Çağdaş Faktoring Yüksek Hedefler İçin Harekete Geçti...
Kurumsallaşma sürecinin ulusal ve uluslararası boyutta bilinirliğinin sağlanabilmesi için son 3 yıldır Deloitte&Touche bağımsız denetim şirketi tarafından denetlenen Çağdaş Faktoring; güçlü mali yapısı, hedefleri ve büyüme stratejileri doğrultusunda gerekli olan rating çalışması sürecini de tamamladı.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, gerçekleştirdiği rating çalısmaları sonucunda Çağdas Faktoring'in kredi notunu yükseltti. JCR Eurasia Rating, Çağdas Faktoring A.S.yi yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek uzun vadeli ulusal notunu BBB (Trk), görünümünü 'Pozitif': kısa vadeli ulusal notunu A-3 (Trak), görünümünü ise 'Stabil' olarak belirledi. Diğer taraftan uzun vadeli uluslararası yabancı para ve uzun vadeli uluslararası yerel para notlarını da BBB- olarak değerlendirdi. Çağdaş Faktoring, bu gelişme ile hedeflerini büyütürken hizmet kapasitesini de yukarıya taşıdı.
“Şirketimizin %30 büyümüş olmasi kredi notuna yansıdı..."
Kredi notunun yükseltilmesi ile ilgili olarak bir açıklama yapan Çağdaş Faktoring Genel Müdürü Erdoğan özen "Sirketimiz, kabilerin büyüyen finansman ihtiyaçlarını daha fazla karşılayabilmek icin şüphesiz ki daha fazla kaynağa ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle, mali bünyemizin sağlamlığına ve kar oranımıza güvenerek tahvil ihracına karar verdik. Sermaye Piyasası Kurulu'na, 90 milyon TL tutarında tahvil ihracı için izin başvurusunda bulunduk. Bu tahviiiere yatırım yapacak yatırımcıların ihtiyaç duyacağı referansları da günümüzde ancak derecelendirme kuruluslarının vereceği notlar sağlayabiliyor. Bu nedenle derecelendirme sürecini ve notlarını oldukca önemsiyoruz. Kredi notu ise hem mali bilancadaki rakamlara göre hem de şirketin kurumsallaşma da gösterdiği başarılara göre veriliyor. Bilanca rakamları, piyasadaki konumlanması ile beraber değerlendiriliyor. Sirketin, rekabette ne kadar başarılı olduğu, aktif ve pasiflerini ne derece başarılı yönettiği hususları da bir gösterge özelliği taşıyor. Nitekim şirketimizin tahsili geciken alacaklarının seviyesinin %3'1er civarında olması, sektör ortalama %8 büyüme gösterirken şirketimizin %30 büyümüş olması, özkaynaklarının yıldan yıla büyümekte olması gibi göstergeler bu notlara yansıdı." şeklinde konuştu.
Yüksek kredi notuyla birlikte hedefler de büyüdü...
Çağdas Faktoring, 28 milyon TL ödenmis sermayesi, 46 milyon TL özkaynağı ve deneyimli 126 personeli ile sektörde seçkin bir yere sahip bulunuyor. Artan kredi notu doğrultusunda hedeflerini büyüten Çağdaş Faktoring, yıl sonuna kadar aktif müşteri sayısını 3.220'den 4.500'e, bu müşteriler üzerindeki plasman tutarını ise 417 milyon TL'den 450 milyon TL'ye yükseltmeyi hedefliyor. Kurulduğu 1994 yılından bu yana ağırlıklı olarak kobi ölçeğindeki yurt içi firmaların finansman ihtiyaçlarının karsılanması üzerine faaliyet gösteren şirketin portföyünde kayıtlı müsteri sayısı ise 23.975'i buluyor. Çağdas Faktoring, 2013 yıl sonu itibarıyla %1,5 olan sektör payını ise 2014 sonunda %2'ye taşımayı amaçlıyor. Sirket 2014 yılı ilk çeyreğinin sonuclarına göre kendi banka dışı faktoring sirketleri arasında 6. sıraya ilerlerken 8 olan şube sayısını da 2015 yılına kadar 11'e ulaştırmak istiyor.
“Şirketimizin %30 büyümüş olmasi kredi notuna yansıdı..."
Kredi notunun yükseltilmesi ile ilgili olarak bir açıklama yapan Çağdaş Faktoring Genel Müdürü Erdoğan özen "Sirketimiz, kabilerin büyüyen finansman ihtiyaçlarını daha fazla karşılayabilmek icin şüphesiz ki daha fazla kaynağa ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle, mali bünyemizin sağlamlığına ve kar oranımıza güvenerek tahvil ihracına karar verdik. Sermaye Piyasası Kurulu'na, 90 milyon TL tutarında tahvil ihracı için izin başvurusunda bulunduk. Bu tahviiiere yatırım yapacak yatırımcıların ihtiyaç duyacağı referansları da günümüzde ancak derecelendirme kuruluslarının vereceği notlar sağlayabiliyor. Bu nedenle derecelendirme sürecini ve notlarını oldukca önemsiyoruz. Kredi notu ise hem mali bilancadaki rakamlara göre hem de şirketin kurumsallaşma da gösterdiği başarılara göre veriliyor. Bilanca rakamları, piyasadaki konumlanması ile beraber değerlendiriliyor. Sirketin, rekabette ne kadar başarılı olduğu, aktif ve pasiflerini ne derece başarılı yönettiği hususları da bir gösterge özelliği taşıyor. Nitekim şirketimizin tahsili geciken alacaklarının seviyesinin %3'1er civarında olması, sektör ortalama %8 büyüme gösterirken şirketimizin %30 büyümüş olması, özkaynaklarının yıldan yıla büyümekte olması gibi göstergeler bu notlara yansıdı." şeklinde konuştu.
Yüksek kredi notuyla birlikte hedefler de büyüdü...
Çağdas Faktoring, 28 milyon TL ödenmis sermayesi, 46 milyon TL özkaynağı ve deneyimli 126 personeli ile sektörde seçkin bir yere sahip bulunuyor. Artan kredi notu doğrultusunda hedeflerini büyüten Çağdaş Faktoring, yıl sonuna kadar aktif müşteri sayısını 3.220'den 4.500'e, bu müşteriler üzerindeki plasman tutarını ise 417 milyon TL'den 450 milyon TL'ye yükseltmeyi hedefliyor. Kurulduğu 1994 yılından bu yana ağırlıklı olarak kobi ölçeğindeki yurt içi firmaların finansman ihtiyaçlarının karsılanması üzerine faaliyet gösteren şirketin portföyünde kayıtlı müsteri sayısı ise 23.975'i buluyor. Çağdas Faktoring, 2013 yıl sonu itibarıyla %1,5 olan sektör payını ise 2014 sonunda %2'ye taşımayı amaçlıyor. Sirket 2014 yılı ilk çeyreğinin sonuclarına göre kendi banka dışı faktoring sirketleri arasında 6. sıraya ilerlerken 8 olan şube sayısını da 2015 yılına kadar 11'e ulaştırmak istiyor.