Çağdaş Faktoring Yüksek Hedefler İçin Harekete Geçti...

Kurumsallaşma sürecinin ulusal ve uluslararası boyutta bilinirliğinin sağlanabilmesi için son 3 yıldır Deloitte&Touche bağımsız denetim şirketi tarafından denetlenen Çağdaş Faktoring; güçlü mali yapısı, hedefleri ve büyüme stratejileri doğrultusunda gerekli olan rating çalışması sürecini de tamamladı.