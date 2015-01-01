BigBrand KOBİ’lerin markalaşma sürecinde yanında

BigBrand, endüstriyel reklam ürünleri, dijital çözümler ve iç mimari uygulama hizmetleri sunan kreatif ajans ve üretici olarak sektörde yerini alan bir şirket. Nisan 2014 itibarıyla BigBrand adını alan şirket, 10 yıldır sektörde faaliyet gösteriyor.

BigBrand Kurucu Ortağı Aykut Bozkurt, BigBrand markasıyla finans, hizmet ve perakende sektörleri ağırlıklı olmak üzere tüm sektörlerin ihtiyaçlarına özel çözümler sunduklarını söylüyor. BigBrand, 360 derece hizmet anlayışıyla kreatif işlerden, uygulamaya, kurumsal kimlik oluşturma çalışmalarından, dijital çözümlere, iç mimariden, promosyon ve basılı işlere kadar çok geniş bir hizmet yelpazesine sahip. Bozkurt, son olarak havacılık/hizmet sektöründe faaliyet gösteren büyük bir kurumun müşteri memnuniyeti ölçüm sistemini oluşturmak üzere Push+Vote markalı ürünleriyle dokunmatik dijital ekranlarla tüm sektörlerde müşteri memnuniyetini ölçmek ve bu alanda işgücü/zaman kaybını azaltmak için hazırladıkları dikkat çekici çözümleri bulunduğundan sözediyor.

Aykut Bozkurt, referansları arasında uluslararası ve ulusal şirketlerle birlikte birçok KOBİ’nin de yeraldığını vurguluyor: “KOBİ’lerle birlikte büyümeye yönelik sağlam ve önemli adımlar attık. KOBİ’lerin bizim oluşturacağımız markalarla yatırımlarını ve yapılarını büyütmeleri, hedeflerine yenilerini katmaları, bizim oluşturduğumuz bir marka veya kurumsal kimlikle müşterilerine hitap etmeleri ve bu imajla ulusal ve uluslararası dev olmaları bizim de en büyük hayalimiz.”

BigBrand Kurucu Ortağı Volkan Çevik, BigBrand’in 2015 yılı ve sonrasında da emin adımlarla ilerlemeyi tercih ettiğini söylüyor. Çevik, 2015’te yurt çapında her sektörden, büyümeye, yenilenmeye ve markalaşma yolunda ilerlemeye odaklanan KOBİ’lerle çalışma hedeflerinin sözkonusu olduğunu anlatıyor: “Halihazırda Dubai gibi yurtdışı lokasyonlara da hizmet sağlayan BigBrand 2015 yılında da başta Orta Asya ve Orta Doğu ülkeleri olmak üzere yurtdışı hizmetlerini de genişletmeyi planlamakta. Bu konuda aldığımız bazı yatırım ve ortaklık tekliflerini de değerlendiriyoruz.”

Volkan Çevik,“KOBİ’lerimizin bizlerin öneri ve deneyimlerimize güvenmeleri, bize ulaşmaları, ihtiyaçlarını paylaşmaları, danışmanlık ve destek istemeleri bizler için çok değerli ve mutluluk vericidir. BigBrand KOBİ’lerle uzun soluklu çalışmalar yapmak için sağlam bir başlangıç yapmaya hazır. BigBrand, kendini büyümeye, gelişime, markalaşmaya hazır hisseden KOBİ’ler için kapılarını ardına kadar açık tutuyor” diye konuşuyor.