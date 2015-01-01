Cloudyflex’ten KOBİ dostu fırsatlar

Cloudyflex Yönetici Ortağı Haluk Çavuşoğlu, KOBİ’leri ekonomik bulut tabanlı iş uygulamaları ile tanıştırıp, rekabet güçlerini artıran Cloudyflex uygulamalarını anlattı.

Cloudyflex’i daha yakından tanıyabilir miyiz?

Cloudyflex, KOBİ’leri esnek, güçlü ve ekonomik bulut tabanlı iş uygulamaları ile tanıştırmak ve rekabet güçlerin i artırmak amacıyla kuruldu. KOBİ’ler son derece ekonomik bütçeler ile yüksek yatırımlara girmeden Zoho CRM-Müşteri İlişkileri Yönetimi çözümü ile müşterileri ile ilgili her türlü satış, pazarlama ve satış sonrası servis sürecini yönetebilmekte, teklif otomasyonu ile tekliflerini bir tıklama ile otomatik olarak yaratarak müşterilerine gönderebilmekte ve bayi siparişlerini internet üzerinden alarak takip edebilmekteler.



Bulut bilişim alanındaki ürün ve hizmetleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz?

Cloudyflex’in sunduğu tüm çözümler bulut platformunda çalışmakta. Temsilcisi olduğumuz çözümler arasında dünyanın bulut bilişim konusundaki lider firmalarından Zoho’yu, müşteri sadakatini artıran Intercom’u ve teklifleri online ortamda müşterilerinize sunmanızı sağlayan Pandadoc markalarını sayabiliriz. Bu çözümler ile KOBİ’lerin satış, pazarlama ve satış sonrası servis süreçlerini otomasyona kavuşturuyor ve aynı zamanda hedefledikleri sektörler ile ilgili güncel müşteri verisi de sunabiliyoruz. Bu sayede KOBİ satış ekipleri direkt olarak hedefledikleri müşterilere satış faaliyetlerini başlatabilmek için bu hazır müşteri verisini kullanabiliyorlar.



2014 sizin için nasıl bir yıldı? 2015 hedefleriniz nelerdir?

2014 oldukça hızlı büyüdüğümüz bir yıl oldu. 2014’te birçok sektördeki müşterimizin CRM projesini hayata geçirdik. 2015’te de yüksek bir büyüme hedefliyoruz. Özellikle KOBİ’lere dönük sunacağımız yeni hizmetlerimiz ve çözümlerimiz ile KOBİ’lerin otomasyon seviyelerini daha da artırmayı ve bu sayede çok daha rekabetçi olabilmelerine destek olmayı arzu ediyoruz.



Müşteri ilişkileri yönetimindeki ayrıcalıklarınız nelerdir?

Cloudyflex ekibi satış, pazarlama ve satış sonrası servis sistem ve süreçlerinin kurulması konusunda 20 seneye varan bir tecrübeye sahip. Bu tecrübemiz ile firmalara yalnızca sistem kurmuyoruz, satış, pazarlama ve servis süreçlerini nasıl oluşturmaları gerektiği konusunda danışmanlık hizmetleri de sunuyoruz. Bu sayede KOBİ’ler yatırım yaptıkları CRM gibi çözümleri çok daha kolay ve doğru bir şekilde devreye alabiliyor ve başarıyla kullanabiliyorlar.

Temsilcisi olduğumuz Zoho CRM çözümü KOBİ segmentinde son derece popüler bir çözüm. Zoho’nun en önemli özelliği kuruluş felsefesinden gelen ‘Firma ve Müşteri Dostu’ diye adlandırdığımız yaklaşımıdır. Zoho, temel fonksiyonları içeren ürünlerini KOBİ’lerin anında ve yatırım yapmadan kullanabilmesi için ücretsiz olarak sunmakta. Bu sayede firmalar çözümleri test edebilmekte ve fayda sağlayıp sağlayamayacaklarını görebilmektedir. Örneğin Zoho CRM’in ücretsiz sürümünü 10 kullanıcıya kadar sonsuza kadar ücretsiz kullanabilir ve Zoho’nun pazarlama otomasyonu, canlı ziyaretçi takibi, satış sonrası servis gibi çözümleri ile entegre olarak kullanabilirsiniz.



Satış sonrası desteğini nasıl sağlıyorsunuz?

Satış sonrası destek konusunda farklı ihtiyaçlara dönük çağrı, kontör veya vaka bazlı hizmet modelleri sunmaktayız. Müşterilerimiz uygun maliyetli bakım ve destek hizmetlerimiz ile 49 TL’den başlayan fiyatlarla bizden destek alabilmekteler.



Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı?

Günümüzde CRM diye adlandırdığımız ‘Müşteri İlişkileri Yönetimi’ tüm KOBİ’ler için artık olmazsa olmaz bir gereklilik. KOBİ’lerin rekabetçi olabilmeleri ve kurumlarında ‘Ticari Bellek’ yaratabilmeleri için müşterileri ile yaptıkları tüm ticari faaliyetleri takip etmeleri gerekiyor. Zoho bu sene CRM ürününün 10. yaşını kutluyor. Bu kutlama çerçevesinde Zoho CRM çözümünü KOBİ’ler 10 kullanıcıya kadar tamamen ücretsiz, kontratsız, deneme süresi olmadan ve kredi kartı gerekmeden kullanabiliyorlar. Tüm KOBİ’leri bu ücretsiz çözümü denemeye ve www.cloudyflex.com adresimizi ziyaret ederek kayıt olmaya davet ediyoruz.