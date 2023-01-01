Bulutlar üzerinde yeriniz var

Ofisim.com ile çalışma hayatınız internet ortamına taşınıyor. Etiya Ofisim.com Kıdemli Danışmanı Oğuzhan Kıvrak, Ofisim.com’un KOBİ’lerin sağ kolu olacak nitelikte bir ürün olduğunu söyledi

Etiya Ofisim.com Kıdemli Danışmanı Oğuzhan Kıvrak, internet ve bulut teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte hayatı kolaylaştıran iş uygulamalarının da sayısının artmaya başladığını belirterek, KOBİ’lerin, görev takibinden müşteri takibine, proje yönetiminden doküman yönetimine kadar tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanan Ofisim.com’un KOBİ’lerin sağ kolu olacak nitelikte bir ürün olduğunu söyledi. Tüm tarayıcılar tarafından desteklenen modern bir ara yüz sunan Ofisim.com’un, ofis çalışanlarıyla internete bağlı herhangi bir bilgisayar veya cep telefonu ile sürekli irtibatta kalmaya imkan sağladığını kaydeden Kıvrak, “Aynı çalışma grubunda, farklı lokasyon ve farklı dilde olsa dahi kullanıcılar herhangi bir değişiklik yapmadan otomatik olarak kendi dilinde hazırlanmış sistemi rahatlıkla kullanabilmektedir” dedi.

Oğuzhan Kıvrak, KOBİ’lerin müşteri memnuniyetini ve sadakatini arttırmak için yaptıkları müşteri ziyaretleri sırasında Ofisim.com üzerinden alacağı notları, 3 saniyede sisteme girip diğer arkadaşları ile paylaşabildiklerinin altını çizdi: “Görev takip özelliğiyle işlerinizin unutulma riski ortadan kalkmakla birlikte, görevlerin doğru kişilerde doğru zamanlarda yapılıp yapılmadığı bilgisi de izlenebilmektedir.“ Kıvrak, ‘Çalışma hayatınızı internet ortamına taşıyın!’ sloganıyla hareket eden Ofisim.com’un ayrıcalıklarını özetledi:



Proje ve müşteri yönetimi

Projelerinizi ve müşterilerini burada tanımlayıp tüm gelişmeleri takip edebilirsiniz. Sektörünüze göre ayrı varlıklar tanımlayıp tüm gelişmeleri tek bir yerden takip edebilmeniz mümkün.

Doküman ve görev takibi

Dokümanlarınızı istediğiniz yerden erişilebilir hale getirebilir, kendinize ve çalışma arkadaşlarınıza görevler atayıp yapılacak işleri tek bir yerden takip edebilirsiniz.



Paylaşım ve birlikte çalışma

Ortak çalışma grupları oluşturarak hem iş arkadaşlarınızla hem de şirket dışında çalıştıklarınızla proje ve dokümanlarınızı kolaylıkla paylaşabilirsiniz.



Zaman tüneli

Birçok kullanıcının sosyal medya araçlarında kullanmaya alışık olduğu haber akışı özelliği Ofisim.com’da da bulunmaktadır.



7/24 erişim

İnternet erişiminin olduğu her yerden bilgisayarınızla ya da cep telefonunuzla hesabınıza hızlı bir şekilde erişebilirsiniz.



Güvenlik

Ofisim.com ile veriler banka güvenliği seviyesinde korunmaktadır. Her türlü yedekleme yapılmakta ve tüm iletişimler şifreli olarak (SSL) yapılmaktadır.



Hatırlatıcı

Ofisim.com ile birlikte; sözlü hatırlatmalara son, bulut hatırlatıcılarına merhaba! Geçmişten gelen “Bana bunu hatırlatır mısın?” şeklinde olan iş takibi, bulut üzerinde tam zamanında hatırlatıcı özelliği ile yapılabilmektedir.