BORŞEN'den Türkiye'de ve Dünyada İlk

Paslanmaz çelik boru ve bağlantı parçalarında teknoloji lideri BORŞEN, Türkiye’de sanayinin birçok alanına ürün ve hizmet kalitesiyle hayat veriyor. TIG kaynaklı borulardan, vana, fittings ve endüstriyel paslanmaz çelik akış ekipmanları, teknik spefikasyonu farklı, ileri teknoloji gerektiren ürünlere kadar uzanan 18.000’den fazla ürün çeşidi ve geniş stok kapasitesiyle BORŞEN, Alfa Laval’in akış ekipmanları ürün grubunda Türkiye distribütörü ve özellikle paslanmaz çelik hijyenik gıda normu borular, tüm fittings malzemeleri, vanalar ve tank aksesuarları ürün gruplarında sektörün ihtiyaç duyabileceği ekipmanların tamamnı yüksek stok seviyesinde bulunduruyor. BORŞEN, yüksek basınç sistemlerinde ve kojenerasyon ile marin sektörünün hidrolik ve pnömatik hatlarında ağırlıklı kullanılan enstrümantasyon tüp fittingslerini ve valfleri, Ham-let Valves&Fittings Firması temsilciliği sayesinde yüksek kalitede ve stoktan teslim edebiliyor. Bünyesinde kalite kontrol ve test laboratuvarı bulunan BORŞEN, paslanmaz, karbon çelik, alüminyum v.b. metallerin kimyasal ve mekanik ölçülerinin kontrollerini, analiz şartlarına göre hassas kalibrasyonlu donanıma sahip cihazlarla yurtiçi ve yurtdışındaki müşterilerine TSE EN ISO/IEC 17025 akretasyonuna sahip raporlarıyla sunuyor.



BORŞEN, Türkiye’de ve dünyada ilk kez kendi sektöründe, EN ISO 10002 Müşteri Memnuniyet Ölçüm ve Şikayetleri Ele Alma Yönetim Sistemi’ni hayata geçirdi. BORŞEN İş Geliştirme ve CRM Proje ve Yönetimi Müdürü Caner Fenerci, özellikle paslanmaz çelik sektöründe iç piyasa ve ihracat müşterilerinin memnuniyetlerini ve şikayetlerini birebir ele alan bir yönetim sistemi hayata geçirdiklerini belirterek, “Müşterilerimiz memnuniyetlerini, şikayetlerini, görüşlerini, önerilerini bize kolayca değişik iletişim argümanları kullanmak suretiyle 7 gün 24 saat iletebiliyor. Müşteri bize direkt ulaşabiliyor, onların bize ulaşabilme argümanlarını arttırdık. Bildirimlerini, e-mail, telefon, www.borsenboru.com adresinden, faks, mektup, şikayet kutusu ve şahsen müracat etmek suretiyle yapabiliyorlar. Bildirimler kayıt altına alınıyor. BORŞEN, diyalog unsuru içeren her türlü etkileşimi birebir ve zamanında verebiliyor” diyor.



BORŞEN ilkleri hayata geçiriyor

Yıllarca Türkiye’de paslanmaz çelik boru, fittings ve vana dalında sektörel anlamda yıllarca bilgi eksikliği bulunduğuna değinen Fenerci, son yıllarda verdikleri seminer ve eğitimlerle bunu aştıklarını kaydediyor: “Dolayısıyla BORŞEN ticari kimliğinin dışında sektörde öncü olma, yenilikleri getirme, yeni teknolojileri uygulama ve ürün bazında hem uygun fiyatlı hem kaliteli üretim yapma misyonunu üstleniyor. Bu sistemde IFS yazılımlarını kullanıyoruz. CRM modülü içinde özel bir alanın yazılımını ve tasarımını kendimiz yaptık, IFS bunu yazılıma uyarladı. Bu çalışmamız örnek referans teşkil etti.” Ürün veya hizmetlerle ilgili yapılan bildirimlere mutlaka 24 saat içinde kesin yanıtlanacağını vurgulayan Caner Fenerci, Türkiye’de ilk ve tek olan paslanmaz çelik kalite kontrol laboratuvarları olduğunu anlatıyor: “İki laboratuvarımızda da paslanmaz çelik ürünlerin tahribatlı ve tahribatsız testlerini yapıyoruz. Müşterilerimize ürünlerimizle ilgili raporları detaylı olarak sunabiliyoruz, laboratuvarlarımız uluslararası akreditasyona da sahiptir.”

Caner Fenerci, Türkiye’de paslanmaz çelik sektörünün öncüsü olan BORŞEN’in 35 yıldır en önemli ilkelerini şöyle sıralıyor: “1. kalitede ürün satmak, müşterimize doğru bilgi vermek ve satış sonrasında müşterimizin her daim yanında olmak.” Üretimlerinin yüzde 50’sine yakınını Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya, Türk Cumhuriyetleri, Ortadoğu ülkeleri olmak üzere 30-35 ülkeye ihraç ettiklerini aktaran Fenerci, BORŞEN’in yüzde 100 yerli sermayesiyle ihracat yapan milli bir firma olduğunu vurguluyor. Fenerci, ihracatta pazar paylarını arttırmayı hedeflediklerini açıklıyor: “Dünyanın en önemli fuarlarına BORŞEN bir Türk markası olarak boru üretimiyle iştirak etmektedir. Markalaşma ve üretim süreciyle BORŞEN, sürekli yenilik ve kapasite arttırımlarıyla paralel olarak yeni teknolojileri de beraberinde getiriyor. Üretim, yeni ürünler, yeni teknolojik gelişmelerde çok önemli yenilikler de 2014 yılı hedeflerimiz içerisinde var. Enerji, gaz, petrokimya, kimya, gıda sektörleriyle ilgili yeniliklerimiz var. İlerleyen günlerde gıda sektöründe yeni ekipmanlarımızın tanıtımını yapacağız.”



2014 yatırım yılı olacak

Paslanmaz çelik boru üretiminde Türkiye’nin en önemli firması olduklarını söyleyen Fenerci, özellikle dünya rekabetinde üretim kapasitesi ve kalitesiyle BORŞEN’in önemli bir oyuncu olduğunu dile getiriyor: “2014 yılı BORŞEN için bir hamle yılı olacaktır. Kapasitemizi yüzde 35-40 arasında arttırmayı hedefliyoruz. BORŞEN üretimin yanısıra dünyanın en önemli tedarikçilerinin ürünlerini hemen müşterilerine sunma açısından çok önemli bir stokçu firmadır. Dolayısıyla her iki kanatta paralellik gösteren bir artışı hedefliyoruz. BORŞEN, kuruluşundan bu yana sürekli büyüyen bir şirkettir. Daha pek çok yeniliği de beraberimizde getireceğiz. 2014 yılı bizim için çok uzun mesafelere gideceğimizi ümit ettiğimiz bir yıl olacaktır.” Sanayicilerin ve birçok kuruluşun ortak stok ambarı görevi de yaptıklarını anlatan Fenerci, BORŞEN’in her zaman için endüstrinin ihtiyacını karşıladığı için hiçbir zaman hız kesmediklerini ifade ediyor.