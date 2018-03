Bulut sistemleri kullanımı ile yıllık yazılım bakım ücreti yok!

Digital Planet NETInvoice Bulut Sistem altyapısı üzerinde oluşan elektronik kayıtlara, her türlü yazılım ve donanım güvenlikleri sağlanmış şekilde, sadece herhangi bir tarayıcı aracılığı ile erişerek e-Dönüşüm ile ilgili tüm operasyonel işlemlerini kolaylıkla yerine getirebilmekte.

Bulut sistemleri kullanımı ile lisanslama modelinde yer alan yıllık yazılım bakım ücreti yer almadığından, bu durum müşteriler için ayrı bir maliyet kazanımı sağlamakta.

Digital Planet, TÜBITAK Ödüllü Bulut e-Arşiv altyapısı ile telekomünikasyondan finansa, perakendeden enerjiye kadar tüm sektörlerde Türkiye’nin lokomotif firmalarına hizmet veriyor. Digital Planet, her ölçekteki kurumun e-Faturaya geçiş sürecini, bu alandaki uzmanlığı ve tecrübesiyle baştan sona yönetiyor. T.C. Maliye Bakanlığı ve Gelir ‹daresi Başkanlığı standartlarına uygun e-Dönüşüm sistemlerini kurumların hizmetine sunan Digital Planet, bu alandaki bilgi birikimi ve tecrübesiyle sektörel gelişime de liderlik ediyor.



Digital Planet’in e-Dönüşüm Kapsamındaki Hizmetleri: e-Fatura Hizmeti

Kırktan fazla Muhasebe, ERP programıyla entegre bulut e-Fatura çözümü sunuyor.

NETInvoice e-Fatura portalınde, fatura onaylama mekanizmaları, wokflow iş akışları yapılandırılabiliyor. Arşiv hizmetiyle eFatura’lara her an, her yerden ulaşabiliyor.



e-Defter Hizmeti

Nisan 2015’e kadar geçişi zorunlu tutulan e-Defter uygulaması ile artık defterler elektronik ortamda; oluşturulacak, kaydedilecek, muhafaza edilecek ve ibraz edilecek.



e-Arşiv Hizmeti

e-Arşiv, Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan tanıyan uygulamadır.

NETInvoice Bulut E-Arşiv çözümü Gelir İdaresi Başkanlığı sınama ve testlerinden başarı ile geçen uygulama özellikle yüksek kapasiteli fatura üretimi olan kurumlar için performans ve verimlilik açısından en doğru çözüm.



GİB portalı kullananlara Bulut ortamında e-Fatura ve e-Defter Saklama Hizmeti

E-Defter verilerini saklama konusunda artık hiçbir risk almaya gerek yok. Digital Planet Bulut e-Defter Saklama Hizmeti ile e-Defter verilerinin güvenliğinden tam 10 yıl boyunca emin olunuyor.