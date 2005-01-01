Cronom İle Yazılım Sektörüne Farklı Soluk..

Avenn Grup bünyesinde faaliyet gösteren Cronom 2005 yılında yazılım sektörüne farklı bir soluk getirmiş, geliştirmiş olduğu yenilikçi yazılım çözümleri ile bir çok işletmenin güvenini kazanmış ve şirket politikalarına paralel olarak hızlı ve planlı bir büyüme sağlayabilmiştir.

Cronom yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları sonucunda, en yeni teknolojileri kullanarak sektör ve dil bağımsız kurumların tüm iş uygulamalarını geliştirebilecekleri bir platform yaratarak tamamen kurumlara özel butik yazılım çözümleri sunar. Ottoflow Kurumsal İş Akışı Uygulaması ile işletmeler, iş süreçlerini dijital ortama aktarıp, hızlı ve kolay bir şekilde iş süreçlerini yönetebilmektedir. Bir başka uygulama olan Ottobase ile işletmeler sektör ve dil bağımsız yazılım uygulama geliştirebilmekte, sıklıkla karşılan standardizasyon, şeffaflık, genişletilebilirlik gibi sorunları ortadan kaldırabilmektedir.Bunların yanında deneyimli yazılımcı kadrosuyla danışmanlık hizmeti vererek BT alanında çözüm geliştirmek isteyen diğer yazılım firmalarınada öncülük edip, en güncel teknolojileri takip edebilmelerini sağlayabilmektedir.

Cronom bugüne kadar 60’tan fazla firmaya çözüm geliştirmiş, aynı zamanda müşterileri ile köklü ilişkiler kurabilmiş ve bu sayede uzun soluklu projelere imza atabilmiştir. Son olarak Ar-Ge faaliyetlerini daha hızlı ve aktif yönetebilmek adına Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark projesine dahil olan Cronom, müşterilerine bu noktadan hizmet vermeye başlayıp, bireysel büyümenin yanında kollektif büyümeyede katkı sağlayarak sektörel gelişime öncülük edebilmektedir.