BORŞEN’den enerji sektörüne özel çözümler

Faaliyette olduğu 1983’ten itibaren Borşen Boru Sanayi, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek Türkiye’nin sanayisine katkıda bulunmanın gururunu taşıyor.

BORŞEN İş Geliştirme ve CRM Koordinatörü ve Kurumsal İletişim Müdürü Caner Fenerci, “Şu anda, 18000 çeşit malzemeyi stoklarında bulunduran dünyadaki ender firmalar arasında yeralan Borşen, yüksek stok seviyesi sayesinde sanayinin her sektörüne anında cevap vererek, işletmelerin devamlılığına katkı sağlıyor. Endüstriyel paslanmaz boru, fittings ve vanalar ile teknik spesifikasyonu farklı, yüksek teknoloji gerektiren ürünler de stoklarda önemli bir yer teşkil ediyor” diyor.

Caner Fenerci, enerji sektörünün genel anlamda çok önemli ihtiyacı olan yüksek basınç sistemlerinde ve kojenerasyon proseslerinde tatbik edilen sistemlerle denizcilik sektörünün hidrolik ve pnömatik hatlarında ağırlıklı kullanılan enstrümantasyon tüp fittingslerini ve valfleri, Ham-let Valves& Fittings firmasının temsilciliğine sahip olmaları sayesinde, yüksek kalitede ve stoktan derhal teslim edebildiklerini anlatıyor: “Borşen Boru Sanayi bilhassa 2014’te enerji sektöründeki bu aktif rolü sayesinde kullanılabilen enerji kaynaklarının en optimum düzeylerdeki verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalarda Ham-Let firması ile Ar-Ge çalışmalarını birlikte yürütmek suretiyle sanayimizin duyduğu ihtiyaçlar ve en uygun maliyetlerle temin edilebilecek ürünleri geliştirmekte ve yeni ürünlerinin tasarımlarına halen devam etmektedir.”

Fenerci, enerji verimliliği çerçevesinde paslanmaz çelik enstrümantasyon uygulama sahalarından da sözediyor: “Rafineri proses aplikasyonlarında çok yüksek hassasiyet gerektiren kalibrasyon ve skada kontrollerinde akış rejimin en optimumda temin edilmesini sağlayan fittingsler bu bağlamda üretilmektedir. Yenilebilir enerji kaynaklardan güneş enerjisi dönüşüm sistemlerinde fotovoltaj üretimleri ve termal dönüşüm proses kontrollerinde daima Ham-Let ürünleri kullanılagelmektedir. Ülkemizde oldukça geniş bir yere sahip enerji dönüşüm aplikasyonlarında, doğa dostu çevreci bir yaklaşıma sahip buhar ve su jenerasyonu ile çok temiz elektrik enerjisi üretimindeki tüm kontrol sistemleri Ham-Let’in en üst düzey teknolojik ürünleriyle gerçekleşmektedir. Diğer enerji verimliliğinin en üst mertebede olması gereken endüstri sahaları, yarı iletken üretimi (chip üretimi), kağıt hamuru ve kağıt üretimi, ilaç sanayisi, analitik enstrümantasyon sahaları ve nihayetinde doğaya en saygılı enerji üretim proseslerinden olan hidrojen enerjisi üretim çekirdekleri ve doğalgaz üretim tesislerinin her türlü aplikasyonlarında Ham-Let ürünleri Türkiye’de ve dünyanın belli başlı en hususi projelerinde yeralmaktadır.”

İpragaz’dan Prins ve Landi bayilerine eğitim

Otogaz dönüşüm kit pazarının önde gelen markaları Prins ve Landi’nin bayileri, İpragaz tarafından düzenlenen eğitim programı kapsamında yapılan tatbikatta, metrelerce uzunluğa ulaşan alevleri söndürdüler. Türkiye’de İpragaz çatısı altında faaliyetlerini yürüten otogaz dönüşüm kit pazarının dünyadaki en prestijli markaları Prins ve Landi’nin bayileri, Türkiye’nin farklı noktalarında 6 merkezde gerçekleştirilen programlarla çeşitli eğitimler aldı. 28 Ocak - 6 Mart 2014 tarihleri arasında İpragaz’ın; Aliağa, Ankara, Hadımköy, Antalya, Dörtyol, Diyarbakır’daki dolum tesislerinde gerçekleştirilen ve yaklaşık 160 bayinin katıldığı eğitim programı renkli görüntülere sahne oldu. Gün boyunca süren eğitim programında, İpragaz, Prins, Landi ile ilgili kurumsal tanıtımların yanısıra her iki markanın dönüşüm sistemlerine yönelik detaylar, teorik ve uygulamalı olarak bayilere aktarıldı. Program kapsamında Prins ve Landi bayilerine, farklı senaryolarla çeşitlendirilen güvenlik eğitimleri de verildi. “Tesis tanıtımı ve acil durum planı”, “Tesis içi uyulması gereken kurallar, acil toplanma yeri belirlenmesi” gibi başlıklarla gerçekleştirilen programda, “Teknik Emniyet ve Yangınla Mücadele” sunumu da gerçekleştirildi. Sunum sonrasında yapılan yangın tatbikatında ise renkli sahneler yaşandı.