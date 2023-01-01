Brother’dan yeni “Mürekkep Tasarruflu” yazıcı serisi:

Yazıcı fiyatına sarf malzemesi almaya son!

Yüzyılı aşkın süredir dünyanın dört bir yanında Japon kalitesini ve teknolojisini tüketicilere ve kurumlara sunan Brother Industries, Ltd. Grup şirketlerinden Brother International (Gulf) FZE’ye bağlı olarak Türkiye’de hizmet veren Brother Türkiye, yeni inkjet çok fonksiyonlu yazıcılarını satışa sundu. Yeni seri yazıcılar özellikle düşük kartuş fiyatlarıyla özellikle adetli çıkış alan kullanıcılara, yüksek bütçe tasarrufuyla göz kırpıyor.

Brother Türkiye’nin Satıştan Sorumlu Genel Müdürü Özgür Koca, “Brother, kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda üretim yapmayı benimsemiş bir marka, yazıcı pazarı düşük kullanım giderlerine sahip çok fonksiyonlu inkjet makinelere doğru kayıyor. Yeni mürekkep tasarruflu yazıcılarımızın kartuş fiyatları sadece 27TL+KDV (13 USD). Ayrıca yazıcılarımızdaki Laminasyonlu Piezo Yazıcı Kafaları yüksek adette çıkış alan kullanıcılara dayanıklılık, kalite ve güveni aynı anda sunuyor. Yeni seri yazıcılarımız, KOBİ ve home office kullanıcıları için mükemmel çözüm sunmaktadır” diyor.

Brother 3-in-1 inkjet Çok Fonksiyonlu DCP-J105 InkBenefit ve 4-in-1 inkjet Çok Fonksiyonlu MFC-J200 InkBenefit, Brother’ın orijinal Laminasyon Teknolojisini kullanıyor, böylece kesintisiz, yüksek adette ve yüksek hızda çıkış alınabiliyor. Ayrıca Laminasyon Teknolojisi ile yazıcı kafasında kullanılan paslanmaz çelik bileşenler yazıcı kafasını aşınma ve yıpranmalara karşı koruyarak daha uzun çalışma ömrününü garantiliyor. Yeni seride kullanılan Piezo Teknolojisi daha güvenli ve düşük ısı da çalışma performansı ile yazıcı kafasının yıpranmasını engelliyor, bu da tamir ve parça değişim masraflarını minimize ederek kullanıcıya önemli bir tasarruf daha sağlıyor.

Yeni inkjet çok fonksiyonlu serisi, uygun fiyatlı 2400 sayfalık siyah kartuşu ve 1300 sayfalık renkli kartuşu ile kullanıcıların daha uzun aralıklarla kartuş değişimi yapmalarını sağlayarak bütçelerine katkıda bulunuyor ve verimi arttırıyor. Birbirinden bağımsız kartuş sistemine sahip yazıcıların kartuşları sadece ihtiyaç duyulan kartuş değiştirelerek, gereksiz israf önlenmiş olur. Brother’ın kolay erişilebilen önden yüklemeli tasarımı, mürekkep kartuş değişimini kolaylaştırıyor. Yeni seri yazıcılar üretkenliği arttıran bir dizi fonksiyonla beraber geliyor. MFC-J200, tarama kopyalama ve faks özelliğinin yanısıra Otomatik Doküman Besleme* özelliklerine sahip. Ayrıca MFC-J200 InkBenefit ve DCP-J105 modellerinin her ikisinde de Kablosuz LAN** ve Mobil Yazdırma ** fonksiyonları bulunuyor.