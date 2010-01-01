e-Arşiv ile faturalar 10 yıl boyunca saklanıyor

e-Dönüşüm®’ün lider ismi FIT Solutions, yenilikçi hizmetlerine e-Arşiv çözümü ile devam ediyor.

e-Arşiv sistemi, çok sayıda belgeyi ağır yük olmadan, zahmetsizce ve düşük maliyet ile saklama imkanı sağlıyor. Özellikle e-Fatura kullanıcıları için faturaların ikinci nüshalarını da elektronik ortama taşıması ile fark yaratıyor. FIT Solutions’ın SAP altyapısıyla sunduğu e-Arşiv sayesinde tüm faturalar arşiv imzası ile imzalanarak 10 yıl boyunca saklanıyor.

Elektronik ortamda oluşturulan faturanın elektronik ortamda ibraz ve muhafaza edilmesi anlamına gelen e-Arşiv birçok firma için zorunluluk kapsamına girecek. Bu nedenle firmalar hazırlıklarını tamamlıyorlar. Türkiye’nin lider e-Dönüşüm® şirketi FIT Solutions, milyonlarca arşiv imzası kapasitesi, basit entegrasyon katmanı, gelişmiş arayüzü ile faturaları 10 yıl boyunca saklayabilen bir e-Arşiv çözümü sunuyor.

Çok sayıda fatura üreten ve ürettikleri belgelerin ikinci nüshalarını kağıt ortamında saklamaları kendileri için ağır yük oluşturan mükelleflerin düzenlediği belgelere ait örnek nüshaların elektronik ortamda arşivlenmesini sağlamak amacıyla geliştirilen e-Arşiv ile aylık raporlar hiçbir ek işlem gerektirmeksizin Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) iletiliyor.

Günde milyonlarca imza kapasitesi: FIT Solutions’ın binlerce e-Fatura ve e-Defter projesi ile kazandığı tecrübe ve birikimini aktardığı e-Arşiv çözümü, yüksek performans sayesinde dakikada binlerce fatura işleyebilme kapasitesi ile işletmelerin tüm faturalarını çok kısa süre içerisinde elektronik ortama aktarabiliyor. Günde milyonlarca fatura arşiv imzası ile imzalanarak 10 yıl boyunca saklanıyor. Fatura ve rapor süreçlerinin işlem sırasında her adımda izlenebilmesini de sağlayan e-Arşiv çözümü, firmaların raporlama yükümlülüğünü kolaylaştırıyor, saklama maliyetlerini sıfırlıyor.

Fatura verilerinin toplanması ile başlayan e-Arşiv süreci e-Fatura numarasının oluşturulması, ardından e-Fatura’nın oluşturulması, arşiv imzası olarak da bilinen e-İmza ile imzalama ve fatura görüntüsünün oluşturulması ile devam ediyor. Sonrasında müşteriye yine elektronik ya da basılı olarak iletilebilen faturanın elektronik kopyası e-Arşiv’de saklanıyor; aylık raporlama dönemlerinde otomatik olarak GİB’e gönderiliyor.

Süreçlerin şeffaf bir şekilde izlenebilmesinin yanısıra işletmelerin iş yükünü azaltırken saklama alanı, arşivleme zorluğu gibi problemleri ortadan kaldıracak olan e-Arşiv, mali tasarrufu da beraberinde getirecek. Tüm faturaların ikinci kopyalarının elektronik olması ile kırtasiye masrafları neredeyse sıfırlanırken, arşiv alanı problemi de ortadan kalkacak.

FIT Solutions hakkında: 1999 yılında faaliyete başlayan FIT Solutions, şirketlerin iş süreçleri ve devlet ile olan ilişkilerinin dijital ortama taşınmasında en çok tercih edilen, Türkiye’nin lider e-Dönüşüm® firmasıdır. FIT Solutions, şirketlere 'e-Defter', ‘e-İrsaliye’, ‘e-Arşiv’, ‘e-Bilet’ ve 'e-İmza' gibi uygulamalarla ‘e-Dönüşüm®’ süreçlerinin düzenlenmesinde iş verimliliği artıran, maliyet ve zaman yönetimini kolaylaştıran 'Kurumsal Değer Mühendisliği' projeleri sunmaktadır. FIT Solutions artmakta olan Ar-Ge ekibiyle dünya trendlerini takip etmekte, Türkiye’de kurumsal yazılım ve entegrasyon hizmetleri pazarının gelişimine yön vermektedir. Turkcell, ING BANK, Türkiye Noterler Birliği ve Cordis ile stratejik işbirlikleri bulunan şirket, 2014 yılında 50 milyon dolar büyüklüğündeki Hollanda merkezli girişim sermayesi fonu Revo Capital’den yatırım almıştır. Bu yatırımın ardından FIT Solutions, e-Dönüşüm® konusundaki bilgi ve deneyimini sürekli geliştirerek global müşterilerine yenilerini eklemenin yanısıra KOBİ’ler için de ilk adres olmayı hedeflemektedir.

Detaylı Bilgi İçin: fitsolutions.com.tr / e-mail: info@fitcons.com

* e-Dönüşüm® bir FIT Solutions markasıdır.