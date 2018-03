CETC’den İngilizce’niz için Tasarım ve Yaratıcılık

Canada Eğitim ve Danışmanlık Kurumu (CETC), hangi ilde olursa olsun kurumsal düzeyde şirketlerin ve çalışanların ihtiyaç duydukları seviyede ve içerikte İngilizce desteği veriyor. Eğitim sektöründe 17 yıllık tecrübesiyle hareket eden CETC, butik sistemi temel alarak; “Interact & Learn®” metodunu kullanarak “Eclectic & Lexical®” yaklaşımını sunuyor.





Canada Education & Training Corporation – Canada Eğitim ve Danışmanlık Kurumu (CETC), ikisi yabancı biri Türk girişimci olmak üzere 2006 yılında 3 ortakla kuruldu. Dil eğitim kurumu olan CETC Satış ve Pazarlama Direktörü N. Tolga Dişkaya, eğitim sektöründe toplamda 17 yıllık tecrübelerini ve eğitimlerini birleştiren ortakların, İngilizce öğrenimine farklı ve dinamik bir bakış açısı geliştirdiklerini söyledi. Dişkaya, “Butik sistemini temel alan dil merkezimiz “Interact & Learn®” metodunu kullanarak “Eclectic & Lexical®” yaklaşımıyla dilin tüm iletişim tekniklerini kapsamaktadır” dedi. CETC, metoduyla iletişimci yönde İngilizce sunuyor. CETC, çalışan profesyonellerin iş ve sosyal hayatlarında İngilizceyi her yönde kullanabilmelerini amaçlıyor. Eğitmenleri; Kanada, Amerika, Avustralya veya İngiltere’den olan CETC, öğrencilerine maksimum düzeyde verimli olabilmek için kurucular tarafından ayrıca özel bir eğitim de veriyor. Dişkaya, bunun sebebini ise; ‘Yerele özel eğitim metotlarının uygulanabilir olmasıdır’ diyor.

Günümüzde yabancı dil eğitiminin özellikle iş ilişkilerini yürütmek için bir gereklilik olduğu herkesçe biliniyor. Ülke sınırlarını aşarak uluslararası platforma taşınan iş ilişkilerinde yabancı dil kaçınılmaz bir gereklilik haline geliyor. Küreselleşmenin gereği olarak iş yaşamında ve günlük hayatta çağı yakalamak, ekonomik ve kültürel anlamda iletişimi sağlayabilmek için alanında uzman ve tecrübeli eğitmenlerden dil eğitimi almak gerekiyor. Ancak eğitime ayrılan bütçenin kısılması da maalesef giderleri düşürmek için yapılabilecekler listesinin başlarında yer alıyor. İşte firmalar için bu yaklaşma-kaçınma ikilemine çözüm olarak ihtiyaca yönelik dil eğitimine yönelmek gerekiyor. Bu doğrultuda CETC tarafından ihtiyaca yönelik hazırlanmış ve her firmanın kurumsal diline uyarlanabilir; “Etkili sunum teknikleri, etkili yazışma teknikleri, resmi konuşma ve yazışma, mülakat teknikleri, toplantı yönetimi ve pazarlama teknikleri, profesyonel sosyalleşme, telefonda konuşma becerileri ile kısa ve pratik konuşmalar” adlı iki tam günü geçmeyen eğitim programları uygulanarak nüanslar tamamlanmış oluyor. Dişkaya, şu örneği veriyor: “Şirketinin yazışmalarından sorumlu bir çalışan sadece ‘Etkili Yazışma Teknikleri’ paketi kapsamında eğitim alarak; profesyonel yazışmaların kurallarını, bilgi isteme, bilgi iletme, fiyat teklifi alma ve verme, sipariş verme, teşekkür ve özür yazısı yazma, referans gösterme, süreç anlatma gibi birçok yazışmanın kurallarını ve püf noktalarını, bu yazışmaları yaparken uyması gereken gramer kurallarını ve hatta yazının iletişim sertliği dediğimiz derecelerini dahi öğrenebilir oluyor.”



Mesleğe uygun İngilizce eğitimi

Özel durumları olan meslek grupları için ise sadece işi için gerekli olan kısım kadar İngilizce eğitimi alması çalışana öğrendiğini direkt olarak kullanabilir olması özgüven sağlıyor. Sekreter ve Asistanlar (48 ders), Satış ve Servis Çalışanları (64 ders), Güvenlik Personeli (16 ders), Makam Şoförleri (16 ders), Call Center Çalışanları (32 ders) için hazırlanmış ‘Mesleki Yabancı Dil’ programları bunlardan bazıları. Dişkaya, şöyle konuşuyor: “Hedeflenen İngilizce eğitimini birkaç şekilde sunmaktayız. Teke tek, yarı özel gruplar, Combo sitemi (hem grup eğitimi hem de teke tek eğitim bir arada), açık gruplar (CETC firmasında gerçekleşen her firmaya açık) ve kapalı gruplar (Sadece sizin firmanıza özel) şeklinde eğitimlerimiz devam etmektedir. Bunun dışında firmalara özel olarak hazırlanmış 12 farklı özel tasarım eğitimi bulunmaktadır. Kısacası, hangi ilde olursa olsun kurumsal düzeyde şirketlerin ve çalışanların ihtiyaç duydukları tüm İngilizce desteği CETC tarafından verilmektedir.”