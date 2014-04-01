e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv = e-Dönüşüm’ün adresi: FIT Solutions

1 Ocak’ta başlayan ve 1 Nisan 2014’te zorunlu olan e-Fatura uygulamasında FIT Solutions, Türkiye’nin lider kuruluşu olarak yüzde 100 büyümeye odaklandı. 200’den fazla işletmeyi direkt, 800’den fazla firmayı ise özel entegratör yöntemiyle e-Fatura sistemine entegre eden FIT, e-Defter ve e-Arşiv uygulamalarının entegrasyonunda da Türkiye’nin en iyisi olma konusunda iddialı.

FIT Solutions, SAP Danışmanlık firması olarak 1999 yılında kuruldu. FIT Solutions, e-Fatura ve e-Defter uygulamalarıyla sektör lideri olarak 2013 yılında yüzde 300 büyüdü. Türkiye’de e-Fatura entegrasyonunu gerçekleştiren en büyük 1000 şirketin yüzde 70’i FIT Solutions çözümlerini tercih etti.

Hollanda, Kuzey Kıbrıs ve Erciyes Teknopark’ında Ar-Ge ekibiyle 100’den fazla kişinin istihdam edildiği FIT, yüzde 100 yerli sermayeli kuruluş olarak Türkiye’nin e-Dönüşüm® projesinde önemli bir boşluğu dolduruyor.

FIT Solutions Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Koray Gültekin Bahar, son 4 yıldır SAP danışmanlığının yanısıra dikey çözümlere yoğunlaştıklarını belirterek özellikle e-Fatura konusunda önemli başarılara imza attıklarını rakamlarla açıklıyor.

Bahar, ağırlıklı olarak kurumsal büyük şirketlerin olmak üzere 200’den fazla işletmeyi Gelir İdaresi Başkanlığı’nın entegrasyon çözümü ile entegre ettiklerini, özel entegretörlük hizmetinde ise 800’den fazla işletmeye çözüm sunduklarını aktarıyor.

Bahar, sektörün mevcut durumu ve 2014 hedeflerini şöyle aktarıyor: “Gelir İdaresi Başkanlığı e-Fatura kullanımına 1 Ocak’ta başlasa da zorunluluk 1 Nisan’da başlıyor. Bugüne kadar 19 bin 200 şirket e-Fatura için GİB’e başvuruda bulunmuş. Başvuranların yüzde 70-75’i GİB’in portalını kullanıyor. FIT olarak, 2014 yılında direkt entegre ettiğimiz işletme sayısını 400’e, özel entegretörlük sunduğumuz işletme sayısını ise 5 bine çıkarmayı hedefliyoruz.”



Şirketleri cezalar bekliyor

e-Fatura sürecinde şu anda firmalar ağırlıklı olarak GİB’in altyapısını kullanıyor. Koray Gültekin Bahar, önümüzdeki dönemde çeşitli nedenlerle GİB altyapısını kullanan firmaların yüzde 90’ının özel entegretör üzerinden e-Fatura kullanmaya başlayacağını söylüyor. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Aralık 2012’de yayınladığı 421 sayılı VUK genel tebliği ile Türkiye’de ortalama 10.000 şirketin 2014 yılına kadar Elektronik Fatura sistemini kullanmaya başlamasını zorunlu kıldığını belirten Bahar, tebliğin kısaca 2011 yılı içinde madeni yağ lisansına sahip olan mükelleflerden herhangi bir mal alınması ve 2011 cirosunun 25 Milyon TL ve üzeri olması durumunda şirketlerin elektronik fatura sisteminden yararlanmaya başlamasına zorunluluk getirdiğini ifade etti. Kanunun bir diğer bendinde ise tütün, gazlı ve alkollü içecek sektöründe imal, inşa veya ithal eden firmalardan 2011 yılı içinde herhangi bir mal almış ve 2011 cirosu 10 Milyon TL üzerinde olan şirketlerin Elektronik Fatura sistemini kullanmalarını zorunlu tuttuğunu kaydeden Bahar, “GİB tarafından çıkarılan bu tebliğler ile Türkiye’deki faturalaşma süreçleri zorunlu olarak elektronikleştirilmeye başladı” dedi.



30 bin işletme “e-Fatura”ya geçecek

Bahar, Türkiye’de yaklaşık 30 bin işletmenin e-Fatura zorunluluğu bulunduğunu aktarıyor. Şu ana kadar 19 bin 200 firmanın GİB ile temas ettiğini, 10 bin işletmenin henüz uygulama noktasında temas ettiğini hatırlatan Bahar, sözkonusu işletmelere GİB’in ceza uygulamasının başlayacağını duyuruyor. FIT Solutions, geçtiğimiz yıl 10 bin işletmeye birebir ulaşarak e-Fatura konusunda bilgilendirme yapmış.



Pazar 300 milyon doları aşar

Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD) verilerine göre Türkiye’de e-Fatura pazarı 300 milyon dolar. Koray Gültekin Bahar, dönüşüm sürecinde bu rakamın kat be kat üstüne çıkılacağını aktarıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Türkiye’deki 1 milyon şirketi dönüştürmek istediğini dile getiren Bahar, “Bu dönüşüm muhakkak sağlanacaktır. Şu anda e-Fatura ile başlandı. Daha sonra e-Defter ardından da e-Arşiv gelecek. Şirketler geçtiğimiz yıl e-Fatura’ya yoğunlaştı. 2014 yılında ise e-Defter’e yoğunlaşacaklar. FIT olarak tüm bu dönüşümlerin en iddialı kuruluşu olma misyonuyla ilk 3 kuruluş arasında yer alacağız” diye konuşuyor.



e-Faturanın maliyetleri korkutucu değil

e-Fatura sürecinde işletmelere en uygun hizmet sunmak FIT’ın temel stratejisi. Bunun için ING Bank ile özel entegratörlük anlaşması imzalayan FIT, INGeF modelini hayata geçirdi. e-Dönüşüm® sürecinde elbette şirketler için maliyetlerin olacağını aktaran Bahar, ancak müşterinin tam olarak ne istediğinin maliyetlerde belirleyici olduğunun unutulmamasını istiyor ve şu maliyetleri veriyor: “İşletmenin ihtiyacı tek tuşla tüm işlemlerini gerçekleştirmek ise bu tabii ki bütçeli bir çalışmadır. Ancak normal koşullarda işletmeler ayda 100 liraya e-Fatura uygulamasını INGeF üzerinden gerçekleştirebilir. 1 faturanın kargo dahil ortalama 5 TL maliyeti vardır. e-Fatura bu anlamda birçok işletme için maliyetlerin düşürülmesi anlamına da geliyor.”

Bahar, 1 Nisan’dan sonra ayda 500’den fazla faturası olan işletmeler için manuel kullanımın olmayacağının da unutulmamasını istiyor.



FIT’in farklılıkları hizmetinde saklı

FIT Solutions, e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv konulara şimdiden ciddi yatırımlar yapıyor. Bahar, ürünü son haline getirmek için milyon doların üzerinde yatırım yaptıklarını aktararak, “e-Fatura SAP’ın Türkiye’de ilk akredite ettiği çözümdür. Bu nedenle uluslararası firmalar FIT’ın müşterisidir, dünyadaki en büyük 25 firmanın Türkiye’de faaliyet gösteren olanları FIT’ı tercih etmektedir” diyor.

e-Defter konusunda ise ürünün tüm yasal haklarını SAP’a devrettiklerinin altını çizen Bahar, şu anda 30’dan fazla şirketin e-Defter uygulamasını gerçekleştirdiğini açıklıyor. Bahar, önümüzdeki dönem 1000 şirketin elektronik defter kullanmasına geçmesini beklediklerini duyuruyor: “Geçen yıl e-Fatura yılıydı. Bu yıl e-Defter yılı. Bugün 19 bin 200 şirket e-Fatura kullanıyor. 1 Ocak 2015’te 19 bin 200 e-Defter kullanmak zorunda. Ama e-Defter uygulamasında akredite entegretörlere ihtiyaç büyük. Zira e-Defter uygulamasına geçmek için Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan onay almış yazılım kullanılmalı. Şu anda 20 tane firma onay almış durumda. Tüm bu sürecin sonunda ise e-Arşiv gelecektir.”

Sözkonusu işletmelere tek başlarına hizmet vermediklerine dikkat çeken Bahar, SAP ekosisteminde 16 iş ortağı, muhasebe yazılım alanında ise 50 firma ile iş ortaklıklarının bulunduğunu anlatıyor. FIT’ın en büyük artısını ise sektörel uzmanlık oluşturuyor.



Türkiye ne kadar hazır?

Koray Gültekin Bahar’a göre e-Dönüşüm®’de kamu önemli bir aşama kaydetti. Özellikle Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 4 yıldır e-Fatura konusunda çalıştığına dikkat çeken Bahar, özel sektörün kamunun gerisinde kaldığını ancak önemli olanın hem devletin hem de özel sektörün bir arada bu dönüşümü sağlamış olması gerektiğini anlatıyor.

