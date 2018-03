Dünyanın bir numaralı ‘İşletme Koçluğu’ firmasının Türkiye Ofisi; ActionCOACH

Türkiye’deki KOBİ’lerin büyüme süreçlerine uluslararası ve yerel know-how’larıyla eşlik ediyor, önceden binlerce firma tarafından denenmiş, sonuçları test edilmiş stratejileri kullanarak büyümelerine yardım ediyor.

ActionCOACH şirketinin dünyada 1500’den fazla ofisi bulunuyor. ActionCOACH Türkiye Ofisi, bankacılık sektöründe uzun yıllar üst düzey yöneticilik yapmış olan Ayşegül Akşak, Özge Toraman ve Gülnur Değer tarafından 2012’de kuruldu.

ActionCOACH Türkiye Ofisi Kurucu Ortağı Özge Toraman, 20 yılı aşkın bir süredir severek, heyecanla yaptıkları bankacılık mesleğinin ardından ortaklarıyla birlikte üç yıl önce ActionCOACH’un Türkiye Ofisi’ni kurmaya karar verdiklerini anlatıyor: “ActionCOACH, dünyanın bir numaralı işletme koçluğu firması, 1993’te şu an ki CEO’su Brad Sugars tarafından kurulmuş. ActionCOACH, alanının tüm dünyada en hızlı büyüyen şirketlerinden biri. Singapur’dan Sydney’e, San Fransisco’dan Endonezya’ya kadar uzanan bir yapı, dünyanın dört bir yanında ofisleri ve işletme koçları ile kuruluş felsefesi olan ‘Şirket Sahiplerine Yardım’ fikrini hayata geçiriyor. Bizim de bu doğrultuda hedefimiz her işletmenin, muhasebeci ve avukatının yanısıra bir ActionCOACH’unun da olması. Kendimizi her yeni ve başarılı şirketin bir parçası olarak görüyoruz. Vizyonumuz ‘İş Dünyasının Eğitilmesi Aracılığıyla Dünya Refahının Artırılması’dır.”

Özge Toraman, amaçlarının Türkiye’deki KOBİ’lerin büyüme süreçlerine uluslararası ve yerel know-how’larıyla eşlik etmek, onların deneme yanılma yapmadan, önceden binlerce firma tarafından denenmiş, sonuçları test edilmiş stratejileri kullanarak büyümelerine yardım etmek olduğunu söylüyor: “Türkiye’deki işletmelerin büyümelerine, daha sistemli ve dolayısıyla verimli çalışmalarına, bu yolla daha çok rekabet edebilmelerine ve daha çok farklılaşmalarına yardımcı olmak üzere yola çıktık. Biliyoruz ki en müthiş iş fikri, ticarileşemediği müddetçe, katmadeğer sağlayamıyor. Bu nedenle 3 kadın girişimci olarak en önemli motivasyonumuz, işletme sahiplerinin ve ekiplerinin gelişimine katkıda bulunarak, ülkemizin refahını ve yaşam standardını yükseltiyor olmak.”

Özge Toraman, işletme sahiplerinin teknik yeterlilikleri yanında işi kurdukları zaman sahip oldukları ‘Girişimci / Entrepreneur’ tutkularını yeniden alevlendirmek, yönetim becerilerini desteklemek yoluyla verimlilik ve kazanç hedeflerine ulaşmalarını sağladıklarını kaydediyor. Toraman, “Bunu da tutku ile yapmaya devam ediyoruz. Biz ve bizim gibi vizyon sahibi ekiplerin aramıza katılması ile bunu hızla gerçekleştireceğiz” diyor.



10 yeni bölgede hizmet verecek

ActionCOACH Türkiye Ofisi Kurucu Ortağı Ayşegül Akşak, ActionCOACH Türkiye’nin iki önemli hedefini şöyle özetliyor: “Birincisi, ActionCOACH metodolojisinden faydalanarak işletmelerimizin lig atlamasına aracılık etmek. 2015 yılı sonu itibarıyla ActionCOACH sistemiyle tanışmış olan işletme sayısının 200 olmasını planlıyoruz. Bu sayının beş yıl içinde tüm Türkiye’ye yayılarak binlerle ifade edilmesini amaçlıyoruz. İkinci ana hedefimiz ise Türkiye’de ActionCOACH işletme koçlarının sayısını artırmak. 2015 yılı bu anlamda bizim için çok önemli, İngiltere’de alınacak işletme koçluğu eğitimi ile bu büyük ekibin bir parçası olacak Employee Coach’lar yetiştireceğiz. Bizler gibi 10 işletme koçu yetiştirerek daha fazla işletmeye dokunmayı amaçlıyoruz. Yine bir yıllık süreçte franchise olarak Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Gaziantep başta olmak üzere 10 bölgede hizmet vermeyi hedefliyoruz.”

Ayşegül Akşak, ActionCOACH olarak işletmelere verdikleri hizmetin somut içeriğini şöyle detaylandırıyor: “Firmalar için karlı ve hızlı satış sonuçları yaratmak, yeni dünyada güçlü pazarlama stratejilerilerini geliştirmek, üretim, tedarik ve bunlarla ilgili tüm iş akışları, finans, sistem, ekip yönetimi, liderlik alanında her ticari işletmenin büyüme vizyonlarına ve karlılık hedeflerine uygun hizmet etmek ve onlarla omuz omuza yürümek için çalışıyoruz.”

Ayşegül Akşak verdikleri koçluk hizmetlerini Birebir Koçluk Hizmeti ve Grup Koçluğu olmak üzere iki temel başlıkta özetliyor: “Birebir Koçluk hizmeti bir anlamda özel derse, Grup Koçluğu’nu da dersane eğitimine benzetmek mümkün. İhtiyaçları doğrultusunda hazırlanacak eğitimlerle işletmelerin değişen piyasa koşullarına daha rahat ayak uydurmalarını ve rekabet avantajı elde etmelerini amaçlıyoruz.”



KOBİ’ler önemli

ActionCOACH Türkiye Ofisi Kurucu Ortağı Gülnur Değer, KOBİ’lerin önemini vurgulayarak, sürdürülebilir ekonomik büyüme için işletmelerin iş yapma becerilerinin arttırılması gerektiğine değiniyor: “ActionCOACH metodolojisi ‘Sonuç Odaklı’ çalışmayı hedeflemektedir. İşletme Koçu’nun bir işletme ile çalışmasının birkaç amacı vardır. Çalışmanın en başında netleştirilecek olan bu konularda amaç işletmeyi belirlenen hedefe ulaştırmaktır.”



Gülnür Değer, ActionCOACH İşletme Koçları ile çalışan işletmelerin elde ettikleri faydaları şöyle sıralıyor:

- Daha verimli çalışmanın yollarını gösteririz.

- Karlılığınızı arttırmanın yollarını gösteririz.

- İşletmelerin ekip oluşturmasına yardımcı oluruz.

- İşletme patronlarının tutkularını yeniden keşfetmelerine katkı sağlarız.

- Motivasyon İş Koçunuz ile yürüteceğiniz çalışmanın her aşamasının temelini oluşturur.

- Genel ekonomi ve sektörlerdeki değişiklikleri takip etme konusunda destek olur.

- ActionCOACH, hesap verebilir bir düzen yaratmanıza yardımcı olur.

- ActionCOACH, ikinci bir uzman görüşünü işletmelere sunar.



“ActionCOACH ile Action deme zamanı”

KOBİ’lerin küreselleşen ekonominin Türkiye’deki lokomotifleri olduğunu vurgulayan ActionCOACH’ın kuruluş amaçları şöyle:



- İşletmelerde girişimciliği geliştirmek ve desteklemek.

- İşletmelerin iş fikirlerini oluşturup ticari hayata geçişlerinde onları, işletme sahibi olmaya, diğer bir deyişle girişimciliğe hazırlamak.

- İşletmeleri sürekli büyüme yönünde harekete geçirmek ve büyüme planlarını yapmalarına yardım etmek.

- İşletmelerin yönetim becerilerinin ve kurumsal etkinliklerinin gelişmesinde rol oynamak, esnaf veya tekniker kültüründen profesyonel kültüre geçmelerini sağlamak.

- Türkiye’de hızla büyüyen ve gelişen iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi sürecinde işletmelerin yanında olmak ve onların rekabet avantajını artırmak.

- İşletmelerin dünyaya ve farklı piyasalara açılmasında onlara destek olmak, yol göstermektir.