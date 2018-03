e-Dönüşüm’de kalite, güvenilirlik, hız;

Türkiye’de işletmeler e-Dönüşüm®’e adım attı. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) işletmelerde e-Fatura kullanımını 1 Ocak’ta başlattı, zorunluluk ise 1 Nisan’da başlıyor. Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD) verilerine göre Türkiye’de e-Fatura pazarı 300 milyon dolar. Dönüşüm sürecinde pazarın hızla büyümesi bekleniyor. GİB, Türkiye’deki 1 milyon şirketi dönüştürmek istiyor. Büyük şirketlerin eko-sistemlerindeki firmalara da e-Fatura kullanma zorunluluğu getirmesiyle pazarın büyük bir hızla yaklaşık 4 kat daha büyüyeceği öngörülüyor. e-Fatura’dan sonra e-Defter ardından da e-Arşiv gelecek. 1 Ocak 2015’ten sonra ise e-Fatura kullanan her şirket e-Defter kullanmak zorunda.

e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv konularına ciddi yatırımlar yaptıklarını belirten FIT Solutions Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Koray Gültekin Bahar, şirketlerin geçen yıl e-Fatura’ya yoğunlaştığını, 2014’te ise e-Defter’e yoğunlaşacaklarını söylüyor. Bahar, “FIT Solutions olarak bu dönüşümlerin en iddialı kuruluşu olma misyonuyla ilk 3 kuruluş arasında yeralacağız. e-Dönüşüm®’e ciddi yatırım yapıyoruz, bu konseptin yaratıcısı biziz. Tek işimiz e-Dönüşüm®. Problemlere doğru, hızlı çözümler ve süreçle ilgili 360 derece hizmet sunuyoruz” diyor.

Elektronik Fatura (e-Fatura) sürecinde işletmelere en uygun hizmeti sunmak stratejisiyle hareket eden FIT Solutions’ın bunun için ING Bank ile özel entegratörlük anlaşması imzaladığını aktaran Bahar, “ING Bank ile INGeF modelini hayata geçirdik. Normal koşullarda işletmeler ayda 100 liraya e-Fatura uygulamasını INGeF üzerinden gerçekleştirebilir. 1 faturanın işletmeye kargo dahil ortalama maliyeti 6 TL iken e-Fatura ile bu maliyet yaklaşık 20 kuruşa kadar düşebiliyor. Bu da işletmelere ciddi maliyet avantajı sağlıyor” diye konuşuyor. Bahar ayrıca Turkcell ile yaptıkları işbirliği sonucunda Nisan’da özel entegratör lisansı alacaklarını da açıklıyor: “Turkcell tarafından Powered by Turkcell akıllı bulut adıyla çözümümüz pazara Nisan ayının 15’inden sonra sunulacak.”

Koray Gültekin Bahar, son 4 yıldır SAP danışmanlığının yanısıra dikey çözümlere yoğunlaştıklarını belirterek özellikle e-Fatura konusunda önemli başarılara imza attıklarını açıklıyor: “e-Fatura, SAP’ın Türkiye’de ilk akredite ettiği çözümdür. Bu nedenle uluslararası firmalar FIT Solutions’ın müşterisidir, dünyadaki en büyük 25 firmanın Türkiye’de faaliyet gösteren işletmeleri FIT Solutions’ı tercih etmektedir. Kurumsal büyük şirketler ağırlıklı olmak üzere 300’den fazla işletmeyi GİB onaylı ‘SAP FIT e-fatura Çözümü’ ile entegre ettik, özel entegratörlük hizmetinde ise 1200’den fazla işletmeye çözüm sunduk. FIT Solutions olarak 2014’te entegre ettiğimiz işletme sayısını 400’e, özel entegratörlük hizmeti sunduğumuz işletme sayısını ise 4 bine çıkarmayı ve yüzde 30 pazar payımızı korumayı hedefliyoruz. Geçen yıl 3 katı büyüdük, bu yıl yüzde 100 büyüme bekliyoruz. Yılsonunda 130 kişilik bir ekip olacağız. Bilişim teknolojilerinde Ar-Ge bizim için çok önemli. Gelişmeleri takip etmenin ötesine geçip, gelişmelere öncülük etmek için zamandan hızlı davranmak zorundayız. Dünyadaki bilgi teknolojilerinin Türkiye’deki iz düşümü olma yolunda ilerliyoruz. Biri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde olmak üzere, 2 farklı merkezde Ar-Ge ofisimiz var ve Türkiye’de yeni bir teknoparkta Ar-Ge ofisi açmayı da planlıyoruz.”



Şirketlere ceza geliyor

Türkiye’de yaklaşık 30 bin işletmenin e-Fatura zorunluluğu bulunduğundan söz eden Bahar, şirketleri uyarıyor: “Bugüne kadar yaklaşık 20 bin şirket e-Fatura için GİB’e başvuruda bulundu. e-Fatura sürecinde işletmeler ağırlıklı olarak GİB’in altyapısını kullanıyor. Uygulamaya geçmeyen işletmelere GİB’in ceza uygulaması başlayacak. İşletmeler yılda toplam 97 bin TL’lik bir usulsüzlük cezasına çarptırılacak. Düzenlediği fatura ve kestiği faturayı da gelirine yansıtamayacak.” Bahar, yıl içerisinde yurtdışına kesilen faturaların da e-Fatura olmasının önünün açılacağını öngörüyor.



e-Deftere geçişte dikkat!

e-Defter uygulamasına 40 şirketle başladıklarını, 60’a yakın yeni projeye de devam ettiklerini aktaran Bahar, yılsonuna kadar bu rakamın 500’leri bulacağını öngörüyor. Bahar, e-Defter uygulamasına geçmek isteyen şirketleri uyarıyor: “Şirketler en geç Aralık 2014’te başvurularını tamamlamalı, en geç Nisan 2015’te ise Ocak (2015) ayı defterlerini e-Defter olarak düzenlemiş olmalılar. e-Defter uygulamasına geçmek isteyen şirketler, veri kayıpları gibi sorunlara maruz kalmamak için, GİB tarafından uyumluluk onaylı firmalar ile çalışmalı. Türkiye’de şu an sadece 30 civarında firmanın uyumluluk onayı var, bu firmalardan biri de FIT Solutions. Firmalar hizmet alacakları firmanın hangi muhasebe yazılımı için uyumluluk onayı aldığını sormak zorunda. Aksi halde, herhangi bir sorun yaşandığında yasal yükümlülük hizmet sağlayıcısına değil, firmaya ait. FIT Solutions olarak, 2012 yılında GİB’den SAP Muhasebe Yazılımları için uyumluluk onayı aldık. Yaklaşık 10 farklı yazılım sistemi için daha uyumluluk onay sürecimiz tamamlanmak üzere. Sonrasında da e-Arşiv uygulamaları var.” Bahar, SAP ekosisteminde 16 işortağı ve muhasebe yazılım alanında ise 50 firmayla iş ortaklıkları bulunduğunu dile getiriyor.



e-Arşiv için erken

Koray Gültekin Bahar, özellikle e-Arşiv konusunda da işletmeleri uyarıyor: “e-Arşiv ile ilgili yasal tebliğ çıktı. Ancak Nisan ayı sonunda teknik klavuzun yayınlanmasını bekliyoruz. Teknik klavuza göre şekillenmemiş e-Arşiv çözümleri ileride işletmeleri sıkıntıya düşürebilir. Biz FIT Solutions olarak klavuz çıktıktan 2 ay sonrasında e-Arşiv çözümlerimizin lansmanlarını yapmaya başlayacağız.”



İnternette canlı yayından sorulara yanıt

SAP Forum’da, Microsoft Dynamics Zirvesi’nde ve Eduplus’un düzenlediği Finans Zirvesi’nde e-Dönüşüm®’ü anlattıklarını belirten Bahar, her 2 haftada bir Pazartesi günleri saat 15:30’da, FIT Solutions web sitesinden canlı olarak e-Dönüşüm® sunumları gerçekleştirdiklerini anlatıyor: “İnterneti çok aktif kullanıyoruz, isteyen bize sorularını gönderebiliyor, yanıtları youtube’da 3 dakikalık videolar halinde yayınlıyoruz.”

FIT Solutions hakkında;

FIT Solutions, SAP Danışmanlık firması olarak 1999 yılında kuruldu. e-Fatura ve e-Defter uygulamalarıyla sektör lideri olarak 2013 yılında yüzde 300 büyüyen FIT Solutions, Türkiye’de e-Fatura entegrasyonunu gerçekleştiren en büyük 1000 şirketin 70’ine hizmet verdi. Hollanda, Kuzey Kıbrıs ve Kayseri’de, Erciyes Teknoparkı’ndaki Ar-Ge ekibiyle 100’den fazla kişinin istihdam edildiği FIT Solutions, yüzde 100 yerli sermayeli kuruluş olarak Türkiye’nin e-Dönüşüm® projesinde önemli rol oynuyor.



Hangi şirketler e-Fatura’ya geçmek zorunda?

GİB’in Aralık 2012’de yayınladığı 421 Sayılı VUK Genel Tebliği ile Türkiye’de ortalama 20 bin şirketin 2014 yılına kadar elektronik fatura sistemini kullanmaya başlamasını zorunlu kılıyor. Tebliğ, 2011 yılı içinde madeni yağ lisansına sahip olan mükelleflerden herhangi bir mal alınması ve 2011 cirosunun 25 milyon TL ve üzeri olması durumunda şirketlerin e-Fatura sisteminden yararlanmaya başlaması zorunluluğunu getiriyor. Ayrıca tütün, gazlı ve alkollü içecek sektöründe imal, inşa veya ithal eden firmalardan 2011 yılı içinde herhangi bir mal almış ve 2011 yılı cirosu 10 milyon TL üzerinde olan şirketlerin de e-Fatura sistemini kullanması zorunlu.