet göstermektedir. RINA Training Factory Türkiye olarak, değerlerimiz ve hedefimiz eğitim ihtiyaçlarına yaratıcı cevaplar verebilmek ve müşterilerimizin dilediği sonuçları ortaya çıkartmaktır.”