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Çağdaş Faktoring Yüksek Hedefler İçin Harekete Geçti...

Kurumsallaşma sürecinin ulusal ve uluslararası boyutta bilinirliğinin sağlanabilmesi için son 3 yıldır Deloitte&Touche bağımsız denetim şirketi tarafından denetlenen Çağdaş Faktoring; güçlü mali yapısı, hedefleri ve büyüme stratejileri doğrultusunda gerekli olan rating çalışması sürecini de tamamladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, gerçekleştirdiği rating çalısmaları sonucunda Çağdas Faktoring'in kredi notunu yükseltti. JCR Eurasia Rating, Çağdas Faktoring A.S.yi yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek uzun vadeli ulusal notunu BBB (Trk), görünümünü 'Pozitif': kısa vadeli ulusal notunu A-3 (Trak), görünümünü ise 'Stabil' olarak belirledi. Diğer taraftan uzun vadeli uluslararası yabancı para ve uzun vadeli  uluslararası yerel para notlarını da BBB- olarak değerlendirdi. Çağdaş Faktoring, bu  gelişme  ile hedeflerini büyütürken hizmet kapasitesini de yukarıya taşıdı.

“Şirketimizin %30 büyümüş olmasi kredi notuna yansıdı..."
Kredi  notunun  yükseltilmesi ile  ilgili  olarak  bir açıklama yapan  Çağdaş Faktoring Genel Müdürü Erdoğan    özen    "Sirketimiz,  kabilerin  büyüyen finansman ihtiyaçlarını daha fazla karşılayabilmek icin şüphesiz ki daha fazla kaynağa ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle, mali  bünyemizin sağlamlığına  ve kar oranımıza  güvenerek tahvil  ihracına  karar verdik. Sermaye Piyasası Kurulu'na, 90 milyon TL tutarında tahvil  ihracı  için izin başvurusunda bulunduk. Bu tahviiiere  yatırım   yapacak  yatırımcıların  ihtiyaç duyacağı referansları  da günümüzde  ancak  derecelendirme  kuruluslarının vereceği  notlar sağlayabiliyor. Bu nedenle derecelendirme sürecini ve notlarını oldukca  önemsiyoruz.  Kredi notu ise hem mali bilancadaki rakamlara göre hem de şirketin  kurumsallaşma da gösterdiği başarılara göre veriliyor. Bilanca rakamları, piyasadaki konumlanması  ile  beraber   değerlendiriliyor. Sirketin,  rekabette ne kadar başarılı olduğu, aktif ve pasiflerini ne derece başarılı yönettiği hususları da bir gösterge özelliği taşıyor. Nitekim şirketimizin tahsili geciken alacaklarının seviyesinin %3'1er civarında olması, sektör  ortalama %8 büyüme gösterirken şirketimizin %30 büyümüş olması, özkaynaklarının yıldan yıla büyümekte olması gibi göstergeler bu notlara yansıdı." şeklinde  konuştu.

Yüksek kredi notuyla birlikte hedefler de büyüdü...
Çağdas Faktoring, 28 milyon TL ödenmis sermayesi, 46 milyon TL özkaynağı  ve deneyimli 126 personeli ile  sektörde seçkin  bir  yere  sahip bulunuyor. Artan  kredi  notu doğrultusunda hedeflerini  büyüten  Çağdaş  Faktoring,  yıl sonuna   kadar  aktif   müşteri  sayısını  3.220'den 4.500'e, bu müşteriler üzerindeki  plasman tutarını ise 417  milyon TL'den  450  milyon TL'ye yükseltmeyi hedefliyor. Kurulduğu 1994  yılından bu  yana  ağırlıklı  olarak  kobi  ölçeğindeki yurt içi firmaların  finansman  ihtiyaçlarının  karsılanması üzerine faaliyet gösteren şirketin portföyünde kayıtlı  müsteri sayısı ise 23.975'i  buluyor.  Çağdas Faktoring, 2013 yıl sonu itibarıyla  %1,5 olan sektör payını ise 2014 sonunda  %2'ye taşımayı amaçlıyor. Sirket 2014  yılı ilk çeyreğinin sonuclarına   göre kendi   banka   dışı  faktoring   sirketleri  arasında 6.  sıraya ilerlerken 8 olan  şube  sayısını da 2015 yılına kadar 11'e  ulaştırmak istiyor.

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